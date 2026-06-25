Transfermarkt im Ticker: Edeltechniker Batista Meier spielt künftig 1. Bundesliga

70.484 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Transfermarkt im Ticker: Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn holt Oliver Batista Meier von Preußen Münster.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.

Hier geht es zum Liveticker:

25. Juni, 16.55 Uhr Oliver Batista Meier wechselt zum SC Paderborn

Neuer Offensivmann für den SC Paderborn. Oliver Bastista Meier (25) heuert beim SCP an.

"Olli hat in seiner Karriere bereits viel Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt. Er überzeugt durch eine starke Technik, Spielübersicht und Passqualität. Wir sind davon überzeugt, dass Olli unserer Offensive zusätzliche Qualität und Kreativität verleihen und dass er sich schnell an das Niveau der Bundesliga anpassen wird", so Paderborns Geschäftsführer Sebastian Lange über den 25-Jährigen.

Beim FC Bayern München wurde Oliver Batista Meier ausgebildet und hoch gehandelt. Er deutete bei Drittligist SC Verl sein herausragendes Potenzial an, kam bei Dynamo Dresden über vielversprechende Ansätze nicht hinaus und konnte zuletzt den Abstieg von Preußen Münster nicht verhindern.

Oliver Bastista Meier (25) soll in Paderborn künftig für Torgefahr sorgen.
Oliver Bastista Meier (25) soll in Paderborn künftig für Torgefahr sorgen.  © Robert Michael/dpa

25. Juni, 11 Uhr: Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg holt deutsches Riesentalent Noah Darvich

Er gilt schon seit geraumer Zeit als eines der größten deutschen Talente, jetzt hat sich Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg die Dienste von Mittelfeldspieler Noah Darvich (19) gesichert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.

Der Offensivmann kommt für eine Saison auf Leihbasis vom VfB Stuttgart. Darvich war vergangenen Sommer zu den Schwaben gewechselt und hatte in der zweiten Mannschaft 29 Pflichtspiele in der 3. Liga bestritten und dabei zehn Tore erzielt und sechs Torvorlagen geliefert. Bei den Schwaben steht Darvich noch bis 2029 unter Vertrag.

Der 19-Jährige kommt aus der Freiburger Fußball-Schule und wurde 2023 für 2,5 Millionen Euro an den Nachwuchs des FC Barcelona verkauft, von Stuttgart aber 2025 zurück nach Deutschland geholt.

Nun wird das große Talent erstmals in der Bundesliga auflaufen. "Noah bringt exzellente technische Anlagen mit und gilt auf der Zehnerposition zurecht als eines der vielversprechendsten Talente in Deutschland. Er versteht das Spiel, kann zwischen den Linien agieren und ist effizient im letzten Dritte", erklärt Elversbergs Sportdirektor Christian Weber den Transfer.

Noah Darvich (19, r.) gilt als eines der größten deutschen Talente und schafft nun den Sprung in die Bundesliga.
Noah Darvich (19, r.) gilt als eines der größten deutschen Talente und schafft nun den Sprung in die Bundesliga.  © IMAGO / frontalvision.com

24. Juni, 13.04 Uhr: Arminia Bielefeld bindet Leihspieler Jannik Rochelt fest

Arminia Bielefeld und Jannik Rochelt (27) arbeiten weiter zusammen: Der DSC verpflichtet den in der vergangenen Rückrunde bereits von Hannover 96 ausgeliehenen Offensivspieler fest.

"Ich fühle mich in Bielefeld sehr wohl und habe mich vom ersten Tag an hervorragend aufgenommen gefühlt. Deshalb war für mich schnell klar, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, meinen Weg hier fortzusetzen", erklärte Rochelt. Er blicke voller Vorfreude auf die neue Saison.

Schon in der Rückrunde hatte der 27-Jährige sich sofort zum Stammspieler in Bielefeld gemausert und alle Spiele bestritten, dabei ein Tor selbst erzielt und vier weitere vorbereitet.

