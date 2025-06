Transfermarkt im Liveticker: Doch nicht Dynamo! Drittligist schnappt sich Bazzoli

Der Transfermarkt im Liveticker: Der defensive Mittelfeldspieler Luca Bazzoli wechselt von Preußen Münster nach Essen.

Deutschland - Wer wechselt im Sommer die Vereinsfarben? Am 1. Juli öffnet der Transfermarkt offiziell seine Pforten, doch bereits jetzt herrscht reges Treiben in den Geschäftsstellen. Und dieses Jahr gibt es zudem noch eine besondere Möglichkeit für frühere Verpflichtungen.

Denn wegen der Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) hat die FIFA ein zusätzliches Fenster vom 1. bis 10. Juni eingerichtet, in dem die Klubs Spieler unter Vertrag nehmen und bereits registrieren können. Aus Deutschland nehmen der FC Bayern und Borussia Dortmund an dem neuen Format teil. In unserem großen Liveticker zum Sommer-Transfermarkt versorgen wir Euch mit allen Infos zu Wechseln und Personalentscheidungen in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga, den Knallern aus den Regionalligen sowie den Highlights aus aller Welt.

20.37 Uhr: Luca Bazzoli schließt sich Rot-Weiss Essen an

Der defensive Mittelfeldspieler Luca Bazzoli (24) wechselt von Preußen Münster nach Essen. Beim SCP gehörte der Deutsch-Italiener in der vergangenen Zweitliga-Saison zum Stammpersonal, trotzdem hatte er anschließend keinen neuen Vertrag in Münster erhalten. Wie lange sein neuer Kontrakt an der Hafenstraße läuft, verriet der Drittligist nicht. "Wir verfolgen seinen Weg schon über einen langen Zeitraum und sind sehr froh, ihn nach zwei sehr erfolgreichen Jahren in Münster verpflichten zu können", freute sich RWE-Boss Marcus Steegmann (44). Zuletzt war der 24-Jährige auch als Konkurrent für Vinko Sapina (29) mit Aufsteiger Dynamo Dresden in Verbindung gebracht worden.

Luca Bazzoli (24, r.) kickt künftig für Rot-Weiss Essen. © Harry Langer/dpa

4. Juni, 14.16 Uhr: Abwehrtalent kehrt zum Chemnitzer FC zurück

Der Chemnitzer FC vermeldet einen Neuzugang! Innenverteidiger Julius Bochmann (19) wechselt aus Österreich zu den Himmelblauen. Alles zum Wechsel findet Ihr im TAG24-Artikel: "Dieses Talent kehrt als Stammspieler aus Österreich zum CFC zurück!"

4. Juni, 14.10 Uhr: Bradley Ibrahim verlässt Hertha BSC

Hertha BSC hat das "Experiment" Bradley Ibrahim nach anderthalb Jahren beendet. Der Mittelfeldmann wechselt zurück nach England. Alle Infos unter: "Hertha BSC wird Transfer-Flop los: Keine Erfolgs-Story wie beim BVB".

4. Juni, 13.14 Uhr: FC Hansa Rostock verstärkt sich mit David Hummel

David Hummel (23) stürmt an die Ostseeküste. Der Angreifer wechselt vom FC Homburg 08 an die Ostseeküste. Er erzielte im Vorjahr 15 Treffer in 31 Partien für den Viertligisten. "David bringt eine hohe Intensität und Laufbereitschaft gegen den Ball mit und ist in Zweikämpfen unangenehm und somit schwer zu verteidigen. Durch seine hohe Spielaktivität, sein gutes Gespür für Tiefenläufe und seine Stärken im Strafraum erweitert er unsere Möglichkeiten im Angriff", schätzt Rostocks Sportdirektor Amir Shapourzadeh (42) den Neuzugang ein.



David Hummel (23, links) läuft künftig für Hansa Rostock auf. © Tom Weller/dpa

4. Juni, 12.14 Uhr: Marcel Wenig kommt von Eintracht Frankfurt II zum SSV Ulm

Der SSV Ulm holt sich mit Marcel Wenig (21) einen neuen Offensivmann. Der Youngster war zuletzt für Eintracht Frankfurt II im Einsatz. "Mit seinen 21 Jahren hat er seine Qualitäten schon unter Beweis gestellt, wir sehen in ihm aber auch noch weiteres Entwicklungspotential", so der Ulmer Geschäftsführer Markus Thiele (43) über den Neuen.

