Transfermarkt im Ticker: Bundesliga-Aufsteiger Elversberg schnappt sich deutsches Riesentalent
Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.
In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.
Hier geht es zum Liveticker:
25. Juni, 11 Uhr: Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg holt deutsches Riesentalent Noah Darvich
Er gilt schon seit geraumer Zeit als eines der größten deutschen Talente, jetzt hat sich Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg die Dienste von Mittelfeldspieler Noah Darvich (19) gesichert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.
Der Offensivmann kommt für eine Saison auf Leihbasis vom VfB Stuttgart. Darvich war vergangenen Sommer zu den Schwaben gewechselt und hatte in der zweiten Mannschaft 29 Pflichtspiele in der 3. Liga bestritten und dabei zehn Tore erzielt und sechs Torvorlagen geliefert. Bei den Schwaben steht Darvich noch bis 2029 unter Vertrag.
Der 19-Jährige kommt aus der Freiburger Fußball-Schule und wurde 2023 für 2,5 Millionen Euro an den Nachwuchs des FC Barcelona verkauft, von Stuttgart aber 2025 zurück nach Deutschland geholt.
Nun wird das große Talent erstmals in der Bundesliga auflaufen. "Noah bringt exzellente technische Anlagen mit und gilt auf der Zehnerposition zurecht als eines der vielversprechendsten Talente in Deutschland. Er versteht das Spiel, kann zwischen den Linien agieren und ist effizient im letzten Dritte", erklärt Elversbergs Sportdirektor Christian Weber den Transfer.
24. Juni, 13.04 Uhr: Arminia Bielefeld bindet Leihspieler Jannik Rochelt fest
Arminia Bielefeld und Jannik Rochelt (27) arbeiten weiter zusammen: Der DSC verpflichtet den in der vergangenen Rückrunde bereits von Hannover 96 ausgeliehenen Offensivspieler fest.
"Ich fühle mich in Bielefeld sehr wohl und habe mich vom ersten Tag an hervorragend aufgenommen gefühlt. Deshalb war für mich schnell klar, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, meinen Weg hier fortzusetzen", erklärte Rochelt. Er blicke voller Vorfreude auf die neue Saison.
Schon in der Rückrunde hatte der 27-Jährige sich sofort zum Stammspieler in Bielefeld gemausert und alle Spiele bestritten, dabei ein Tor selbst erzielt und vier weitere vorbereitet.
24. Juni, 12.05 Uhr: Energie Cottbus macht Malone-Deal offiziell
Wie TAG24 bereits vorab berichtete, machte Energie Cottbus im Rahmen der Pressekonferenz zum Trainingsauftakt den Transfer von Ryan Malone (33) offiziell. Der Innenverteidiger kommt von Erzgebirge Aue.
Beim Zweitliga-Aufsteiger soll er nun zum Standard-"Spezialisten" werden: "Mit Ryan Malone haben wir einen sehr erfahrenen Profi ins Team geholt, der weiß, wie diese Liga funktioniert. In den Gesprächen haben wir uns sehr offen über eine klare Perspektive ausgetauscht, diese Rolle möchte er gerne annehmen", erklärte Trainer Claus-Dieter Wollitz (60).
24. Juni, 10.38 Uhr: 1. FC Kaiserslautern holt jungen Offensiv-Allrounder aus Belgien
Der 1. FC Kaiserslautern hat sich mit einem Flügelflitzer aus Belgien verstärkt. Ibrahim Kanaté (19) wechselt auf Leihbasis vom RSC Anderlecht auf den Betzenberg.
Der Nationalspieler Malis konnte in seinem jungen Alter schon international Erfahrung in der Qualifikation zur Conference League und zur Europa League sammeln.
"Mit Ibrahim gewinnen wir ein interessantes Profil für unseren Kader hinzu. Er gibt uns durch seine Schnelligkeit und seine Qualitäten im Eins-gegen-Eins mehr Flexibilität auf der Außenbahn und in der Sturmspitze", sagt Sportdirektor Marcel Klos (37).
23. Juni, 16.49 Uhr: VfL Bochum sichert sich Regionalliga-Rakete Babis Drakas
Siebter Neuer für den VfL Bochum: Babis Drakas (23) kommt ablösefrei von Dortmunds U23 zum Zweitligisten. Der Außenstürmer sammelte diese Saison in der Regionalliga West 16 Torbeteiligungen, kommt aber auch schon auf 31 Drittliga Spiele (vier Scores).
VfL-Direktor Simon Zoller (34) führt aus: "Babis kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden und erhöht dadurch unsere Flexibilität auf den Außenbahnen. Er bringt eine enorme Geschwindigkeit, eine sehr geradlinige Spielweise mit und ergänzt die vorhandenen Spielertypen hervorragend. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial."
Mittags hatte Bochum bereits Michael Steinwender (26) vorgestellt (siehe Eintrag: 13.34 Uhr).
23. Juni, 15.57 Uhr: FC Augsburg leiht Yannik Keitel erneut aus
Schon in der vergangenen Rückrunde hatte der FC Augsburg Yannik Keitel (26) vom VfB Stuttgart ausgeliehen, jetzt wird die Zusammenarbeit für mindestens ein weiteres Jahr fortgesetzt. Die Fuggerstädter leihen den Defensivspieler für die kommende Saison erneut und sichern sich zudem eine Kaufoption.
Auch wenn Keitel in der abgelaufenen Saison von Verletzungspech geplagt wurde und nur sechs Bundesliga-Partien für den FCA absolvieren konnte, hinterließ er einen bleibenden Eindruck in Augsburg.
"Yannik hat in der vergangenen Rückrunde trotz Verletzungspech gezeigt, dass er mit seinem außergewöhnlichen Charakter sehr gut zu unserem Team passt. Wir sind weiterhin überzeugt von seinen Qualitäten und glauben, dass er uns nach einer vollständigen Vorbereitung mit der Mannschaft auch auf dem Platz noch stärker weiterhelfen kann", sagte Sportdirektor Benjamin Weber (43) dementsprechend.
23. Juni, 15.41 Uhr: Dynamo Dresdens Vinko Sapina wechselt in die 3. Liga
Dynamo Dresden gibt nach Marlon Faß (20) einen weiteren Profi in die 3. Liga ab, dieses Mal allerdings fest: Vinko Sapina (30) wechselt zum FC Ingolstadt.
Nach zwei Jahren in Dresden hatte der Mittelfeld-Hüne zuletzt keine Spielzeit mehr erhalten, sich deshalb nach einem neuen Klub umgesehen und ist in der 3. Liga fündig geworden, die er aus Zeiten mit dem SC Verl, Rot-Weiss Essen und der SGD bereits bestens kennt.
"Ich habe mich ganz bewusst für den FC Ingolstadt 04 und die mir aufgezeigte Spielidee, von der ich sofort begeistert war, entschieden. Ich werde alles daransetzen, meinen Teil beizutragen, dass wir die uns gemeinsam gesteckten Ziele erreichen und als Mannschaft erfolgreich sind. Ich freue mich riesig, auf die erste Einheit mit meinen neuen Teamkollegen sowie den gesamten Klub mit seinem Umfeld in den nächsten Tagen und Wochen noch besser kennenzulernen", sagte der Deutsch-Kroate.
23. Juni, 14.45 Uhr: Jahn Regensburg angelt sich Bayern-Keeper
Jahn Regensburg komplettiert sein Torwartteam: Max Schmitt (20) wechselt vom FC Bayern zum Drittligisten.
Der 20-Jährige wurde beim Rekordmeister ausgebildet, spielte 25-mal für die Zweitvertretung der Münchner und schaffte mehrfach den Sprung in den Profikader. In der vergangenen Saison war er bereits an den SSV Ulm ausgeliehen gewesen, jetzt wechselt er fest in die 3. Liga.
Sportdirektor Alexander Schmalhofer (39) erklärte: "Max hat trotz seines jüngeren Alters schon wertvolle Erfahrungen im Profibereich gesammelt. Er hat mehrere Jugend-Nationalteams durchlaufen, dort tolle Erfolge gefeiert und hat eine hervorragende Ausbildung beim FC Bayern München genossen. Max hat definitiv das Potenzial, in Regensburg seinen nächsten Karriereschritt zu gehen."
23. Juni, 13.54 Uhr: Dynamo Dresden verleiht Marlon Faß in die 3. Liga
Viel Bewegung bei Dynamo Dresden: Stürmer Marlon Faß (20) wird für mehr Spielpraxis in die 3. Liga zu Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach verliehen.
Schon in der vergangenen Saison war der 20-Jährige nicht für die SGD auf Torejagd gegangen, sondern auf Leihbasis für die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest. Nun soll er sein Glück eine Liga höher versuchen.
23. Juni, 13.34 Uhr: VfL Bochum verpflichtet Michael Steinwender
Der VfL Bochum hat sich die Dienste von Innenverteidiger Michael Steinwender (26) gesichert. Der Österreicher kommt vom schottischen Erstligisten Heart of Midlothian ins Ruhrgebiet.
Steinwender spielte den größten Teil seiner Laufbahn bisher in der österreichischen Heimat und wechselte 2024 nach Schweden zum IFK Värnamo. Nach einem halben Jahr zog es ihn weiter gen Schottland, wo er seine Reise vor wenigen Wochen beinahe mit dem Meistertitel krönen konnte. Der VfL Bochum ist die erste Station des 26-Jährigen in Deutschland.
"Michael hat uns mit seinem Gesamtpaket als moderner Innenverteidiger überzeugt: Er ist 1,90 Meter groß, schnell, athletisch und verfügt über ein mutiges Pressingverhalten. Mit seinen 26 Jahren hat er auch international schon einige Erfahrungen gesammelt und will beim VfL nun Verantwortung und Führungsaufgaben übernehmen", sagte Direktor Lizenzfußball Simon Zoller (34) über Steinwender, der in Bochum einen Dreijahresvertrag unterschrieb und mit der Nummer 15 auflaufen wird.
23. Juni, 11.32 Uhr: Dynamo Dresden holt Robert Wagner zurück
Schon in der vergangenen Rückrunde lief Robert Wagner (22) für Dynamo Dresden auf, jetzt wechselt der Mittelfeldspieler fest vom SC Freiburg an die Elbe.
Mehr über den Wechsel erfahrt Ihr hier: "Dynamo macht Rückhol-Coup perfekt: Robert Wagner bleibt ein Schwarz-Gelber!"
22. Juni, 22 Uhr: King Manu bleibt bei Energie Cottbus
Energie Cottbus hat sich die Dienste von Aufstiegsheld King Manu (22) fest gesichert. In der vergangenen Saison war er bereits von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen gewesen, durch den Abstieg seines Stammklubs verlor der Vertrag des Verteidigers seine Gültigkeit.
Alles über den Deal lest Ihr hier: "Offiziell! Begehrter Aufstiegsheld bleibt in Cottbus".
22. Juni, 18.06 Uhr: Lars Lokotsch wechselt innerhalb der 3. Liga
Mit Preußen Münster stieg Lars Loktosch (30) aus der 2. Bundesliga ab und verlässt nun den Verein. Der 3. Liga bleibt er dennoch treu und schließt sich dem FC Ingolstadt an.
"In den vom ersten Moment an sehr wertschätzenden Gesprächen wurde mir eine klare Rolle aufgezeigt, mit der ich mich voll identifizieren kann und die ich hier sehr gerne erfüllen möchte. Durch meine vergangenen Stationen kenne ich die 3. Liga bereits bestens, weiß daher aber auch die familiäre Atmosphäre in einem Klub sehr zu schätzen, die ich hier beim FC Ingolstadt 04 vorfinden werde", sagte der Neuzugang.
22. Juni, 16.52 Uhr: Dynamo Dresden macht Straudi-Transfer perfekt
Zweitligist Dynamo Dresden hat sich wie erwartet mit Simon Straudi (27) verstärkt. Der Außenverteidiger kommt ablösefrei von Aufsteiger und Ostrivale Energie Cottbus.
Mehr dazu in unserem Artikel: "Straudi-Deal eingetütet: Dynamo bedient sich bei Energie Cottbus".
22. Juni, 13.33 Uhr: Viktoria Köln schnappt sich Aues Pascal Fallmann
Rechtsverteidiger Pascal Fallmann (22) hat nach dem Abstieg von Erzgebirge Aue einen neuen Verein gefunden: Der Ösi hat beim bisherigen Liga-Konkurrenten Viktoria Köln unterschrieben.
Köln-Sportchef Valentin Schäfer (31) erklärt: "Pascal war unser absoluter Wunschspieler für den offenen Platz auf der rechten Schiene. Für 22 Jahre hat er schon viel Spielerfahrung, war österreichischer U21-Nationalspieler und mag es als Charakter Verantwortung zu übernehmen. Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz anderer Angebote für den Schritt zu uns entschieden hat."
Zuletzt war Fallmann auch mit Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster in Verbindung gebracht worden. Insgesamt kommt Fallmann auf 99 Spiele in der dritthöchsten deutschen Spielklasse, davon 65 für Aue.
