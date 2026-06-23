Transfermarkt im Ticker: VfL Bochum holt Meister der Herzen aus Schottland

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Transfermarkt im Ticker: Der VfL Bochum sichert sich die Dienste von Michael Steinwender. Er kommt vom schottischen Beinahe-Meister Heart of Midlothian.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.

Hier geht es zum Liveticker:

23. Juni, 13.54 Uhr: Dynamo Dresden verleiht Marlon Faß in die 3. Liga

Viel Bewegung bei Dynamo Dresden: Stürmer Marlon Faß (20) wird für mehr Spielpraxis in die 3. Liga zu Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach verliehen.

Schon in der vergangenen Saison war der 20-Jährige nicht für die SGD auf Torejagd gegangen, sondern auf Leihbasis für die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest. Nun soll er sein Glück eine Liga höher versuchen.

23. Juni, 13.34 Uhr: VfL Bochum verpflichtet Michael Steinwender

Der VfL Bochum hat sich die Dienste von Innenverteidiger Michael Steinwender (26) gesichert. Der Österreicher kommt vom schottischen Erstligisten Heart of Midlothian ins Ruhrgebiet.

Steinwender spielte den größten Teil seiner Laufbahn bisher in der österreichischen Heimat und wechselte 2024 nach Schweden zum IFK Värnamo. Nach einem halben Jahr zog es ihn weiter gen Schottland, wo er seine Reise vor wenigen Wochen beinahe mit dem Meistertitel krönen konnte. Der VfL Bochum ist die erste Station des 26-Jährigen in Deutschland.

"Michael hat uns mit seinem Gesamtpaket als moderner Innenverteidiger überzeugt: Er ist 1,90 Meter groß, schnell, athletisch und verfügt über ein mutiges Pressingverhalten. Mit seinen 26 Jahren hat er auch international schon einige Erfahrungen gesammelt und will beim VfL nun Verantwortung und Führungsaufgaben übernehmen", sagte Direktor Lizenzfußball Simon Zoller (34) über Steinwender, der in Bochum einen Dreijahresvertrag unterschrieb und mit der Nummer 15 auflaufen wird.

Der VfL Bochum verstärkt seine Innenverteidigung mit Michael Steinwender (26).
Der VfL Bochum verstärkt seine Innenverteidigung mit Michael Steinwender (26).  © VfL Bochum 1848

23. Juni, 11.32 Uhr: Dynamo Dresden holt Robert Wagner zurück

Schon in der vergangenen Rückrunde lief Robert Wagner (22) für Dynamo Dresden auf, jetzt wechselt der Mittelfeldspieler fest vom SC Freiburg an die Elbe.

Mehr über den Wechsel erfahrt Ihr hier: "Dynamo macht Rückhol-Coup perfekt: Robert Wagner bleibt ein Schwarz-Gelber!"

22. Juni, 22 Uhr: King Manu bleibt bei Energie Cottbus

Energie Cottbus hat sich die Dienste von Aufstiegsheld King Manu (22) fest gesichert. In der vergangenen Saison war er bereits von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen gewesen, durch den Abstieg seines Stammklubs verlor der Vertrag des Verteidigers seine Gültigkeit.

Alles über den Deal lest Ihr hier: "Offiziell! Begehrter Aufstiegsheld bleibt in Cottbus".

22. Juni, 18.06 Uhr: Lars Lokotsch wechselt innerhalb der 3. Liga

Mit Preußen Münster stieg Lars Loktosch (30) aus der 2. Bundesliga ab und verlässt nun den Verein. Der 3. Liga bleibt er dennoch treu und schließt sich dem FC Ingolstadt an.

"In den vom ersten Moment an sehr wertschätzenden Gesprächen wurde mir eine klare Rolle aufgezeigt, mit der ich mich voll identifizieren kann und die ich hier sehr gerne erfüllen möchte. Durch meine vergangenen Stationen kenne ich die 3. Liga bereits bestens, weiß daher aber auch die familiäre Atmosphäre in einem Klub sehr zu schätzen, die ich hier beim FC Ingolstadt 04 vorfinden werde", sagte der Neuzugang.

Lars Lokotsch (30, v.) stürmt in der kommenden Saison für den FC Ingolstadt.
Lars Lokotsch (30, v.) stürmt in der kommenden Saison für den FC Ingolstadt.  © Philipp Szyza/dpa

22. Juni, 16.52 Uhr: Dynamo Dresden macht Straudi-Transfer perfekt

Zweitligist Dynamo Dresden hat sich wie erwartet mit Simon Straudi (27) verstärkt. Der Außenverteidiger kommt ablösefrei von Aufsteiger und Ostrivale Energie Cottbus.

