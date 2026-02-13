 120.937

Olympia 2026 im Ticker: Gold-Hattrick perfekt! Ski-Star triumphiert erneut

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Norwegens Langlauf-König Johannes Høsflot Klæbo hat bei diesen Spielen seine dritte Goldmedaille gewonnen.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am sechsten Wettkampftag sackten die deutschen Rodler die nächste Goldmedaille ein und rasten zum Olympiasieg in der Team-Staffel.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

13. Februar, 13.03 Uhr: Langlauf-Star Klæbo gewinnt erneut Gold

An ihn kommt niemand heran: Norwegens Ski-König Johannes Høsflot Klæbo (29) hat bei diesen Spielen seine dritte Goldmedaille gewonnen.

Nach seinen Erfolgen im Skiathlon sowie Sprint setzte sich der 29-Jährige am Freitag auch im Langlauf über zehn Kilometer Freistil durch und verwies den Franzosen Mathis Desloges (23) auf Platz zwei. Damit feierte Klæbo seinen achten Olympiasieg insgesamt.

Bronze ging an Einar Hedegart (24) aus Norwegen.

Norwegens Ski-Star Johannes Høsflot Klæbo (29) schnappte sich bei diesen Winterspielen schon sein drittes Gold.
Norwegens Ski-Star Johannes Høsflot Klæbo (29) schnappte sich bei diesen Winterspielen schon sein drittes Gold.  © Tobias SCHWARZ / AFP

13. Februar, 12.45 Uhr: John Steel Hagenbuch überrascht mit Langlauf-Outfit

So etwas sieht man nicht alle Tage: Beim Ski-Langlauf über zehn Kilometer Freistil in Tesero im Val di Fiemme bietet sich den Zuschauern ein ungewöhnlicher Anblick.

Temperaturen knapp über null halten John Steel Hagenbuch (26) nicht davon ab, ohne Mütze und nur im Renntrikot an den Start zu gehen.

Im Vergleich zu den anderen Athleten sorgt der US-Amerikaner damit für sommerliche Stimmung auf der Loipe.

Kennt keine Kälte: US-Skilangläufer John Steel Hagenbuch (26).
Kennt keine Kälte: US-Skilangläufer John Steel Hagenbuch (26).  © imago / GEPA pictures

13. Februar, 12.14 Uhr: Agnes Reisch lässt Training aus

Das Training vor dem Springen am Sonntagabend (18.45 Uhr) hat Agnes Reisch (26) ausfallen lassen.

Die 26-Jährige, die mit dem Mixed-Team vor drei Tagen knapp eine Medaille verpasst hatte, erklärte nach der ersten Trainingseinheit: "Ich habe heute meine Tage bekommen. Dann bin ich immer super ängstlich."

Auf einen dritten Sprung verzichtete sie, weil sie "keinen Sinn mehr gesehen" hätte.

Die deutsche Skispringerin Agnes Reisch (26) verzichtete auf das Training.
Die deutsche Skispringerin Agnes Reisch (26) verzichtete auf das Training.  © Daniel Karmann/dpa

13. Februar, 11.30 Uhr: Vierter Trainingslauf für deutsches Bob-Team

Die deutschen Zweierbob-Männer mussten sich im vierten Trainingslauf erstmals geschlagen geben.

Der Südkoreaner Jinsu Kim (30) setzte sich mit sechs Hundertsteln Vorsprung vor Johannes Lochner an die Spitze. Bob-Dominator Francesco Friedrich (beide 35) kam nicht über Rang fünf hinaus.

Viel Aussagekraft besitzt das Resultat allerdings nicht, da es sich lediglich um eine Trainingseinheit handelt. Außerdem hatten die Deutschen zuvor in jedem Lauf jeweils Bestzeiten gefahren.

Bob-Pilot Francesco Friedrich (35) kam im vierten Training nicht über den fünften Platz hinaus.
Bob-Pilot Francesco Friedrich (35) kam im vierten Training nicht über den fünften Platz hinaus.  © Robert Michael/dpa

13. Februar, 10.58 Uhr: Eishockey-Match wird Langfinger zum Verhängnis

Bei den Olympischen Spielen in Mailand ist ein seit 16 Jahren gesuchter Slowake von der Polizei festgenommen worden.

