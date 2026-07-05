Transfermarkt im Ticker: Kiel angelt sich Ex-HSV-Kapitän

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Transfermarkt im Ticker: Holstein Kiel hat Sebastian Scholau verpflichtet. Bis vor einem Jahr war dieser noch Kapitän des Hamburger SV.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.

Hier geht es zum Liveticker:

4. Juli, 14.24 Uhr: Bayern-Talent wird zum KSC verliehen

Der Karlsruher SC sichert sich für die kommende Saison ein Talent des FC Bayern: Deniz Ofli (19) kommt auf Leihbasis vom Rekordmeister.

Ofli, der seine Schuhe zunächst für den TSV 1860 München schnürte, wechselte mit zwölf Jahren in den Nachwuchs des FCB. Für die Rot-Weißen kam der Linksverteidiger nicht nur in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz, sondern trainierte auch mit den Profis und feierte bereits sein Bundesliga- und Champions-League-Debüt.

"Wir freuen uns auf einen Linksverteidiger, der defensiv zuverlässig und zweikampfstark ist und auch im Spiel nach vorne seine Akzente setzt. Dieses Gesamtpaket hat uns überzeugt und passt zu unserer Art und Weise, wie wir spielen wollen“, sagte Direktor Profifußball Timon Pauls (34). Für den türkischen Junioren-Nationalspieler sicherte sich der KSC zudem eine Kaufoption.

Deniz Ofli (19, M.) unterschrieb beim KSC einen Leihvertrag mit Kaufoption.
Deniz Ofli (19, M.) unterschrieb beim KSC einen Leihvertrag mit Kaufoption.  © KSC

4. Juli, 12.20 Uhr: Holstein Kiel holt Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau

Nach einem Jahr in Kanada kehrt Sebastian Schonlau (31) nach Norddeutschland zurück: Der Ex-Kapitän des Hamburger SV schließt sich Holstein Kiel an, wo er auf seinen Ex-Coach Tim Walter (50) trifft.

"Bascho war in Hamburg mein Kapitän und einer meiner wichtigsten Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft", freute sich der Trainer entsprechend über den Neuzugang: "Wir gewinnen mit ihm eine absolute Führungspersönlichkeit und einen sehr erfahrenen Innenverteidiger, der unsere Spielphilosophie verinnerlicht hat und der sich zu einhundert Prozent mit seiner neuen Aufgabe hier in Kiel identifiziert."

Schonlau verbrachte den Großteil seiner Karriere beim SC Paderborn, bevor er 2021 zum HSV wechselte. Er führte das Team 2025 wieder in die Bundesliga, spielte in den dortigen Planungen aber keine Rolle mehr und schloss sich daraufhin den Vancouver Whitecaps an.

Sebastian Schonlau (31) schließt sich Holstein Kiel in der 2. Bundesliga an.
Sebastian Schonlau (31) schließt sich Holstein Kiel in der 2. Bundesliga an.  © KSV Holstein

3. Juli, 21.50 Uhr: Gonçalo Gregório wechselt zum SV Waldhof Mannheim

Der SV Waldhof Mannheim hat am Freitagabend den Transfer von Gonçalo Gregório (31) offiziell gemacht.

Mit dem Wechsel vom FC Noah zum Drittligisten kommt es für den portugiesischen Stürmer zum Wiedersehen mit Landsmann und SVW-Trainer Rui Mota (47). Im vergangenen Jahr hatten beide gemeinsam mit dem armenischen Top-Klub das Double aus Pokalsieg und Meisterschaft gefeiert.

Eine Ablöse fiel für Gregório nicht an, nachdem sein Vertrag beim armenischen Vizemeister zum 1. Juli ausgelaufen war.

Läuft kommende Spielzeit für den SV Waldhof Mannheim auf: Gonçalo Gregório (31).
Läuft kommende Spielzeit für den SV Waldhof Mannheim auf: Gonçalo Gregório (31).  © IMAGO / Pro Sports Images

3. Juli, 18.29 Uhr: Eintracht Braunschweig macht nächsten Transfer perfekt

Es dauerte keine Stunde! Kurz nach Bekanntgabe des Transfers von Junior Zé hat Eintracht Braunschweig schon den nächsten Kicker an Land gezogen.

