Transfermarkt im Liveticker: Leverkusen krallt sich deutsches Juwel von ManCity

Der Transfermarkt im Liveticker: Bayer Leverkusen hat das deutsche Juwel Farid Alfa-Ruprecht von ManCIty zurück nach Deutschland geholt.

Deutschland - Wer wechselt im Sommer die Vereinsfarben?

Seit dem 1. Juli ist der Transfermarkt offiziell geöffnet. In unserem großen Liveticker versorgen wir Euch mit allen Infos zu Wechseln und Personalentscheidungen in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga, den Knallern aus den Regionalligen sowie den Highlights aus aller Welt.

27. Juli, 12.45 Uhr: Leverkusen krallt sich deutsches Juwel von ManCity

Transfercoup für Bayer Leverkusen! Die Werkself hat das deutsche Juwel Farid Alfa-Ruprecht (19) von der britischen Insel zurückgelotst. Der 19-Jährige stammt aus Hamburg, wechselte vor drei Jahren aus der HSV-Jugend nach England in die renommierte Akademie von Manchester City. Jetzt kehrt der Flügelstürmer nach Deutschland zurück. Leverkusen berappt eine Ablösesumme von gut einer Million für den langjährigen deutschen Auswahlspieler. Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes (43) erklärt: "Farid Alfa-Ruprecht hat als Außenbahnspieler in der englischen U21-Liga für Furore gesorgt. Eine starke Torquote, enorme Schnelligkeit und großes fußballerisches Talent machen ihn zu einem hochinteressanten Kandidaten für unsere Lizenzmannschaft."

Leverkusen Direktor Fußball Kim Falkenberg (37, l.) präsentiert stolz die Verpflichtung von Farid Alfa-Ruprecht (19). © Bayer 04 Leverkusen Fußball GmbH

26. Juli, 20.08 Uhr: FC Augsburg gibt David Colina ab

Linksverteidiger David Colina (25) verlässt den FC Augsburg leihweise in Richtung seiner kroatischen Heimat und läuft künftig für NK Osijek auf. Der Erstligist sicherte sich zudem eine Kaufoption. In der Fuggerstadt kam er in zwei Jahren nur auf acht Einsätze für die Profis. Zuletzt war er bereits an den dänischen Klub Vejle BK verliehen.

26. Juli, 20.03 Uhr: Gladbach verleiht Tomas Cvancara

Mit Shuto Machino ist heute ein Stürmer bei den Fohlen aufgeschlagen, ein anderer verlässt Mönchengladbach dafür: Tomas Cvancara (24) wird bis Saisonende an den türkischen Erstligisten Antalyaspor verliehen. Der Tscheche war im Sommer 2023 für 10,5 Millionen Euro von Sparta Prag zur Borussia gewechselt, konnte die hohen Erwartungen im Anschluss aber nie wirklich erfüllen. "Tomas bekommt durch diese Leihe in einem anderen Umfeld eine neue Chance, sein Potenzial umzusetzen", erklärte BMG-Sportchef Roland Virkus. Sein Vertrag am Niederrhein läuft noch bis 2028.

Tomas Cvancara (24, l.) will in der Türkei wieder in die Spur finden. © Swen Pförtner/dpa

26. Juli, 14.04 Uhr: VfB Stuttgart gibt Juan José Perea ab

In der vergangenen Saison war der kolumbianische Stürmer Juan José Perea (25) bereits an den FC Zürich ausgeliehen, jetzt verpflichten die Schweizer ihn fest. 2022 war er für rund 2,4 Millionen Euro von PAS Giannina aus Griechenland ins Schwabenland gewechselt, stand seitdem aber nur 19 Mal für den VfB auf dem Rasen. Während einer Leihe zu Hansa Rostock konnte er sein Potenzial zwar immer wieder andeuten, beim Bundesligisten aber trotzdem nicht durchsetzen. In Zürich erhält er zunächst einen Kontrakt über ein Jahr mit der Option auf zwei weitere.

