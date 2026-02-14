 142.309

Olympia 2026 im Ticker: Deutsches Eishockey-Team kassiert wieder den Ausgleich

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Die deutschen Eishockey-Spieler wollen gegen Lettland den zweiten Sieg folgen lassen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am siebten Wettkampftag sackten die deutschen Skeletonis die nächsten Medaillen ein: Im Einzelwettbewerb raste Axel Jungk zu Silber, sein Teamkollege Christopher Grotheer zu Bronze.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

14. Februar, 13.21 Uhr: Lettland gleicht gegen Deutschland aus

Schon wieder gleicht Lettland im Eishockey gegen Deutschland aus!

Dieses Mal war das DEB-Team in der doppelten Unterzahl, nachdem Jonas Müller und Tobias Rieder für jeweils zwei Minuten vom Eis geschickt worden waren. Das Power Play nutzte Lettland eiskalt aus, Dans Locmelis (29. Minute) verlud Goalie Philipp Grubauer zum zweiten Mal an diesem Tag.

14. Februar, 13.21 Uhr: Deutschland beim Sieg von Norwegen Vierte in der Langlauf-Staffel

Schade! Am Ende ist Deutschland dank Schlussläuferin Pia Fink sogar noch auf den vierten Platz vorgerückt, die Medaillenränge waren allerdings zu weit weg.

Gold sichert sich Norwegen fast eine Minute vor den großen Favoriten aus Schweden, die trotz des Sturz-Pechs von Ebba Andersson noch auf den Silberrang vorarbeiteten, Bronze ging an Finnland.

Deutschland um 2022-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler verpasst in der 4x7,5-Kilometer-Staffel die Medaillenränge.
14. Februar, 13.03 Uhr: Helen Hoffmann schiebt deutsche Staffel auf Rang fünf vor

Es geht nach vorne! Helen Hoffmann übergibt auf Platz fünf liegend auf die deutsche Schlussläuferin Pia Fink.

Die Medaillen sind allerdings wohl außer Reichweite, Norwegen dreht an der Spitze einsam seine Kreise, Finnland als zweites Team hat 48 Sekunden Rückstand, Italien auf Rang drei 57 Sekunden. Schweden hat sich nach dem Sturz-Drama um Andersson wieder auf Platz vier vorgearbeitet, Deutschland liegt aktuell rund eineinhalb Minuten hinter Norwegen.

14. Februar, 12.42 Uhr: Deutsche Eishockey-Profis kontern Ausgleich sofort

Das deutsche Eishockey-Team liegt weiter auf Siegkurs!

Zwar glich Lettland im Power Play durch Dans Locmelis (16. Minute) zunächst aus, doch es dauerte nur 68 Sekunden, bis Deutschland durch Lukas Kalble den alten Abstand wiederherstellte.

14. Februar, 12.41 Uhr: Deutschland rückt in der Langlauf-Staffel wieder etwas weiter ran

Auch Katharina Hennig Dotzler, 2022 noch mit Gold und Silber bei Olympia dekoriert, kann Deutschland im Langlauf zeitlich nicht näher an die Spitze heranführen. Zumindest liegt Deutschland beim zweiten Wechsel jetzt aber auf Platz sieben.

Auf die nach mehreren Stürzen der Schwedin Ebba Andersson auf Platz 1 vorgerückten Norwegerinnen fehlten beim Wechsel auf Helen Hoffmann 52,5 Sekunden.

14. Februar, 12.22 Uhr: Deutschland in der Langlauf-Staffel schon weit zurück

Nicht so gut wie im Eishockey läuft es in der Langlauf-Staffel: Laura Gimmler übergab als Zehnte mit schon über 40 Sekunden Rückstand auf die führende Schwedin Linn Svahn an die zweite Läuferin Katharina Hennig Dotzler.

Besonders auf den letzten zwei Kilometern der 7,5 Kilometer langen Runde verlor Gimmler enorm viel Zeit, musste abreißen lassen und kassierte fast eine halbe Minute.