Marcel Wenig (21, links) geht künftig in der 3. Liga auf Torejagd. Er durfte auch schon in die Frankfurter Profi-Mannschaft reinschnuppern, wie hier im Training mit WM-Finaltorschütze Mario Götze (33, Mitte) und Nationalspieler Robin Koch (28, rechts). (Archivbild) © Arne Dedert/dpa

4. Juni, 12.05 Uhr: Kenneth Schmidt wechselt zu Fortuna Düsseldorf

Für die Defensive verpflichtet Fortuna Düsseldorf Innenverteidiger Kenneth Schmidt (23). Der Abwehrmann war zuletzt vom SC Freiburg an Hannover 96 verliehen. "Kenneth hat eine hervorragende Ausbildung genossen und verkörpert alle Attribute eines modernen Innenverteidigers. Er bringt ein gutes Auffassungsvermögen mit, dribbelt mutig an, um Linien des Gegners zu brechen und hat darüber hinaus noch ein exzellentes Tempo", hat Sportdirektor Christian Weber für den Linksfuß lobende Worte übrig.

Künftig trägt Kenneth Schmidt (23) das Trikot von Fortuna Düsseldorf. © Tom Weller/dpa

3. Juni, 17.47 Uhr: Mark Flekken wechselt zu Bayer Leverkusen

Die Werkself stellt sich zwischen den Pfosten neu auf und holt Ex-Freiburger Mark Flekken (31) zurück in die Bundesliga. Alle Infos zum Transfer findet Ihr unter: "Konkurrenz für Hradecky: Bayer Leverkusen stellt neuen Keeper vor".

3. Juni, 16.14 Uhr: Energie Cottbus angelt sich Top-Talent

Mittelfeld-Juwel Lukas Michelbrink (20) wechselt per Leihe aus der U23 der Hertha in die Lausitz. Alle Infos unter: "Energie Cottbus schnappt sich Top-Talent von Hertha BSC per Leihe".

Lukas Michelbrink spielt nächste Saison in der Lausitz. © FC Energie Cottbus/János Véscey

3. Juni, 15.59 Uhr: Alemannia Aachen verstärkt sich mit Jeremias Lorch

Abwehrmann Jeremias Lorch (29) wechselt vom SV Sandhausen zu Alemannia Aachen. Der Innenverteidiger hat vergangene Saison 31 Partien beim Absteiger absolviert und bringt die geballte Erfahrung aus 206 Drittligapartien mit an den Tivoli.

3. Juni, 15.37 Uhr: Omar Sijaric wechselt von Ergebirge Aue nach Kroatien

Dass Omar Sijaric den FC Erzgebirge Aue verlassen wird, steht schon seit ein paar Wochen fest. Nun ist auch klar, wohin die Reise geht: Der Angreifer schließt sich dem frischgebackenen kroatischen Double-Sieger HNK Rijeka an. Dort hat der 23-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. "Ich freue mich, hier zu sein und nach der großartigen Saison, die der Verein gespielt hat, das Rijeka-Trikot zu tragen. Es wäre schön, das Ganze in der nächsten Saison noch einmal zu erleben, und ich werde mein Bestes geben, um dem Verein in der Meisterschaft und in den Europapokalspielen zu helfen", so der langjährige Veilchen-Spieler. Sijaric wechselte 2021 von Türkgücü München ins Erzgebirge und sammelte in der abgelaufenen Saison zwölf Scorer (sieben Tore, fünf Vorlagen) in 41 Partien.

Omar Sijaric (23) verlässt Aue nach vier Jahren. © PICTURE POINT / S. Sonntag

3. Juni, 15.25 Uhr: Alexander Blessin sagt RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg ab

Alexander Blessin bleibt offenbar Trainer des FC St. Pauli. Zumindest dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig soll der Coach der Kiezkicker jetzt abgesagt haben. Alle Infos findet Ihr unter: "Absage an Wolfsburg und Leipzig: Bleibt Blessin Trainer des FC St. Pauli?"