22. Juni, 11.53 Uhr: Hansa Rostock verpflichtet Defensivspieler Florian Bohnert
Hansa Rostock holt einen Allrounder für die Defensive: Florian Bohnert (28) kommt vom französischen Zweitligisten SC Bastia an die Ostsee.
Der luxemburgische Nationalspieler sammelte bereits Erfahrung in Deutschland, spielte bereits für die zweiten Mannschaften von Schalke 04 und Mainz 05 sowie den FK Pirmasens und wechselte 2023 in die Ligue 2 zu Bastia.
"Der Wechsel nach Rostock ist für mich ein spannender Schritt. Ich habe viele intensive Jahre in Frankreich und in der Nationalmannschaft erlebt und freue mich jetzt darauf, diese Erfahrungen in ein neues Umfeld einzubringen. Hansa ist ein Verein mit großer Tradition, einer besonderen Fanbasis und sportlichen Ambitionen", freut sich der Neuzugang über den Wechsel in die 3. Liga.
20. Juni, 14.23 Uhr: Cedric Itten zieht es nach Bremen
Vom Rhein an die Weser: Cedric Itten (29) verlässt Fortuna Düsseldorf nach dem Abstieg in die 3. Liga und setzt seine Laufbahn künftig beim SV Werder Bremen fort.
Am Sonntagnachmittag verkündete der Oberhaus-Klub die Verpflichtung des 29-jährigen Mittelstürmers, ohne allerdings Angaben zur genauen Vertragslaufzeit zu machen.
"Cedric ist ein Spieler, der hervorragend in unser gesuchtes Profil passt. Mit seinen 29 Jahren verfügt er über viel Erfahrung, die er sowohl bei seinen bisherigen Vereinen als auch in der schweizerischen Nationalmannschaft gesammelt hat. Diese Qualitäten werden unserer Mannschaft einen wichtigen Mehrwert bieten," wird Profilfußball-Leiter Peter Niemeyer (42) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.
20. Juni, 11.56 Uhr: Yannick Michaelis wechselt nach Rostock
Hansa Rostock hat im Angriff nachgerüstet und setzt damit künftig auf ein vielversprechendes Talent.
Denn wie die Kogge an diesem Samstagvormittag bekannt gab, schließt sich Yannick Michaelis (19) aus der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach dem Drittliga-Klub an der Ostsee an.
In der abgelaufenen Regionalliga-Saison absolvierte er 33 Spiele, erzielte dabei vier Treffer und bereitete acht weitere Tore vor.
19. Juni, 21.46 Uhr: FC Ingolstadt schnappt sich Ex-Dresdner
Jongmin Seo (24) hat beim FC Ingolstadt in der 3. Liga unterschrieben. Der Südkoreaner kommt nach seinem Vertragsende beim österreichischen Zweitligisten First Vienna FC ablösefrei.
Damit kehrt der Offensivakteur nach einem Jahr im Nachbarland nach Deutschland zurück. Hier kickte er bereits in der Jugend von Eintracht Frankfurt und Darmstadt, bei Dynamo Dresden und beim Chemnitzer FC. Der ganz große Durchbruch blieb allerdings aus. Bei der SGD konnte er sein Können auch verletzungsbedingt aufgrund eines Knöchelbruchs nur andeuten, beim CFC traf er in 23 Regionalligaspielen immerhin achtmal.
"Jongmin Seo ist ein technisch gut ausgebildeter Spieler, der darüber hinaus ein hohes Tempo mitbringt und seine Stärken unter anderem im Eins-gegen-eins hat. Wir schätzen an ihm besonders seine mannschaftsdienliche Spielweise und die Fähigkeit, seine Mitspieler in vielversprechende Abschlusspositionen zu bringen", sagte FCI-Kaderplaner Rigo Hof.
19. Juni, 17.23 Uhr: Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück verpflichtet Luca Raimund
Deal fix! Mit Luca Raimund (21) holt der VfL Osnabrück einen Offensiv-Akteur von Fortuna Düsseldorf für die kommende Saison.
Am Freitag verkündete der Zweitliga-Aufsteiger den Wechsel, ohne nähere Infos zum Vertrag des 21-jährigen Flügelspielers zu nennen.
"Luca bringt viel Geschwindigkeit mit, verfügt über eine athletische Statur, eine stattliche Körpergröße und enorme Entwicklungsfähigkeit. Er ist flexibel sowohl auf der rechten als auch auf der linken Schiene sowie hinter den Spitzen einsetzbar", zeigt sich Direktor Joe Enochs (54) von der Qualität des Neuzugangs überzeugt.
19. Juni, 17.01 Uhr: VfL Wolfsburg rüstet auf Torhüter-Position nach
Der VfL Wolfsburg hat mit Henrik Fehr einen neuen Torhüter geholt und damit den Kader auf dieser Position erweitert.
Aus der Schweiz wechselt der gerade einmal 16-jährige Schlussmann vom Zweitligisten FC Winterthur zu den Niedersachsen.
Fehr, der derzeit für die Schweizer U16-Nationalmannschaft aufläuft, bleibt den Wölfen bis zum Sommer 2029 erhalten.
19. Juni, 16.23 Uhr: 1. FC Saarbrücken holt Mittelfeldspieler aus Spanien
Bienvenido! Auf der Suche nach Verstärkung im Mittelfeld ist der 1. FC Saarbrücken in Spanien fündig geworden.
Wie der Drittligist am Freitag mitteilte, wechselt das 19 Jahre junge Nachwuchs-Talent Zac Shuaib (19) vom Erstligisten Real Sociedad an die Saar. Details zum Vertrag nannte der Klub nicht.
"Ein hochspannender Spieler, top ausgebildet bei Arsenal und Real Sociedad. Zaceriah macht auf der Sechs eine gute Figur, hat eine gute Größe und ist stark am Ball", wird Sportvorstand Markus Thiele (44) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.
19. Juni, 15.45 Uhr: Dominique Heintz zieht es zum Rivalen
Da werden einige "Effzeh"-Fans wohl kurz schlucken müssen.
Mit dem Auslaufen seines Vertrags beim 1. FC Köln zieht es Dominique Heintz (32) einmal über den Rhein, ausgerechnet zum verhassten Rivalen Fortuna Düsseldorf.
Der Innenverteidiger und Ex-U21-Nationalspieler unterschrieb beim Zweitliga-Absteiger einen Vertrag über zwei Jahre, wie die Rheinländer am Freitag bekannt gaben.
19. Juni, 14.39 Uhr: Dynamo Dresden tütet Rapp-Deal ein
Dynamo hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen.
Wie der Zweitligist am Freitag bekannt gab, wechselt Nicolai Rapp (29) zu den Schwarz-Gelben nach Dresden.
Hier findet ihr mehr dazu: "Jetzt ist es fix! Dynamo verstärkt sich mit Nicolai Rapp"
19. Juni, 14.05 Uhr: Samuele di Benedetto schließt sich Eintracht Braunschweig an
Eintracht Braunschweig hat sich mit Samuele di Benedetto (20) verstärkt.
Aus der Zweitvertretung des VfB Stuttgart wechselt der zentrale Mittelfeldspieler in die 2. Liga zu den Löwen, wie der Turn- und Sportverein offiziell am Freitag bekannt gab.
Dort hat er nun langfristig unterschrieben, bleibt dem Klub den Angaben zufolge bis zum 30. Juni 2029 erhalten.
19. Juni, 10.53 Uhr: Claudio Kammerknecht zieht es nach Mannheim
Drittliga-Klub SV Waldhof Mannheim hat Claudio Kammerknecht (26) verpflichtet. Die Badener bestätigten den Neuzugang am Freitag.
Eine Ablöse muss für den 26-jährigen Defensivmann nicht auf den Tisch gelegt werden, weil sein Arbeitspapier bei Zweitligist Dynamo Dresden zum 30. Juni endet.
Alle Infos dazu findet Ihr hier: "Dynamo-Dresden-Blog: Claudio Kammerknecht heuert in der 3. Liga an"
19. Juni, 9.59 Uhr: Regionalligist VSG Altgienicke schnappt sich Drittliga-Kapitän Sven Sonnenberg
Dieser Transfer ist eine Ansage für die Regionalliga Nordost! Die VSG Altglienicke hat sich mit Sven Sonnenberg (27) verstärkt.
Der gebürtige Berliner wechselt als amtierender Kapitän des Drittligisten 1. FC Saarbrücken eine Liga tiefer. Insgesamt bestritt der Abwehrturm (1,94 Meter) in seiner Karriere schon über 100 Drittliga-Spiele und 34 Einsätze in Hollands Eredivisie.
Der Heimkehrer erklärt: "Ich habe von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gehabt und freue mich jetzt ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Der Verein hat mir sehr viel Wertschätzung entgegengebracht, was mir die Entscheidung, mich für die VSG zu entscheiden, leicht gemacht hat."
18. Juni, 19.32 Uhr: Fortuna Düsseldorf holt Verstärkung für die Offensive
Bei Fortuna Düsseldorf nimmt der Kader für die kommende Saison immer mehr Gestalt an.
Am Donnerstagabend präsentierte der Zweitliga-Absteiger mit Fabian Schleusener (34) den nächsten Neuzugang, bindet den Stürmer bis 2028.
Nach fünf Jahren beim Karlsruher SC hatte der Routinier seinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Der Wechsel zu den Rheinländern erfolgt damit ablösefrei.
18. Juni, 18.20 Uhr: Afonso Moreira wechselt zu Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen verstärkt sich mit Afonso Moreira (21).
Der 21-jährige Flügelspieler wechselt aus der französischen Ligue 1 von Olympique Lyon zum Werksklub. Dort unterschreibt der portugiesische U21-Nationalspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.
Der Linksaußen absolvierte im vergangenen Jahr wettbewerbsübergreifend 37 Pflichtspiele. Dabei verbuchte er insgesamt acht Tore sowie elf Vorlagen.
18. Juni, 16.14 Uhr: Jano ter Horst wechselt nach Paderborn
Der SC Paderborn 07 treibt seine Personal-Planungen für die bevorstehende Erstliga-Saison weiter voran.
Vom Zweitliga-Absteiger SC Preußen Münster wechselt der flexibel einsetzbare Verteidiger Jano ter Horst (23) an die Pader. Nähere Vertragsdetails nannte der Klub in seiner offiziellen Bekanntmachung jedoch nicht.
"Jano passt mit seinem Profil sehr gut zu unserem Sportclub. Er ist in der Defensive flexibel einsetzbar. Zudem ist er schnell, mannschaftsdienlich und entwicklungsfähig", erklärt Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange (38) und fügt an: "Zudem ist er schnell, mannschaftsdienlich und entwicklungsfähig. Jano überzeugt auch durch eine enorme Mentalität und hat sehr gute physische Voraussetzungen."
18. Juni, 16 Uhr: Ex-Dynamo Risch findet neuen Arbeitgeber
Ein neuer Mann für die Linksverteidiger-Position: Sascha Risch (26) wird künftig für Fortuna Düsseldorf spielen.
Der 26-Jährige kommt von Dynamo Dresden und unterschrieb einen Vertrag bis 2029, wie der Zweitliga-Absteiger am Donnerstag offiziell verkündete.
Weil sein Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben zum 30. Juni ausläuft und nicht verlängert wurde, erfolgt der Wechsel an den Rhein ohne Ablöse.
Mehr dazu hier: "Dynamo-Dresden-Blog: Sascha Risch unterschreibt bei Zweitliga-Absteiger"
18. Juni, 15.43 Uhr: VfB-Talent Knezevic zieht es nach Kaiserslautern
Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat die Verpflichtung von Defensiv-Talent Ivan Knezevic (19) bekannt gegeben.
Der 19 Jahre junge Innenverteidiger wechselt demnach fest vom VfB Stuttgart zu den Pfälzern. Zu den genauen Vertragsdetails machte der FCK wie üblich keine Angaben.
Laut "Sky" soll der kroatische U-19-Nationalspieler bei den Pfälzern ein Arbeitspapier bis 2029 unterschrieben haben.
18. Juni, 12.35 Uhr: Braunschweig und Nürnberg holen sich neue Offensivkräfte
Eintracht Braunschweig und der 1. FC Nürnberg haben sich Offensivverstärkung an Land gezogen. Zu den Löwen wechselt Yann Sturm (21) vom SC Freiburg. Er wird für drei Jahre fest verpflichtet. Zuvor war er in die 3. Liga an den FC Ingolstadt verliehen.
Nürnberg sichert sich die Dienste von Flügelflitzer Can Moustfa (21). Die Clubberer kaufen den Dribbelkönig aus seinem Vertrag bei Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus. Mehr lest Ihr auch in unserem Artikel: "Liga-Konkurrent kauft Cottbus-Juwel aus dem Vertrag".
18. Juni, 10.22 Uhr: Borussia Mönchengladbach holt Uno
Borussia Mönchengladbach holt den defensiven Mittelfeldspieler Zento Uno (22) vom japanischen Erstligisten Shimizu S-Pulse und statt ihn mit einem Vertrag bis Ende Juni 2030 aus.