Mehr dazu in unserem Artikel: "Straudi-Deal eingetütet: Dynamo bedient sich bei Energie Cottbus".

22. Juni, 13.33 Uhr: Viktoria Köln schnappt sich Aues Pascal Fallmann

Rechtsverteidiger Pascal Fallmann (22) hat nach dem Abstieg von Erzgebirge Aue einen neuen Verein gefunden: Der Ösi hat beim bisherigen Liga-Konkurrenten Viktoria Köln unterschrieben.

Köln-Sportchef Valentin Schäfer (31) erklärt: "Pascal war unser absoluter Wunschspieler für den offenen Platz auf der rechten Schiene. Für 22 Jahre hat er schon viel Spielerfahrung, war österreichischer U21-Nationalspieler und mag es als Charakter Verantwortung zu übernehmen. Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz anderer Angebote für den Schritt zu uns entschieden hat."

Zuletzt war Fallmann auch mit Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster in Verbindung gebracht worden. Insgesamt kommt Fallmann auf 99 Spiele in der dritthöchsten deutschen Spielklasse, davon 65 für Aue.

Pascal Fallmann (22) bleibt nach dem Abstieg mit Aue in der 3. Liga.
Pascal Fallmann (22) bleibt nach dem Abstieg mit Aue in der 3. Liga.  © Viktoria Köln

22. Juni, 11.53 Uhr: Hansa Rostock verpflichtet Defensivspieler Florian Bohnert

Hansa Rostock holt einen Allrounder für die Defensive: Florian Bohnert (28) kommt vom französischen Zweitligisten SC Bastia an die Ostsee.

Der luxemburgische Nationalspieler sammelte bereits Erfahrung in Deutschland, spielte bereits für die zweiten Mannschaften von Schalke 04 und Mainz 05 sowie den FK Pirmasens und wechselte 2023 in die Ligue 2 zu Bastia.

"Der Wechsel nach Rostock ist für mich ein spannender Schritt. Ich habe viele intensive Jahre in Frankreich und in der Nationalmannschaft erlebt und freue mich jetzt darauf, diese Erfahrungen in ein neues Umfeld einzubringen. Hansa ist ein Verein mit großer Tradition, einer besonderen Fanbasis und sportlichen Ambitionen", freut sich der Neuzugang über den Wechsel in die 3. Liga.

Florian Bohnert (28, r.) lief bisher 63 Mal für die luxemburgische Nationalmannschaft auf.
Florian Bohnert (28, r.) lief bisher 63 Mal für die luxemburgische Nationalmannschaft auf.  © Federico Gambarini/dpa

20. Juni, 14.23 Uhr: Cedric Itten zieht es nach Bremen

Vom Rhein an die Weser: Cedric Itten (29) verlässt Fortuna Düsseldorf nach dem Abstieg in die 3. Liga und setzt seine Laufbahn künftig beim SV Werder Bremen fort.

Am Sonntagnachmittag verkündete der Oberhaus-Klub die Verpflichtung des 29-jährigen Mittelstürmers, ohne allerdings Angaben zur genauen Vertragslaufzeit zu machen.

"Cedric ist ein Spieler, der hervorragend in unser gesuchtes Profil passt. Mit seinen 29 Jahren verfügt er über viel Erfahrung, die er sowohl bei seinen bisherigen Vereinen als auch in der schweizerischen Nationalmannschaft gesammelt hat. Diese Qualitäten werden unserer Mannschaft einen wichtigen Mehrwert bieten," wird Profilfußball-Leiter Peter Niemeyer (42) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

Schließt sich den Werderanern an: Cedric Itten (29, Mitte).
Schließt sich den Werderanern an: Cedric Itten (29, Mitte).  © Anke Waelischmiller/dpa

20. Juni, 11.56 Uhr: Yannick Michaelis wechselt nach Rostock

Hansa Rostock hat im Angriff nachgerüstet und setzt damit künftig auf ein vielversprechendes Talent.

Denn wie die Kogge an diesem Samstagvormittag bekannt gab, schließt sich Yannick Michaelis (19) aus der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach dem Drittliga-Klub an der Ostsee an.

In der abgelaufenen Regionalliga-Saison absolvierte er 33 Spiele, erzielte dabei vier Treffer und bereitete acht weitere Tore vor.

Yannick Michaelis (19) hat bei Hansa Rostock unterschrieben.
Yannick Michaelis (19) hat bei Hansa Rostock unterschrieben.  © IMAGO / HMB-Media

19. Juni, 21.46 Uhr: FC Ingolstadt schnappt sich Ex-Dresdner

Jongmin Seo (24) hat beim FC Ingolstadt in der 3. Liga unterschrieben. Der Südkoreaner kommt nach seinem Vertragsende beim österreichischen Zweitligisten First Vienna FC ablösefrei.