Vom österreichischen Erstligisten Linzer ASK wechselt Angreifer Maximilian Entrup (28) fest an die Hamburger Straße, unterzeichnete dort einen Zweijahresvertrag bis Ende Juni 2028.

"Wir haben von Beginn an klar kommuniziert, dass wir uns im Sturm mit einem erfahrenen Spieler verstärken möchten. Mit Max ist uns genau das gelungen. Er bringt die notwendige Erfahrung, Abgezockheit und Präsenz mit. Zudem verfügt er sowohl über die Qualität im Wandspiel als auch in der Box", Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (38) in der Vereinsmitteilung zum Entrup-Transfer zitiert.

"Max ist im Strafraum sehr präsent und besitzt einen Torriecher. Darüber hinaus zeichnet ihn ein großer Ehrgeiz und ein hoher Leistungsanspruch aus. Mit diesen wichtigen Eigenschaften wird er unserer jungen Mannschaft auf und neben dem Platz sehr guttun."

3. Juli, 17.57 Uhr: Drittliga-Aufsteiger Fortuna Köln verstärkt sich mit Bennit Bröge

Fortuna Köln hat den nächsten Neuzugang präsentiert!

Wie der Drittliga-Aufsteiger am Freitag offiziell bekannt gab, wechselt Bennit Bröge (20) auf Leihbasis vom SC Paderborn an den Rhein.

"Ich habe richtig Lust auf die neue Saison und werde alles für die Fortuna geben", freut sich der zentrale Mittelfeldspieler auf sein neues Kapitel in der Domstadt.

3. Juli, 17.24 Uhr: Junior Zé wechselt nach Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Junior Zé (20) vom Schweizer Erstligisten FC Basel fest verpflichtet.

Bei den Löwen unterschrieb der offensive Außenbahnspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Wie üblich gab der Unterhaus-Klub aus Niedersachsen jedoch keine näheren Details zum Deal preis.

3. Juli, 15.07 Uhr: TSV Havelse holt nächsten Alemannia-Aachen-Kicker

Wechsel im Doppelpack: Kurz nach der Vorstellung von Marc Richter (24) präsentiert der TSV Havelse auch Kwasi Okyere Wriedt (31) als Neuzugang. Auch er kommt von Alemannia Aachen.

Neben Stationen beim FC Bayern II, dem VfL Osnabrück oder Holstein Kiel sammelte der Stürmer auch Erfahrungen in den Niederlanden und der Türkei und soll den TSV in diesem Jahr auch sportlich in der 3. Liga halten.

Damit ist die Transferplanung des Drittligisten aber noch nicht abgeschlossen: Mit Jesse Tugbenyo (24) angeln sich die Nordlichter außerdem einen offensiven Mittelfeldspieler vom MSV Duisburg.

Auch Kwasi Okyere Wriedt (31) wechselt zum TSV Havelse.
Auch Kwasi Okyere Wriedt (31) wechselt zum TSV Havelse.  © Alemannia Aachen

3. Juli, 15.07 Uhr: Greuther Fürth verpflichtet Paul Will fest

Er hatte großen Anteil am Aufschwung von Greuther Fürth in der Rückrunde: Paul Will (27) bleibt ein Kleeblatt. Der Mittelfeldspieler, in der vergangenen Halbserie bereits von Darmstadt 98 an Greuther Fürth ausgeliehen, wechselt fest innerhalb der 2. Bundesliga und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Der 27-Jährige stellte seine Qualitäten bisher schon bei Stationen wie Bayern München II und Dynamo Dresden unter Beweis,. Nach seinem Wechsel zu den Lilien erlitt er allerdings einen Kreuzbandriss und musste mehr als ein Jahr pausieren, kurz nach seiner Genesung folgte dann der Wechsel nach Fürth.

"Wir alle wissen, was wir an Paul haben. Er hat uns in der Rückrunde entscheidend dabei geholfen, unser gesamtes Gefüge zu stabilisieren. Neben seinen Qualitäten auf dem Platz und seiner beeindruckenden Kämpfermentalität ist er ein enorm wertvoller Faktor für unsere Kabine und jemand, an dem sich besonders unsere jungen Spieler orientieren können", lobte Chefcoach Heiko Vogel (50) seinen Neuzugang.

