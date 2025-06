Transfermarkt im Liveticker: 1860 München sichert sich nächsten Hochkaräter

Fortsetzung des Artikels laden

23. Juni, 16.20 Uhr: Waldhof Mannheim holt Bruder von deutschem Nationalspieler

Im gleichen Zug gibt der SC Paderborn ein Offensivtalent ab: Jascha Brandt (22), Bruder des deutschen Nationalspielers Julian Brandt (29), wechselt zu Waldhof Mannheim in die 3. Liga. Brandt, der in Bremen ausgebildet wurde, spielte in Paderborn überwiegend in der Regionalliga-Mannschaft, durfte aber auch mehrmals bei den Profis in der 2. Bundesliga ran. In Mannheim erhofft er sich nun mehr Spielzeit und soll die Offensive der Buwe mehr Flexibilität verschaffen.

23. Juni, 16.15 Uhr: SC Paderborn bedient sich in Freiburg

Der SC Paderborn stellt einen neuen Rechtsverteidiger vor: Ruben Müller (19) kommt von der U23 des SC Freiburg nach Ostwestfalen. Müller, der in der vergangenen Saison Stammspieler in der Regionalliga Südwest war und dabei drei Tore und fünf Vorlagen für die Freiburger beisteuerte, ist in diesem Sommer bisher der fünfte Neuzugang des SCP. "Mit Ruben bekommen wir einen technisch versierten Verteidiger, der über hohes Entwicklungspotenzial verfügt. Seine Ballbesitz-orientierte Spielweise passt zur Philosophie des SCP07. Wir freuen uns, dass sich Ruben für den Paderborner Weg entschieden hat“, sagte Sportgeschäftsführer Benjamin Weber (42).

Ruben Müller (19) wechselt nach fünf Jahren in Freiburg zum SC Paderborn. © SC Paderborn 07

23. Juni, 15.30 Uhr: 1. FC Saarbrücken findet neuen Mittelstürmer

Der 1. FC Saarbrücken ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer in Berlin fündig geworden: Luca Wollschläger (22) wechselt von der 2. Mannschaft von Hertha BSC ins Saarland. Wollschläger, der im Nachwuchs der Alten Dame ausgebildet wurde, soll beim FCS den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen und für mehr Torgefahr bei dem knapp in der Aufstiegsrelegation gescheiterten Drittligisten sorgen.

Luca Wollschläger (22, r.) wechselt von Hertha BSC in die 3. Liga zum 1. FC Saarbrücken. © Sebastian Kahnert/dpa

23. Juni, 15.20 Uhr: Transfer-Doppelpack bei Drittliga-Aufsteiger MSV Duisburg

Pünktlich zum Trainingsauftakt kann der MSV Duisburg gleich zwei neue Gesichter vorstellen: Der Drittliga-Aufsteiger verpflichtet Innenverteidiger Ben Schlicke (19) aus Unterhaching und Conor Noß (24) aus der österreichischen Bundesliga für das offensive Mittelfeld. Schlicke hat bereits eine MSV-Vergangenheit vorzuweisen, schließlich spielte sein Vater Björn Schlicke (44) vier Jahre lang als Abwehrspieler für die Zebras. Noß hingegen startete seine fußballerische Karriere im rund 35 Kilometer entfernten Mönchengladbach, wo er auchh den Sprung zu den Profis schaffte. Nach zwei Jahren bei Blau-Weiß Linz kehrt der 24-Jährige jetzt in die Nähe seiner Heimat zurück.

23. Juni, 13.55 Uhr: 1860 München schnappt sich Bundesliga-Keeper Thomas Dähne

Dritttligist 1860 München hat das nächste Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt gesetzt und Torhüter Thomas Dähne (31) als neue Nummer eins verpflichtet. Der gebürtige Oberbayer kommt ablösefrei von Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel, wo er in der abgelaufenen Saison neunmal zwischen den Pfosten stand. Dähne soll den abgewanderten Publikumsliebling Marco Hiller (28) vergessen machen. "Wir bekommen mit Thomas einen bundesligaerfahrenen, verlässlichen Torwart, der eine hohe Präsenz ausstrahlt und sportlich wie menschlich perfekt ins Profil passt", zeigt sich Geschäftsführer Dr. Christian Werner (44) hocherfreut über den Neuzugang.

Löwen-Sportchef Dr. Christian Werner (44, l.) präsentiert stolz die neue Nummer eins, Thomas Dähne (31). © TSV 1860

23. Juni, 11 Uhr: Ulm legt mit Schweizer Verteidiger direkt nach

Nur wenige Minuten nach der Verpflichtung André Beckers (s. 10.20 Uhr) hat Ulm den nächsten Transfer nachgeschoben: Aus der Schweiz kommt Sadin Crnovršnin und erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag. Der 23-Jährige Innenverteidiger wurde bei den Young Boys Bern ausgebildet und spielte zuletzt auf Leihbasis beim FC Wil in der zweiten Schweizer Liga. "Sadin hat bereits auf verschiedenen Ebenen seine Qualität unter Beweis gestellt, mit seiner Physis und seiner Robustheit bringt er vieles von dem mit, was wir erwarten." beschreibt Sportchef Markus Thiele (43) den Neuen.

