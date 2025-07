Transfermarkt im Liveticker: Zweitliga-Klub verstärkt sich mit Nationalspieler!

Der Transfermarkt im Liveticker: Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat sich mit Brynjar Ingi Bjarnason in der Defensive verstärkt.

Deutschland - Wer wechselt im Sommer die Vereinsfarben?

Seit dem 1. Juli ist der Transfermarkt offiziell geöffnet. In unserem großen Liveticker versorgen wir Euch mit allen Infos zu Wechseln und Personalentscheidungen in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga, den Knallern aus den Regionalligen sowie den Highlights aus aller Welt.

23. Juli, 12.28 Uhr: SpVgg Greuther Fürth gibt Neuzugang bekannt

Der nächste Neuzugang ist da! Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat sich mit Brynjar Ingi Bjarnason (29) in der Defensive verstärkt. Der isländische Nationalspieler wechselt aus Norwegen zur Spielvereinigung und unterzeichnete einen Vertrag bis 2027. Das gaben die Kleeblätter am heutigen Mittwoch bekannt, ohne eine Ablöse zu nennen. "Ingi bringt natürlich ein Gardemaß für einen Innenverteidiger mit, ist dementsprechend sehr kopfballstark und kann diese Stärke auch offensiv gut einsetzen", wird SpVgg-Chefcoach Thomas Kleine (47) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert. "Er hat einen guten Spielaufbau und ist sehr dynamisch. Ingi hat eine präsente Ausstrahlung, was vor allem auf seiner Position ein wichtiger Faktor ist."

Brynjar Ingi Bjarnason (29, l.) in der WM-Qualifikation vor vier Jahren gegen die deutsche Nationalmannschaft. © Christian Charisius/dpa

22. Juli, 18.34 Uhr: 1. FC Kaiserslautern leiht Ji-soo Kim aus

Die Roten Teufel lotsen ein talentiertes Abwehrtalent an den Betzenberg: Ji-soo Kim (20) spielt in der kommenden Saison für den 1. FC Kaiserslautern. Der südkoreanische Innenverteidiger wechselte 2023 aus seiner Heimat zum Premier-League-Klub FC Brentford - damals soll unter anderem auch der FC Bayern interessiert gewesen sein. In London konnte sich der Rohdiamant seitdem jedoch nicht durchsetzen, nun soll er in der 2. Bundesliga mehr Spielpraxis sammeln. Sein Vertrag bei den "Bees" läuft noch bis 2027. "Wir haben immer wieder betont, dass wir einen starken Innenverteidiger, falls möglich mit einem guten linken Fuß, verpflichten wollen, um noch flexibler in der Defensive agieren zu können", betonte FCK-Sportdirektor Marcel Klos.

Ji-soo Kim (20, r.) durchlief sämtliche Jugend-Nationalteams von Südkorea. Jetzt soll er sich in Deutschland beweisen. © LUIS ROBAYO / AFP

22. Juli, 17.12 Uhr: TSG Hoffenheim holt Stach-Ersatz

Kaum ist der Abgang von Anton Stach in trockenen Tüchern, da präsentiert die TSG Hoffenheim schon seinen Nachfolger: Wouter Burger (24) wechselt von Stoke City in die Bundesliga. Der defensive Mittelfeldspieler aus den Niederlanden hat in Sinsheim einen "langfristigen" Vertrag unterschrieben und soll zwischen 4 und 5 Millionen Euro kosten. "Wouter ist mit seiner Größe und Körperlichkeit nicht nur ein kompromissloser Zweikämpfer mit einem sehr guten Spielverständnis, er hat dank seines starken linken Fußes auch in der Offensive seine Qualitäten. Er ist somit ein typischer Box-to-Box-Spieler", freute sich Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Wouter Burger (r.) kickt künftig für die TSG 1899 Hoffenheim. © TSG 1899 Hoffenheim

22. Juli, 12.50 Uhr: Kurze Leihe für HSV-Mittelfeldspieler Anssi Suhonen

Anssi Suhonen (24) verlässt den Hamburger SV - zumindest für ein paar Monate. Der finnische Mittelfeldspieler wechselt auf Leihbasis zum schwedischen Erstligisten Östers IF, wo er bis Jahresende bleiben wird. In Schweden geht die Spielzeit von März bis November, entsprechend steht dort gerade die zweite Saisonhälfte an, in der Suhonen den Allsvenskan-Klub unterstützen wird. Schon in der abgelaufenen Rückrunde war der 24-Jährige an Jahn Regensburg ausgeliehen gewesen.