"Zento ist ein defensiv denkender, taktisch disziplinierter, zweikampf- und laufstarker Mittelfeldspieler mit den größten Stärken im Spiel gegen den Ball", erklärte Sportchef Rouven Schröder (50) die Vorzüge des Neuzugangs.
"Ich habe mir immer gewünscht, in der Bundesliga zu spielen. Borussia ist ein großer Klub, der durch seine japanischen Spieler in Japan sehr bekannt ist. Und als das Angebot kam, war mir klar, dass ich unbedingt für Borussia spielen möchte. Ich freue mich sehr über diesen Schritt und auf die neue Herausforderung", sagt der neue Sechser selbst.
Zwei Länderspiele hat Uno auf seinem Konto, bei der Ostasienmeisterschaft 2025 kam er gegen China und Südkorea zum Einsatz. Uno soll den Weggang von Kapitän Rocco Reitz (24) zu RB Leipzig kompensieren.
17. Juni, 17.53 Uhr: Transfer-Knall in der 2. Liga: Wolfsburg schnappt sich Hertha-Kapitän Fabian Reese
Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell bestätigt: Absteiger VfL Wolfsburg ist sich mit Hertha-Kapitän Fabian Reese (28) einig geworden. Der 28-Jährige kam in seinen 91 Spielen bei der Alten Dame auf insgesamt 66 Scorer, konnte sich den gemeinsamen Traum von der Bundesliga allerdings nie erfüllen.
Weitere Informationen zu diesem Transfer-Coup gibt es hier zu lesen: "Transfer-Knall bei Hertha BSC: Der Kapitän geht von Bord"
17. Juni, 15.04 Uhr: Eintracht Braunschweig holt Allrounder Tristan Wagner aus der Regionalliga
Eintracht Braunschweig hat sich mit Allrounder Tristan Wagner (20) aus der Regionalliga verstärkt. Vom Greifswalder FC kommend unterschrieb der variabel einsetzbare Spieler einen langfristigen Vertrag bis Ende Juni 2029.
Wagner kann im zentralen Mittelfeld, aber auch auf den beiden Außenverteidigerpositionen eingesetzt werden. "Tristan ist ein talentierter Spieler, der durch seine hohe Polyvalenz und Spielintelligenz überzeugt. Obwohl er noch jung ist, hat er sich bereits in der anspruchsvollen Regionalliga Nordost etabliert und dort mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Es ist Teil unserer Philosophie, talentierte Spieler in ihrer Entwicklung bestmöglich zu begleiten und gemeinsam mit ihnen den nächsten Schritt zu gehen", erklärt Geschäftsführer Sport Benjamin Kessel (38) den Transfer.
"Als sich die Eintracht bei mir gemeldet hat, musste ich nicht lange überlegen. Der Wechsel nach Braunschweig ist für mich eine große Chance und genau der richtige Schritt für meine weitere Entwicklung", meint Wagner selbst.
17. Juni, 11.40 Uhr: Greuther Fürth holt Shinta Appelkamp ablösefrei aus Düsseldorf
Am letzten regulären Spieltag hatte Greuther Fürth Fortuna Düsseldorf direkt in die 3. Liga geschickt, nun hat sich das Kleeblatt mit einem Spieler vom Rhein verstärkt: Shinta Appelkamp (25) wechselt ablösefrei an den Ronhof. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis Ende Juni 2028 plus Option.
Der offensive Mittelfeldspieler wurde bei der Fortuna ausgebildet und setzt seinen weiteren Karriereweg nun in Fürth fort. "Wir freuen uns, mit Shinta ein erstes wichtiges Puzzleteil für unsere neue Offensive verpflichtet zu haben. Er ist ein technisch starker Spieler und verfügt über viel Cleverness und eine hohe Spielintelligenz. Shinta kennt die 2. Liga auswendig und hat die Qualitäten, für Schlüsselmomente in einem Spiel zu sorgen. Wir freuen uns, dass er ab sofort fürs Kleeblatt aufläuft", sagt Sport-Geschäftsführer Daniel Meyer.
"Die Verantwortlichen haben mir einen klaren Plan und eine klare Rolle für mich aufgezeigt, wo ich mich komplett sehe und einbringen möchte. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen und mich selbst noch mehr als Führungsspieler, der Verantwortung übernimmt, entwickeln. Es ist jetzt ein größerer Umbruch hier beim Kleeblatt und ich freue mich darauf, die Entwicklung ab sofort mitzugestalten", sagt Appelkamp selbst.
16. Juni, 18.01 Uhr: Benjamin Uphoff verlässt Hansa Rostock und heuert in der 2. Bundesliga an
Die Kogge verliert ihre Nummer eins: Benjamin Uphoff (32) wechselt zu Eintracht Braunschweig in die 2. Bundesliga.
Der Vertrag des gebürtigen Burghauseners an der Ostsee lief aus, er kommt also ablösefrei zu den Löwen, wo er einen Vertrag bis 2028 unterschreibt. Beim BTSV ist der 32-Jährige damit aktuell der sechste Torhüter im Kader.
"Mit Benjamin Uphoff verpflichten wir einen sehr erfahrenen Torhüter, der gleichzeitig voller Tatendrang ist und sich von Beginn an klar zu unserem Weg bekannt hat. In den vergangenen beiden Spielzeiten hat er als Nummer eins bei Hansa Rostock seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und zählte für uns zu den besten Torhütern der 3. Liga", erklärte Eintracht-Geschäftsführer Benjamin Kessel.
16. Juni, 17.52 Uhr: Alemannia Aachen leiht Fabio Torsello erneut aus
Stürmer Fabio Torsiello (21) bleibt der Alemannia mindestens eine weitere Saison erhalten.
Der SV Darmstadt 98 leiht das Eigengewächs auch in der kommenden Spielzeit an den Tivoli aus, wo der Offensivmann aufgrund einer Verletzung mit anschließender Knie-OP vergangene Saison noch nicht richtig durchstarten konnte. Im Endspurt kämpfte sich der 21-Jährige nach monatelanger Pause aber zurück und sammelte noch ein paar Kurzeinsätze. Die Aachener haben sich nun auch eine Kaufoption gesichert.
"Ich hatte das klare Gefühl, dass meine Geschichte bei der Alemannia noch nicht zu Ende geschrieben ist. Trotz meiner Verletzung hatte ich eine sehr schöne Zeit im Verein und mit der Mannschaft. In jeder Phase habe ich das Vertrauen der Verantwortlichen und meiner Mitspieler gespürt", freute sich der Angreifer.
16. Juni, 17.46 Uhr: VfL Osnabrück leiht Keeper Jonas Krumrey aus
Jonas Krumrey (22) verlängert seinen Vertrag bei Holstein Kiel vorzeitig und lässt sich anschließend an den VfL Osnabrück verleihen.
Der junge Schlussmann sammelte vergangene Spielzeit bei den Störchen bereits ordentlich Erfahrung in 22 zweitligaeinsätzen, verlor seinen Platz zum Saisonende aber an Timon Weiner (27).
"Die Leihe zum VfL Osnabrück ist eine bewusste Entscheidung, um Jonas weitere Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen. Deshalb haben wir diesen Schritt gemeinsam geplant und vorbereitet", erklärte KSV-Geschäftsführer Olaf Rebbe.
16. Juni, 16.30 Uhr: Hannover 96 zieht Kaufoption bei Daisuke Yokota
Hannover 96 macht Nägel mit Köpfen und bezahlt die im Leihvertrag verankerte Kaufoption bei Offensivmann Daisuke Yokota (26) in Höhe von kolportierten zwei Millionen Euro.
Der Flügelspieler wechselt damit fest vom belgischen Erstligisten KAA Gent nach Niedersachsen, sein neuer Vertrag läuft bis 2029. Vergangene Saison steuerte der Japaner neun Scorerpunkte (fünf Tore, vier Vorlagen) in 30 Zweitligaduellen bei.
16. Juni, 16.22 Uhr: Der 1. FC Heidenheim schnappt sich Hoffenheim-Talent Paul Hennrich
Mit starken Leistungen in der 3. Liga hat sich Paul Hennrich (21) für eine größere Aufgabe empfohlen, allerdings nicht mehr bei der TSG Hoffenheim. Der Flügelspieler wechselt zum 1. FC Heidenheim.
Das Eigengewächs der Sinsheimer verlässt den Klub nach sechs Jahren und unterschreibt beim Bundesliga-Absteiger einen Vertrag bis Sommer 2030. In der vergangenen Saison gelangen dem gebürtigen Saarländer neun Treffer und fünf Vorlagen in 36 Drittligaeinsätzen für die zweite Mannschaft der TSG, im Dezember 2024 kam er zudem bereits einmal für die Profis zu einem Kurzeinsatz gegen den BVB. Laut Sky bezahlt der FCH 1,5 Millionen Euro plus Boni für die Dienste des 21-Jährigen.
"Paul hat in den vergangenen Jahren bei der TSG Hoffenheim eine ausgezeichnete Ausbildung durchlaufen und bringt als junger Spieler noch sehr großes Potenzial mit", freute sich FHC-Vorstandsboss Holger Sanwald.
"Der Sprung in die 2. Bundesliga ist etwas Besonderes für mich und ich möchte diese Chance nutzen, mich hier sportlich weiterzuentwickeln und meinen Teil zum Erfolg des Teams beizutragen", sagte Hennrich selbst.
16. Juni, 14.17 Uhr: VfB Stuttgart verleiht Top-Torwarttalent in die 2. Bundesliga
Florian Hellstern (18) hütet in der kommenden Saison den Kasten der SpVgg Greuther Fürth. Das Riesentalent wird für eine Spielzeit vom VfB Stuttgart ins Frankenland ausgeliehen.
Der deutsche U19-Nationalspieler gilt als großes Juwel auf der Torwartposition, einige Zweitligisten sollen den gebürtigen Stuttgarter auf der Liste gehabt haben.
"Florian hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Nach den vielversprechenden Auftritten mit der U19 in der Youth League und in der DFB-Nachwuchsliga hat er in der abgelaufenen Spielzeit in der 3. Liga bei unserer U21 gezeigt, dass er ein außergewöhnlich veranlagter Torhüter ist", so VfB-Boss Fabian Wohlgemuth.
Mit Keeper-Leihen in die 2. Liga hat Stuttgart bereits gute Erfahrungen gemacht, denn Dennis Seimen (20) ging einen ganz ähnlichen Weg und konnte seinen Marktwert in den vergangenen Monaten beim SC Paderborn auf zehn Millionen Euro steigern. Jetzt soll es bei seinem Zweitvertretungs-Nachfolger ähnlich gut laufen.
16. Juni, 14.06 Uhr: Christian Kühlwetter wechselt zum 1. FC Saarbrücken
Der FCS tütet den nächsten Neuzugang ein: Christian Kühlwetter (30) wechselt vom SSV Jahn Regensburg an den Ludwigspark.
In der abgelaufenen Saison steuerte der flexible Offensivmann bei den Domstädtern fünf Treffer und vier Vorlagen in 27 Pflichtspieleinsätzen bei. Sein Vertrag beim SSV lief aus.
"Christian ist ein erfahrener Recke, der doppelt zu uns passt: Vom Spielertyp her kann er mit Kai Brünker gut harmonieren und er ist als flexibler Stürmer natürlich auch total passend für unser Spielsystem. Wir freuen uns natürlich über unsere frechen, jungen Spieler, aber als Ausgleich benötigt es auch Typen wie Christian, die Erfahrung haben und Professionalität vorleben", erklärte Sportvorstand Markus Thiele.
15. Juni, 20.32 Uhr: Kevin Broll schließt sich dem 1. FC Saarbrücken an
Torwart Kevin Broll (30) verlässt den SV Wehen Wiesbaden nach einem halben Jahr bereits wieder und wechselt innerhalb der 3. Liga zum 1. FC Saarbrücken.
In der vergangenen Spielzeit kam der gebürtige Mannheimer im Winter aus der Vereinslosigkeit zum SVWW, wo er den verletzten Stammtorwart Florian Stritzel (32) ersetzen sollte. Allerdings musste er sich hinter Talent Noah Brdar (20) anstellen und schaffte es nach der Rückkehr von Stritzel nicht einmal mehr in den Kader. Im Saarland ist er aber ebenfalls zunächst nur als Ergänzung eingeplant.
"Er ist ein sehr guter Torhüter, dem wir die unterstützende Rolle für Matteo Bignetti zugedacht haben. Diese Rolle hat er auch in Wiesbaden gut ausgefüllt. Ich kenne ihn schon lange. Kevin kann auch mit dem besonderen Druck in Traditionsvereinen umgehen. Seine Verpflichtung ergänzt unser neues Torwart-Team sehr gut", so FCS-Sportvorstand Markus Thiele.
15. Juni, 20.16 Uhr: Noah Weißhaupt wechselt zum SV Darmstadt 98
Noch einmal kehrt Noah Weißhaupt (24) nicht zum SC Freiburg zurück. Nach drei Leihen, zuletzt zu Hannover 96, wechselt der gebürtige Rostocker fest nach Darmstadt.
