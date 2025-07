Transfermarkt im Liveticker: Deal fix! FC Bayern lässt Top-Talent ziehen

Fortsetzung des Artikels laden

24. Juli, 10.49 Uhr: Leihe fix! Union Berlin holt Hoffenheims Nsoki

Vorzeitiger Abschied aus dem Kraichgau: Stanley Nsoki (26) wird in der kommenden Saison für den Bundesligisten 1. FC Union Berlin auflaufen. Der französische Innenverteidiger wechselt auf Leihbasis von der TSG 1899 Hoffenheim zum Ligakonkurrenten an die Alte Försterei. Das gaben beide Vereine am heutigen Donnerstagmorgen bekannt, ohne aber die genauen Vertragsdetails zu nennen. "Stan hat seine Leistungsfähigkeit hier in Hoffenheim in den vergangenen Jahren immer wieder angedeutet", wird Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker in der Klub-Mitteilung zitiert. "Nach drei Jahren in Hoffenheim ist es für Stan nun jedoch an der Zeit, sich einer neuen Herausforderung zu stellen. Aus diesem Grund haben wir uns in gemeinsamen Gesprächen dazu entschieden, eine Leihe zu Union Berlin anzustreben."

Mit Stanley Nsoki (26) kommt ein Bundesliga-erfahrener Verteidiger von der TSG nach Berlin. © Torsten Silz/dpa

23. Juli, 21.26 Uhr: Ex-Frankfurter kehrt in Bundesliga zurück

Der ehemalige Eintracht-Kicker Jesper Lindström (25) wechselt auf Leihbasis für die kommende Saison zum VfL Wolfsburg. Der dänische Mittelfeldprofi kommt von der SSC Neapel aus Italien, nachdem er bereits in der abgelaufenen Spielzeit zum FC Everton verliehen worden ist. VfL-Sportdirektor Sebastian Schindzielorz freut sich über die Verstärkung in der Schaltzentrale seiner Wölfe: "Jesper hat Erfahrungen in der Bundesliga und auf internationaler Ebene. Mit ihm gewinnen wir einen dynamischen und sehr flexiblen Spieler, der im Mittelfeld nahezu alle Positionen ausfüllen kann."

Der dänische Mittelfeldspieler Jesper Lindström (25) konnte im Dress der Eintracht 2022 die Europa League gewinnen. (Archivbild) © Robert Michael/dpa

23. Juli, 20.50 Uhr: Hugo Ekitike verlässt Eintracht Frankfurt für Mega-Summe

Jetzt ist es fix: Hugo Ekitike (23) wechselt von Eintracht Frankfurt zum FC Liverpool. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der englische Meister dafür 95 Millionen Euro nach Hessen überweisen, PSG kassiert davon aber wohl 20 Prozent aufgrund einer Weiterverkaufsbeteiligung. An der Merseyside unterschreibt der Angreifer einen Vertrag bis 2031.

Hugo Ekitike soll den FC Liverpool zum zweiten Meistertitel in Folge ballern. © Philipp von Ditfurth/dpa

23. Juli, 18.55 Uhr: Werder Bremen schnappt sich Juve-Talent

Starker Deal für Werder Bremen! Die Grün-Weißen haben Flügelspieler Samuel Mbangula (21) von Juventus Turin verpflichtet. Der Linksaußen wechselte 2020 aus der Anderlecht-Jugend nach Turin und schaffte in der vergangenen Saison den Durchbruch bei den Profis mit wettbewerbsübergreifend 32 Partien, in denen er vier Treffer erzielte und fünf Assists verteilte. Gegen Ende der Saison kam er allerdings immer weniger zum Zug. Dem Vernahmen nach soll das Offensiv-Juwel die Hanseaten 10 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen kosten. Damit wäre Mbangula der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte nach Davy Klaasen (13,5 Millionen Euro). "Wir freuen uns sehr, dass wir Samuel verpflichten konnten und dass er sich langfristig für Werder entschieden hat. Wir sehen sehr viel Potential in ihm. Er hat in Belgien und vor allem auch bei Juve eine hervorragende Ausbildung genossen und bei den Profis von Juventus in der letzten Saison seine Qualität auf höchstem Niveau nachgewiesen", erklärte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball beim SVW.

