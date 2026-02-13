 126.229

Olympia 2026 im Ticker: Lindsey Vonn muss noch mindestens zweimal operiert werden

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Lindsey Vonn hat sich mit einer Videobotschaft an ihre Follower gewandt und die nächsten Schritte skizziert.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am sechsten Wettkampftag sackten die deutschen Rodler die nächste Goldmedaille ein und rasten zum Olympiasieg in der Team-Staffel.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

13. Februar, 20.03 Uhr: Deutsche Skeletonis greifen nach Silber und Bronze

Der dritte Lauf zementiert die Medaillen-Ambitionen der deutschen Skeleton-Männer! Vor dem vierten und finalen Durchgang liegt Axel Jungk auf Silber-Kurs, Teamkollege Christoph Grotheer folgt dahinter auf dem Bronze-Rang.

An der Spitze brach Seriensieger Matt Weston wieder seinen eigenen Bahnrekord, ohne groben Fehler des Briten dürfte Gold vergeben sein. Jungk hat aktuell 0,39 Sekunden Rückstand auf Weston, Grotheer 0,75 Sekunden.

Der dritte Deutsche im Bunde, Felix Keisinger, liegt mit 1,18 Sekunden Rückstand auf einem guten sechsten Platz, dürfte aber nicht mehr in den Medaillenkampf eingreifen können.

Axel Jungk befindet sich auf Silber-Kurs.
Axel Jungk befindet sich auf Silber-Kurs.  © Robert Michael/dpa

13. Februar, 19.59 Uhr: Lindsey Vonn muss noch zweimal operiert werden

Lindsey Vonn hat sich in einer Videobotschaft aus dem Krankenhaus an ihre Follower gewandt und die nächsten Schritte ihrer Genesung skizziert. Demnach muss sie noch mindestens zweimal an ihrem gebrochenen Unterschenkel operiert werden.

Eine der beiden OPs werde bereits am Samstag im Krankenhaus in Treviso durchgeführt, wo die 41-Jährige seit ihrem Sturz liegt. Danach könne sie hoffentlich nach Hause, erzählte Vonn, wo allerdings noch eine weitere Operation auf sie warte.

Sie bedankte sich für all die Blumen, Briefe und Stofftiere, die sie im Laufe der vergangenen Woche bekommen habe. "Das hat mir wirklich geholfen. Es waren ein paar harte Tage hier im Krankenhaus", sagte die US-Amerikanerin. Erst langsam fühle sie sich wieder wie sie selbst: "Aber es ist noch ein langer, langer Weg."

Lindsey Vonn bedankte sich für die Unterstützung im Krankenhaus.
Lindsey Vonn bedankte sich für die Unterstützung im Krankenhaus.  © Michael Kappeler/dpa

13. Februar, 19.29 Uhr: Schwedische Eishockey-Frauen erreichen Halbfinale

Der erste Halbfinalist im Eishockey-Turnier der Frauen steht fest! Schweden besiegt Tschechien mit 2:0 und sichert sich zwei Medaillen-Spiele.

Auch Deutschland ist noch im Wettbewerb dabei, muss allerdings sein Viertelfinale morgen gegen Favorit Kanada bestreiten.

13. Februar, 18.43 Uhr: Deutsche Skeleton-Frauen mit überragendem ersten Tag

Was für ein erfolgreicher erster Tag für die deutschen Skeleton-Frauen! Nach Lauf zwei und damit zur Halbzeit belegen die Deutschen die Plätze zwei bis vier.

Nur 0,04 Sekunden Rückstand auf die Führende Janine Flock aus Österreich hat Susanne Kreher, Jacqueline Pfeifer fuhr im zweiten Lauf Bahnrekord und schob sich damit auf Platz drei mit 0,09 Sekunden Rückstand auf Kreher vor. In Lauerstellung befindet sich zudem die Olympiasiegerin von 2022, Hannah Neise: Die 25-Jährige belegt aktuell den vierten Platz.

Der deutschen Skeleton-Fahrerin Susanne Kreher fehlen nur vier Hundertstelsekunden auf Platz eins.
Der deutschen Skeleton-Fahrerin Susanne Kreher fehlen nur vier Hundertstelsekunden auf Platz eins.  © Robert Michael/dpa

13. Februar, 17.53 Uhr: 19-Jähriger holt Gold im Eisschnelllauf über 10.000 Meter

Schon über 5000 Meter gewann er Silber, jetzt krönt er sich mit gerade einmal 19 Jahren zum Olympiasieger: Der Tscheche Metodej Jilek hat den Eisschnelllauf-Wettbewerb über 10.000 Meter gewonnen.

