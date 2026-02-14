 138.978

Olympia 2026 im Ticker: Deutscher Biathlon-Star fällt für Sprint aus

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Die deutsche Biathletin Janina Hettich-Walz muss den Sprint krankheitsbedingt absagen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am siebten Wettkampftag sackten die deutschen Skeletonis die nächsten Medaillen ein: Im Einzelwettbewerb raste Axel Jungk zu Silber, sein Teamkollege Christopher Grotheer zu Bronze.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

14. Februar, 10.20 Uhr: Deutscher Biathlon-Star fällt für Sprint aus

Schlechte Nachrichten aus dem DSV-Lager: Biathlon-Ass Janina Hettich-Walz kann im Sprint nicht an den Start gehen.

Sie habe in den vergangenen beiden Tagen an Magenproblemen gelitten, weshalb ein Start im Sprint noch zu früh komme. "Gesundheit geht vor", schrieb die 29-Jährige, die durch die Sprint-Absage auch die Verfolgung verpassen wird.

Ob eine andere DSV-Athletin für Hettich-Walz nachrücken kann, wurde noch nicht offiziell kommuniziert. Da die Startliste allerdings schon ausgelost wurde, sind die Chancen gering.

Janina Hettich-Walz feierte mit Platz 8 im Einzel einen guten Einstand bei den Olympischen Spielen. Die nächsten Rennen verpasst sie allerdings.
14. Februar, 10.14 Uhr: Schwere Verletzung von Kevin Fiala überschattet Kanadas Eishockey-Sieg gegen die Schweiz

Beim olympischen Eishockey-Turnier ist es zu bangen Momenten um den Schweizer Kevin Fiala gekommen, der sich bei der Niederlage gegen Kanada schwer verletzt hat.

Die Verletzung hat schwerwiegende Konsequenzen für den Schweizer: "Schock-Szenen bei Olympia: Eishockey-Star kann nicht mehr aufstehen".

14. Februar, 8.29 Uhr: Das sind die Highlights des 8. Wettkampftags

Nachdem der siebte Wettkampftag aus deutscher Sicht silbern und bronze glänzend geendet hat, könnte die Medaillenflut im Eiskanal schon wenige Stunden später weitergehen.

Um 18 Uhr startet nämlich der dritte Lauf der Skeleton-Frauen, bei der Entscheidung um 19.35 Uhr haben alle drei deutschen Starterinnen Susanne Kreher, Jacqueline Pfeifer und Hannah Neise noch gute Chancen auf Edelmetall oder sogar Gold.

Die deutschen Biathletinnen wollen an die guten Leistungen aus dem Einzel anknüpfen und sich im Sprint (14.45 Uhr) die erste Solo-Medaille schnappen, bei den Langläuferinnen sind die Chancen in der 4x7,5-Kilometer-Staffel (12 Uhr) da. Am Abend kämpft dann Skisprung-Olympiasieger Philipp Raimund von der Großchance um seine nächste Medaille.

Auch die deutschen Eishockey-Teams sind heute wieder im Einsatz: Die Frauen bestreiten ihr Viertelfinale gegen Kanada um 16.40 Uhr, die Männer treten schon um 12.10 Uhr in der Vorrunde gegen Lettland an.

Susanne Kreher liegt nach der Hälfte des Wettkampfs nur 0,04 Sekunden hinter der Führenden Janine Flock.
13. Februar, 23.07 Uhr: Das war der siebte Wettkampftag!

Ganz spät holte Deutschland am siebten Wettkampftag doch noch Edelmetall! Die Skeletonis Axel Jungk und Christopher Grotheer gewannen Silber und Bronze und damit die Medaillen Nummer zehn und elf für Team D.

Im Medaillenspiegel befindet sich Deutschland damit aktuell auf dem fünften Platz.

13. Februar, 23.05 Uhr: Unfassbares Sturz-Drama im Eiskunstlauf-Finale

Unfassbare Szenen im Eiskunstlauf-Finale der Männer! Der haushohe Favorit Ilia Malinin, der nach dem Kurzprogramm noch weit in Führung gelegen hatte, stürzte in der Kür gleich mehrfach, leistete sich weitere Unsicherheiten und rutschte so noch auf den achten Rang ab!

Doch nicht nur Malinin patzte in der Kür, stattdessen stürzten die Eiskunstläufer reihenweise. Der Profiteur: Mikhail Shaidorov aus Kasachstan, der nach dem Kurzprogramm noch auf dem fünften Platz gelegen hatte und sich dank einer zauberhaften Kür an allen vorbei auf den Goldrang schob! Silber gewann der Japaner Yuma Kagiyama vor seinem Landsmann Shun Sato.

Ilia Malinin war als haushoher Goldfavorit in die Kür gestartet. Doch er brachte nur die 15. Kür des Abends aufs Eis und rutschte auf Platz 8 ab.
13. Februar, 22.13 Uhr: Deutsche Curler besiegen Italien im Extra-End

Nächster Erfolg für die deutschen Curler: Gegen Italien musste Team D zwar nachsitzen, hatte mit einem 6:5-Sieg nach dem Extra-End aber das bessere Ende für sich.