Samuel Mbangula (21) kickt künftig an der Weser. © ISABELLA BONOTTO / AFP

23. Juli, 17.07 Uhr: Waldhof Mannheim verpflichtet Diego Michel

Der SV Waldhof holt Diego Michel (27) nach Mannheim. Der offensive Mittelfeldspieler wechselt vom französischen Drittligisten FC Sochaux nach Deutschland. "Diego Michel ist ein sehr interessanter Spieler, der uns mit seiner Spielstärke im zentralen Mittelfeld weiterhelfen soll. Er bringt viele Qualitäten mit, die unser Spiel mit dem Ball bereichern", erklärte SVW-Sportchef Gerhard Zuber.

23. Juli, 16.23 Uhr: Johannes Eggestein findet neuen Klub

Nach seinem Aus beim FC St. Pauli hat Johannes Eggestein (27) einen neuen Verein gefunden. Der Stürmer geht künftig für Austria Wien auf Torejagd. Mehr Infos unter: "Er war Deutschlands wertvollster Profi ohne Verein! Eggestein findet neuen Klub".

23. Juli, 16.10 Uhr: FC Bayern lässt Offensivtalent Hyun-ju Lee ziehen

Hyun-ju Lee (22) verlässt München und wechselt fest zum FC Arouca in die portugiesische Liga. Der offensive Mittelfeldspieler kam im Sommer 2022 aus seiner südkoreanischen Heimat zum deutschen Rekordmeister, wo er aber lediglich für die zweite Mannschaft zum Einsatz kam. Zudem konnte er während zwei Leihen zu Wehen Wiesbaden und zuletzt Hannover 96 Spielpraxis im Profibereich sammeln und sein Potenzial durchaus andeuten, für einen Kaderplatz bei den Bayern reicht es aber nicht. In Portugal hat Lee einen Vertrag bis 2028 unterschrieben, dem Vernehmen nach kassiert der FCB rund 1,5 Millionen Euro. Zudem sollen sich die Münchner eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 20 Prozent gesichert haben.

Bei Hannover 96 steuerte Hyun-ju Lee (22, l.) vergangene Saison drei Treffer und zwei Vorlagen in 24 Einsätzen bei. © David Inderlied/dpa

23. Juli, 12.28 Uhr: SpVgg Greuther Fürth gibt Neuzugang bekannt

Der nächste Neuzugang ist da! Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat sich mit Brynjar Ingi Bjarnason (29) in der Defensive verstärkt. Der isländische Nationalspieler wechselt aus Norwegen zur Spielvereinigung und unterzeichnete einen Vertrag bis 2027. Das gaben die Kleeblätter am heutigen Mittwoch bekannt, ohne eine Ablöse zu nennen. "Ingi bringt natürlich ein Gardemaß für einen Innenverteidiger mit, ist dementsprechend sehr kopfballstark und kann diese Stärke auch offensiv gut einsetzen", wird SpVgg-Chefcoach Thomas Kleine (47) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert. "Er hat einen guten Spielaufbau und ist sehr dynamisch. Ingi hat eine präsente Ausstrahlung, was vor allem auf seiner Position ein wichtiger Faktor ist."

Brynjar Ingi Bjarnason (29, l.) in der WM-Qualifikation vor vier Jahren gegen die deutsche Nationalmannschaft. © Christian Charisius/dpa

22. Juli, 18.34 Uhr: 1. FC Kaiserslautern leiht Ji-soo Kim aus

Die Roten Teufel lotsen ein talentiertes Abwehrtalent an den Betzenberg: Ji-soo Kim (20) spielt in der kommenden Saison für den 1. FC Kaiserslautern. Der südkoreanische Innenverteidiger wechselte 2023 aus seiner Heimat zum Premier-League-Klub FC Brentford - damals soll unter anderem auch der FC Bayern interessiert gewesen sein. In London konnte sich der Rohdiamant seitdem jedoch nicht durchsetzen, nun soll er in der 2. Bundesliga mehr Spielpraxis sammeln. Sein Vertrag bei den "Bees" läuft noch bis 2027. "Wir haben immer wieder betont, dass wir einen starken Innenverteidiger, falls möglich mit einem guten linken Fuß, verpflichten wollen, um noch flexibler in der Defensive agieren zu können", betonte FCK-Sportdirektor Marcel Klos.