23. Juni, 10.20 Uhr: Fünfter Drittliga-Klub in fünf Jahren - André Becker wechselt zu Ulm!

Sturm-Koloss André Becker (28, 1,97 Meter) wechselt wieder den Verein: Der Angreifer unterschreibt bei Zweitliga-Absteiger SSV Ulm bis 2028. Becker spielte in der abgelaufenen Saison für Arminia Bielefeld (kein Tor) und in der Rückrunde auf Leihbasis bei Waldhof Mannheim (fünf Treffer). Jetzt folgt der feste Wechsel an die Donau. Ulm ist die fünfte Drittliga-Station Beckers in fünf Jahren. Ulm-Geschäftsführer Markus Thiele (43): "Mit André bekommen wir einen Stürmer, der die 3. Liga sehr gut kennt, viel Erfahrung und Torgefahr mitbringt und der sich bewusst für den SSV Ulm 1846 Fußball entschieden hat."

Arminia Bielefeld hat den Vertrag mit André Becker (28, l.) nach einem Jahr wieder aufgelöst. Künftig läuft der Mittelstürmer für den SSV Ulm auf. © David Inderlied/dpa

22. Juni, 14.07 Uhr: HSV verpflichtet Leipziger Torwart-Talent Dickes

Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV hat nach dem Karriereende von Tom Mickel (36) ein Torwart-Talent verpflichtet. Die Norddeutschen nahmen Fernando Dickes (17) aus dem Nachwuchs des künftigen Ligarivalen RB Leipzig unter Vertrag. "Wir sehen in Fernando sehr großes Potenzial, das wir nun gemeinsam weiterentwickeln wollen", sagte Sportvorstand Stefan Kuntz in der Mitteilung des Klubs. Mehr dazu hier: "HSV holt U18-Nationalkeeper von RB Leipzig!"

21. Juni, 17.35 Uhr: TSV 1860 München verkündet zwei Neuzugänge

Der TSV 1860 München bastelt weiter an einer schlagkräftigen Mannschaft für die kommende Drittliga Saison und hat zwei neue Akteure verpflichtet. Vom TSV Hartberg wechselt Manuel Pfeifer (25) zum Drittligisten nach Giesing. Im Trikot des österreichischen Erstliga-Klubs absolvierte der 25-jährige Linksverteidiger insgesamt 82 Pflichtspieleinsätze, davon 73-mal im Oberhaus. Der zweite Neue ist Siemen Voet (25), ein belgischer Innenverteidiger, der zuletzt beim slowakischen Meister ŠK Slovan Bratislava unter Vertrag stand.

21. Juni, 16.58 Uhr: Routinier Stefan Schwab wechselt nach Kiel

Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel hat mit Stefan Schwab (34) einen erfahrenen Mann an Land gezogen. Wie die Störche am heutigen Samstag bekannt gaben, wechselt der 34-jährige Mittelfeld-Routinier vom griechischen Erstliga-Klub PAOK Thessaloniki an die Förde und erhält einen einen Einjahres-Vertrag bis zum 30.06.2026, der ausgedehnt werden könnte. "Stefan kann unserer Mittelfeldzentrale offensiv wie defensiv gleichermaßen helfen und hat einen sehr gefährlichen linken Fuß", sagte KSV-Geschäftsführer Olaf Rebbe (47). "Wir trauen Stefan zu, auf dem Platz und in der Kabine sofort eine Führungsrolle einzunehmen und mit seiner Erfahrung dazu beizutragen, unseren jungen Kader anzuleiten." Schwab, der ein Länderspiel für die österreichische Nationalmannschaft absolviert hat, war lange in seiner Heimat aktiv. Im Sommer 2020 war er dann nach Griechenland zu PAOK gewechselt.

Stefan Schwab (34) steht künftig für die Störche aus Kiel auf dem Platz. © IMAGO / AFLOSPORT

21. Juni, 15.45 Uhr: Alemannia Aachen angelt sich Frankfurt-Talent

Ein Neuzugang mit Perspektive: Alemannia Aachen ist auf dem Transfermarkt fündig geworden - und hat sich in der Defensive verstärkt. Joel da Silva Kiala (21) verlässt nämlich die Zweitvertretung von Eintracht Frankfurt und schließt sich Alemannia Aachen an, teilte der Drittligist am Samstag in einer offiziellen Vereinsmitteilung mit. Über die genauen Vertragsdetails machte der Traditionsklub aus Nordrhein-Westfalen jedoch keine Angaben. "Unsere Fans dürfen sich auf einen robusten und gleichzeitig sehr talentierten Innenverteidiger freuen, der das Team gezielt verstärken wird", wird Erdal Celik (37), Alemannias Technischer Direktor, zitiert.

