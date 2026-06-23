Transfermarkt im Ticker: VfL Bochum sichert sich Regionalliga-Rakete

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Transfermarkt im Ticker: Der VfL Bochum sichert sich die Dienste von Regionalliga-Rakete Babis Drakas, der von Borussia Dortmunds U23 kommt.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.

Hier geht es zum Liveticker:

23. Juni, 16.49 Uhr: VfL Bochum sichert sich Regionalliga-Rakete Babis Drakas

Siebter Neuer für den VfL Bochum: Babis Drakas (23) kommt ablösefrei von Dortmunds U23 zum Zweitligisten. Der Außenstürmer sammelte diese Saison in der Regionalliga West 16 Torbeteiligungen, kommt aber auch schon auf 31 Drittliga Spiele (vier Scores).

VfL-Direktor Simon Zoller (34) führt aus: "Babis kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden und erhöht dadurch unsere Flexibilität auf den Außenbahnen. Er bringt eine enorme Geschwindigkeit, eine sehr geradlinige Spielweise mit und ergänzt die vorhandenen Spielertypen hervorragend. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial."

Mittags hatte Bochum bereits Michael Steinwender (26) vorgestellt (siehe Eintrag: 13.34 Uhr).

Der VfL Bochum hat in Babis Drakas (23 Jahre) den zweiten neuen am Dienstag vorgestellt.
Der VfL Bochum hat in Babis Drakas (23 Jahre) den zweiten neuen am Dienstag vorgestellt.  © VfL Bochum 1848

23. Juni, 15.57 Uhr: FC Augsburg leiht Yannik Keitel erneut aus

Schon in der vergangenen Rückrunde hatte der FC Augsburg Yannik Keitel (26) vom VfB Stuttgart ausgeliehen, jetzt wird die Zusammenarbeit für mindestens ein weiteres Jahr fortgesetzt. Die Fuggerstädter leihen den Defensivspieler für die kommende Saison erneut und sichern sich zudem eine Kaufoption.

Auch wenn Keitel in der abgelaufenen Saison von Verletzungspech geplagt wurde und nur sechs Bundesliga-Partien für den FCA absolvieren konnte, hinterließ er einen bleibenden Eindruck in Augsburg.

"Yannik hat in der vergangenen Rückrunde trotz Verletzungspech gezeigt, dass er mit seinem außergewöhnlichen Charakter sehr gut zu unserem Team passt. Wir sind weiterhin überzeugt von seinen Qualitäten und glauben, dass er uns nach einer vollständigen Vorbereitung mit der Mannschaft auch auf dem Platz noch stärker weiterhelfen kann", sagte Sportdirektor Benjamin Weber (43) dementsprechend.

23. Juni, 15.41 Uhr: Dynamo Dresdens Vinko Sapina wechselt in die 3. Liga

Dynamo Dresden gibt nach Marlon Faß (20) einen weiteren Profi in die 3. Liga ab, dieses Mal allerdings fest: Vinko Sapina (30) wechselt zum FC Ingolstadt.

Nach zwei Jahren in Dresden hatte der Mittelfeld-Hüne zuletzt keine Spielzeit mehr erhalten, sich deshalb nach einem neuen Klub umgesehen und ist in der 3. Liga fündig geworden, die er aus Zeiten mit dem SC Verl, Rot-Weiss Essen und der SGD bereits bestens kennt.

"Ich habe mich ganz bewusst für den FC Ingolstadt 04 und die mir aufgezeigte Spielidee, von der ich sofort begeistert war, entschieden. Ich werde alles daransetzen, meinen Teil beizutragen, dass wir die uns gemeinsam gesteckten Ziele erreichen und als Mannschaft erfolgreich sind. Ich freue mich riesig, auf die erste Einheit mit meinen neuen Teamkollegen sowie den gesamten Klub mit seinem Umfeld in den nächsten Tagen und Wochen noch besser kennenzulernen", sagte der Deutsch-Kroate.

23. Juni, 14.45 Uhr: Jahn Regensburg angelt sich Bayern-Keeper

Jahn Regensburg komplettiert sein Torwartteam: Max Schmitt (20) wechselt vom FC Bayern zum Drittligisten.

Der 20-Jährige wurde beim Rekordmeister ausgebildet, spielte 25-mal für die Zweitvertretung der Münchner und schaffte mehrfach den Sprung in den Profikader. In der vergangenen Saison war er bereits an den SSV Ulm ausgeliehen gewesen, jetzt wechselt er fest in die 3. Liga.

Sportdirektor Alexander Schmalhofer (39) erklärte: "Max hat trotz seines jüngeren Alters schon wertvolle Erfahrungen im Profibereich gesammelt. Er hat mehrere Jugend-Nationalteams durchlaufen, dort tolle Erfolge gefeiert und hat eine hervorragende Ausbildung beim FC Bayern München genossen. Max hat definitiv das Potenzial, in Regensburg seinen nächsten Karriereschritt zu gehen."

