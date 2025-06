Transfermarkt im Liveticker: Drittligist kassiert Rekord-Ablöse für Abwehr-Juwel

Deutschland - Wer wechselt im Sommer die Vereinsfarben? Am 1. Juli öffnet der Transfermarkt offiziell seine Pforten, doch bereits jetzt herrscht reges Treiben in den Geschäftsstellen. Und dieses Jahr gibt es zudem noch eine besondere Möglichkeit für frühere Verpflichtungen.

In unserem großen Liveticker zum Sommer-Transfermarkt versorgen wir Euch mit allen Infos zu Wechseln und Personalentscheidungen in der Bundesliga , 2. Bundesliga und 3. Liga , den Knallern aus den Regionalligen sowie den Highlights aus aller Welt.

Aus Deutschland nehmen der FC Bayern und Borussia Dortmund an dem neuen Format teil.

Denn wegen der Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) hat die FIFA ein zusätzliches Fenster vom 1. bis 10. Juni eingerichtet, in dem die Klubs Spieler unter Vertrag nehmen und bereits registrieren können.

Der junge Abwehrmann avancierte in der vergangenen Rückrunde zur Stammkraft bei der Viktoria und stand zehnmal in der 3. Liga auf dem Rasen.

"Wir sind stolz, dass ein weiteres Talent aus dem eigenen Nachwuchsleistungszentrum den Schritt zu einer Top-Adresse in Europa schafft. Das bestätigt unseren Umgang mit jungen Spielern", erklärte Kölns Sportlicher Leiter Stephan Küsters (53).

Der Innenverteidiger wechselt zum belgischen Spitzenklub RSC Anderlecht, wo er einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben hat. Über die Modalitäten haben beide Klubs Stillschweigen vereinbart, aber RevierSport berichtet von einer Ablöse im mittleren sechsstelligen Bereich. So viel kostete bislang höchstwahrscheinlich noch kein Viktoria-Kicker, den bisherigen Rekord hielt Said El Mala (18), der für 300.000 Euro zum 1. FC Köln wechselte.

Der SC Paderborn verstärkt die Offensive und stellt Bennit Böger vor. Der 18-jährige Mittelfeldspieler kommt aus der Jugend des VfL Wolfsburg.

Dort feierte er in der abgelaufenen Saison im DFB-Pokal sein Profidebüt gegen die TuS Koblenz und überzeugte sonst bei der U19 mit je fünf Toren und Vorlagen in 15 Partien. Im April verletzte er sich dann allerdings am Knie und musste operiert werden.