Juan José Perea (25) verlässt Deutschland nun fest. © Jürgen Kessler/dpa

26. Juli, 13.20 Uhr: Gladbach luchst Kiel Machino ab!

Borussia Mönchengladbach hat das Rennen um Shuto Machino (25) gewonnen. Der Angreifer wechselt von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel an den Niederrhein, wo er einen Vertrag bis 2029 unterschrieb. Den vernehmen nach blättern die Fohlen für den Japaner, der in der Vorsaison elfmal netzte, satte acht Millionen Euro Ablöse hin. Gladbach-Sportchef Roland Virkus (58) zeigt sich hocherfreut: "Shuto ist ein variabler Stürmer, der auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist und uns damit viele Möglichkeiten in der Offensive gibt. Er hat in der letzten Saison bewiesen, dass er in der Bundesliga zweistellig treffen kann. Von daher freut es uns sehr, dass er sich für Borussia entschieden hat.“

Shuto Machino (25) kam vor zwei Jahren aus Japan nach Kiel. Jetzt zieht es den Torjäger weiter zu M'gladbach. © Frank Molter/dpa

26. Juli, 10.20 Uhr: Ulm schnappt sich Stürmer Besong

Der SSV Ulm hat am Samstag die Verpflichtung von Paul-Philipp Besong (24) bekannt gegeben. Der Angreifer wechselt von Drittliga-Absteiger Dortmund II ablösefrei an die Donau. Besong lief vor seiner Zeit bei den Borussen auch schon für Erzgebirge Aue in der 3. Liga auf, kommt in 57 Partien auf zwölf Tore. Ulms Geschäftsführer Markus Thiele erklärt: "Paul ist ein Puzzleteil, das uns in der Offensive noch gefehlt hat. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten und sind uns sicher, dass er mit seiner Qualität, die zweifelsfrei im Tempo und im Abschluss liegt, unsere Mannschaft bereichern wird."

Neue Station in der 3. Liga: Paul-Philipp Besong (24, l.) hat bei Ulm unterschrieben, spielte zuvor für Dortmund und Aue. © Picture Point / Gabor Krieg

25. Juli, 16.21 Uhr: FC Ingolstadt verpflichtet Probespieler

Innenverteidiger Jasper Maljojoki (23) hat einen Vertrag beim FC Ingolstadt unterschrieben. Der in den USA geborene Finne wechselt vom SV Wacker Burghausen zum FCI, wo er sich in den vergangenen Wochen bereits als Probespieler beweisen durfte. "Er hat gezeigt, dass er auf sportlicher wie menschlicher Ebene sehr gut in unser Team passt", erklärte Ingolstadts Sportchef Dietmar Beiersdorfer.

25. Juli, 6.32 Uhr: Nürnberg-Talent Seidel wird verliehen

Der 1. FC Nürnberg verleiht Innenverteidiger Nick Seidel (20) an Drittligist SSV Jahn Regensburg. Der 20-Jährige wechselte im Sommer 2024 von der U19 des Karlsruher SC zum Zweitligisten und schaffte den Sprung zu den Profis. Nun soll er beim Zweitliga-Absteiger weiter reifen. "Nick hat in der vergangenen Spielzeit durch seine Leistungen den Schritt in den Profi-Kader geschafft. Damit wir seine Entwicklung bestmöglich voranbringen können, haben wir uns auf eine Leihe zum SSV Jahn Regensburg verständigt, wo wir ihm viel Erfolg für die kommende Spielzeit wünschen", sagte FCN-Sportvorstand Joti Chatzialexiou (49).

24. Juli, 12.55 Uhr: Luca Herrmann kehrt zu Ex-Klub Dynamo zurück

Comeback an alter Wirkungsstätte! Vor einem Jahr wechselte Luca Herrmann (26) ablösefrei von Dynamo Dresden zum SC Paderborn, nun geht der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler den Weg zurück. Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "Ein Jahr nach Abschied: Ex-Dynamo kehrt nach Dresden zurück!"