21. Juni, 14.51 Uhr: SV Darmstadt 98 bedient sich in Dänemark und holt Leon Klassen

Nach dem Abgang von Andreas Müller (24) hat der SV Darmstadt 98 für Nachschub in der Defensive gesorgt und mit Leon Klassen (25) einen neuen Linksverteidiger verpflichtet. Das gaben die Lilien am Samstagnachmittag bekannt. Demnach verlässt der 25-Jährige den dänischen Erstligisten Lyngby BK und wechselt mit sofortiger Wirkung ans Böllenfalltor. "Ich bin sehr angetan von den Bedingungen und den ersten Eindrücken", freut sich Klassen, der 2019 sein Profidebüt beim TSV 1860 München gab und insgesamt auf 26 Drittliga-Einsätze gekommen war, auf das bevorstehende Kapitel. "Einige Jungs habe ich bereits kennenlernen dürfen, sie machen alle einen total offenen Eindruck."

21. Juni, 14.23 Uhr: Eintracht Braunschweig verpflichtet Lino Tempelmann fest

Der Deal ist fix! Eintracht Braunschweig hat Mittelfeldspieler Lino Tempelmann (26) vom FC Schalke 04 fest verpflichtet. Der 26-Jährige spielte bereits in der Rückrunde bei den Niedersachsen und erhält nun einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028. Über die Ablösemodalitäten haben beide Vereine Stillschweigen vereinbart, hieß es aus Braunschweig. Schalke teilte dazu mit: "Der S04 und die Niedersachsen einigten sich auf eine Ablösesumme und mögliche Zusatzzahlungen."

Lino Tempelmann (26) bleibt weiterhin in Braunschweig. © Uwe Anspach/dpa

21. Juni, 13.19 Uhr: Andreas Müller wechselt zum Karlsruher SC

Andreas Müller (24) spielt künftig für den Karlsruher SC. Der 24 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler wechselt vom Ligakonkurrenten SV Darmstadt 98 zu den Badenern. "Andreas ist ein strategisch starker 6er, ein Ballmagnet und Spielgestalter vor der Abwehrkette. Er hat die Fähigkeit unser Spiel schnell nach vorne zu verlagern oder die Seite zu wechseln", sagte Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann in einer Vereinsmitteilung des Fußball-Zweitligisten.

20. Juni, 20.08 Uhr: Florian Wirtz verlässt Bayer 04 Leverkusen und wechselt zum FC Liverpool

Es war nur noch eine Frage der Zeit. Der Wechsel von Florian Wirtz (22) von Bayer 04 Leverkusen zum FC Liverpool ist perfekt. Das teilte der englische Meister am Freitag mit. Der Transfer des 22-Jährigen soll ein geschätztes Gesamtvolumen von bis zu 150 Millionen Euro haben. Alle Details zum Mega-Deal gibt's hier: "Mega-Transfer fix! Florian Wirtz wechselt für Rekordsumme zum FC Liverpool"

Der FC Liverpool hat sich die Dienste von DFB-Star Florian Wirtz (22) gesichert. © Harry Langer/dpa

20. Juni, 19.47 Uhr: Kein neuer Vertrag! Gumny muss beim FC Augsburg gehen

Nach fünf Jahren beim FC Augsburg muss sich Robert Gumny (27) einen neuen Verein suchen. Der Bundesligist hat den Ende Juni auslaufenden Vertrag mit dem 27 Jahre alten Polen nicht verlängert. Gumny war 2020 von Lech Poznan zum FCA gewechselt und absolvierte für die bayerischen Schwaben insgesamt 106 Pflichtspiele. In der abgelaufenen Saison kam der Abwehrspieler nur siebenmal zum Einsatz.

Robert Gumny (27) hat in Augsburg keine Zukunft mehr. © Christian Kolbert/dpa

20. Juni, 18.58 Uhr: Deters verlässt Preußen Münster

Nach vier Jahren mit zwei Aufstiegen hintereinander und dem jüngsten Klassenerhalt in der zweiten Liga verlässt der Mittelfeldspieler Thorben Deters (29) den SC Preußen Münster und kehrt zurück zu seinem Heimatklub SV Meppen in die Regionalliga Nord. Zu diesem Zweck wurde sein Vertrag in Münster vorzeitig aufgelöst. 2021 war Deters vom damaligen Drittligisten VfB Lübeck nach Münster gewechselt. "Das Gefühl, auf dem Rasen eine wichtige Rolle spielen zu können, möchte ich wieder häufiger haben, doch die sehr offenen Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir gezeigt, dass das auch in der nächsten Saison schwierig werden würde", wird Deters in einer Vereinsmitteilung des SC Preußen zitiert. In der vergangenen Saison war er auf sieben Kurzeinsätze gekommen. Zuletzt hatte er nach einer Schulter-OP pausieren müssen.

20. Juni, 18.55 Uhr: Mathias Pereira Lage wechselt zum FC St. Pauli