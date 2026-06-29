Transfermarkt im Ticker: Er debütierte gegen Bayern - Saarbrücken holt nächstes Leih-Talent

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Transfermarkt im Ticker: Saarbrücken hat in Daniel Gleiber das nächste Leih-Talent geholt. Der Mittelfeldmann von Mainz 05 debütierte einst gegen Bayern.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.

Hier geht es zum Liveticker:

28. Juni, 13.18 Uhr: Darmstadt 98 lockt Flügelflitzer aus den Niederlanden

Neuer Schwung für die Darmstädter Offensive: Die Lilien haben Ibrahim El Kadiri (24) von De Graafschap Doetinchem verpflichtet.

Der Flügelstürmer wurde im Nachwuchs von Ajax Amsterdam ausgebildet und spielte seit 2019 erst beim FC Volendam, dann bei De Graafschap in den ersten beiden niederländischen Ligen. Der Schritt zum SV 98 ist damit sein erster ins Ausland.

"Seit der ersten Kontaktaufnahme war ich begeistert von der Möglichkeit, für Darmstadt in der 2. Bundesliga zu spielen. Umso glücklicher bin ich nun, dass ich diesen Schritt gehen kann. Ich freue mich sehr auf den Verein, die Fans und die Atmosphäre am Böllenfalltor", schwärmte der Neuzugang.

28. Juni, 11.23 Uhr: Saarbrücken angelt sich nächstes Talent für ein Jahr

Der 1. FC Saarbrücken hat nach Alexander Staff (18) den nächsten Leihspieler eingetütet: Von Mainz 05 kommt Daniel Gleiber (21) für eine Saison.

Der zentrale Mittelfeldspieler gehörte zum Anschlusskader der Bundesliga-Profis und feierte sein Debüt 2024 ausgerechnet gegen Bayern München.

"Daniel ist ein sehr guter Fußballer - und er bringt alle Elemente mit rein, die wir haben wollen. Er hat in Mainz viel mit den Profis trainiert und sogar schon 24 Minuten Conference League gespielt", beschreibt FCS-Sportchef Markus Thiele (44).

Daniel Gleiber (heute 21, r.) feierte sein Profidebüt für Mainz im DFB-Pokal gegen Bayern.
Daniel Gleiber (heute 21, r.) feierte sein Profidebüt für Mainz im DFB-Pokal gegen Bayern.  © IMAGO / Beautiful Sports

27. Juni, 13.03 Uhr: Essen holt gleich zwei Sturm-Talente aus der Bundesliga per Leihe

Drittligist Rot-Weiss Essen hat zwei Talente aus der Bundesliga ausgeliehen: Vom FC Augsburg kommt für eine Spielzeit Aiman Dardari (21). Der Linksaußen war in der Rückrunde zu Zweitligist SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen, kam aber nur auf sechs Kurzzeiteinsätze.

Darüber hinaus wurde die Leihe mit Mittelstürmer Jaka Cuber Potocnik (21) und dem 1. FC Köln um eine Saison verlängert. Der Slowene war in der zurückliegenden Saison bereits an die Essener Hafenstraße ausgeliehen gewesen (21 Spiele, vier Tore).

27. Juni, 11.36 Uhr: Saarbrücken schnappt sich Gold-Gewinner der Fritz-Walter-Medaille für eine Saison

Wird dieser Name der nächste Newcomer der 3. Liga? Der 1. FC Saarbrücken hat sich Sturm-Juwel Alexander Staff für die neue Saison geschnappt. Der 18-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt.

Staff ist langjähriger Junioren-Nationalspieler, gewann im Vorjahr die Fritz-Walter-Medaille in Gold in der Kategorie U17, sicherte sich zuvor einen Platz in den Geschichtsbüchern der Regionalliga Südwest als jüngster Torschütze aller Zeiten (16 Jahre, 4 Monate, 20 Tage)

FCS Sportvorstand Markus Thiele (44) zeigt sich hocherfreut: "Er hat super Dynamik, ist laufstark - und an seinem Marktwert sieht man, was für ein Potenzial in ihm steckt. Alex soll sich bei uns weiterentwickeln."

Wird er der Newcomer der 3. Liga in der neuen Saison? Alexander Staff (18) will sein Potenzial in Saarbrücken beweisen.
Wird er der Newcomer der 3. Liga in der neuen Saison? Alexander Staff (18) will sein Potenzial in Saarbrücken beweisen.  © IMAGO / Ricardo Larreina Amador

27. Juni, 9.44 Uhr: Düsseldorf schnappt sich Aue-Keeper Louis Lord

Dass Louis Lord Erzgebirge Aue verlässt, hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet. Jetzt steht sein neuer Klub fest: Der Jung-Torhüter (22) wechselt zu Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, wo er einen Zweijahres-Vertrag unterschreibt.

Sportvorstand Samir Arabi (47) erklärt: "Mit Louis konnten wir einen jungen, entwicklungsfähigen und sehr gut ausgebildeten Torhüter für uns gewinnen. Er hat in seiner Zeit bei Erzgebirge Aue bereits seine ersten Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt und sein Potenzial gezeigt."

Louis Lord geht nicht mit Aue in die Regionalliga, hat stattdessen bei Zweitliga-Absteiger Düsseldorf unterschrieben.
Louis Lord geht nicht mit Aue in die Regionalliga, hat stattdessen bei Zweitliga-Absteiger Düsseldorf unterschrieben.  © Fortuna Düsseldorf

27. Juni, 9.39 Uhr: Kiel holt japanisches Talent auf Leihbasis

Zweitligist Holstein Kiel verstärkt sich mit einem japanischen Talent: Taisei Abe (22) kommt per Leihe von V-Varen Nagasaki.

Der KSV sicherte sich auch eine Kaufoption auf den Mittelfeldmann, der diese Saison an den Schweizer Erstligisten FC Luzern ausgeliehen war.

"Taisei ist ein dynamischer und spielstarker Verbindungsspieler für unser zentrales Mittelfeld, der in Luzern bereits gezeigt hat, welchen enormen Wert er für eine Mannschaft haben kann. Seine Mentalität und hohe Laufbereitschaft gepaart mit Spielfreude zeichnen ihn aus", stellt Sportchef Olaf Rebbe (48) den Neuzugang vor.

Ein Japaner im Strandkorb: Taisei Abe (22) spielt mindestens eine Saison für Kiel.
Ein Japaner im Strandkorb: Taisei Abe (22) spielt mindestens eine Saison für Kiel.  © Holstein Kiel

26. Juni, 20.39 Uhr: SV Werder Bremen bedient sich beim 1. FC Magdeburg

Der 1. FC Magdeburg lässt Dariusz Stalmach (20) ziehen.

Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler schließt sich dem SV Werder Bremen an. Das gab der Zweitliga-Klub selbst am Freitagabend bekannt.

Über die vertraglichen Details vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

26. Juni, 20.26 Uhr: Marcus Mathisen schließt sich FC St. Pauli an

Der FC St. Pauli treibt seine Kaderplanung weiter voran.

Einen Tag nach dem offiziellen Trainingsauftakt verpflichteten die Kiezkicker den Dänen Marcus Mathisen (30) für die kommende Zweitliga-Saison.

Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "St.-Pauli-Blog: Jetzt ist es offiziell - Kiezkicker verpflichten dänischen Innenverteidiger"

26. Juni, 20.22 Uhr: VfL Osnabrück gibt Neuzugang bekannt

VfL Osnabrück hat personell nachgelegt und Leon Opitz (21) verpflichtet. Der 21 Jahre junge Mittelfeld-Akteur wechselt leihweise vom SV Werder Bremen zum Zweitliga-Aufsteiger.

"Mit Leon Opitz bekommen wir einen hochveranlagten, jungen Spieler, der bereits zu diesem frühen Zeitpunkt seiner Karriere wichtige Erfahrungen gesammelt hat. Leon bringt eine hohe Geschwindigkeit mit, verfügt über einen guten Torinstinkt und kann sowohl auf der Schiene als auch hinter den Spitzen eingesetzt werden", wird Daniel Latkowski (34), Technischer Direktor beim VfL, in der Bekanntgabe zitiert.

"Wir hatten ihn bereits im vergangenen Jahr auf dem Zettel und freuen uns deshalb umso mehr, dass die Leihe nun geklappt hat. Unser Dank gilt Werder Bremen für die vertrauensvollen Gespräche und die Möglichkeit, Leon zu uns zu holen."

Leon Opitz (21) läuft in der kommenden Saison für den VfL Osnabrück auf.
Leon Opitz (21) läuft in der kommenden Saison für den VfL Osnabrück auf.  © IMAGO / DeFodi Images

26. Juni, 20.15 Uhr: Frankreich-Vizemeister holt Michaël Cuisance

Hertha BSC und Michaël Cuisance (25) gehen künftig getrennte Wege.

Wie der Hauptstadt-Klub am Freitagabend bekannt gab, zieht es den Mittelfeldspieler nach zwei Jahren in Berlin zurück in seine Heimat. Dort läuft der 25-jährige Franzose fortan für den Vizemeister RC Lens auf.

Zu den Vertragsmodalitäten äußerte sich die Alte Dame nicht.

26. Juni, 20.04 Uhr: Hiroki Sekine wechselt nach Kiel

Deal fix! Holstein Kiel hat seinen Kader weiter verstärkt und Hiroki Sekine (23) an Land gezogen.

Der japanische Rechtsverteidiger schließt sich den Störchen zunächst auf Leihbasis vom französischen Klub Stade Reims an. Gleichzeitig sicherte sich der Zweitligist eine Kaufoption für den 23-Jährigen.

26. Juni, 16.10 Uhr: Holstein Kiel verleiht Mladen Cvjetinović in die 3. Liga

Nächster Deal für den 1. FC Saarbrücken: Der Drittligist leiht in der kommenden Saison Mladen Cvjetinović (22) von Holstein Kiel aus.

Der Verteidiger war erst im vergangenen Sommer vom FC Ingolstadt zu den Störchen gewechselt, hatte dort aber in der Hinrunde nur einen Einsatz erhalten und war daraufhin zu Energie Cottbus verliehen worden. Der 3. Liga bleibt er jetzt erhalten und soll in Saarbrücken Spielpraxis sammeln.

"Der Wechsel nach Saarbrücken ist für mich eine wichtige Entscheidung und eine Aufgabe, auf die ich richtig Lust habe. Ich möchte in einem ambitionierten Umfeld meine Qualitäten einbringen, Verantwortung übernehmen und der Mannschaft mit meiner Art zu verteidigen helfen. Gleichzeitig sehe ich hier die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein", sagte der 22-Jährige.

Mladen Cvjetinović (22) verlässt Holstein Kiel erneut auf Leihbasis.
Mladen Cvjetinović (22) verlässt Holstein Kiel erneut auf Leihbasis.  © KSV Holstein

26. Juni, 14.24 Uhr: Lok Leipzig bedient sich bei Erzgebirge Aue

Nach zwei Jahren verlässt Ricky Bornschein (26) Erzgebirge Aue - ausgerechnet zum neuen Ligakonkurrenten Lok Leipzig.

Alle Infos zum Deal lest Ihr in unserem Artikel: "Von Aue zum Meister! Pikanter Wechsel innerhalb Sachsens".

Titelfoto: DPA/ Daniel Karmann

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