24. Juli, 10.49 Uhr: Leihe fix! Union Berlin holt Hoffenheims Nsoki

Vorzeitiger Abschied aus dem Kraichgau: Stanley Nsoki (26) wird in der kommenden Saison für den Bundesligisten 1. FC Union Berlin auflaufen. Der französische Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis von der TSG 1899 Hoffenheim zum Ligakonkurrenten an die Alte Försterei. Das gaben beide Vereine am heutigen Donnerstagmorgen bekannt, ohne aber die genauen Vertragsdetails zu nennen. "Stan hat seine Leistungsfähigkeit hier in Hoffenheim in den vergangenen Jahren immer wieder angedeutet", wird Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker in der Klub-Mitteilung zitiert. "Nach drei Jahren in Hoffenheim ist es für Stan nun jedoch an der Zeit, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Aus diesem Grund haben wir uns in gemeinsamen Gesprächen dazu entschieden, eine Leihe zu Union Berlin anzustreben."

Mit Stanley Nsoki (26) kommt ein Bundesliga-erfahrener Verteidiger von der TSG nach Berlin. © Torsten Silz/dpa

23. Juli, 21.26 Uhr: Ex-Frankfurter kehrt in Bundesliga zurück

Der ehemalige Eintracht-Kicker Jesper Lindström (25) wechselt auf Leihbasis für die kommende Saison zum VfL Wolfsburg. Der dänische Mittelfeldprofi kommt von der SSC Neapel aus Italien, nachdem er bereits in der abgelaufenen Spielzeit zum FC Everton verliehen worden ist. VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz freut sich über die Verstärkung in der Schaltzentrale seiner Wölfe: "Jesper hat Erfahrungen in der Bundesliga und auf internationaler Ebene. Mit ihm gewinnen wir einen dynamischen und sehr flexiblen Spieler, der im Mittelfeld nahezu alle Positionen ausfüllen kann."

Der dänische Mittelfeldspieler Jesper Lindström (25) konnte im Dress der Eintracht 2022 die Europa League gewinnen. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

23. Juli, 20.50 Uhr: Hugo Ekitike verlässt Eintracht Frankfurt für Mega-Summe

Jetzt ist es fix: Hugo Ekitike (23) wechselt von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der englische Meister dafür 95 Millionen Euro nach Hessen überweisen, PSG kassiert davon aber wohl 20 Prozent aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung. An der Merseyside unterschreibt der Angreifer einen Vertrag bis 2031.

Hugo Ekitike soll den FC Liverpool zum zweiten Meistertitel in Folge ballern. © Philipp von Ditfurth/dpa

23. Juli, 18.55 Uhr: Werder Bremen schnappt sich Juve-Talent

Starker Deal für Werder Bremen! Die Grün-Weißen haben Flügelspieler Samuel Mbangula (21) von Juventus Turin verpflichtet. Der Linksaußen wechselte 2020 aus der Anderlecht-Jugend nach Turin und schaffte in der vergangenen Saison den Durchbruch bei den Profis mit wettbewerbsübergreifend 32 Partien, in denen er vier Treffer erzielte und fünf Assists verteilte. Gegen Ende der Saison kam er allerdings immer weniger zum Zug. Dem Vernahmen nach soll das Offensiv-Juwel die Hanseaten 10 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen kosten. Damit wäre Mbangula der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte nach Davy Klaasen (13,5 Millionen Euro). "Wir freuen uns sehr, dass wir Samuel verpflichten konnten und dass er sich langfristig für Werder entschieden hat. Wir sehen sehr viel Potential in ihm. Er hat in Belgien und vor allem auch bei Juve eine hervorragende Ausbildung genossen und bei den Profis von Juventus in der letzten Saison seine Qualität auf höchstem Niveau nachgewiesen", erklärte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball beim SVW.

Samuel Mbangula (21) kickt künftig an der Weser. © ISABELLA BONOTTO / AFP

23. Juli, 17.07 Uhr: Waldhof Mannheim verpflichtet Diego Michel

Der SV Waldhof holt Diego Michel (27) nach Mannheim. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt vom französischen Drittligisten FC Sochaux nach Deutschland. "Diego Michel ist ein sehr interessanter Spieler, der uns mit seiner Spielstärke im zentralen Mittelfeld weiterhelfen soll. Er bringt viele Qualitäten mit, die unser Spiel mit dem Ball bereichern", erklärte SVW-Sportchef Gerhard Zuber.

23. Juli, 16.23 Uhr: Johannes Eggestein findet neuen Klub