"Mit Noah bekommen wir einen dynamischen Spieler, der insbesondere auf den Flügelpositionen flexibel eingesetzt werden kann. Er wurde in Freiburg taktisch wie technisch hervorragend ausgebildet und verfügt über ein hohes Tempo sowie große Spielintelligenz", freute sich Sportchef Paul Fernie.
In Niedersachsen, wo der Offensivmann die Rückrunde verbracht hat, erzielte er in sechs Kurzeinsätzen einen Treffer.
15. Juni, 20.05 Uhr: Energie Cottbus holt neuen Torhüter
Keeper Marcel Lotka (25) schließt sich dem FCE an! Zuletzt war der Schlussmann als Nummer zwei bei Fortuna Düsseldorf aktiv.
Alle Infos zum Wechsel unter: "Neue Nummer 1 fix: Ex-Herthaner Lotka fliegt künftig für Cottbus!"
15. Juni, 14.05 Uhr: Anton Bäuerle wechselt zum 1. FC Saarbrücken
Neuverpflichtung! Anton Bäuerle (21) schließt sich dem 1. FC Saarbrücken an.
Wie der Drittligist am Montag offiziell verkündete, wechselt der 21-jährige Linksverteidiger von der Zweitvertretung des SC Paderborn 07 an die Saar. Über die genauen Vertragsdetails wurden keine Angaben gemacht.
"Der FCS ist ein Verein mit großer Tradition und einer besonderen Atmosphäre", freut sich Bäuerle auf sein neues Kapitel. "Für mich ist das eine spannende Herausforderung und gleichzeitig eine große Chance, mich hier sportlich und persönlich weiterzuentwickeln."
15. Juni, 11.34 Uhr: 1. FC Union Berlin holt Zeno van den Bosch
Dieser Transfer hatte sich schon abgezeichnet: Union Berlin hat wie erwartet Zeno Van Den Bosch (22) unter Vertrag genommen.
Der Innenverteidiger verlässt den belgischen Double-Sieger Royal Antwerpen und wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Eisernen. Das teilte der Oberhaus-Klub am Montag mit. Details zum Arbeitspapier nannte der 1. FCU nicht.
"Er bringt Größe, Zweikampfstärke und zugleich eine gute Beweglichkeit mit", ist sich Union Berlins Boss Horst Heldt (56) der Qualität des 22 Jahre jungen Neuzugangs sicher.
"In seinem Alter Stammspieler bei einer Topmannschaft in Belgien zu sein, erfordert neben Talent auch Reife, Disziplin und Führungsqualitäten. Diese Eigenschaften sehen wir bei ihm und wollen sie gemeinsam weiterentwickeln."
15. Juni, 11.22 Uhr: Francis Onyeka per Leihe zur SV Elversberg
Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg verstärkt sich mit Francis Onyeka (19)!
Die Saarländer leihen den 19-jährigen Offensivmann von Erstliga-Konkurrent Bayer 04 Leverkusen aus, wie sie selbst am Montag bekannt gaben.
Bereits in der vergangenen Spielzeit sammelte der Offensivspieler als Leihgabe beim eine Klasse niedriger spielenden VfL Bochum Spielpraxis, kam dort abgelaufene Saison auf 30 Zweitliga-Einsätze.
13. Juni, 9.35 Uhr: Energie Cottbus sichert sich erfahrenen Mittelfeldakteur
Julian Guttau (26) wechselt vom Drittligaabsteiger Erzgebirge Aue in die zweite Liga zu Energie Cottbus.
Der 26-Jährige kam in der letzten Saison, trotz Verletzungssorgen, auf insgesamt 26 Einsätze und konnte dabei gleich siebenmal selbst treffen und vier Tore vorlegen. Bei Aue übernahm er hauptsächlich die Rolle im offensiven Mittelfeld, kann aber auch auf den Außen eingesetzt werden.
"Julian ist ein sehr interessanter Spieler, der viel Erfahrung im Profifußball und ein sehr gutes Gesamtpaket mitbringt. Er vereint Flexibilität und Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus, was unserer Mannschaft zusätzliche Impulse geben soll", sagte Claus-Dieter Wollitz (60), Cheftrainer der Cottbusser.
12. Juni, 17.21 Uhr: 1. FC Kaiserslautern sichert sich Top-Talent vom BVB
Thierry Tazemeta (18) wechselt aus der Jugend von Borussia Dortmund zu den Roten Teufeln nach Kaiserslautern.
Beim Zweitligisten soll der österreichische U19-Nationalspieler direkt mit den Profis trainieren und sich für Einsätze in der ersten Mannschaft empfehlen. Für Dortmunds U19 sammelte er 15 Treffer und neun Assists in 27 Einsätzen.
"Er ist ein technisch versierter Spieler, der sich durch seine Physis und seine Schnelligkeit auszeichnet. Zudem ist er in der Offensive mit seinem Tiefgang variabel einsetzbar", freute sich FCK-Sportdirektor Marcel Klos.
12. Juni, 15.32 Uhr: Fabio Gruber wechselt zum 1. FSV Mainz 05
Der 1. FSV Mainz 05 hat sich in der Defensive personell verstärkt.
Innenverteidiger Fabio Gruber (23) kehrt dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg den Rücken und wechselt zum eine Klasse höher spielenden Klub an den Rhein. Das gaben die 05er am Freitagnachmittag bekannt. Über die Vertragsdetails wurde nichts bekannt.
Anfang des vergangenen Jahres war der 22-Jährige vom SC Verl nach Franken gekommen, hatte sich dort schnell zurecht gefunden. Beim "Glubb" übernahm er direkt Verantwortung, wurde Kapitän und entwickelte sich zum Abwehrchef.
12. Juni, 14.24 Uhr: SV Elversberg schnappt sich Maurice Krattenmacher
Die SVE bastelt am Kader für die Bundesliga-Mission und rüstet mit Maurice Krattenmacher (20) auf. Das Mittelfeld-Juwel wird nach seiner Leihe zu Hertha BSC nicht zum FC Bayern zurückkehren, sondern fest ins Saarland wechseln.
Allerdings hat sich der deutsche Rekordmeister eine Rückkaufoption gesichert. Sein Vertrag in Elversberg läuft derweil bis Sommer 2030. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Youngster 25 Partien für die Alte Dame, erzielte dabei zwei Treffer und bereitete ein Tor vor.
"Mit Maurice verpflichten wir einen sehr talentierten Spieler, der seine Fähigkeiten bereits eindrücklich in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Dynamik, seinem Gefühl für Räume und seinem variantenreichen Dribbling sehr gut in unser Anforderungsprofil am Flügel passt und das höhere Niveau in der Bundesliga sehr schnell adaptieren wird", erklärte Elversbergs Sportdirektor Christian Weber.
11. Juni, 19.44 Uhr: Schalke angelt sich Junior Adamu
Junior Adamu (25) wechselt vom SC Freiburg zum FC Schalke 04. Dabei gelingt den Knappen nach dem Deal um Satoshi Tanaka offenbar das nächste Schnäppchen.
Der österreichische Nationalstürmer, der zuletzt vom SCF an Celtic Glasgow ausgeliehen war und einen Marktwert laut transfermarkt.de von rund 3 Millionen Euro besitzt, soll S04 nur rund 800.000 Euro kosten. Freiburg selbst bezahlte 2023 noch sechs Millionen Euro an RB Salzburg für die Dienste des heute 25-Jährigen.
"Mit Junior verstärkt uns ein Spieler, der die Anforderungen an unsere Spielidee erfüllt. Er arbeitet stark gegen den Ball und bietet seinen Mitspielern mit tiefen, schnellen Laufwegen Anspielstationen", freute sich Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder.
11. Juni, 19.01 Uhr: Eintracht Braunschweig leiht Jan Urbich aus
Borussia Mönchengladbach verlängert den Vertrag mit Sturmtalent Jan Urbich (21) und leiht ihn direkt für ein Jahr in die 2. Bundesliga an Eintracht Braunschweig aus.
"Wir haben klar definiert, welche Qualitäten wir für die kommende Saison in der Offensive hinzufügen wollen. Mit Jan verpflichten wir einen Stürmer, der auf dem Markt sehr gefragt war und seinen Torriecher bereits in der Regionalliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Dass er anschließend schnell den Sprung in den Bundesliga-Kader von Borussia Mönchengladbach geschafft hat, unterstreicht sein Potenzial", erklärt BTSV-Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.
11. Juni, 18.07 Uhr: 1. FC Saarbrücken verstärkt die Offensive
Abdenego Nankishi (23) hat eine neue Aufgabe gefunden: Der Flügelflitzer schließt sich nach dem Ende seines Vertrags bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart dem 1. FC Saarbrücken an.
Vergangene Spielzeit steuerte der Linksaußen aus der Jugend des SV Werder Bremen vornehmlich als Joker in 17 Einsätzen immerhin drei Tore und vier Assists bei.
"Er ist ein Spieler, den ich schon länger spannend finde. Ich verfolge ihn schon seit seiner Zeit bei Werder Bremen. Abdenego hat eine gute Geschwindigkeit, ist stark in 1:1-Situationen und erweitert unseren Werkzeugkasten mit guten Lösungen im Offensivspiel. Wir werden mit ihm flexibler – und freuen uns, dass der Transfer geklappt hat", freute sich FCS-Sportvorstand Markus Thiele.
11. Juni, 18.01 Uhr: Shio Fukuda bleibt beim Karlsruher SC
Der KSC hat Shio Fukuda (22) nach seiner Leihe fest verpflichtet. Borussia Mönchengladbach kassiert dafür den Vernehmen nach inklusive möglicher Bonuszahlungen rund eine Million Euro und soll eine Weiterverkaufsklausel besitzen.
Der japanische Stürmer spielte sich bei den Badenern vor allem im Saisonendspurt mit fünf Treffern in den letzten acht Partien in den Vordergrund.
"Shio hat sich in der Rückrunde überzeugend entwickelt und dadurch berechtigtes Interesse anderer Vereine geweckt. Die Neuverhandlung der Transferkonditionen war anspruchsvoll. Dass Timon Pauls und sein Team hier eine für den KSC vorteilhafte Lösung erarbeitet haben, freut mich sehr. Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, einen vielversprechenden Spieler langfristig an den Verein zu binden", sagte Geschäftsführer Sport Mario Eggimann
11. Juni, 16.52 Uhr: Jorrit Hendrix kehrt zu Fortuna Düsseldorf zurück
Die Fortuna präsentiert den zweiten Neuen für die Mission Wiederaufstieg: Jorrit Hendrix (31) kehrt nach Düsseldorf zurück!
Der Mittelfeldmotor aus der Jugend der PSV Eindhoven kickte bereits in der Saison 2022/23 bei F95 und wechselte anschließend zu Western Sydney nach Australien. Bereits im Sommer 2024 kehrte er Down Under zugunsten Deutschlands wieder den Rücken und heuerte bei Preußen Münster an. Der SCP stieg wie die Fortuna allerdings aus der 2. Bundesliga ab.
"Jorrit bringt die Qualitäten mit, die wir gesucht haben. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir ihn für die Fortuna gewinnen konnten", sagte Sportvorstand Samir Arabi.
"Mich hat die ganze Zeit das Gefühl begleitet, mit der Fortuna noch nicht das erreicht zu haben, was ich mir vorgenommen habe. Genau das treibt mich jetzt an und umso mehr freue ich mich, wieder hier zu sein", erklärte Hendrix selbst.
11. Juni,16.25 Uhr: Dynamo Dresden holt Eintracht-Angreifer Inanoglu
Neuzugang Nummer zwei: Nur einen Tag nach der Verpflichtung von Linksaußen Brooklyn Ezeh (24) hat Dynamo Dresden den nächsten Neuzugang präsentiert.
Angreifer Kaan Inanoglu (29) verlässt die Eintracht aus Frankfurt und wechselt sofort zur SGD. Das gaben die Schwarz-Gelben selbst am Donnerstagnachmittag bekannt.
Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "Dynamo lotst Sturm-Juwel von Eintracht Frankfurt an die Elbe!"
11. Juni,15.18 Uhr: Leonardo Bittencourt kehrt zu Energie Cottbus zurück
Die Rückkehr ist perfekt! Nach 14 Jahren führt der Weg für Leonardo Bittencourt (32) erneut zu Energie Cottbus.
Alle Infos unter: "Cottbus macht Sensations-Transfer perfekt: Der verlorene Sohn ist zurück!"
11. Juni,11.39 Uhr: Louis Köster schließt sich Alemannia Aachen an
Ein neuer Offensivspieler für Alemannia Aachen!
Wie der Drittligist bekannt gab, verlässt Louis Köster (23) Holstein Kiel und wechselt an den Tivoli. Beim neuen Klub unterschrieb der 23-Jährige einen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr.
