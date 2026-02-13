 125.206

Olympia 2026 im Ticker: Überragende Skeleton-Frauen zur Halbzeit auf Rang 2, 3 und 4

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Die deutschen Skeleton-Frauen haben einen fantastischen ersten Wettkampftag erlebt und belegen die Plätze zwei bis vier.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am sechsten Wettkampftag sackten die deutschen Rodler die nächste Goldmedaille ein und rasten zum Olympiasieg in der Team-Staffel.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

13. Februar, 18.43 Uhr: Deutsche Skeleton-Frauen mit überragendem ersten Tag

Was für ein erfolgreicher erster Tag für die deutschen Skeleton-Frauen! Nach Lauf zwei und damit zur Halbzeit belegen die Deutschen die Plätze zwei bis vier.

Nur 0,04 Sekunden Rückstand auf die Führende Janine Flock aus Österreich hat Susanne Kreher, Jacqueline Pfeifer fuhr im zweiten Lauf Bahnrekord und schob sich damit auf Platz drei mit 0,09 Sekunden Rückstand auf Kreher vor. In Lauerstellung befindet sich zudem die Olympiasiegerin von 2022, Hannah Neise: Die 25-Jährige belegt aktuell den vierten Platz.

Der deutschen Skeleton-Fahrerin Susanne Kreher fehlen nur vier Hundertstelsekunden auf Platz eins.  © Robert Michael/dpa

13. Februar, 17.53 Uhr: 19-Jähriger holt Gold im Eisschnelllauf über 10.000 Meter

Schon über 5000 Meter gewann er Silber, jetzt krönt er sich mit gerade einmal 19 Jahren zum Olympiasieger: Der Tscheche Metodej Jilek hat den Eisschnelllauf-Wettbewerb über 10.000 Meter gewonnen.

Mit 5,65 Sekunden Vorsprung setzte er sich gegen dem Polen Vladimir Semirunniy durch, Jorrit Bergsma aus den Niederlanden gewann Bronze. Deutsche Teilnehmer waren nicht am Start.

Metodej Jilek ist mit gerade einmal 19 Jahren schon Olympiasieger.  © Peter Kneffel/dpa

13. Februar, 17.43 Uhr: CAS bestätigt Ausschluss von ukrainischem Skeleton-Fahrer Vladyslav Heraskevych

Der Ukrainer Vladyslav Heraskevych war am Donnerstag von den Olympischen Spielen ausgeschlossen worden, weil er darauf bestanden hatte, mit einem Helm mit Bildern von im Krieg gefallenen Sportlern zu starten. Gegen die Entscheidung war er vorgegangen - und hat jetzt verloren.

Der Internationale Sportgerichtshof CAS entschied in einem Eilverfahren, dass die Disqualifikation des Skeleton-Fahrers rechtens gewesen sei und wies den Einspruch des 27-Jährigen zurück.

Vladyslav Heraskevych und sein Kontroversen auslösender Helm.  © Peter Kneffel/dpa

13. Februar, 16.23 Uhr: Starker Auftakt der deutschen Skeleton-Frauen

Der Eiskanal ist weiter gutes Terrain für die Deutschen! Im ersten Lauf der Skeleton-Frauen haben sich die drei deutschen Frauen alle unter den Top 5 platziert.

Beste Deutsche ist dabei die Dresdnerin Susanne Kreher, die gerade einmal 0,02 Sekunden Rückstand auf die führende Österreicherin Janine Flock hat. Auf dem Bronze-Rang folgt die Britin Tabitha Stoecker, bevor sich Jacqueline Pfeifer und Hannah Neise mit 0,21 bzw. 0,23 Sekunden Rückstand auf Flock auf den Plätzen vier und fünf einordnen.