Mit 5,65 Sekunden Vorsprung setzte er sich gegen dem Polen Vladimir Semirunniy durch, Jorrit Bergsma aus den Niederlanden gewann Bronze. Deutsche Teilnehmer waren nicht am Start.

Metodej Jilek ist mit gerade einmal 19 Jahren schon Olympiasieger.
Metodej Jilek ist mit gerade einmal 19 Jahren schon Olympiasieger.  © Peter Kneffel/dpa

13. Februar, 17.43 Uhr: CAS bestätigt Ausschluss von ukrainischem Skeleton-Fahrer Vladyslav Heraskevych

Der Ukrainer Vladyslav Heraskevych war am Donnerstag von den Olympischen Spielen ausgeschlossen worden, weil er darauf bestanden hatte, mit einem Helm mit Bildern von im Krieg gefallenen Sportlern zu starten. Gegen die Entscheidung war er vorgegangen - und hat jetzt verloren.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS entschied in einem Eilverfahren, dass die Disqualifikation des Skeleton-Fahrers rechtens gewesen sei und wies den Einspruch des 27-Jährigen zurück.

Vladyslav Heraskevych und sein Kontroversen auslösender Helm.
Vladyslav Heraskevych und sein Kontroversen auslösender Helm.  © Peter Kneffel/dpa

13. Februar, 16.23 Uhr: Starker Auftakt der deutschen Skeleton-Frauen

Der Eiskanal ist weiter gutes Terrain für die Deutschen! Im ersten Lauf der Skeleton-Frauen haben sich die drei deutschen Frauen alle unter den Top 5 platziert.

Beste Deutsche ist dabei die Dresdnerin Susanne Kreher, die gerade einmal 0,02 Sekunden Rückstand auf die führende Österreicherin Janine Flock hat. Auf dem Bronze-Rang folgt die Britin Tabitha Stoecker, bevor sich Jacqueline Pfeifer und Hannah Neise mit 0,21 bzw. 0,23 Sekunden Rückstand auf Flock auf den Plätzen vier und fünf einordnen.

Die im Gesamtweltcup am besten platzierte Deutsche Jacqueline Pfeifer liegt nach dem ersten Lauf auf Platz vier.
Die im Gesamtweltcup am besten platzierte Deutsche Jacqueline Pfeifer liegt nach dem ersten Lauf auf Platz vier.  © Michael Kappeler/dpa

13. Februar, 15.53 Uhr: Arzt von Lindsey Vonn spricht über Eingriffe

Lindsey Vonn musste nach ihrem komplizierten Schienbeinbruch bereits dreimal operiert werden.

Ihr behandelnder Arzt hat nun über die Eingriffe gesprochen: "Arzt von Lindsey Vonn meldet sich nach 3. Operation: 'Heikle Situation'"

13. Februar, 15.46 Uhr: Biathlon-Olympiasieger lässt Babybombe platzen

Es war "DER Tag", schwärmte Biathlet Quentin Fillon Maillet am ARD-Mikrofon von seinem perfekten Rennen, bei dem er fehlerfrei blieb, die zweitschnellste Laufzeit in den Schnee zauberte und so quasi unschlagbar war. Doch der Olympiasieg im Sprint ist nicht das einzige, worüber er sich freute.

"Es ist ein besonderer Sieg, denn meine Freundin Lydie und ich erwarten ein Baby", verriet der Franzose. Es sei ein Sieg für seine Freundin.

Quentin Fillon Maillet hat aktuell doppelten Grund zur Freude.
Quentin Fillon Maillet hat aktuell doppelten Grund zur Freude.  © Hendrik Schmidt/dpa

13. Februar, 15.10 Uhr: Australierin Josie Baff gewinnt Snowboard Cross

Josie Baff darf über ihren ersten Olympiasieg jubeln! Die 23-jährige Australierin setzte sich im Snowboard Cross gegen die Tschechin Eva Adamczykova und die Italienerin Michela Moioli durch.

Die einzige deutsche Starterin Jana Fischer war im Viertelfinale ausgeschieden.