"Mit Louis gewinnen wir einen sehr spannenden Spieler für die Alemannia. Er ist offensiv variabel einsetzbar und arbeitet sehr mannschaftsdienlich. Dazu setzt er immer wieder wichtige Impulse im Gegenpressing und ist aus der Tiefe heraus gefährlich", freut sich ATSV-Boss Rachid Azzouzi (55) in der Klubmitteilung vom Donnerstagvormittag zitiert.
"Wir sind überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns passt und unsere Offensive verstärken wird."
11. Juni,11.25 Uhr: Keisuke Goto wechselt zum SCF
Der SC Freiburg hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit einem Offensivtalent aus Belgien verstärkt.
Keisuke Goto (21), der zuletzt vom RSC Anderlecht an VV St. Truiden ausgeliehen war, wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Breisgauern. Das gab der Sport-Club am Donnerstagvormittag bekannt, hielt sich zu den Vertragsinhalten jedoch bedeckt. Somit bleiben sowohl Ablöse als auch Laufzeit des Deals unklar.
11. Juni, 8.11 Uhr: Bayer 04 Leverkusen verpflichtet Kennet Eichhorn
Klubs aus der Bundesliga und dem europäischen Ausland waren an ihm dran: Jetzt kehrt Hertha-Juwel Kennet Eichhorn (16) der Hauptstadt den Rücken - und wechselt zu Bayer 04 Leverkusen.
Mehr dazu hier: "Transfer-Poker vorbei: Hertha-Juwel Kennet Eichhorn wechselt zu Bayer 04"
10. Juni, 16.21 Uhr: 1. FC Magdeburg holt Anselmo García Mac Nulty
Der 1. FC Magdeburg hat den ehemaligen Wolfsburg-Verteidiger Anselmo García Mac Nulty (21) verpflichtet.
Alle Details zum Transfer gibt's hier: "Nächster Neuzugang: FCM holt Ex-Wolfsburger an die Elbe".
10. Juni, 16.18 Uhr: Fortuna Düsseldorf rüstet sich für die 3. Liga
Die Fortuna aus Düsseldorf geht die Mission Wiederaufstieg an und verpflichtet dafür Jomaine Consbruch (24) von der SpVgg Greuther Fürth. Am Rhein hat der Mittelfeldmann bis Sommer 2029 unterschrieben.
Der gebürtige Bielefelder stammt aus der Jugend der Arminia und kennt Sportvorstand Samir Arabi (47) bereits aus gemeinsamen Tagen bei seinem Heimatklub. Der 24-Jährige bringt zudem bereits reichlich Zweit- und Drittligaerfahrung mit, gehörte zuletzt beim Kleeblatt jedoch nicht mehr zum Stammpersonal.
"Mit Jomaine gewinnen wir einen flexiblen Mittelfeldspieler für uns, den insbesondere seine Ballsicherheit und Spielintelligenz auszeichnen", so der Düsseldorfer Boss.
10. Juni, 16.08 Uhr: Dynamo Dresden präsentiert ersten Neuzugang
Linksverteidiger Brooklyn Ezeh (24) wechselt von Hannover 96 innerhalb der 2. Bundesliga zu Dynamo Dresden.
Alle Infos unter: "Dynamo tütet ersten Neuzugang ein: 'Großartiger Kicker und Mensch'".
10. Juni, 11.11 Uhr: Marvin Friedrich kehrt zu Union Berlin zurück
Nach viereinhalb Jahren kehrt Innenverteidiger Marvin Friedrich (30) von Borussia Mönchengladbach zu Union zurück.
Bei den Fohlen lief der Vertrag des Abwehrmannes aus, von 2018 bis 2022 kickte er bereits in Köpenick und wird das künftig erneut tun.
"Marvin kennt den Verein, die Menschen und die Werte von Union sehr genau. Er hat hier bereits bewiesen, dass er sportlich wie menschlich eine Führungsrolle ausfüllen kann. Mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seiner Präsenz wird er unserer Mannschaft sofort Stabilität geben", erklärte FCU-Geschäftsführer Horst Heldt.
10. Juni, 11.05 Uhr: Schalke angelt sich Satoshi Tanaka
Schnäppchen für die Knappen! Schalke 04 holt Satoshi Tanaka (23) von Fortuna Düsseldorf für einen schmalen Taler nach Gelsenkirchen.
Durch den Abstieg der Fortuna sank die Ausstiegsklausel für den Mittelfeldspieler von zehn Millionen Euro auf nur noch eine Million Euro. Den Zuschlag hat nun Königsblau erhalten, beim Bundesliga-Aufsteiger hat der Sechser einen langfristigen Vertrag unterschrieben.
Der japanische Nationalspieler war erst im Januar aus seiner Heimat von Sanfrecce Hiroshima nach Düsseldorf gekommen, überzeugte in seinen 13 Zweitligaeinsätzen aber umgehend und zählte zu den wenigen Lichtblicken bei F95.
"Satoshi bringt für die Position im defensiven Mittelfeld die Eigenschaften mit, die für unsere Spielweise wichtig sind: Er ist aggressiv in der Arbeit gegen den Ball, dynamisch und agil", freut sich S04-Direktor Profifußball Youri Mulder.
10. Juni, 9.51 Uhr: Alemannia Aachen verstärkt sich zwischen den Pfosten
Keeper Stefan Bajić (24) wechselt von Racing Straßburg aus der Ligue 1 an den Tivoli!
Beim französischen Erstligisten absolvierte der Schlussmann, der aus der Jugend der AS Saint-Étienne stammt und auch schon für Bristol City in England spielte, in der vergangenen Saison allerdings kein Spiel. Das soll sich in Aachen jetzt ändern.
"Stefan hat eine hervorragende Ausbildung in Frankreich genossen – sowohl im Verein als auch in den französischen U-Nationalmannschaften. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits Erfahrung aus verschiedenen Profiligen und anspruchsvollen Wettbewerben mit. Wir sind überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu unserer Mannschaft passt und sind froh, ihn künftig im Trikot der Alemannia zu sehen", erklärte Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi (55).
9. Juni, 16.46 Uhr: Max Besuschkow kommt ablösefrei aus Ingolstadt
Aufrüsten für die kommende Drittliga-Saison: Der MSV Duisburg hat sich mit Max Besuschkow (29) verstärkt.
Weil sein Arbeitspapier beim FC Ingolstadt zum 30. Juni ausläuft, wechselt der 29-jährige Mittelfeldakteur ablösefrei ins Revier.
"Mit Max bekommen wir einen sehr laufstarken, zentralen und doch variabel einsetzbaren Mittelfeldspieler, der seine Fähigkeiten auch schon in höheren Ligen unter Beweis gestellt hat", wird MSV-Coach Dietmar Hirsch (54) in der am Dienstagnachmittag veröffentlichten Klub-Mitteilung zitiert.
"Mit der Erfahrung seiner 29 Jahre hat er zudem auf und neben dem Platz schon seine Führungsqualitäten gezeigt, deshalb freue ich mich sehr, dass wir ihn überzeugt haben, mit uns gemeinsam den nächsten Schritt beim und für den Spielverein zu machen."
9. Juni, 14.12 Uhr: Mats Rots schließt sich TSG 1899 Hoffenheim an
Ein neuer Abwehrmann für die Kraichgauer: TSG 1899 Hoffenheim hat Mats Rots (20) vom niederländischen Erstligisten FC Twente verpflichtet. Das teilte der Oberhaus-Klub am Dienstag mit.
Der niederländische Linksverteidiger unterzeichnete demnach einen "langfristiges Vertrag" beim Europa-League-Teilnehmer. Es wurden jedoch keine näheren Angaben zur genauen Laufzeit gemacht.
9. Juni, 10.45 Uhr: Borussia Mönchengladbach tütet Lidberg-Deal ein
Vom Böllenfalltor an die Hennes-Weisweiler-Allee: Isac Lidberg (27) kehrt Darmstadt 98 den Rücken und wechselt zur Borussia nach Mönchengladbach.
Wie die Fohlenelf am Dienstag verkündete, unterzeichnete der 27 Jahre alte Torjäger einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2030. Angaben zur Ablöse machte der Oberhaus-Klub jedoch nicht. Nach Kicker-Angaben soll sich die Summe auf 3,5 Millionen Euro belaufen.
"Isac ist torgefährlich, physisch stark und weiß sich in Zweikämpfen zu behaupten. Gepaart mit seiner Dynamik und seiner Mentalität ergibt sich das Bild eines aggressiven Mittelstürmers", erklärte Borussia-Boss Rouven Schröder (50) zur Festverpflichtung von Lidberg, dem in 58 Zweitliga-Partien für die Lilien 31 Treffer gelangen.
"Wir haben in den Gesprächen gemerkt, wieviel Lust und Ambition er auf die Aufgaben bei Borussia hat und sind froh, eine weitere wichtige Kaderposition hochwertig und frühzeitig besetzt zu haben."
8. Juni, 11.17 Uhr: Lukas Bornschein wechselt nach Osnabrück
Deal fix! Der VfL Osnabrück hat sich in der Defensive verstärkt.
Nachwuchs-Talent Lukas Bornschein (21) verlässt die Zweitverwertung des Hamburger SV und wechselt mit sofortiger Wirkung an die Bremer Brücke. Das teilten die Lila-Weißen selbst am Montag mit.
"Wir wollen unseren Weg weitergehen mit Spielern, die sich in der Regionalliga bewiesen haben, sich bei uns weiterentwickeln und gemeinsam mit uns den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen können", wird VfL-Boss Joe Enochs (54) in der Vereinsmitteilung zitiert.
"In den Gesprächen hat sich zudem der Eindruck bestätigt, dass Lukas mit seiner Art perfekt zu uns als VfL passt."
7. Juni, 11.33 Uhr: Drittligist Viktoria Köln holt Jason Amann
Viktoria Köln hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Wie der Drittliga-Klub am Sonntagvormittag offiziell bekannt gab, kommt Defensivmann Jason Amann (21) vom 1. FSV Mainz 05.
"Jason war die letzten Jahre ein Leistungsträger in allen Mainzer Jugendteams und ist für sein Alter schon sehr weit. Er ist als defensiv orientierter Spieler vielseitig einsetzbar und kann sowohl als defensiver Sechser als auch in der Kette spielen", freut sich der Sportliche Leiter Valentin Schäfer (31) über die Verpflichtung von Amann, der in den vergangenen beiden Spielzeiten Stammspieler des 05er Regionalliga-Teams war.
"Auf dem Feld zeichnet er sich durch seine Mentalität, Zweikampfstärke und Passqualität aus."
6. Juni, 12.07 Uhr: Viktoria Köln bedient sich bei Absteiger
Niklas Castelle (23) wechselt vom SSV Ulm in den Kölner Stadtteil Höhenberg. Der Stürmer kommt ablösefrei, da sein Vertrag bei den Spatzen durch den Abstieg aus der 3. Liga keine Gültigkeit mehr besitzt. Die vergangenen anderthalb Jahre war er aber ohnehin an Alemannia Aachen ausgeliehen.
Dort sammelte der 23-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit immerhin vier Scorer (zwei Tore, zwei Vorlagen) in 27 Drittligaeinsätzen.
"Niklas Castelle ist ein echter Straßenfussballer, der ohne NLZ-Ausbildung und aus der Landesliga kommend einen besonderen Weg in den Profifußball gemacht hat. Das sieht man auch auf dem Platz wo er dafür steht offensiv besondere Momente kreieren zu können", freute sich Sport-Vorstand Franz Wunderlich über den Deal.
6. Juni, 10.23 Uhr: SV Elversberg verpflichtet Lukasz Poreba
Um in der Bundesliga den Klassenerhalt zu schaffen, braucht es für die SV Elversberg Verstärkung.
Zunächst wurde jedoch bei einem Aufstiegshelden die feste Verpflichtung eingetütet. Dazu zogen die Elversberger die Kaufoption für Mittelfeldspieler Lukasz Poreba, die bei circa 1,5 Millionen Euro liegen soll.
"Wir freuen uns sehr, dass Lukasz weiterhin fester Bestandteil unseres Teams sein wird. Er hat in der vergangenen Saison gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Mit seinen Qualitäten im Spiel gegen den Ball, seiner Spielintelligenz und seiner herausragenden Mentalität hatte er großen Anteil an unserem Erfolg. Darüber hinaus hat er sich auch menschlich hervorragend eingefügt und passt perfekt zu den Werten unseres Vereins", kommentierte Christian Weber, der Elversbeger Sportdirektor, den Transfer.
Die Besonderheit von Poreba: Seit dem 3. Spieltag bestritt er jedes Spiel für die Elv von Anfang an.
5. Juni, 15.46 Uhr: Preußen Münster holt Lucas Zeller aus Schweinfurt
Vom einen Absteiger zum anderen: Innenverteidiger Lucas Zeller (26) geht nicht mit dem 1. FC Schweinfurt in die Regionalliga, sondern schließt sich Preußen Münster an, das aus der 2. Bundesliga runterkommt.