Damit kehrt der Offensivakteur nach einem Jahr im Nachbarland nach Deutschland zurück. Hier kickte er bereits in der Jugend von Eintracht Frankfurt und Darmstadt, bei Dynamo Dresden und beim Chemnitzer FC. Der ganz große Durchbruch blieb allerdings aus. Bei der SGD konnte er sein Können auch verletzungsbedingt aufgrund eines Knöchelbruchs nur andeuten, beim CFC traf er in 23 Regionalligaspielen immerhin achtmal.

"Jongmin Seo ist ein technisch gut ausgebildeter Spieler, der darüber hinaus ein hohes Tempo mitbringt und seine Stärken unter anderem im Eins-gegen-eins hat. Wir schätzen an ihm besonders seine mannschaftsdienliche Spielweise und die Fähigkeit, seine Mitspieler in vielversprechende Abschlusspositionen zu bringen", sagte FCI-Kaderplaner Rigo Hof.

Jongmin Seo (24, 3.v.l.) stand mehr als zwei Jahre bei Dynamo Dresden unter Vertrag.
Jongmin Seo (24, 3.v.l.) stand mehr als zwei Jahre bei Dynamo Dresden unter Vertrag.  © Lutz Hentschel

19. Juni, 17.23 Uhr: Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück verpflichtet Luca Raimund

Deal fix! Mit Luca Raimund (21) holt der VfL Osnabrück einen Offensiv-Akteur von Fortuna Düsseldorf für die kommende Saison.

Am Freitag verkündete der Zweitliga-Aufsteiger den Wechsel, ohne nähere Infos zum Vertrag des 21-jährigen Flügelspielers zu nennen.

"Luca bringt viel Geschwindigkeit mit, verfügt über eine athletische Statur, eine stattliche Körpergröße und enorme Entwicklungsfähigkeit. Er ist flexibel sowohl auf der rechten als auch auf der linken Schiene sowie hinter den Spitzen einsetzbar", zeigt sich Direktor Joe Enochs (54) von der Qualität des Neuzugangs überzeugt.

19. Juni, 17.01 Uhr: VfL Wolfsburg rüstet auf Torhüter-Position nach

Der VfL Wolfsburg hat mit Henrik Fehr einen neuen Torhüter geholt und damit den Kader auf dieser Position erweitert.

Aus der Schweiz wechselt der gerade einmal 16-jährige Schlussmann vom Zweitligisten FC Winterthur zu den Niedersachsen.

Fehr, der derzeit für die Schweizer U16-Nationalmannschaft aufläuft, bleibt den Wölfen bis zum Sommer 2029 erhalten.

19. Juni, 16.23 Uhr: 1. FC Saarbrücken holt Mittelfeldspieler aus Spanien

Bienvenido! Auf der Suche nach Verstärkung im Mittelfeld ist der 1. FC Saarbrücken in Spanien fündig geworden.

Wie der Drittligist am Freitag mitteilte, wechselt das 19 Jahre junge Nachwuchs-Talent Zac Shuaib (19) vom Erstligisten Real Sociedad an die Saar. Details zum Vertrag nannte der Klub nicht.

"Ein hochspannender Spieler, top ausgebildet bei Arsenal und Real Sociedad. Zaceriah macht auf der Sechs eine gute Figur, hat eine gute Größe und ist stark am Ball", wird Sportvorstand Markus Thiele (44) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

19. Juni, 15.45 Uhr: Dominique Heintz zieht es zum Rivalen

Da werden einige "Effzeh"-Fans wohl kurz schlucken müssen.

Mit dem Auslaufen seines Vertrags beim 1. FC Köln zieht es Dominique Heintz (32) einmal über den Rhein, ausgerechnet zum verhassten Rivalen Fortuna Düsseldorf.

Der Innenverteidiger und Ex-U21-Nationalspieler unterschrieb beim Zweitliga-Absteiger einen Vertrag über zwei Jahre, wie die Rheinländer am Freitag bekannt gaben.

Dominique Heintz (32, Mitte) schließt sich Lokalrivale Fortuna Düsseldorf an.
Dominique Heintz (32, Mitte) schließt sich Lokalrivale Fortuna Düsseldorf an.  © Marius Becker/dpa

19. Juni, 14.39 Uhr: Dynamo Dresden tütet Rapp-Deal ein

Dynamo hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Wie der Zweitligist am Freitag bekannt gab, wechselt Nicolai Rapp (29) zu den Schwarz-Gelben nach Dresden.

Hier findet ihr mehr dazu: "Jetzt ist es fix! Dynamo verstärkt sich mit Nicolai Rapp"

Titelfoto: VfL Bochum 1848

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