22. Juli, 10.20 Uhr: Anton Stach verlässt die TSG 1899 Hoffenheim

Abschied nach zwei Jahren: Anton Stach (26) kehrt der TSG Hoffenheim den Rücken und wechselt zum Premier-League-Aufsteiger Leeds United. Es ist seine erste Station im Ausland. Der Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend von Werder Bremen und spielte in den vergangenen Jahren für verschiedene deutsche Klubs, unter anderem Greuther Fürth und Mainz 05. Bei letzterem spielte er sich sogar in den Fokus der Nationalmannschaft, wo er unter Hansi Flick zwei Einsätze bekam. "Anton ist ein herausragender Fußballer, der in den vergangenen zwei Spielzeiten hier in Hoffenheim konstant gute Leistungen auf den Rasen gebracht hat", sagte TSG-Sportgeschäftsführer Andreas Schicker (39). Man wolle ihm den nächsten Karriereschritt in England ermöglichen.

Anton Stach (26) lief zweimal für den DFB auf. © Christian Charisius/dpa

21. Juli, 20.21 Uhr: Hertha BSC verstärkt sich mit Dawid Kownacki

Hertha BSC holt sich Verstärkung aus der Bundesliga. Der Zweitligist leiht den Polen Dawid Kownacki (28) vom SV Werder Bremen aus. Das teilte der Hauptstadt-Klub mit. "Wir standen lange mit Dawid im Austausch und sind sehr glücklich, dass es nun gelungen ist, ihn für uns zu gewinnen. Er bringt zahlreiche Eigenschaften mit, die wir gesucht haben - Abschlussstärke, Ballsicherheit und Kopfballstärke", sagte Herthas Sportdirektor Benjamin Weber (45) über den 28 Jahre alten Stürmer. Der Pole wurde in seiner Heimat bei Lech Posen ausgebildet, wo er auch den Sprung zu den Profis schaffte. Dann wechselte der 1,86 Meter große Kownacki zu Sampdoria Genua. 2019 erfolgte der Wechsel zu Fortuna Düsseldorf, ehe er im Sommer 2023 zu Werder ging. Für beide Vereine brachte es der siebenmalige Nationalspieler auf 52 Einsätze und vier Tore in der Bundesliga.

Hertha BSC verstärkt sich weiter in der Offensive. Aus Bremen kommt Dawid Kownacki (28). © Roland Weihrauch/dpa

21. Juli, 18.43 Uhr: Transfer perfekt! Bayern-Keeper Peretz schließt sich HSV an

Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat den Transfer von Daniel Peretz (25) abgeschlossen. Wie der Klub mitteilte, wechselt der Ersatztorwart von Rekordmeister Bayern München in den Volkspark. Der 25 Jahre alte Israeli wird zunächst für eine Saison ausgeliehen. Über einen Wechsel des Keepers von der Isar an die Elbe war in den vergangenen Tagen bereits spekuliert worden. Mehr dazu hier: "Bayern-Keeper verstärkt den HSV und bringt "ESC"-Star mit"

21. Juli, 15.30 Uhr: Eintracht Braunschweig holt Robin Heußner aus Karlsruhe

Mittelfeldspieler Robin Heußer (27) wechselt innerhalb der 2. Bundesliga vom Karlsruher SC zu Eintracht Braunschweig. Bei den Niedersachsen erhält er einen Vertrag über zwei Jahre. Zu den Ablösemodalitäten machten die beiden Vereine keine Angaben. Der 27-Jährige war erst im vergangenen Sommer vom SV Wehen Wiesbaden zum KSC gewechselt. Bei den Badenern erlebte er eine durchwachsene Saison. In 31 Pflichtspielen stand er nur sieben Mal in der Startelf. "Es ist nicht das erste Mal, dass wir Robin verpflichten wollten. Robin ist ein sehr fleißiger Spieler mit ausgeprägtem Spielverständnis. Seine hohe Laufbereitschaft und die Intensität, die er mit und gegen den Ball zeigt, passen exakt zu unserer Spielidee", sagte der Braunschweiger Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel (37).

21. Juli, 15.10 Uhr: Vertrag verlängert! Julian Schuster bleibt Freiburg-Trainer

Weichenstellung für die Zukunft: Der SC Freiburg hat den Vertrag mit Chefcoach Julian Schuster (40) vorzeitig verlängert. Wie lange sein neues Arbeitspapier gültig ist, gaben die Südbadener wie gewohnt nicht bekannt. Auch die Verträge von Co-Trainer Lars Voßler (49) und Analyst Franz-Georg Wieland (32) wurden verlängert. "Julian und sein Team haben im vergangenen Jahr beeindruckend gute Arbeit geleistet", sagte SC-Vorstand Jochen Saier (47). "Die Entwicklung der Mannschaft ist absolut positiv und alle sind sehr eng beisammen. Es fühlt sich einfach gut an." Der frühere Freiburger Kapitän hatte vor der vergangenen Saison von Trainer-Ikone Christian Streich (60) übernommen und den Sport-Club nach einem Jahr Abstinenz zurück in die UEFA Europa League geführt.