Der 1,94-Mann spielte in seiner Karriere für verschiedene Vereine überwiegend in der Regionalliga, schaffte aber mit Schweinfurt den Aufstieg in die 3. Liga und war dort in der vergangenen Saison auch Stammkraft. Dort will die Kämpfernatur auch in Münster anknüpfen.
"Preußen Münster hat in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit geleistet und verfolgt nach dem Abstieg einen ambitionierten, zugleich aber bodenständigen Weg – gerade auch in Verbindung mit dem neuen Trainer. Auf dieses Projekt freue ich mich sehr", sagte der 26-Jährige.
5. Juni, 14.46 Uhr: Albert Grønbæk bleibt dem HSV erhalten
Große Freude beim Hamburger SV: Die Rothosen konnten Albert Grønbæk (25) fest verpflichten. Der Mittelfeldspieler war in der Rückrunde bereits von Stade Rennes ausgeliehen gewesen.
"Albert hat in seiner Zeit bei uns schnell gezeigt, welchen besonderen Mehrwert er unserem Spiel geben kann. Mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner taktischen Flexibilität bringt er genau die Fähigkeiten mit, die unserem Kader in vielen Situationen helfen. Gleichzeitig hat er mit seiner Art, Fußball zu spielen, und seiner Persönlichkeit auch menschlich schnell einen wichtigen Platz in unserer Mannschaft eingenommen", sagte Sportdirektor Claus Costa (41).
Der dänische Nationalspieler, der in seiner Karriere auch schon in Norwegen, England und Italien kickte, hatte die ersten Rückrundenspiele noch verletzt verpasst, war dann aber schnell zum Stammspieler beim HSV aufgestiegen. Jetzt unterschrieb er einen langfristigen Vertrag bei den Hamburgern.
5. Juni, 14.15 Uhr: 1. FC Magdeburg schlägt bei Werder Bremen zu
Der 1. FC Magdeburg hat seinen nächsten Neuen vorgestellt: Kevin Manthey (19) kommt von Werder Bremens Zweitvertretung aus der Regionalliga Nord.
Alle Hintergründe könnt Ihr hier nachlesen: "Von der Weser an die Elbe: 19-Jähriger ist nächster Neuzugang".
5. Juni, 11.54 Uhr: Hansa Rostock verpflichtet Emil Holten fest
Hansa Rostock kann auch in der kommenden Saison mit seinem Top-Torjäger planen: Emil Holten (29), bisher Leihgabe aus Schweden, wechselt fest zum Drittligisten.
Der Däne kam im September 2025 vom schwedischen Erstligisten IF Elfsborg zur Kogge und überzeugte dort auf Anhieb mit 15 Toren in 33 Drittligaspielen sowie elf Treffern in fünf Partien im Landespokal.
"Es war kein Geheimnis, dass wir Emil gerne bei Hansa halten wollten. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun gelungen ist, ihn fest zu verpflichten. Er kennt den Verein, die Mannschaft, das Umfeld und passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns. Er hat sich positiv entwickelt und leistete in einer wichtigen Saisonphase seinen Beitrag. Deshalb war für uns klar, dass er auch in der kommenden Spielzeit eine wichtige Rolle in unserer Offensivstruktur einnehmen soll“, sagt Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh (43).
5. Juni, 10.25 Uhr: FC Bayern vermeldet Abgang von Daniel Peretz
Der FC Bayern kann einen Keeper von der Gehaltsliste streichen: Daniel Peretz (25) schließt sich seinem Leihklub FC Southampton fest an.
Mehr über den Wechsel des israelischen Nationaltorwarts erfahrt Ihr hier: "FC Bayern tütet Millionen-Deal ein: Spieler wechselt nach England".
4. Juni, 15.50 Uhr: Eintracht Braunschweig angelt sich Schalker Nachwuchs-Keeper
Eintracht Braunschweig setzt auf den Nachwuchs: Aus der U19 von Schalke 04 wechselt Keeper Nick Bodon (19) nach Niedersachsen und unterschreibt dort seinen ersten Profivertrag.
Seine ersten fußballerischen Schritte machte Bodon beim MSV Duisburg, wechselte allerdings mit 15 Jahren nach Gelsenkirchen und hütet seither das Tor verschiedener Nachwuchsmannschaften, zuletzt in der Meisterschaftsrunde der U19-Junioren, wo die Knappen im Achtelfinale am späteren Meister Hoffenheim scheiterten.
"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Chance, die ich bei der Eintracht mit meinem ersten Profivertrag bekomme. Mein Ziel ist es, hier schnell anzukommen, die vielen neuen Eindrücke aufzusaugen und von meinen erfahrenen Teamkollegen zu lernen. Für mich geht es jetzt darum, mich möglichst schnell an den Herrenfußball zu gewöhnen und mich jeden Tag weiterzuentwickeln", sagte der Neuzugang.
4. Juni, 13.42 Uhr: Karlsruher SC lockt Tim Civeja in den Wildpark
Der Karlsruher SC verstärkt sein Mittelfeld mit Tim Civeja (24) vom 1. FC Saarbrücken.
Der Deutsch-Albaner, der für beide Länder bereits Einsätze für die U-Nationalmannschaften absolvierte, war in den vergangenen drei Jahren Stammkraft im zentralen Mittelfeld der Saarbrücker und wagt nun den Schritt eine Liga höher.
"Tim bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unser Mittelfeld gesucht haben. Er verfügt über eine hohe Intensität, große Laufbereitschaft und ein gutes Spielverständnis. Mit seiner Übersicht kann er Spiele lenken und Chancen kreieren. Zudem bringt er Torgefahr aus dem Mittelfeld mit und hat seine Qualitäten in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dieses Gesamtpaket hat uns absolut überzeugt", lobte Direktor Profifußball Timon Pauls (34) den gebürtigen Dachauer.
3. Juni, 20.05 Uhr: Kasey Bos verlässt den 1. FSV Mainz 05 leihweise
Der Mainzer Linksverteidiger Kasey Bos (22) wird vom FSV für eine Saison in die Niederlande zu Excelsior Rotterdam ausgeliehen.
In der abgelaufenen Spielzeit kam der 22-Jährige lediglich in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz. "Für Kasey ist es wichtig, dass er auf Spielminuten auf höchstem Niveau kommt", erklärte Sportdirektor Niko Bungert den Leihwechsel.
3. Juni, 18.53 Uhr: Leon Müller wechselt zum SSV Ulm
Die Spatzen aus Ulm basteln am Kader für die neue Saison und holen Leon Müller (25) vom Ligakonkurrenten MSC Duisburg.
Dort kam der defensive Mittelfeldspieler in der starken vergangenen Saison der Zebras nach Verletzungssorgen nur sehr unregelmäßig zum Zug und letztlich auf 15 Einsätze in der 3. Liga.
"Leon vereint viele Eigenschaften, die wir an einem Spieler auf seiner Position schätzen. Er bringt die Mentalität, die Laufbereitschaft und die Zweikampfstärke mit, die wir suchen", erklärte MSV-Sportdirektor Murat Isik.
3. Juni, 18.48 Uhr: Hoffenheim holt Patrick Wimmer aus Wolfsburg
Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist der Deal fix: Patrick Wimmer (25) verlässt den VfL Wolfsburg nach dem Bundesligaabstieg und schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim an.
Dem Vernehmen nach ziehen die Sinsheimer eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund zehn Millionen Euro, sein neuer Vertrag bei der TSG soll bis 2031 laufen. In der vergangenen Saison steuerte der Österreicher bei den Wölfen in 27 Einsätzen vier Treffer und sechs Vorlagen bei. Seinen neuen Trainer Christian Ilzer kennt er derweil bereits aus der gemeinsamen Zeit bei Austria Wien.
"Die TSG Hoffenheim hat in der vergangenen Saison eine beeindruckende Entwicklung genommen, mit spannenden Spielern und einem intensiven wie attraktiven Fußball. Zudem kenne ich den Trainer noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei Austria Wien, als ich unter Chris Ilzer zum Profi wurde", freute sich der Offensivakteur.
"Patrick ist mit seinem Profil offensiv variabel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachhaltig unter Beweis gestellt. Er passt aufgrund seiner intensiven Spielweise und Duell-Qualität hervorragend in unsere Spielidee", erklärte TSG-Sportdirektor Paul Pajduch zudem.
3. Juni, 16.31 Uhr: 1. FC Saarbrücken angelt sich Torhüter aus Österreich
Der 1. FC Saarbrücken hat mit Matteo Bignetti (22) verpflichtet. Der österreichische U21-Keeper kommt aus seiner Heimat von Sturm Graz in die 3. Liga.
Bignetti startete seine Karriere in der Jugend der Grazer, sammelte aber zwischen 2020 und 2023 bereits Auslandserfahrung bei Eintracht Frankfurt. Mit Graz spielte er nicht nur in der österreichischen Bundesliga, sondern konnte auch erste Einsätze auf internationaler Bühne in der Europa League absolvieren.
"Ein hochinteressanter Spieler. Jung und trotzdem schon mit Erfahrung, er hat sogar bereits ein Europapokal-Spiel absolviert. Hungrig und mit Potenzial. Ein guter Typ. Wir werden ihn übrigens als Torwart einsetzen, obwohl er für Graz auch schon einmal den Ausgleich in der Nachspielzeit geköpft hat", witzelte Sportvorstand Markus Thiele (44) über seinen neuen Rückhalt im Kasten.
3. Juni, 16.22 Uhr: 1. FC Köln zieht Kaufoption für Jakub Kaminski
Er kam auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg und mutierte sofort zum absoluten Leistungsträger: Der 1. FC Köln hat sich die Dienste von Offensivspieler Jakub Kaminski (23) fest gesichert.
In allen 34 Bundesliga-Spielen für den Effzeh stand der polnische Nationalspieler in der Startelf und wurde nur dreimal ausgewechselt, dabei erzielte er sieben Tore und bereitete fünf weitere vor.
"Kuba hat uns bereits in den ersten Gesprächen mit seiner Persönlichkeit beeindruckt. Er ist bodenständig, ehrgeizig und ein absoluter Teamplayer. In der vergangenen Saison hat er diese Eigenschaften jeden Tag auf und neben dem Platz unter Beweis gestellt", sagte Geschäftsführer Thomas Kessler (40) entsprechend: "Deshalb war für uns schnell klar, dass wir die Kaufoption ziehen möchten."
3. Juni, 16.11 Uhr: 1. FC Magdeburg kann Torben Müsel von Rot-Weiss Essen für sich gewinnen
Für Rot-Weiss Essen erzielte Torben Müsel (26) das einzige Tor in der Relegation zur 2. Bundesliga, für den Klub reichte das aber nicht zum Aufstieg. Jetzt geht es für den flexiblen Offensivspieler aber trotzdem eine Liga höher, er schließt sich dem 1. FC Magdeburg an.
Der 26-Jährige wurde beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet, 2018 wechselte er zu Borussia Mönchengladbach und feierte dort sein Bundesliga-Debüt. Nach einem Leih-Abstecher nach Belgien ging es 2023 schließlich nach Essen, wo Müsel in 141 Pflichtspielen 27 Tore und zehn Assists beisteuerte.
Alle Infos unter: "Nächster Wechsel an die Elbe: Torben Müsel schließt sich dem FCM an".
3. Juni, 14.26 Uhr: Zweiter Neuzugang des Tages für Eintracht Braunschweig
Wenige Stunden nach Frederik Jäkel (25) hat Eintracht Braunschweig den nächsten Neuzugang verkündet: Damjan Kovacevic (21) kommt aus der österreichischen Bundesliga vom TSV Hartberg. Der rechte Außenbahnspieler erhält einen Vertrag bis 2029.
"Es ist ein großartiges Gefühl und eine Ehre, für so einen Verein spielen zu dürfen. Die Eintracht hat eine große Tradition und die Fans ganz viel Leidenschaft – das habe ich sofort gespürt, als ich mich mit dem Verein beschäftigt habe", sagte der österreichische U21-Nationalspieler über seine erste Station im Ausland.
3. Juni, 14.14 Uhr: VfL Bochum holt Jean Manuel Mbom aus Dänemark
Der VfL Bochum hat Jean Manuel Mbom (26) zurück nach Deutschland geholt. Der 31-malige deutsche U-Nationalspieler wechselt ablösefrei vom dänischen Erstligisten Viborg FF ins Ruhrgebiet und unterschreibt einen Dreijahresvertrag.
Von 2013 bis 2023 stand der gebürtige Göttinger bei Werder Bremen unter Vertrag, wo er auch den Durchbruch schaffte und mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet wurde, bevor es ihn ins Ausland zog.
Simon Zoller (34), Leiter Lizenzbereich beim VfL Bochum, lobt besonders die Flexibilität des Neuzugangs: "Jean Manuel bringt ein tolles Gesamtpaket mit: Er ist sehr flexibel einsetzbar, kann sowohl im Zentrum auf der Sechs oder Acht sowie als rechter Verteidiger spielen. Überzeugt haben uns außerdem seine Dynamik und Laufstärke – und nicht zuletzt die Erfahrung aus der Bundesliga und der Zeit bei Viborg, wo er eine neue Herausforderung gesucht und diese in einer anderen Umgebung hervorragend angenommen hat."