Laura Gimmler musste rund zwei Kilometer vor dem Wechsel abreißen lassen.
14. Februar, 12.14 Uhr: Blitz-Start für Team D!

Wieder Blitz-Start für das deutsche Team! Dieses Mal zwar nicht nach 23 Sekunden, aber nach zwei Minuten geht Deutschland gegen Lettland in Führung, Lukas Reichel netzt zum 1:0 ein.

14. Februar, 12.11 Uhr: Deutschland will gegen Lettland den zweiten Sieg im Eishockey

Zweiter Auftritt für die deutschen Eishockey-Cracks! Nach dem 3:1-Erfolg gegen Dänemark will die Mannschaft um Leon Draisaitl jetzt gegen Lettland den zweiten Sieg folgen lassen.

Das Team um Leon Draisaitl (l.) will den zweiten Sieg im zweiten Spiel.
14. Februar, 11.55 Uhr: Kann deutsche Langlauf-Staffel Silber-Triumph von 2022 wiederholen?

Holen die deutschen Langläuferinnen heute ihre erste Medaille? Laura Gimmler, Katharina Hennig Dotzler, Helen Hoffmann und Pia Fink kämpfen jetzt in der 4x7,5-Kilometer-Staffel um Edelmetall.

2022 konnte sich das DSV-Quartett überraschend Silber sichern, im vergangenen Jahr gab es Bronze bei der Nordischen Ski-WM. Bei beiden Erfolgen war allerdings Victoria Carl noch mit von der Partie, die in Italien dopingsgesperrt fehlt.

14. Februar, 10.53 Uhr: Irre Riesenslalom-Show von Lucas Pinheiro Braathen

Mit einem unfassbar dominanten ersten Lauf hat Lucas Pinheiro Braathen den Grundstein für Gold im Riesenslalom gelegt. Fast eine Sekunde Vorsprung nimmt der 25-Jährige auf Marco Odermatt mit, bis auf den vierten Platz sind es bereits 1,89 Sekunden Vorsprung.

Es wäre nicht nur die erste Olympia-Medaille für Braathen, sondern auch für Brasilien: Der in Norwegen geborene Technik-Spezialist wechselte zur Saison 2024/25 die Nation und startet seither für das Heimatland seiner Mutter.

Als bester Deutscher belegt Fabian Gratz aktuell den 10. Rang, sein Rückstand auf Bronze beträgt 0,71 Sekunden. Anton Grammel und Alexander Schmid folgen auf den Plätzen 15 und 19.

Lucas Pinheiro Braathen hämmerte mit der Startnummer 1 einen Lauf in den Schnee, an den niemand heranreichte.
14. Februar, 10.20 Uhr: Deutscher Biathlon-Star fällt für Sprint aus

Schlechte Nachrichten aus dem DSV-Lager: Biathlon-Ass Janina Hettich-Walz kann im Sprint nicht an den Start gehen.

Sie habe in den vergangenen beiden Tagen an Magenproblemen gelitten, weshalb ein Start im Sprint noch zu früh komme. "Gesundheit geht vor", schrieb die 29-Jährige, die durch die Sprint-Absage auch die Verfolgung verpassen wird.

Auch wenn die Startliste schon ausgelost war, konnte eine DSV-Athletin für Hettich-Walz nachrücken: Selina Grotian erhält nach ihrem verkorksten Einzel die Chance zur Wiedergutmachung.

Janina Hettich-Walz feierte mit Platz 8 im Einzel einen guten Einstand bei den Olympischen Spielen. Die nächsten Rennen verpasst sie allerdings.
14. Februar, 10.14 Uhr: Schwere Verletzung von Kevin Fiala überschattet Kanadas Eishockey-Sieg gegen die Schweiz

Beim olympischen Eishockey-Turnier ist es zu bangen Momenten um den Schweizer Kevin Fiala gekommen, der sich bei der Niederlage gegen Kanada schwer verletzt hat.

Die Verletzung hat schwerwiegende Konsequenzen für den Schweizer: "Schock-Szenen bei Olympia: Eishockey-Star kann nicht mehr aufstehen".