Ein neuer Vertrag als Vertrauensbeweis: Julian Schuster (40) bleibt beim Sport-Club. © Fabian Strauch/dpa

21. Juli, 12 Uhr: Jahn Regensburg holt Sebastian Stolze zurück

Jahn Regensburg kann einen Rückkehrer in den eigenen Reihen begrüßen: Sebastian Stolze (30) schließt sich vier Jahre nach seinem Abschied wieder dem Zweitliga-Absteiger an. 2017 wechselte der Rechtsaußen zum ersten Mal zu dem bayrischen Klub, verließ Regensburg aber 2021 erst in Richtung Hannover und ging schließlich nach Sandhausen. Durch den Abstieg des SVS in die Regionalliga stand der 30-Jährige zuletzt ohne Vertrag da. "Er wird uns mit seiner Dynamik, seiner Flexibilität in der Defensiv und Offensiv, seiner aktiven Spielweise und auch seiner Erfahrung sofort weiterhelfen. Zudem wird sich Sebastian von Beginn mit der Aufgabe beim SSV Jahn zu 100% identifizieren", sagte Geschäftsführer Achim Beierlorzer (57), der bei Stolzes erstem Wechsel zum Jahn noch als Cheftrainer tätig war.

Sebastian Stolze (30) unterschreibt einen Einjahresvertrag bei Jahn Regensburg. © Gschlößl / SSV Jahn

20. Juli, 17.49 Uhr: Fürth-Abschied fix! Roberto Massimo zieht es nach Polen

Flügelspieler Roberto Massimo (40) verlässt den Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und spielt künftig für den polnischen Erstliga-Klub Gornik Zabrze. Das teilten die Franken ohne Angaben zu einer möglichen Ablösesumme mit. In Zabrze wird der 24-Jährige mit Lukas Podolski (40), Weltmeister von 2014, zusammenspielen. Massimos Vertrag in Fürth wäre noch bis 30. Juni 2026 gelaufen. Im vergangenen Sommer war er ablösefrei vom VfB Stuttgart gekommen. Massimo wünsche sich mehr Spielzeit, erklärte Fürths Sportdirektor Stephan Fürstner (37) im Trainingslager in Tirol. Die habe man ihm aber auch für die neue Saison nicht garantieren können.

Schon nach einem Jahr verlässt Roberto Massimo (24) die SpVgg Greuther Fürth wieder. © Uwe Anspach/dpa

19. Juli, 13.05 Uhr: TSG Hoffenheim verleiht Erencan Yardimci

Nächster Abgang bei der TSG 1899 Hoffenheim: Auch Erencan Yardimci (23) verlässt die TSG auf Leihbasis. Der Stürmer schließt sich für ein Jahr Zweitligist Eintracht Braunschweig an.

Yardimci wechselte 2024 aus seiner türkischen Heimat nach Sinsheim, wurde aber umgehend an Sturm Graz verliehen. Mit den Österreichern spielte der 23-Jährige sogar Champions League und kehrte im Winter 2025 zu Hoffenheim zurück, wo er erste Einsätze in der Bundesliga sammeln konnte. "Erencan hat seine Fähigkeiten in der Rückserie der vergangenen Saison bereits angedeutet. Um ihm nun den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu ermöglichen, haben wir uns gemeinsam dazu entschieden eine Leihe zu realisieren", sagte Sportgeschäftsführer Andreas Schicker (39). In Braunschweig soll Yardimci Spielzeit in der 2. Bundesliga sammeln.

Erencan Yardimci (23) verstärkt in der kommenden Saison Eintracht Braunschweig. © Uwe Anspach/dpa

18. Juli, 16.35 Uhr: Borussia Mönchengladbach leiht Tabakovic aus

Ein neuer Offensivmann für die Fohlen! Borussia Mönchengladbach leiht Haris Tabakovic (31) für ein Jahr vom Bundesliga-Konkurrenten 1899 Hoffenheim aus. "Ein echter Mittelstürmer, ein Typ, der uns mit seiner körperlichen Präsenz sofort helfen kann", urteilte Gladbach-Sportchef Roland Virkus (58) am heutigen Freitag. In Hoffenheim konnte sich der 31 Jahre alte ehemalige Zweitliga-Torjäger von Hertha BSC in der vergangenen Spielzeit allerdings nicht durchsetzen.

Wechselt auf Leihbasis nach Mönchengladbach: TSG-Stürmer Haris Tabakovic (31). © Uwe Anspach/dpa

18. Juli, 12.05 Uhr: 1. FC Köln holt Rechtsverteidiger Sebulonsen