3. Juni, 11.06 Uhr: Eintracht Braunschweig verpflichtet Frederik Jäkel fest
Seit rund einem Jahr ist Frederik Jäkel (25) an Eintracht Braunschweig ausgeliehen, kommt allerdings verletzungsbedingt gerade einmal auf fünf Minuten Einsatzzeit für den Zweitligisten. Dennoch verpflichten die Löwen die Leihgabe von RB Leipzig nun fest.
"Frederik hat nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer einen schweren Rückschlag durch seine Verletzung hinnehmen müssen, der uns alle sehr getroffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits gezeigt, über welch außergewöhnliche Qualitäten er verfügt und welche Bedeutung er für uns haben kann – sowohl auf als auch neben dem Platz. Nach der schweren Diagnose hat Frederik eindrucksvoll bewiesen, dass er ein echter Kämpfer ist", zeigte sich Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel (38) beeindruckt von dem Innenverteidiger.
Jäkel hatte sich nach einem fünfminütigen Einsatz gegen Greuther Fürth im vergangenen August schwer am Kreuzband verletzt und daraufhin den Rest der Saison verpasst. Inzwischen kann der 25-Jährige aber wieder individuelles Training absolvieren und setzt alles daran, wieder komplett fit zu werden, um dem Team helfen zu können.
2. Juni, 20.07 Uhr: Hansa Rostock holt neuen Stammkeeper an Bord
Der FC Hansa stellt seinen zweiten Zugang für die neue Saison vor: Torwart Luca Unbehaun (25) wechselt ablösefrei nach Vertragsende vom FC Emmen an die Ostsee.
Der Schlussmann ging 2016 aus der Jugend des VfL Bochum in das NLZ von Borussia Dortmund und galt dort schnell als großes Talent. 2018/19 wurde er sogar mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet, bei den Profis kam er anschließend jedoch nicht zum Einsatz. Das gelang ihm regelmäßig erst beim SC Verl in der Saison 2023/24, ehe es ihn in die Niederlande zog. In Emmen stand er die vergangenen zwei Spielzeiten als Stammkraft zwischen den Pfosten.
"Luca verkörpert den modernen Torwarttyp. Mit seiner Ausbildung auf höchstem Niveau, einem ausgeprägten Spielverständnis und einer starken Entscheidungsqualität bringt er wichtige Voraussetzungen für unser Spiel mit", freute sich Hansa-Boss Amir Shapourzadeh über den Transfer.
2. Juni, 13.51 Uhr: Werder Bremen holt Chuki von Real Valladolid
Werder Bremen hat den zweiten Neuzugang des Sommers bekanntgegeben: Die Hanseaten holen Chuki (22) aus der zweiten spanischen Liga von Real Valladolid.
Der offensive Mittelfeldspieler, der zweimal für die spanische U18 auflief, überzeugte dort in der abgelaufenen Saison mit 15 Scorerpunkten in 34 Spielen. Der Wechsel nach Bremen ist für das Eigengewächs aus Valladolid das erste Mal, dass er seinen Heimatklub verlässt.
"Ich bin glücklich und überzeugt, dass Werder der bestmögliche Verein für mich und der richtige Schritt für meine Karriere ist. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das man mir entgegenbringt, und hoffe, dass ich dem Verein helfen kann, sich weiterzuentwickeln. Es war eine sehr wohlüberlegte Entscheidung. Es ist schwer gewesen, Real Valladolid - den Verein meines Lebens - zu verlassen, denn ich bin dort, in meiner Stadt, aufgewachsen, und ich werde ihnen immer unendlich dankbar sein", schwärmte der 22-Jährige entsprechend von beiden Vereinen.
2. Juni, 12.12 Uhr: SC Paderborn verpflichtet Energie Cottbus' Nyamekye Awortwie-Grant
Der SC Paderborn hat nach dem Aufstieg in die Bundesliga den nächsten Deal klargemacht: Energie Cottbus' Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant (25) wechselt zu den Ostwestfalen.
Der gebürtige Tübinger kam erst im Vorjahr nach Cottbus und trug dort als Stammspieler entscheidend zum Aufstieg bei, hatte aber keinen Vertrag für die 2. Bundesliga und kann sich Paderborn deshalb ablösefrei anschließen.
"Nyame hat in der vergangenen Drittligasaison mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist schnell, zweikampfstark und ein agiler Innenverteidiger, der trotz seiner bereits gezeigten Qualität weiterhin enormes Entwicklungspotenzial besitzt – um sich bei uns auch in der Bundesliga durchzusetzen", schwärmte Sportgeschäftsführer Sebastian Lange (38) von seinem Neuzugang.
2. Juni, 11.33 Uhr: Hannover 96 schnappt sich Magdeburgs Jean Hugonet
Seinen auslaufenden Vertrag beim 1. FC Magdeburg verlängert Innenverteidiger Jean Hugonet (26) nicht, der 2. Bundesliga bleibt er aber trotzdem erhalten und wechselt ablösefrei zu Hannover 96.
Alle Infos zum Wechsel des Franzosen findet Ihr hier: "Wiedersehen mit Christian Titz: FCM-Verteidiger Hugonet wechselt zu Hannover".
1. Juni, 16.34 Uhr: VfL Wolfsburg angelt sich Fraser Hornby
Der VfL Wolfsburg hat den ersten Transfer nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga verkündet. Vom zukünftigen Liga-Konkurrenten Darmstadt 98 kommt Fraser Hornby (26) nach Niedersachsen.
Der schottische Offensivspieler wechselte 2023 nach Darmstadt und überzeugte dort unter anderem mit 25 Toren sowie zehn Vorlagen in 64 Spielen.
"Spieler wie Fraser sind auf dem Markt sehr begehrt, weil sie ein unheimlich gutes Gesamtpaket mitbringen. Mit seiner Dynamik, seiner fußballerischen Qualität, aber auch seiner Persönlichkeit wird er uns, zumal er die zweite Liga schon kennt, mit Sicherheit weiterhelfen. Er war nicht umsonst Vizekapitän in Darmstadt. Wie klar er in seiner Entscheidung für den VfL gewesen ist, hat uns beeindruckt", betonte Sportdirektor Pirmin Schwegler (39).
1. Juni, 12.45 Uhr: DFB-Stürmer Undav verlängert beim VfB Stuttgart
Er bleibt im Ländle: Deniz Undav (29) wird auch weiterhin für den VfB Stuttgart auflaufen.
Der 29-jährige Nationalspieler hat seinen Vertrag beim Bundesligisten vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert, inklusive einer Option auf ein weiteres Jahr. Sein bisheriges Arbeitspapier lief noch bis 2027. Das teilten die Schwaben selbst am Montag mit.
Damit herrscht für den DFB-Angreifer noch vor dem WM-Start Klarheit über seine sportliche Zukunft.
1. Juni, 12.15 Uhr: KSC holt Nachwuchs-Talent
Blau-Weiß statt Rot: Jason Ponente Ramirez (19) streift sich künftig das Trikot des Karlsruher SC über.
Wie der Zweitligist aus Baden am Montag bekannt gab, wechselt der 19-Jährige Offensivspieler vom Nachwuchs des 1. FC Köln in die Fächerstadt. Vertragsdetails nannte der KSC nicht.
"Mit Jason Ponente Ramirez haben wir einen weiteren jungen, entwicklungsfähigen Spieler für uns gewinnen können, der viel Potenzial mitbringt", ist sich Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann (45) der Qualität seines neuen Kickers sicher.
"Seine Qualitäten hat er nicht nur zuletzt in der DFB-Nachwuchsliga für die U19 des 1. FC Köln unter Beweis gestellt, für die er auch bereits Erfahrungen in der UEFA Youth League sammeln konnte."
1. Juni, 11.32 Uhr: Fousseny Doumbia wechselt zu Energie Cottbus
Energie Cottbus hat sich die Dienste von Fousseny Doumbia (21) gesichert.
Der 21-jährige Defensivmann kommt von Eintracht Frankfurt und bleibt leihweise bis Saisonende beim Zweitliga-Aufsteiger. Das teilten die Lausitzer selbst am Montag mit.
Mehr dazu hier: "Nächster Neuer! Cottbus holt Nationalspieler aus der Hessenliga"
1. Juni, 11.21 Uhr: 1. FC Heidenheim holt Marcel Costly
Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat sich im Angriff verstärkt.
Wie der Schwaben am Montagvormittag offiziell bekannt gaben, wechselt der offensiv flexibel einsetzbaren Marcel Costly (30) vom Drittligisten FC Ingolstadt 04 an die Brenz. Der 30-Jährige unterzeichnete demnach einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2029.
"Mit Marcel Costly konnten wir einen Spieler verpflichten, der mit 18 Toren und zehn Assists eine absolut herausragende Saison in der 3. Liga gespielt hat", wird FCH-Boss Holger Sanwald (59) in der Vereinsmitteilung zitiert. "Durch seine Variabilität - er kann im rechten offensiven Mittelfeld, im Sturmzentrum und als hängende Spitze eingesetzt werden - wird er unserem Kader zusätzliche Qualität verleihen."
29. Mai, 21.34 Uhr: Barcelona schnappt dem FC Bayern Anthony Gordon weg
Jetzt ist der Deal fix: Anthony Gordon (25) wechselt von Newcastle United zum FC Barcelona - und damit nicht zum FC Bayern.
Wochenlang hielten sich die Gerüchte um einen Transfer des Engländers an die Säbener Straße hartnäckig. Intern soll sich der deutsche Rekordmeister gar auf den Flügelstürmer der "Magpies" festgelegt haben. Doch am Ende war das Gesamtpaket den Münchnern wohl zu üppig.
Anders als für die eigentlich chronisch klammen Katalanen. Barça selbst spricht von 60 bis 70 Millionen Euro Ablöse, von Newcastle-Seite sind 80 Millionen Euro plus mögliche Zusatzzahlungen zu vernehmen. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung existiert offenbar.
29. Mai, 17.20 Uhr: Bester Regionalliga-Knipser wechselt zu Waldhof Mannheim
Mit 27 Treffern in 33 Spielen ballerte Julian Ulbricht (26) den SV Meppen in die 3. Liga. Dort wird der gebürtige Hamburger nächste Saison dann auch spielen, allerdings für den SV Waldhof Mannheim.
Der SVW holt den Stürmer nämlich per Ausstiegsklausel in die Rhein-Neckar-Region. "Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, heute meinen Vertrag beim SV Waldhof Mannheim unterschreiben zu können. Der SV Waldhof ist ein großer Traditionsverein, das reizt mich sehr. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir gezeigt, dass ich hier meine sportliche Zukunft sehe", sagte der 26-Jährige zu seinem Wechsel.
29. Mai, 16.12 Uhr: Bruder von Rocco Reitz wechselt zum 1. FC Magdeburg
Tony Reitz (21), der Bruder von Rocco Reitz (24), folgt seinem Familienmitglied in den Osten und heuert beim FCM an.
Alle Infos findet Ihr unter: "Sein Bruder sorgte mit RB-Wechsel für Wirbel: Magdeburg zieht Kapitän von BVB II an Land".
29. Mai, 13.16 Uhr: Personalkarussell beim SC Paderborn
Viel Bewegung beim SC Paderborn: Am Freitag verkündete der Bundesliga-Aufsteiger gleich drei Abgänge und einen Neuzugang.
Sowohl Innenverteidiger Calvin Brackelmann (26) als auch Mittelfeldmann David Kinsombi (30) verlassen den Klub nach drei Jahren. Während Brackelmann zum FC Augsburg wechselt, ist das Ziel bei Kinsombi noch unklar. Zudem kehrt Keeper Dennis Seimen (20), der in der abgelaufenen Saison vom VfB Stuttgart ausgeliehen war, zu seinem Stammverein zurück. Dort soll er nach dem Abgang von Alexander Nübel (29) die Nummer eins werden.
"Alle drei haben einen enormen Wert für unseren SCP07 gehabt – sowohl sportlich als auch menschlich", verabschiedete Sportgeschäftsführer Sebastian Lange (38) das Trio.
Neu an Bord ist dagegen ist Clemens Lippmann (19): Der Außenverteidiger kommt von Drittligist 1860 München.
29. Mai, 11.45 Uhr: SC Verl holt Amin Farouk aus Frankfurt
Der SC Verl verstärkt seine Offensive mit Amin Farouk (22), er kommt vom FSV Frankfurt aus der Regionalliga Südwest.
Dort überzeugte er in der abgelaufenen Saison mit 14 Scorerpunkten in 27 Spielen, bei seinem Ausbildungsklub Wehen Wiesbaden hatte er schon einmal den Schritt in die 3. Liga geschafft.
"Mit Amin gewinnen wir einen Offensivspieler, der auf dem Flügel, aber auch im Zentrum spielen kann. Er hat eine super Technik, eine hohe Dynamik und für die gegnerische Defensive schwierig zu greifen. Charakterlich passt er perfekt zu unserem Sportclub, weil er sich hohe Ziele steckt und wir diese gemeinsam mit ihm erreichen möchten", sagte Sportvorstand Zlatko Janjic (40).