Die im Gesamtweltcup am besten platzierte Deutsche Jacqueline Pfeifer liegt nach dem ersten Lauf auf Platz vier.  © Michael Kappeler/dpa

13. Februar, 15.53 Uhr: Arzt von Lindsey Vonn spricht über Eingriffe

Lindsey Vonn musste nach ihrem komplizierten Schienbeinbruch bereits dreimal operiert werden.

Ihr behandelnder Arzt hat nun über die Eingriffe gesprochen:

13. Februar, 15.46 Uhr: Biathlon-Olympiasieger lässt Babybombe platzen

Es war "DER Tag", schwärmte Biathlet Quentin Fillon Maillet am ARD-Mikrofon von seinem perfekten Rennen, bei dem er fehlerfrei blieb, die zweitschnellste Laufzeit in den Schnee zauberte und so quasi unschlagbar war. Doch der Olympiasieg im Sprint ist nicht das einzige, worüber er sich freute.

"Es ist ein besonderer Sieg, denn meine Freundin Lydie und ich erwarten ein Baby", verriet der Franzose. Es sei ein Sieg für seine Freundin.

Quentin Fillon Maillet hat aktuell doppelten Grund zur Freude.  © Hendrik Schmidt/dpa

13. Februar, 15.10 Uhr: Australierin Josie Baff gewinnt Snowboard Cross

Josie Baff darf über ihren ersten Olympiasieg jubeln! Die 23-jährige Australierin setzte sich im Snowboard Cross gegen die Tschechin Eva Adamczykova und die Italienerin Michela Moioli durch.

Die einzige deutsche Starterin Jana Fischer war im Viertelfinale ausgeschieden.

13. Februar, 15.02 Uhr: Deutsche Biathleten bei dominantem Sieg von Quentin Fillon Maillet ohne Medaillen-Chance

Schade! Mit der erhofften Medaille hatten die deutschen Biathlon-Herren im Sprint am Ende nichts zu tun. Als bester Deutscher belegte Philipp Horn den zehnten Platz, David Zobel und Justus Strelow folgten auf den Plätzen 19 und 23.

Philipp Nawrath kosteten an seinem 33. Geburtstag drei Schießfehler eine bessere Platzierung, am Ende reichte es nur für Platz 26.

Stattdessen lieferte der Franzose Quentin Fillon Maillet, der schon 2022 zwei Solo-Goldmedaillen gewonnen hatte, ein perfektes Rennen ab und sicherte sich den Olympiasieg vor den beiden Norwegern Vetle Sjåstad Christiansen und Sturla Holm Lægreid, der bereits im Einzel Bronze geholt hatte.

Philipp Horn belegte als bester Deutscher den zehnten Platz im Sprint.  © Hendrik Schmidt/dpa

13. Februar, 14.33 Uhr: Medaille für deutsche Herren wohl außer Reichweite

Das Rennen war so gut gestartet, doch innerhalb weniger Minuten verschießen die deutschen Herren ihre Medaillenchancen! Erst lässt Justus Strelow beim Stehendschießen eine Scheibe stehen, dann passiert dem im Liegendanschlag ebenfalls fehlerfrei gebliebenen Philipp Horn dasselbe.

Parallel zu Horns zweitem Schießen kommt Philipp Nawrath zum Liegendschießen, setzt allerdings gleich zwei Patronen daneben und schießt sich selbst damit aus dem Rennen.

David Zobel trifft als einziger Deutscher zehnmal, ihm fehlen allerdings ein paar Prozentpunkte im Laufen, um damit um die Podestplätze kämpfen zu können.

13. Februar, 14.23 Uhr: Klasse Start für deutsche Biathlon-Herren

David Zobel und Justus Strelow sind bereits unterwegs und haben ihr erstes Schießen absolviert. Dabei sind beide DSV-Biathleten fehlerfrei geblieben!

Strelow mit seinem unnachahmlich schnellen Schießen setzt sich nach der ersten Einlage sogar an die Spitze des Feldes, Zobel folgt nur knapp dahinter auf Platz 6. Die Top-Läufer des Weltcups kommen aber noch.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