Max Schmitt (20) wechselt vom FC Bayern zu Jahn Regensburg.
Max Schmitt (20) wechselt vom FC Bayern zu Jahn Regensburg.  © Gschlößl / SSV Jahn

23. Juni, 13.54 Uhr: Dynamo Dresden verleiht Marlon Faß in die 3. Liga

Viel Bewegung bei Dynamo Dresden: Stürmer Marlon Faß (20) wird für mehr Spielpraxis in die 3. Liga zu Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach verliehen.

Schon in der vergangenen Saison war der 20-Jährige nicht für die SGD auf Torejagd gegangen, sondern auf Leihbasis für die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest. Nun soll er sein Glück eine Liga höher versuchen.

23. Juni, 13.34 Uhr: VfL Bochum verpflichtet Michael Steinwender

Der VfL Bochum hat sich die Dienste von Innenverteidiger Michael Steinwender (26) gesichert. Der Österreicher kommt vom schottischen Erstligisten Heart of Midlothian ins Ruhrgebiet.

Steinwender spielte den größten Teil seiner Laufbahn bisher in der österreichischen Heimat und wechselte 2024 nach Schweden zum IFK Värnamo. Nach einem halben Jahr zog es ihn weiter gen Schottland, wo er seine Reise vor wenigen Wochen beinahe mit dem Meistertitel krönen konnte. Der VfL Bochum ist die erste Station des 26-Jährigen in Deutschland.

"Michael hat uns mit seinem Gesamtpaket als moderner Innenverteidiger überzeugt: Er ist 1,90 Meter groß, schnell, athletisch und verfügt über ein mutiges Pressingverhalten. Mit seinen 26 Jahren hat er auch international schon einige Erfahrungen gesammelt und will beim VfL nun Verantwortung und Führungsaufgaben übernehmen", sagte Direktor Lizenzfußball Simon Zoller (34) über Steinwender, der in Bochum einen Dreijahresvertrag unterschrieb und mit der Nummer 15 auflaufen wird.

Der VfL Bochum verstärkt seine Innenverteidigung mit Michael Steinwender (26).
Der VfL Bochum verstärkt seine Innenverteidigung mit Michael Steinwender (26).  © VfL Bochum 1848

23. Juni, 11.32 Uhr: Dynamo Dresden holt Robert Wagner zurück

Schon in der vergangenen Rückrunde lief Robert Wagner (22) für Dynamo Dresden auf, jetzt wechselt der Mittelfeldspieler fest vom SC Freiburg an die Elbe.

Mehr über den Wechsel erfahrt Ihr hier: "Dynamo macht Rückhol-Coup perfekt: Robert Wagner bleibt ein Schwarz-Gelber!"

22. Juni, 22 Uhr: King Manu bleibt bei Energie Cottbus

Energie Cottbus hat sich die Dienste von Aufstiegsheld King Manu (22) fest gesichert. In der vergangenen Saison war er bereits von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen gewesen, durch den Abstieg seines Stammklubs verlor der Vertrag des Verteidigers seine Gültigkeit.

Alles über den Deal lest Ihr hier: "Offiziell! Begehrter Aufstiegsheld bleibt in Cottbus".

22. Juni, 18.06 Uhr: Lars Lokotsch wechselt innerhalb der 3. Liga

Mit Preußen Münster stieg Lars Loktosch (30) aus der 2. Bundesliga ab und verlässt nun den Verein. Der 3. Liga bleibt er dennoch treu und schließt sich dem FC Ingolstadt an.

"In den vom ersten Moment an sehr wertschätzenden Gesprächen wurde mir eine klare Rolle aufgezeigt, mit der ich mich voll identifizieren kann und die ich hier sehr gerne erfüllen möchte. Durch meine vergangenen Stationen kenne ich die 3. Liga bereits bestens, weiß daher aber auch die familiäre Atmosphäre in einem Klub sehr zu schätzen, die ich hier beim FC Ingolstadt 04 vorfinden werde", sagte der Neuzugang.

Lars Lokotsch (30, v.) stürmt in der kommenden Saison für den FC Ingolstadt.
Lars Lokotsch (30, v.) stürmt in der kommenden Saison für den FC Ingolstadt.  © Philipp Szyza/dpa

22. Juni, 16.52 Uhr: Dynamo Dresden macht Straudi-Transfer perfekt

Zweitligist Dynamo Dresden hat sich wie erwartet mit Simon Straudi (27) verstärkt. Der Außenverteidiger kommt ablösefrei von Aufsteiger und Ostrivale Energie Cottbus.