Jannik Rochelt (27, M.) läuft auf in der kommenden Saison in Schwarz-Weiß-Blau auf.
Jannik Rochelt (27, M.) läuft auf in der kommenden Saison in Schwarz-Weiß-Blau auf.  © Friso Gentsch/dpa

24. Juni, 12.05 Uhr: Energie Cottbus macht Malone-Deal offiziell

Wie TAG24 bereits vorab berichtete, machte Energie Cottbus im Rahmen der Pressekonferenz zum Trainingsauftakt den Transfer von Ryan Malone (33) offiziell. Der Innenverteidiger kommt von Erzgebirge Aue.

Beim Zweitliga-Aufsteiger soll er nun zum Standard-"Spezialisten" werden: "Mit Ryan Malone haben wir einen sehr erfahrenen Profi ins Team geholt, der weiß, wie diese Liga funktioniert. In den Gesprächen haben wir uns sehr offen über eine klare Perspektive ausgetauscht, diese Rolle möchte er gerne annehmen", erklärte Trainer Claus-Dieter Wollitz (60).

Mit Ryan Malone holt Energie Cottbus einen erfahrenen Spezialisten an Bord.
Mit Ryan Malone holt Energie Cottbus einen erfahrenen Spezialisten an Bord.  © @FC Energie

24. Juni, 10.38 Uhr: 1. FC Kaiserslautern holt jungen Offensiv-Allrounder aus Belgien

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich mit einem Flügelflitzer aus Belgien verstärkt. Ibrahim Kanaté (19) wechselt auf Leihbasis vom RSC Anderlecht auf den Betzenberg.

Der Nationalspieler Malis konnte in seinem jungen Alter schon international Erfahrung in der Qualifikation zur Conference League und zur Europa League sammeln.

"Mit Ibrahim gewinnen wir ein interessantes Profil für unseren Kader hinzu. Er gibt uns durch seine Schnelligkeit und seine Qualitäten im Eins-gegen-Eins mehr Flexibilität auf der Außenbahn und in der Sturmspitze", sagt Sportdirektor Marcel Klos (37).

Ibrahim Kanaté (19) ist ein Offensiv-Allrounder, der für ein Jahr vom RSC Anderlecht ausgeliehen wird.
Ibrahim Kanaté (19) ist ein Offensiv-Allrounder, der für ein Jahr vom RSC Anderlecht ausgeliehen wird.  © IMAGO / Belga

23. Juni, 16.49 Uhr: VfL Bochum sichert sich Regionalliga-Rakete Babis Drakas

Siebter Neuer für den VfL Bochum: Babis Drakas (23) kommt ablösefrei von Dortmunds U23 zum Zweitligisten. Der Außenstürmer sammelte diese Saison in der Regionalliga West 16 Torbeteiligungen, kommt aber auch schon auf 31 Drittliga Spiele (vier Scores).

VfL-Direktor Simon Zoller (34) führt aus: "Babis kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden und erhöht dadurch unsere Flexibilität auf den Außenbahnen. Er bringt eine enorme Geschwindigkeit, eine sehr geradlinige Spielweise mit und ergänzt die vorhandenen Spielertypen hervorragend. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial."

Mittags hatte Bochum bereits Michael Steinwender (26) vorgestellt (siehe Eintrag: 13.34 Uhr).

Der VfL Bochum hat in Babis Drakas (23 Jahre) den zweiten neuen am Dienstag vorgestellt.
Der VfL Bochum hat in Babis Drakas (23 Jahre) den zweiten neuen am Dienstag vorgestellt.  © VfL Bochum 1848

23. Juni, 15.57 Uhr: FC Augsburg leiht Yannik Keitel erneut aus

Schon in der vergangenen Rückrunde hatte der FC Augsburg Yannik Keitel (26) vom VfB Stuttgart ausgeliehen, jetzt wird die Zusammenarbeit für mindestens ein weiteres Jahr fortgesetzt. Die Fuggerstädter leihen den Defensivspieler für die kommende Saison erneut und sichern sich zudem eine Kaufoption.