29. Mai, 11.33 Uhr: Dynamo Dresden gibt Dominik Kother an MSV Duisburg ab
Schon in der Rückrunde war Dynamo Dresdens Dominik Kother (26) an den MSV Duisburg ausgeliehen, jetzt verpflichtet der Drittligist den Linksaußen fest.
Alle Infos zum Deal findet Ihr hier: "Nächster Abgang fix! Auch dieser Profi verlässt Dynamo Dresden".
29. Mai, 10.20 Uhr: Borussia Mönchengladbach verpflichtet ukrainischen Nationalspieler
Ein ukrainischer Nationalspieler für Borussia Mönchengladbach: Die Fohlen verpflichten Yukhym Konoplya (26) von Schachtar Donezk.
Für den Rechtsverteidiger, der bereits über eine große Sammlung an nationalen Titeln verfügt, 27 Mal für die ukrainische Auswahl auflief und 2019 sogar U20-Weltmeister wurde, wird keine Ablöse fällig, er unterschreibt einen Dreijahresvertrag.
"Ich freue mich sehr, zu Borussia zu wechseln. Es ist ein sehr großer Verein mit langer Historie und einer unglaublichen Fangemeinde. Gerade habe ich sehr viele Emotionen, die ich gar nicht so richtig erklären kann. Es wird ein paar Tage dauern, bis ich alles richtig realisiert habe", zeigte sich der Neuzugang völlig begeistert von dem Bundesliga-Klub.
29. Mai, 6.28 Uhr: Rot-Weiss Essen verpflichtet Leihspieler Franci Bouebari fest
Rot-Weiss Essen bastelt nach der verlorenen Relegation gegen Greuther Fürth fleißig am Kader für die kommende Drittliga-Saison. Als dritter Neuzugang steht Franci Bouebari (22) fest, der in der vergangenen Saison bereits vom SC Freiburg II ausgeliehen war und nun fest verpflichtet wird.
Der Linksverteidiger startete mit Anlaufschwierigkeiten in Essen, schon sein viertes Spiel für RWE verpasste er wegen einer Suspendierung nach einer "persönlichen Verfehlung", wie Trainer Uwe Koschinat damals verkündete. Seither mauserte er sich jedoch zum Stammspieler und absolvierte insgesamt 25 Drittliga-Spiele sowie jeweils eins im DFB- und im Niederrhein-Pokal, bevor er den Saisonendspurt wegen eines Muskelbündesrisses verpasste.
Das sieht man auch in Essen: "Wir freuen uns sehr über die feste Verpflichtung von Franci. Er bringt ein spannendes Profil mit und hat sich während seiner Leih-Saison bei uns sehr positiv entwickelt und bis zu seiner Verletzung als Stammspieler etabliert. Wir sehen weiterhin noch großes Potenzial in ihm, das wir in den kommenden Jahren gemeinsam weiterentwickeln möchten", sagte Direktor Profifußball Marcus Steegmann (45).
28. Mai, 16.44 Uhr: Hallescher FC verpflichtet Tor-Granate
Der Hallesche FC hat Soufian Benyamina (36) verpflichtet. Der 36-Jährige kommt ablösefrei vom Liga-Konkurrenten Greifswalder FC.
Der Aufstiegsanwärter aus Sachsen-Anhalt verpflichtete mit dem Routinier den erfolgreichsten Stürmer der Regionalliga Nordost seit 2022/23. In den vergangenen vier Jahren schoss er 60 Tore.
"Soufian vereint enorme Erfahrung mit einer hohen Präsenz auf dem Platz. Er hat über viele Jahre auf hohem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt, bringt Führungsstärke mit und soll unser Offensivspiel zusätzlich beleben", erklärte Halles neuer Sportdirektor Marian Unger (42).
28. Mai, 15.59 Uhr: Paderborn angelt sich Top-Spielmacher der 3. Liga
Der SC Paderborn nimmt Kurs Bundesliga und wildert in der 3. Liga: Von der U23 der TSG Hoffenheim wechselt Top-Spielmacher Luka Duric (22) an die Pader.
SCP-Geschäftsführer Sebastian Lange: "Wir freuen uns sehr, dass sich Luka für uns entschieden hat. Er ist fußballerisch hervorragend bei der TSG Hoffenheim ausgebildet worden. Er ist ein spielintelligenter, offensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler."
Duric sammelte in seiner Debütsaison der 3. Liga in 28 Einsätze 19 Torbeteiligungen, feierte zudem für die TSG-Profis im Februar seinen ersten Einsatz in der Bundesliga. Der in Sinsheim geborene Duric besaß bei seinem Jugendverein einen Vertrag bis 2027, eine Ablöse dürfte fällig geworden sein.
28. Mai, 13.56 Uhr: Der VfL Bochum schnappt sich Daniel Hanslik vom 1.FC Kaiserslautern
Der VfL Bochum hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Daniel Hanslik (29) vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Das gab der Zweitligist am Donnerstag bekannt. Der Stürmer wechselt ablösefrei an die Castroper Straße.
"Mit Daniel bekommen wir einen absoluten Führungsspieler, der in Kaiserslautern Vize-Kapitän war und von dessen Qualitäten wir sportlich und charakterlich voll überzeugt sind", sagt Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball beim VfL Bochum 1848. "Mit seiner Flexibilität kann er uns sowohl auf der Stürmerposition als auch als hängende Spitze oder in der 9,5er-Rolle ein neues Element geben."
Hanslik selbst freut sich nach fünf Jahren auf dem Betzenberg auf die neue Herausforderung. "Ich bin sehr froh darüber, dass es geklappt hat, bei so einem Verein zu unterschreiben, und freue mich schon darauf, das erste Mal für den VfL aufzulaufen. Von Anfang an war die Kommunikation mit dem Verein transparent und so überzeugend, dass ich schnell für mich den Entschluss gefasst habe, Teil dieser Aufgabe hier werden zu wollen. Ich freue mich auf eine hoffentlich erfolgreiche Zeit in Bochum."
28. Mai, 11.49 Uhr: Hoffenheim holt Ösi-Juwel
1899 Hoffenheim vermeldet seinen dritten Zugang für die neue Saison: Aus Österreich kommt Sturm-Juwel Konstantin Aleksa. Der 19-Jährige wechselt gegen Ablöse von Austria Wien.
TSG-Sportdirektor Frank Kramer erklärt: "Konstantin zählt zu den auffälligsten Angreifern der 2. Liga in Österreich und passt sehr gut zu unserer Spielphilosophie. In unserer U23 soll er kontinuierlich wichtige Spielpraxis sammeln und sich perspektivisch auf das Niveau der Bundesliga entwickeln."
Der Youngster markierte in der abgelaufenen Saison der 2. Liga Österreichs als nomineller A-Junior in elf Spielen vier Tore. Für die U19 der Ösis lief er fünfmal auf.
27. Mai, 13.26 Uhr: SC Paderborn holt ersten Neuzugang nach dem Aufstieg
Zwei Tage nach dem Aufstieg in die Bundesliga hat der SC Paderborn seinen ersten Neuzugang präsentiert: Der Verein verpflichtet Mittelfeldspieler Tom Baack (27) vom 1. FC Nürnberg.
Für den ist es ein steiler Aufstieg, denn erst im vergangenen Sommer war er aus der 3. Liga vom SC Verl zu den Franken gewechselt, nun zieht es ihn nach Paderborn.
"Tom wird uns mit seiner Übersicht, seiner Mentalität und seiner Erfahrung guttun. Er ist zentraler Mittelfeldspieler, der über eine ausgeprägte Spielintelligenz verfügt. Tom zeichnet ein permanent hohes Lauf- und Zweikampfverhalten, konsequente Ballgewinne und große Einsatzbereitschaft in allen Phasen des Spiels aus. Zudem bringt er auch Führungsstärke auf und neben dem Platz mit", sagt Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange (38).
27. Mai, 12.45 Uhr: Hansa Rostock holt Keeper von Union Berlin
Hansa Rostock verstärkt sich im Tor mit einem jungen Keeper von Union Berlin: Yannic Stein (21) wechselt von der Alten Försterei zur Kogge.
"Yannic hat sich bei uns über viele Jahre sehr gut entwickelt und stets professionell gearbeitet. Die Leihstationen haben ihm wichtige Erfahrungen gebracht, gleichzeitig war klar, dass er für seinen nächsten Schritt dauerhaft Spielzeit auf hohem Niveau benötigt. Wir haben seinen Wunsch nach einer neuen Herausforderung nachvollzogen und gemeinsam eine Lösung gefunden, die für alle Seiten sinnvoll ist. Wir danken Yannic für seinen Einsatz bei Union und wünschen ihm in Rostock sportlich wie persönlich nur das Beste", erklärte Horst Heldt (56), Geschäftsführer Profifußball Männer des 1. FC Union Berlin.
Stein wechselte im Sommer 2019 vom Nachwuchs von Viktoria Berlin zu Union, rückte in den Trainingsbetrieb der Profis auf und gehörte ab 2012 mehrfach dem Spieltagskader in der Bundesliga und dem Europapokal an, kam aber nicht zum Einsatz.
Zweimal war der an den VfB Lübeck verliehen, zuletzt stand er Regionalliga Nordost beim SV Babelsberg zwischen den Pfosten. "Der Abschied aus Köpenick fällt mir wirklich nicht leicht, denn Union sowie auch Berlin waren über viele Jahre mein Zuhause. Ich habe hier eine gute Ausbildung genossen und durfte in einem Umfeld arbeiten, das mich unterstützt und gefördert hat. Die beiden Leihen haben mir gezeigt, wie wichtig regelmäßige Spielpraxis für meine Entwicklung ist und wie sehr ich mehr Verantwortung auf dem Platz übernehmen möchte. Jetzt freue ich mich auf die Aufgabe in Rostock, auf ein neues Stadion, neue Mitspieler und die Chance, mich neu zu beweisen", so Stein selbst.
27. Mai, 12.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach holt Enzo Leopold von Hannover 96
Enzo Leopold (25) steigt von der 2. Bundesliga in die Bundesliga auf. Der Mittelfeldspieler und Kapitän von Hannover 96 wechselt ablösefrei und erhält einen Vierjahres-Vertrag bis Ende Juni 2030 bei den "Fohlen".
"Enzo hat sich in vier Jahren bei Hannover 96 zu einem Fixpunkt im zentralen Mittelfeld entwickelt", erklärte Borussias Sportchef Rouven Schröder (50) und fügte an: "Er ist einer, der vorangeht, der seinen Job auf dem Platz diszipliniert und mit hoher Intensität ausübt, der aber auch ein guter Fußballer mit ausgeprägtem taktischen Verständnis ist und der in der vergangenen Saison als Kapitän seiner Mannschaft auch in Sachen Leadership einen großen Schritt nach vorn gemacht hat. Es war sein großer Wunsch, in der Bundesliga zu spielen – und wir sind davon überzeugt, dass dieser Schritt für ihn logisch und richtig ist."
Nach dem verpassten Aufstieg mit den Hannoveranern, den der Klub ganz klar angestrebt hatte, geht es für Leopold dennoch in die Bundesliga. "Mein Traum war es immer, Bundesliga zu spielen. Dass es nun bei so einem großen Klub passieren wird, ist natürlich besonders. Ich kann es kaum erwarten, hier loszulegen und kann allen Fans versprechen, dass ich immer 100 Prozent gebe", so der Mittelfeldmann zu seinem Wechsel.
27. Mai, 12 Uhr: VfB Stuttgart verabschiedet Alexander Nübel
Es hatte sich angedeutet, nun ist es offiziell: Nach drei Jahren wird Torhüter Alexander Nübel (29) den VfB Stuttgart verlassen und nach seiner Leihe offiziell zum FC Bayern München zurückkehren.
Die Schwaben gaben seinen Abgang am Mittwoch offiziell bekannt. Bei den Bayern hat Nübel allerdings keine Zukunft, mit Juventus Turin und Manchester City sollen sich allerdings zwei hochkarätige Klubs nach dem Keeper erkundigt haben.
Das Tor des VfB soll demnächst Dennis Seimen (20) hüten, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt, in der Saison 2024/25 in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga zwischen den Pfosten stammt und anschließend an den SC Paderborn verliehen wurde.
Dort zeigte Seimen starke Leistungen und war einer der Garanten für den Aufstieg des Klubs in die Bundesliga, der am Montag mit einem Sieg im Rückspiel der Relegation gegen den VfL Wolfsburg gelang.
Sommer-Transfermarkt im Ticker
Es geht wieder los! Die Vereine im deutschen Profi-Fußball ziehen sich ihre Neuzugänge für die kommende Saison an Land. Wir berichten für Euch auch in diesem Sommer vom Transfermarkt-Geschehen in unserem Liveticker.
Titelfoto: IMAGO / frontalvision.com