Mehr dazu in unserem Artikel: "Straudi-Deal eingetütet: Dynamo bedient sich bei Energie Cottbus".

22. Juni, 13.33 Uhr: Viktoria Köln schnappt sich Aues Pascal Fallmann

Rechtsverteidiger Pascal Fallmann (22) hat nach dem Abstieg von Erzgebirge Aue einen neuen Verein gefunden: Der Ösi hat beim bisherigen Liga-Konkurrenten Viktoria Köln unterschrieben.

Köln-Sportchef Valentin Schäfer (31) erklärt: "Pascal war unser absoluter Wunschspieler für den offenen Platz auf der rechten Schiene. Für 22 Jahre hat er schon viel Spielerfahrung, war österreichischer U21-Nationalspieler und mag es als Charakter Verantwortung zu übernehmen. Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz anderer Angebote für den Schritt zu uns entschieden hat."

Zuletzt war Fallmann auch mit Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster in Verbindung gebracht worden. Insgesamt kommt Fallmann auf 99 Spiele in der dritthöchsten deutschen Spielklasse, davon 65 für Aue.

Pascal Fallmann (22) bleibt nach dem Abstieg mit Aue in der 3. Liga.
Pascal Fallmann (22) bleibt nach dem Abstieg mit Aue in der 3. Liga.  © Viktoria Köln

22. Juni, 11.53 Uhr: Hansa Rostock verpflichtet Defensivspieler Florian Bohnert

Hansa Rostock holt einen Allrounder für die Defensive: Florian Bohnert (28) kommt vom französischen Zweitligisten SC Bastia an die Ostsee.

Der luxemburgische Nationalspieler sammelte bereits Erfahrung in Deutschland, spielte bereits für die zweiten Mannschaften von Schalke 04 und Mainz 05 sowie den FK Pirmasens und wechselte 2023 in die Ligue 2 zu Bastia.

"Der Wechsel nach Rostock ist für mich ein spannender Schritt. Ich habe viele intensive Jahre in Frankreich und in der Nationalmannschaft erlebt und freue mich jetzt darauf, diese Erfahrungen in ein neues Umfeld einzubringen. Hansa ist ein Verein mit großer Tradition, einer besonderen Fanbasis und sportlichen Ambitionen", freut sich der Neuzugang über den Wechsel in die 3. Liga.

Florian Bohnert (28, r.) lief bisher 63 Mal für die luxemburgische Nationalmannschaft auf.
Florian Bohnert (28, r.) lief bisher 63 Mal für die luxemburgische Nationalmannschaft auf.  © Federico Gambarini/dpa

20. Juni, 14.23 Uhr: Cedric Itten zieht es nach Bremen

Vom Rhein an die Weser: Cedric Itten (29) verlässt Fortuna Düsseldorf nach dem Abstieg in die 3. Liga und setzt seine Laufbahn künftig beim SV Werder Bremen fort.

Am Sonntagnachmittag verkündete der Oberhaus-Klub die Verpflichtung des 29-jährigen Mittelstürmers, ohne allerdings Angaben zur genauen Vertragslaufzeit zu machen.

"Cedric ist ein Spieler, der hervorragend in unser gesuchtes Profil passt. Mit seinen 29 Jahren verfügt er über viel Erfahrung, die er sowohl bei seinen bisherigen Vereinen als auch in der schweizerischen Nationalmannschaft gesammelt hat. Diese Qualitäten werden unserer Mannschaft einen wichtigen Mehrwert bieten," wird Profilfußball-Leiter Peter Niemeyer (42) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

Schließt sich den Werderanern an: Cedric Itten (29, Mitte).
Schließt sich den Werderanern an: Cedric Itten (29, Mitte).  © Anke Waelischmiller/dpa

20. Juni, 11.56 Uhr: Yannick Michaelis wechselt nach Rostock

Hansa Rostock hat im Angriff nachgerüstet und setzt damit künftig auf ein vielversprechendes Talent.

Denn wie die Kogge an diesem Samstagvormittag bekannt gab, schließt sich Yannick Michaelis (19) aus der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach dem Drittliga-Klub an der Ostsee an.

In der abgelaufenen Regionalliga-Saison absolvierte er 33 Spiele, erzielte dabei vier Treffer und bereitete acht weitere Tore vor.

Yannick Michaelis (19) hat bei Hansa Rostock unterschrieben.
Yannick Michaelis (19) hat bei Hansa Rostock unterschrieben.  © IMAGO / HMB-Media

19. Juni, 21.46 Uhr: FC Ingolstadt schnappt sich Ex-Dresdner

Jongmin Seo (24) hat beim FC Ingolstadt in der 3. Liga unterschrieben. Der Südkoreaner kommt nach seinem Vertragsende beim österreichischen Zweitligisten First Vienna FC ablösefrei.