Auch wenn Keitel in der abgelaufenen Saison von Verletzungspech geplagt wurde und nur sechs Bundesliga-Partien für den FCA absolvieren konnte, hinterließ er einen bleibenden Eindruck in Augsburg.

"Yannik hat in der vergangenen Rückrunde trotz Verletzungspech gezeigt, dass er mit seinem außergewöhnlichen Charakter sehr gut zu unserem Team passt. Wir sind weiterhin überzeugt von seinen Qualitäten und glauben, dass er uns nach einer vollständigen Vorbereitung mit der Mannschaft auch auf dem Platz noch stärker weiterhelfen kann", sagte Sportdirektor Benjamin Weber (43) dementsprechend.

23. Juni, 15.41 Uhr: Dynamo Dresdens Vinko Sapina wechselt in die 3. Liga

Dynamo Dresden gibt nach Marlon Faß (20) einen weiteren Profi in die 3. Liga ab, dieses Mal allerdings fest: Vinko Sapina (30) wechselt zum FC Ingolstadt.

Nach zwei Jahren in Dresden hatte der Mittelfeld-Hüne zuletzt keine Spielzeit mehr erhalten, sich deshalb nach einem neuen Klub umgesehen und ist in der 3. Liga fündig geworden, die er aus Zeiten mit dem SC Verl, Rot-Weiss Essen und der SGD bereits bestens kennt.

"Ich habe mich ganz bewusst für den FC Ingolstadt 04 und die mir aufgezeigte Spielidee, von der ich sofort begeistert war, entschieden. Ich werde alles daransetzen, meinen Teil beizutragen, dass wir die uns gemeinsam gesteckten Ziele erreichen und als Mannschaft erfolgreich sind. Ich freue mich riesig, auf die erste Einheit mit meinen neuen Teamkollegen sowie den gesamten Klub mit seinem Umfeld in den nächsten Tagen und Wochen noch besser kennenzulernen", sagte der Deutsch-Kroate.

23. Juni, 14.45 Uhr: Jahn Regensburg angelt sich Bayern-Keeper

Jahn Regensburg komplettiert sein Torwartteam: Max Schmitt (20) wechselt vom FC Bayern zum Drittligisten.

Der 20-Jährige wurde beim Rekordmeister ausgebildet, spielte 25-mal für die Zweitvertretung der Münchner und schaffte mehrfach den Sprung in den Profikader. In der vergangenen Saison war er bereits an den SSV Ulm ausgeliehen gewesen, jetzt wechselt er fest in die 3. Liga.

Sportdirektor Alexander Schmalhofer (39) erklärte: "Max hat trotz seines jüngeren Alters schon wertvolle Erfahrungen im Profibereich gesammelt. Er hat mehrere Jugend-Nationalteams durchlaufen, dort tolle Erfolge gefeiert und hat eine hervorragende Ausbildung beim FC Bayern München genossen. Max hat definitiv das Potenzial, in Regensburg seinen nächsten Karriereschritt zu gehen."

Max Schmitt (20) wechselt vom FC Bayern zu Jahn Regensburg.
Max Schmitt (20) wechselt vom FC Bayern zu Jahn Regensburg.  © Gschlößl / SSV Jahn

23. Juni, 13.54 Uhr: Dynamo Dresden verleiht Marlon Faß in die 3. Liga

Viel Bewegung bei Dynamo Dresden: Stürmer Marlon Faß (20) wird für mehr Spielpraxis in die 3. Liga zu Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach verliehen.

Schon in der vergangenen Saison war der 20-Jährige nicht für die SGD auf Torejagd gegangen, sondern auf Leihbasis für die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest. Nun soll er sein Glück eine Liga höher versuchen.

Titelfoto: Robert Michael/dpa

Mehr zum Thema Transfermarkt: