Olympia 2026 im Ticker: Diese Medaillenchancen warten heute auf Deutschland

Olympische Winterspiele 2026 im Ticker: Deutschland hat am zehnten Wettkampftag wieder einige gute Gelegenheiten auf Edelmetall.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Mailand/Cortina (Italien) - Wer holt Gold, Silber und Bronze? Die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina sind im vollen Gange!

Am neunten Wettkampftag hat die deutsche Skirennläuferin Lena Dürr nach einem starken ersten Durchgang die Medaillen-Überraschung im Riesenslalom leider verpasst. Dafür hagelte es am Abend gleich zwei Skeleton-Medaillen: Susanne Kreher und Axel Jungk holten im neuen Mixed-Team-Wettbewerb Silber, Bronze ging an Jaqueline Pfeifer und Christopher Grotheer.

In unserem großen Liveticker zu den Olympischen Spielen halten wir Euch über alle Medaillenentscheidungen, Highlights und Randgeschichten auf dem Laufenden.

16. Februar, 8.24 Uhr: Diese Highlights warten am zehnten Wettkampftag

Nachdem es am Sonntag zwar Edelmetall für die Skeletonis, aber auch einige Enttäuschungen für Deutschland hagelte, gibt es am Montag zahlreiche neue Chancen für die schwarz-rot-goldenen Athleten.

So wird heute die erste Medaille im Bob vergeben, im Monobob der Frauen (4. Lauf: 21.06 Uhr) führt Laura Nolte zur Hälfte des Wettbewerbs und darf deshalb auf Gold hoffen. Schon früh am Tag will Linus Straßer im Ski Alpin nach einer Slalom-Medaille greifen (10 Uhr/13.30 Uhr), abends haben dann die Skispringer im Super Team (19 Uhr) die letzte Chance auf Edelmetall.

Die ganz große Hoffnung kommt allerdings erst ganz spät: Minerva Hase und Nikita Volodin kämpfen im Paarlauf (ab 20 Uhr) um Gold - nach dem Kurzprogramm führen sie das Feld klar an und können mit ihrer Kür den ganz großen Wurf schaffen.

Minerva Hase und Nikita Volodin gehen nach ihrem starken Kurzprogramm als Favoriten in die Kür.
Minerva Hase und Nikita Volodin gehen nach ihrem starken Kurzprogramm als Favoriten in die Kür.  © Peter Kneffel/dpa

15. Februar, 23.37 Uhr: Das war der neunte Wettkampftag

Damit verabschieden wir uns aus dem neunten Wettkampftag, an dem es aus deutscher Sicht einige Olympia-Enttäuschungen, aber auch zweimal Edelmetall bei den Skeletonis gab.

Im Medaillenspiegel könnt Ihr Euch eine Übersicht verschaffen, wie sich die schwarz-rot-goldenen Athleten damit im internationalen Vergleich schlagen.

15. Februar, 23.36 Uhr: DEB-Team verliert deutlich, aber kommt weiter

Das Spiel ist aus, Deutschland verliert das letzte Vorrundenspiel mit 1:5 gegen die USA.

Trotz der deftigen Pleite kommt das DEB-Team als Gruppenzweiter weiter und trifft nun in der Playoff-Runde auf Frankreich.

15. Februar, 23.19 Uhr: Tim Stützle betreibt Ergebniskosmetik

Da ist endlich der deutsche Treffer, Tim Stützle netzt zum 1:5 aus DEB-Sicht (52.) ein.

Spannend dürfte es dennoch nicht mehr werden, aber der NHL-Star tut noch etwas für die Moral.

15. Februar, 23.08 Uhr: Fünfter Treffer für die USA

Es wird deutlich! Auston Matthews erzielt das 5:0 für die USA (47.).

Das DEB-Team kommt jetzt ganz schön unter die Räder.

DIe USA machen es deutlich und treffen zum 5:0.
DIe USA machen es deutlich und treffen zum 5:0.  © - / POOL / AFP

15. Februar, 23.05 Uhr: Die USA machen den Sack zu

4:0 für die USA! Tage Thompson sorgt für deutliche Verhältnisse (42.).

Damit dürften sich jegliche Hoffnungen auf ein Comeback früh im vierten Viertel erledigt haben. Die direkte Qualifikation fürs Viertelfinale ist so vom Tisch, dafür hätte es einen Sieg gegen die USA gebraucht. Nach der überraschenden Pleite der Letten gegen Dänemark ist Platz zwei trotzdem sicher, in der Zwischenrunde geht es gegen Frankreich.

15. Februar, 22.59 Uhr: Deutsche Eiskunstläufer auf Medaillenkurs

Minerva Hase und Nikita Volodin liegen nach dem Kurzprogramm an der Spitze und haben damit beste Chancen aufs Podest!

80,01 Punkte und damit rund fünf Zähler Vorsprung auf das zweitplatzierte Paar aus Georgien sind es nach einem fehlerfreien Auftritt geworden, zuvor hatten die Mitfavoriten Riku Miura und Ryuichi Kihara aus Japan gepatzt. Auch Annika Hocke und Robert Kunkel konnten sich mit Platz elf für die Entscheidung qualifizieren.

Minerva Hase und Nikita Volodin sind nach einem brillanten Auftritt auf Goldkurs.
Minerva Hase und Nikita Volodin sind nach einem brillanten Auftritt auf Goldkurs.  © Stephanie Scarbrough/AP/dpa

15. Februar, 22.42 Uhr: Deutschland mit großer Hypothek vor dem letzten Drittel

Mit dem Drei-Tore-Rückstand geht die Mannschaft von Harry Kreis in die letzte Pause.

Es schreit nach einer deutschen Niederlage, immerhin ist das Weiterkommen nach der Pleite der Letten nicht mehr gefährdet, nur die Playoff-Runde erspart sich das DEB-Team so nicht. Aktuell würde es gegen Frankreich gehen.

15. Februar, 22.38 Uhr: Die USA stellen auf 3:0

Im zweiten Drittel haben die USA ihre Muskeln spielen lassen und dem DEB-Team mit hohem Tempo kaum noch Luft zum Atmen gegeben. Folgerichtig fällt das 3:0 für den Favoriten, Brock Faber trifft (38.).

Will Deutschland hier noch etwas mitnehmen, dann braucht es im letzten Abschnitt eine ordentliche Steigerung.

15. Februar, 22.09 Uhr: USA bauen Führung aus

Der Favorit wird seiner Rolle langsam gerecht - und nutzt ein Powerplay eiskalt aus.

Unmittelbar nach einer Strafe für Wissmann schlagen die USA zu, Auston Matthews stochert und versenkt den Puck zum 2:0 (25.).

Titelfoto: Peter Kneffel/dpa