Damit kehrt der Offensivakteur nach einem Jahr im Nachbarland nach Deutschland zurück. Hier kickte er bereits in der Jugend von Eintracht Frankfurt und Darmstadt, bei Dynamo Dresden und beim Chemnitzer FC. Der ganz große Durchbruch blieb allerdings aus. Bei der SGD konnte er sein Können auch verletzungsbedingt aufgrund eines Knöchelbruchs nur andeuten, beim CFC traf er in 23 Regionalligaspielen immerhin achtmal.

"Jongmin Seo ist ein technisch gut ausgebildeter Spieler, der darüber hinaus ein hohes Tempo mitbringt und seine Stärken unter anderem im Eins-gegen-eins hat. Wir schätzen an ihm besonders seine mannschaftsdienliche Spielweise und die Fähigkeit, seine Mitspieler in vielversprechende Abschlusspositionen zu bringen", sagte FCI-Kaderplaner Rigo Hof.

Jongmin Seo (24, 3.v.l.) stand mehr als zwei Jahre bei Dynamo Dresden unter Vertrag.
Jongmin Seo (24, 3.v.l.) stand mehr als zwei Jahre bei Dynamo Dresden unter Vertrag.  © Lutz Hentschel

19. Juni, 17.23 Uhr: Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück verpflichtet Luca Raimund

Deal fix! Mit Luca Raimund (21) holt der VfL Osnabrück einen Offensiv-Akteur von Fortuna Düsseldorf für die kommende Saison.

Am Freitag verkündete der Zweitliga-Aufsteiger den Wechsel, ohne nähere Infos zum Vertrag des 21-jährigen Flügelspielers zu nennen.

"Luca bringt viel Geschwindigkeit mit, verfügt über eine athletische Statur, eine stattliche Körpergröße und enorme Entwicklungsfähigkeit. Er ist flexibel sowohl auf der rechten als auch auf der linken Schiene sowie hinter den Spitzen einsetzbar", zeigt sich Direktor Joe Enochs (54) von der Qualität des Neuzugangs überzeugt.

19. Juni, 17.01 Uhr: VfL Wolfsburg rüstet auf Torhüter-Position nach

Der VfL Wolfsburg hat mit Henrik Fehr einen neuen Torhüter geholt und damit den Kader auf dieser Position erweitert.

Aus der Schweiz wechselt der gerade einmal 16-jährige Schlussmann vom Zweitligisten FC Winterthur zu den Niedersachsen.

Fehr, der derzeit für die Schweizer U16-Nationalmannschaft aufläuft, bleibt den Wölfen bis zum Sommer 2029 erhalten.

19. Juni, 16.23 Uhr: 1. FC Saarbrücken holt Mittelfeldspieler aus Spanien

Bienvenido! Auf der Suche nach Verstärkung im Mittelfeld ist der 1. FC Saarbrücken in Spanien fündig geworden.

Wie der Drittligist am Freitag mitteilte, wechselt das 19 Jahre junge Nachwuchs-Talent Zac Shuaib (19) vom Erstligisten Real Sociedad an die Saar. Details zum Vertrag nannte der Klub nicht.

"Ein hochspannender Spieler, top ausgebildet bei Arsenal und Real Sociedad. Zaceriah macht auf der Sechs eine gute Figur, hat eine gute Größe und ist stark am Ball", wird Sportvorstand Markus Thiele (44) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.

19. Juni, 15.45 Uhr: Dominique Heintz zieht es zum Rivalen

Da werden einige "Effzeh"-Fans wohl kurz schlucken müssen.

Mit dem Auslaufen seines Vertrags beim 1. FC Köln zieht es Dominique Heintz (32) einmal über den Rhein, ausgerechnet zum verhassten Rivalen Fortuna Düsseldorf.

Der Innenverteidiger und Ex-U21-Nationalspieler unterschrieb beim Zweitliga-Absteiger einen Vertrag über zwei Jahre, wie die Rheinländer am Freitag bekannt gaben.

Dominique Heintz (32, Mitte) schließt sich Lokalrivale Fortuna Düsseldorf an.
Dominique Heintz (32, Mitte) schließt sich Lokalrivale Fortuna Düsseldorf an.  © Marius Becker/dpa

19. Juni, 14.39 Uhr: Dynamo Dresden tütet Rapp-Deal ein

Dynamo hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen.

Wie der Zweitligist am Freitag bekannt gab, wechselt Nicolai Rapp (29) zu den Schwarz-Gelben nach Dresden.

Hier findet ihr mehr dazu: "Jetzt ist es fix! Dynamo verstärkt sich mit Nicolai Rapp"

Titelfoto: VfL Bochum 1848

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