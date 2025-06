Transfermarkt im Liveticker: Bundesliga-Verein bedient sich bei Absteiger Bochum

Fortsetzung des Artikels laden

3. Juni, 15.37 Uhr: Omar Sijaric wechselt von Ergebirge Aue nach Kroatien

Dass Omar Sijaric den FC Erzgebirge Aue verlassen wird, steht schon seit ein paar Wochen fest. Nun ist auch klar, wohin die Reise geht: Der Angreifer schließt sich dem frischgebackenen kroatischen Double-Sieger HNK Rijeka an. Dort hat der 23-Jährige einen Vertrag bis 2028 unterschrieben. "Ich freue mich, hier zu sein und nach der großartigen Saison, die der Verein gespielt hat, das Rijeka-Trikot zu tragen. Es wäre schön, das Ganze in der nächsten Saison noch einmal zu erleben, und ich werde mein Bestes geben, um dem Verein in der Meisterschaft und in den Europapokalspielen zu helfen", so der langjährige Veilchen-Spieler. Sijaric wechselte 2021 von Türkgücü München ins Erzgebirge und sammelte in der abgelaufenen Saison zwölf Scorer (sieben Tore, fünf Vorlagen) in 41 Partien.

Omar Sijaric (23) verlässt Aue nach vier Jahren. © PICTURE POINT / S. Sonntag

3. Juni, 15.25 Uhr: Alexander Blessin sagt RB Leipzig und dem VfL Wolfsburg ab

Alexander Blessin bleibt offenbar Trainer des FC St. Pauli. Zumindest dem VfL Wolfsburg und RB Leipzig soll der Coach der Kiezkicker jetzt abgesagt haben. Alle Infos findet Ihr unter: "Absage an Wolfsburg und Leipzig: Bleibt Blessin Trainer des FC St. Pauli?"

3. Juni, 15.02 Uhr: SV Elversberg verpflichtet Felix Keidel

Die SV Elversberg rüstet nach dem verpassten Aufstieg in die Bundesliga weiter auf und holt mit Felix Keidel (21) vom FC Ingolstadt den dritten Neuzugang. Der junge Linksverteidiger hat einen Vertrag bis 2028 im Saarland unterschrieben und überzeugte in der vergangenen Saison mit 35 Drittliga-Einsätzen (ein Tor, fünf Vorlagen). "Felix Keidel hat in Ingolstadt eine starke Entwicklung genommen, die noch nicht beendet ist. Mit seiner natürlichen Spielfreude, seiner Leistungs- und Lernbereitschaft bringt er das Potenzial mit, sich auch in der 2. Bundesliga durchzusetzen", erklärte SVE-Boss Nils-Ole Book.

Felix Keidel (21) verlässt den FCI. © PICTURE POINT / S. Sonntag

3. Juni, 12.22 Uhr: Viktoria Köln kassiert Rekord-Ablöse für Zoumana Keita

Drittligist Viktoria Köln muss Abwehrjuwel Zoumana Keite (19) ziehen lassen, kassiert dafür aber offenbar eine vereinsinterne Rekordablöse. Der Innenverteidiger wechselt zum belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben hat. Über die Modalitäten haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart, aber RevierSport berichtet von einer Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich. So viel kostete bislang höchstwahrscheinlich noch kein Viktoria-Kicker, den bisherigen Rekord hielt Said El Mala (18), der für 300.000 Euro zum 1. FC Köln wechselte. "Wir sind stolz, dass ein weiteres Talent aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum den Schritt zu einer Top-Adresse in Europa schafft. Das bestätigt unseren Umgang mit jungen Spielern", erklärte Kölns Sportlicher Leiter Stephan Küsters (53). Der junge Abwehrmann avancierte in der vergangenen Rückrunde zur Stammkraft bei der Viktoria und stand zehnmal in der 3. Liga auf dem Rasen.

Zoumana Keita (19, r.) zieht es nach Belgien. © IMAGO / osnapix

3. Juni, 11.36 Uhr: SC Paderborn holt Talent Bennit Böger

Der SC Paderborn verstärkt die Offensive und stellt Bennit Böger vor. Der 18-jährige Mittelfeldspieler kommt aus der Jugend des VfL Wolfsburg. Dort feierte er in der abgelaufenen Saison im DFB-Pokal sein Profidebüt gegen die TuS Koblenz und überzeugte sonst bei der U19 mit je fünf Toren und Vorlagen in 15 Partien. Im April verletzte er sich dann allerdings am Knie und musste operiert werden.

3. Juni, 11.05 Uhr: Bayer Leverkusen bindet Top-Talent und verleiht es zum VfL Bochum

Die Werkself hat den Vertrag mit Offensivtalent Francis Onyeka (18) bis 2028 verlängert und den deutschen U18-Nationalspieler anschließend an den Bundesliga-Absteiger aus Bochum verliehen. "Francis Onyeka gehört in Deutschland zu den talentiertesten Spielern seines Jahrgangs und hat eine außergewöhnliche Saison gespielt. Seine technischen Fähigkeiten sowie sein Offensivdrang haben unser Interesse geweckt, zumal er sich bereits bei den Profis an ein hohes Trainings- und Spielniveau gewöhnen konnte und überdies als Kapitän der U19 schon Verantwortung übernommen hat", sagte VfL-Boss Dirk Dufner (57) zur Verpflichtung des Gewinners der Fritz-Walter-Medaille in Gold von 2024.

Francis Onyeka (18, l.) spielt in der kommenden Saison für den VfL Bochum. © VfL Bochum 1848

