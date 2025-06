Transfermarkt im Liveticker: U21-Nationalstürmer vor Millionen-Wechsel

Fortsetzung des Artikels laden

5. Juni, 14.04 Uhr: Lenn Jastremski wechselt von Unterhaching zu Austria Lustenau

Von der SpVgg Unterhaching kommt Lenn Jastremski (24) zu Austria Lustenau. Der 1,90 Meter große Stürmer machte beim Tabellenletzten der 3. Liga im Vorjahr mit 7 erzielten Treffern durchaus auf sich aufmerksam. "Lenn ist genau der Zielspieler im Angriff, den wir gesucht haben: Er kann Bälle im Zentrum gut festmachen, ist groß, robust und stark im Kopfballspiel. Er stand schon länger auf unserer Liste", begründet Valentin Drexel aus dem Lustenauer Sportgremium die Verpflichtung.

Lenn Jastremski (24, rechts) wechselt von der 3. Liga nach Österreich zu Austria Lustenau,. © DPA/Robert Michael

5. Juni, 13.59 Uhr: Kwasi Okyere Wriedt wechselt von Sanlurfaspor zu Alemannia Aachen

Kwasi Okyere Wriedt (30) soll bei Alemannia Aachen für mehr Torgefahr sorgen. Zuletzt spielte der Angreifer für Sanliurfaspor in der Türkei. 2019/20 wurde er Torschützenkönig in der 3. Liga beim FC Bayern München II. "Otschi bringt eine beeindruckende Bilanz in der 3. Liga mit und passt mit seinem Profil ideal zu uns. Er ist ein robuster, durchsetzungsstarker Stürmer, der unserem Spiel die nötige Wucht verleihen kann", so Erdal Celik (37), technischer Direktor bei den Aachenern.



Ein neuer Angreifer für die Alemannia. Aachen holt Kwasi Okyere Wriedt (30) nach Deutschland zurück. © Daniel Karmann/dpa

5. Juni, 12.47 Uhr: BVB holt für Klub-WM verletzten Verteidiger Coulibaly zurück

Für die in knapp zwei Wochen startende Klub-WM zieht der BVB alle Register und hat Soumaïla Coulibaly (21) vorzeitig von seiner Leihe zurückbeordert. Der Innenverteidiger spielte diese Saison für den französischen Erstligisten Stade Brest - allerdings nur bis Ende Februar. Seitdem fällt der Franzose mit Adduktorenbeschwerden aus. Ob Coulibaly, der sich derzeit im Aufbautraining befindet, insofern überhaupt sofort weiterhelfen kann, ist fraglich.

Für die Profis von Borussia Dortmund hat Soumaïla Coulibaly (21, l.) bislang zwei Pflichtspiele bestritten. © Marco Steinbrenner/dpa

5. Juni, 11.44 Uhr: TSG Hoffenheim holt Bernardo vom VfL Bochum

Neuzugang mit wohlklingendem Namen: Der Brasilianer Bernardo Fernandes da Silva Junior wechselt vom VfL Bochum zur TSG Hoffenheim - ablösefrei. "Bernardo ist ein erfahrener und kompromissloser Verteidiger, der unserer Defensive deutlich mehr Stabilität verleihen soll. Außerdem ist er flexibel einsetzbar und kann defensiv auf mehreren Positionen spielen", hebt Andreas Schicker, TSG-Sportdirektor, dessen Vorzüge hervor.

Bernardo Fernandes da Silva Junior (30, rechts) trug in der vergangenen Saison noch das Trikot des VfL Bochum. © Swen Pförtner/dpa

5. Juni, 9.15 Uhr: Verliert Verl ein Trio an die 2. Bundesliga?

Hinter dem SC Verl liegt die beste Saison der Vereinsgeschichte in der 3. Liga. Doch drei Gesichter des Erfolgs stehen vor dem Absprung, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten! Spielmacher Berkan Taz (26), Stratege Marcel Benger (26) und Anführer Lars Lokotsch (29) könnten schon bald in Münster aufschlagen. Dort übernimmt zur neuen Saison der bisherige Verler Erfolgscoach Alexander Ende (45) das Traineramt. Besonders bitter aus Verler Sicht: Während Taz eine Ausstiegsklausel in niedriger sechsstelliger Höhe besitzen soll, würden Benger und Lokotsch ablösefrei gehen. Ihre Verträge laufen aus.