Damit hat das Team um Skip Marc Muskatewitz jetzt zwei von drei Spielen gewonnen, muss in der Vorrundengruppe allerdings gegen alle neun anderen Teams antreten, die besten vier ziehen ins Halbfinale ein. Als Nächstes warten die USA am Samstag (14.05 Uhr) auf Deutschland.

Zweiter Gruppensieg für die deutschen Curler!
13. Februar, 21.58 Uhr: Doppeltes Edelmetall für die deutschen Skeletonis!

Doppeltes Edelmetall für die deutschen Skeletonis! Axel Jungk und Christopher Grotheer haben ihre Leistungen aus den ersten drei Läufen bestätigt und sich Silber und Bronze im Eiskanal von Cortina gesichert. Gegen Goldmedaillengewinner Matt Weston aus Großbritannien, der schon wieder Bahnrekord fuhr, war kein Kraut gewachsen.

Nach vier Läufen hatte Jungk 0,88 Sekunden Rückstand auf Weston, Teamkollege Grotheer folgte weitere 0,19 Sekunden dahinter. Der dritte Deutsche, Felix Keisinger, zeigte als Gesamt-Sechster ebenfalls einen guten Olympia-Auftritt.

Damit geht die deutsche Medaillenjagd im Eiskanal weiter, noch kein Wettbewerb endete ohne Edelmetall für Team D. Als nächstes stehen am Samstag die Läufe drei und vier der Skeleton-Frauen an, am Sonntag feiert dann noch das Mixed-Team seine Olympia-Premiere.

Axel Jungk holt Silber im Skeleton!
13. Februar, 21.05 Uhr: Gold für Japan auf der Halfpipe

Im spektakulären Halfpipe-Wettbewerb der Snowboarder hat sich der Japaner Yuto Totsuka die Goldmedaille gesichert. Ein brillanter zweiter Lauf bescherte dem 24-Jährigen bei seinen schon dritten Olympischen Spielen das erste Edelmetall, und dann war es gleich Gold.

Mit 95.00 Punkten verwies Totsuka den Australier Scotty James auf den zweiten Platz, der Japaner Ryusei Yamada komplettierte das Podest.

Mit spektakulären Tricks schnappte sich Yuto Totsuka Gold in der Halfpipe.
13. Februar, 20.53 Uhr: Philipp Raimund in Form für die nächste Medaille

Skispringer Philipp Raimund präsentiert sich auch auf der Großschanze in Form für eine Medaille. Im zweiten Training flog der Normalschanzen-Olympiasieger einmal auf den vierten und einmal auf den dritten Platz, den letzten Sprung ließ er aus.

Schon im ersten Training am Donnerstag hatte Raimund die Plätze sechs, zwei und zwei belegt. Am Samstagabend geht es dann für die DSV-Adler um die Medaillen.

Für Philipp Raimund geht es am Samstag wieder um die Medaillen.
13. Februar, 20.03 Uhr: Deutsche Skeletonis greifen nach Silber und Bronze

Der dritte Lauf zementiert die Medaillen-Ambitionen der deutschen Skeleton-Männer! Vor dem vierten und finalen Durchgang liegt Axel Jungk auf Silber-Kurs, Teamkollege Christopher Grotheer folgt dahinter auf dem Bronze-Rang.

An der Spitze brach Seriensieger Matt Weston wieder seinen eigenen Bahnrekord, ohne groben Fehler des Briten dürfte Gold vergeben sein. Jungk hat aktuell 0,39 Sekunden Rückstand auf Weston, Grotheer 0,75 Sekunden.

Der dritte Deutsche im Bunde, Felix Keisinger, liegt mit 1,18 Sekunden Rückstand auf einem guten sechsten Platz, dürfte aber nicht mehr in den Medaillenkampf eingreifen können.

Axel Jungk befindet sich auf Silber-Kurs.
13. Februar, 19.59 Uhr: Lindsey Vonn muss noch zweimal operiert werden

Lindsey Vonn hat sich in einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus an ihre Follower gewandt und die nächsten Schritte ihrer Genesung skizziert. Demnach muss sie noch mindestens zweimal an ihrem gebrochenen Unterschenkel operiert werden.

Eine der beiden OPs werde bereits am Samstag im Krankenhaus in Treviso durchgeführt, wo die 41-Jährige seit ihrem Sturz liegt. Danach könne sie hoffentlich nach Hause, erzählte Vonn, wo allerdings noch eine weitere Operation auf sie warte.

Sie bedankte sich für all die Blumen, Briefe und Stofftiere, die sie im Laufe der vergangenen Woche bekommen habe. "Das hat mir wirklich geholfen. Es waren ein paar harte Tage hier im Krankenhaus", sagte die US-Amerikanerin. Erst langsam fühle sie sich wieder wie sie selbst: "Aber es ist noch ein langer, langer Weg."

Lindsey Vonn bedankte sich für die Unterstützung im Krankenhaus.
13. Februar, 19.29 Uhr: Schwedische Eishockey-Frauen erreichen Halbfinale

Der erste Halbfinalist im Eishockey-Turnier der Frauen steht fest! Schweden besiegt Tschechien mit 2:0 und sichert sich zwei Medaillen-Spiele.

Auch Deutschland ist noch im Wettbewerb dabei, muss allerdings sein Viertelfinale morgen gegen Favorit Kanada bestreiten.