Ji-soo Kim (20, r.) durchlief sämtliche Jugend-Nationalteams von Südkorea. Jetzt soll er sich in Deutschland beweisen. © LUIS ROBAYO / AFP

22. Juli, 17.12 Uhr: TSG Hoffenheim holt Stach-Ersatz

Kaum ist der Abgang von Anton Stach in trockenen Tüchern, da präsentiert die TSG Hoffenheim schon seinen Nachfolger: Wouter Burger (24) wechselt von Stoke City in die Bundesliga. Der defensive Mittelfeldspieler aus den Niederlanden hat in Sinsheim einen "langfristigen" Vertrag unterschrieben und soll zwischen 4 und 5 Millionen Euro kosten. "Wouter ist mit seiner Größe und Körperlichkeit nicht nur ein kompromissloser Zweikämpfer mit einem sehr guten Spielverständnis, er hat dank seines starken linken Fußes auch in der Offensive seine Qualitäten. Er ist somit ein typischer Box-to-Box-Spieler", freute sich Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Wouter Burger (r.) kickt künftig für die TSG 1899 Hoffenheim. © TSG 1899 Hoffenheim

22. Juli, 12.50 Uhr: Kurze Leihe für HSV-Mittelfeldspieler Anssi Suhonen

Anssi Suhonen (24) verlässt den Hamburger SV - zumindest für ein paar Monate. Der finnische Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis zum schwedischen Erstligisten Östers IF, wo er bis Jahresende bleiben wird. In Schweden geht die Spielzeit von März bis November, entsprechend steht dort gerade die zweite Saisonhälfte an, in der Suhonen den Allsvenskan-Klub unterstützen wird. Schon in der abgelaufenen Rückrunde war der 24-Jährige an Jahn Regensburg ausgeliehen gewesen.

22. Juli, 10.20 Uhr: Anton Stach verlässt die TSG 1899 Hoffenheim

Abschied nach zwei Jahren: Anton Stach (26) kehrt der TSG Hoffenheim den Rücken und wechselt zum Premier-League-Aufsteiger Leeds United. Es ist seine erste Station im Ausland. Der Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend von Werder Bremen und spielte in den vergangenen Jahren für verschiedene deutsche Klubs, unter anderem Greuther Fürth und Mainz 05. Bei letzterem spielte er sich sogar in den Fokus der Nationalmannschaft, wo er unter Hansi Flick zwei Einsätze bekam. "Anton ist ein herausragender Fußballer, der in den vergangenen zwei Spielzeiten hier in Hoffenheim konstant gute Leistungen auf den Rasen gebracht hat", sagte TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker (39). Man wolle ihm den nächsten Karriereschritt in England ermöglichen.

Anton Stach (26) lief zweimal für den DFB auf. © Christian Charisius/dpa

21. Juli, 20.21 Uhr: Hertha BSC verstärkt sich mit Dawid Kownacki

Hertha BSC holt sich Verstärkung aus der Bundesliga. Der Zweitligist leiht den Polen Dawid Kownacki (28) vom SV Werder Bremen aus. Das teilte der Hauptstadt-Klub mit. "Wir standen lange mit Dawid im Austausch und sind sehr glücklich, dass es nun gelungen ist, ihn für uns zu gewinnen. Er bringt zahlreiche Eigenschaften mit, die wir gesucht haben - Abschlussstärke, Ballsicherheit und Kopfballstärke", sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber (45) über den 28 Jahre alten Stürmer. Der Pole wurde in seiner Heimat bei Lech Posen ausgebildet, wo er auch den Sprung zu den Profis schaffte. Dann wechselte der 1,86 Meter große Kownacki zu Sampdoria Genua. 2019 erfolgte der Wechsel zu Fortuna Düsseldorf, ehe er im Sommer 2023 zu Werder ging. Für beide Vereine brachte es der siebenmalige Nationalspieler auf 52 Einsätze und vier Tore in der Bundesliga.

Hertha BSC verstärkt sich weiter in der Offensive. Aus Bremen kommt Dawid Kownacki (28). © Roland Weihrauch/dpa

21. Juli, 18.43 Uhr: Transfer perfekt! Bayern-Keeper Peretz schließt sich HSV an