Die Verler Leistungsträger Berkan Taz (26, hinten verdeckt) und Lars Lokotsch (29, 2.v.l.) stehen bei anderen Klubs hoch im Kurs. © Picture Point / Gabor Krieg

4. Juni, 20.37 Uhr: Luca Bazzoli schließt sich Rot-Weiss Essen an

Der defensive Mittelfeldspieler Luca Bazzoli (24) wechselt von Preußen Münster nach Essen. Beim SCP gehörte der Deutsch-Italiener in der vergangenen Zweitliga-Saison zum Stammpersonal, trotzdem hatte er anschließend keinen neuen Vertrag in Münster erhalten. Wie lange sein neuer Kontrakt an der Hafenstraße läuft, verriet der Drittligist nicht. "Wir verfolgen seinen Weg schon über einen langen Zeitraum und sind sehr froh, ihn nach zwei sehr erfolgreichen Jahren in Münster verpflichten zu können", freute sich RWE-Boss Marcus Steegmann (44). Zuletzt war der 24-Jährige auch als Konkurrent für Vinko Sapina (29) mit Aufsteiger Dynamo Dresden in Verbindung gebracht worden.

Luca Bazzoli (24, r.) kickt künftig für Rot-Weiss Essen. © Harry Langer/dpa

4. Juni, 14.16 Uhr: Abwehrtalent kehrt zum Chemnitzer FC zurück

Der Chemnitzer FC vermeldet einen Neuzugang! Innenverteidiger Julius Bochmann (19) wechselt aus Österreich zu den Himmelblauen. Alles zum Wechsel findet Ihr im TAG24-Artikel: "Dieses Talent kehrt als Stammspieler aus Österreich zum CFC zurück!"

4. Juni, 14.10 Uhr: Bradley Ibrahim verlässt Hertha BSC

Hertha BSC hat das "Experiment" Bradley Ibrahim nach anderthalb Jahren beendet. Der Mittelfeldmann wechselt zurück nach England. Alle Infos unter: "Hertha BSC wird Transfer-Flop los: Keine Erfolgs-Story wie beim BVB".

4. Juni, 13.14 Uhr: FC Hansa Rostock verstärkt sich mit David Hummel

David Hummel (23) stürmt an die Ostseeküste. Der Angreifer wechselt vom FC Homburg 08 an die Ostseeküste. Er erzielte im Vorjahr 15 Treffer in 31 Partien für den Viertligisten. "David bringt eine hohe Intensität und Laufbereitschaft gegen den Ball mit und ist in Zweikämpfen unangenehm und somit schwer zu verteidigen. Durch seine hohe Spielaktivität, sein gutes Gespür für Tiefenläufe und seine Stärken im Strafraum erweitert er unsere Möglichkeiten im Angriff", schätzt Rostocks Sportdirektor Amir Shapourzadeh (42) den Neuzugang ein.



David Hummel (23, links) läuft künftig für Hansa Rostock auf. © Tom Weller/dpa

4. Juni, 12.14 Uhr: Marcel Wenig kommt von Eintracht Frankfurt II zum SSV Ulm

Der SSV Ulm holt sich mit Marcel Wenig (21) einen neuen Offensivmann. Der Youngster war zuletzt für Eintracht Frankfurt II im Einsatz. "Mit seinen 21 Jahren hat er seine Qualitäten schon unter Beweis gestellt, wir sehen in ihm aber auch noch weiteres Entwicklungspotential", so der Ulmer Geschäftsführer Markus Thiele (43) über den Neuen.

Marcel Wenig (21, links) geht künftig in der 3. Liga auf Torejagd. Er durfte auch schon in die Frankfurter Profi-Mannschaft reinschnuppern, wie hier im Training mit WM-Finaltorschütze Mario Götze (33, Mitte) und Nationalspieler Robin Koch (28, rechts). (Archivbild) © Arne Dedert/dpa

4. Juni, 12.05 Uhr: Kenneth Schmidt wechselt zu Fortuna Düsseldorf

Für die Defensive verpflichtet Fortuna Düsseldorf Innenverteidiger Kenneth Schmidt (23). Der Abwehrmann war zuletzt vom SC Freiburg an Hannover 96 verliehen. "Kenneth hat eine hervorragende Ausbildung genossen und verkörpert alle Attribute eines modernen Innenverteidigers. Er bringt ein gutes Auffassungsvermögen mit, dribbelt mutig an, um Linien des Gegners zu brechen und hat darüber hinaus noch ein exzellentes Tempo", hat Sportdirektor Christian Weber für den Linksfuß lobende Worte übrig.

Künftig trägt Kenneth Schmidt (23) das Trikot von Fortuna Düsseldorf. © Tom Weller/dpa

3. Juni, 17.47 Uhr: Mark Flekken wechselt zu Bayer Leverkusen

Die Werkself stellt sich zwischen den Pfosten neu auf und holt Ex-Freiburger Mark Flekken (31) zurück in die Bundesliga. Alle Infos zum Transfer findet Ihr unter: "Konkurrenz für Hradecky: Bayer Leverkusen stellt neuen Keeper vor".