Der 44-jährige Mann wollte offenbar das Spiel der heimischen Nationalmannschaft gegen Finnland besuchen, doch statt in die Arena zu kommen, landete er hinter Gittern.

Laut Medienberichten muss der Langfinger nun die vom Gericht in Bozen verhängte Gefängnisstrafe von fast einem Jahr absitzen, nachdem er zuvor wegen mehrerer Ladendiebstähle verurteilt worden war.

In Mailand klickten die Handschellen für einen 44-jährigen Slowaken, der seit 16 Jahren von der Polizei gesucht wurde. (Symbolfoto)
In Mailand klickten die Handschellen für einen 44-jährigen Slowaken, der seit 16 Jahren von der Polizei gesucht wurde. (Symbolfoto)  © Marcus Brandt/dpa

13. Februar, 10.01 Uhr: Rodel-Star Langenhan ignoriert Merz-Anruf

Schmunzel-Aktion von Max Langenhan (26)!

Nach seinem Gold-Erfolg wollte Friedrich Merz (70) anrufen, um persönlich zu gratulieren, doch der 26-jährige Rodel-Star drückte den Bundeskanzler einfach weg.

Wie es dazu kam, erfahrt Ihr hier: "Deutscher Olympia-Sieger drückt Bundeskanzler Merz am Handy weg"

13. Februar, 8.30 Uhr: Olympia-Tag sieben! Was ist heute für Team D drin?

Weiter geht's! Auch heute stehen wieder mehrere Medaillenentscheidungen an und aus deutscher Sicht sind die Chancen auf Edelmetall vielversprechend.

Im Skeleton der Männer liegen Axel Jungk (34) und Christopher Grotheer (33) nach zwei von insgesamt vier Durchgängen auf Podiumskurs. Die Rückstande auf den führenden Briten Matt Weston (28) betragen 0,30 beziehungsweise 0,46 Sekunden. Damit ist selbst Gold noch möglich.

Die Entscheidung steigt am Abend ab 19.30 Uhr im dritten Lauf, ehe ab 21.05 Uhr dann um die Medaillen gefahren wird.

Im Biathlon-Sprint über zehn Kilometer ruhen die deutschen Hoffnungen ab 14 Uhr auf Philipp Nawrath (33), Philipp Horn (31), Justus Strelow und David Zobel (beide 29), die um Edelmetall laufen.

Die größten deutschen Medaillenchancen gibt es am siebten Wettkampftag erneut im Eiskanal.
Die größten deutschen Medaillenchancen gibt es am siebten Wettkampftag erneut im Eiskanal.  © Alessandra Tarantino/AP/dpa

12. Februar, 23.39 Uhr: Das war der sechste Wettkampftag!

Damit verabschieden wir uns aus dem sechsten Wettkampftag, der ganz im Zeichen des dritten Olympiasieges der deutschen Rodler in der Team-Staffel stand.

In unserem Medaillenspiegel könnt Ihr nachschauen, wo sich Deutschland aktuell im Nationenvergleich einreiht.

12. Februar, 23.38 Uhr: Deutsche Eishockey-Männer feiern Olympia-Start nach Maß

Im letzten Drittel bringt die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft ihren Zwei-Tore-Vorsprung über die Ziellinie und gewinnt zum Start der Spiele mit 3:1 gegen Dänemark.

Leon Draisaitl (1.) und Tim Stützle (25./31.) erzielten die Treffer fürs DEB-Team, Oscar Mølgaard glich zum zwischenzeitlichen 1:1 aus (14.). Am Samstag (12.10 Uhr) steht nun das zweite Vorrundenspiel gegen Lettland auf dem Programm.

12. Februar, 22.43 Uhr: DEB-Team geht mit Führung ins letzte Drittel

Mit dem 3:1 für Deutschland ertönt die Sirene zur letzten Unterbrechung.

Inzwischen haben sich Draisaitl und Co. die Führung hier auch verdient und sind auf Kurs Auftaktsieg.

Titelfoto: Tobias SCHWARZ / AFP

