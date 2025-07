Transfermarkt im Liveticker: Ulm schnappt sich Ex-Spieler von Aue

In unserem großen Liveticker versorgen wir Euch mit allen Infos zu Wechseln und Personalentscheidungen in der Bundesliga , 2. Bundesliga und 3. Liga , den Knallern aus den Regionalligen sowie den Highlights aus aller Welt.

Ulms Geschäftsführer Markus Thiele erklärt: "Paul ist ein Puzzleteil, das uns in der Offensive noch gefehlt hat. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und sind uns sicher, dass er mit seiner Qualität, die zweifelsfrei im Tempo und im Abschluss liegt, unsere Mannschaft bereichern wird.“

Besong lief vor seiner Zeit bei den Borussen auch schon für Erzgebirge Aue in der 3. Liga auf, kommt in 57 Partien auf zwölf Tore.

Der SSV Ulm hat am Samstag die Verpflichtung von Paul-Philipp Besong (24) bekanntgegeben. Der Angreifer wechselt von Drittliga-Absteiger Dortmund II ablösefrei an die Donau.

"Er hat gezeigt, dass er auf sportlicher wie menschlicher Ebene sehr gut in unser Team passt", erklärte Ingolstadts Sportchef Dietmar Beiersdorfer.

Der in den USA geborene Finne wechselt vom SV Wacker Burghausen zum FCI, wo er sich in den vergangenen Wochen bereits als Probespieler beweisen durfte.

"Nick hat in der vergangenen Spielzeit durch seine Leistungen den Schritt in den Profi-Kader geschafft. Damit wir seine Entwicklung bestmöglich voranbringen können, haben wir uns auf eine Leihe zum SSV Jahn Regensburg verständigt, wo wir ihm viel Erfolg für die kommende Spielzeit wünschen", sagte FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou (49).

Der 1. FC Nürnberg verleiht Innenverteidiger Nick Seidel (20) an Drittligist SSV Jahn Regensburg.

Comeback an alter Wirkungsstätte! Vor einem Jahr wechselte Luca Herrmann (26) ablösefrei von Dynamo Dresden zum SC Paderborn, nun geht der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler den Weg zurück.

Vorzeitiger Abschied aus dem Kraichgau: Stanley Nsoki (26) wird in der kommenden Saison für den Bundesligisten 1. FC Union Berlin auflaufen.

Der französische Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis von der TSG 1899 Hoffenheim zum Ligakonkurrenten an die Alte Försterei. Das gaben beide Vereine am heutigen Donnerstagmorgen bekannt, ohne aber die genauen Vertragsdetails zu nennen.

"Stan hat seine Leistungsfähigkeit hier in Hoffenheim in den vergangenen Jahren immer wieder angedeutet", wird Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker in der Klub-Mitteilung zitiert.

"Nach drei Jahren in Hoffenheim ist es für Stan nun jedoch an der Zeit, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Aus diesem Grund haben wir uns in gemeinsamen Gesprächen dazu entschieden, eine Leihe zu Union Berlin anzustreben."