Paul Will (27, r.) bleibt ein Kleeblatt.
Paul Will (27, r.) bleibt ein Kleeblatt.  © Federico Gambarini/dpa

3. Juli, 14.43 Uhr: FC Bayern holt Nathaniel Brown aus Frankfurt

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt machen die Klubs es offiziell: Nationalspieler Nathaniel Brown (23) wechselt von Eintracht Frankfurt zu Rekordmeister Bayern München.

Mehr über den Transfer lest Ihr hier: "Offiziell: FC Bayern holt Nationalspieler Nathaniel Brown".

3. Juli, 13.32 Uhr: Marc Richter wechselt innerhalb der 3. Liga

Nach nur einem Jahr zieht Marc Richter (24) weiter: Der Mittelfeldspieler verlässt Alemannia Aachen und schließt sich dem TSV Havelse an.

Erst im Sommer 2025 war er von der Zweitvertretung von Mainz 05 an den Tivoli gewechselt und dort in der Hinrunde häufig zum Einsatz gekommen, spielte in der Rückrunde allerdings keine Rolle mehr in der Kaderplanung und zieht nun innerhalb der 3. Liga weiter.

"Marc hat in der Zeit bei Mainz – sowie in Aachen, gezeigt wozu er imstande ist. Er gehört zweifelsohne in
diese 3. Liga und wird dies bei uns weiterhin unter Beweis stellen. Er hat eine gute Dynamik in seinen
Aktionen und wird besonders in den Umschaltmomenten gefährlich vor dem gegnerischen Tor", betonte Trainer Samir Ferchichi (41).

Nach einem Jahr verlässt Marc Richter (24) Alemannia Aachen bereits wieder.
Nach einem Jahr verlässt Marc Richter (24) Alemannia Aachen bereits wieder.  © Alemannia Aachen

3. Juli, 12.01 Uhr: Noah Pesch wechselt zu Rot-Weiss Essen

Im Gegenzug gibt Borussia Mönchengladbach einen Offensivspieler ab: Noah Pesch (21) wechselt fest in die 3. Liga zu Rot-Weiss Essen.

Der gebürtige Aachener verbrachte seine gesamte Jugend bei Bayer Leverkusen, bevor es ihn 2024 zur zweiten Mannschaft der Fohlen zog. Neben 30 Einsätzen in der Regionalliga feierte er bei Gladbach auch sein Bundesliga-Debüt und wurde in der vergangenen Saison zum 1. FC Magdeburg ausgeliehen. Jetzt geht der kroatische U21-Nationalspieler den nächsten Schritt in der 3. Liga.

"Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel nach Essen zustande gekommen ist. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und das große Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, haben mich von Anfang an überzeugt. RWE ist genau der richtige Verein, um den nächsten Schritt in meiner sportlichen Entwicklung zu gehen", zeigte sich Pesch überzeugt von seinem neuen Arbeitgeber.

3. Juli, 11.49 Uhr: Borussia Mönchengladbach holt Abwehrtalent Jan Leszczyński aus Polen

Borussia Mönchengladbach sorgt für die Zukunft vor und sichert sich die Dienste des polnischen Abwehrtalents Jan Leszczyński (19). Der Innenverteidiger kommt von seinem Heimatverein Legia Warschau und unterschreibt einen Vertrag bis 2030 am Niederrhein.

"Jan ist ein sehr talentierter Innenverteidiger und besitzt ein wirklich sehr spannendes Profil und ein großes Potential", freute sich Fohlen-Sportchef Rouven Schröder (50). "Er ist zweikampfstark, hat ein gutes Kopfballspiel, ist beidfüßig und hat eine saubere Spieleröffnung. Außerdem ist er sehr fokussiert und ehrgeizig und steht am Anfang eines spannenden Weges."

Leszczyński spielt aktuell für die polnische U19-Nationalmannschaft, durchlief zuvor auch die anderen Juniorenteams seines Heimatlandes. Im Verein sammelte er neben erster Erfahrung bei den Profis bereits Einsätze in der UEFA Youth League. Dem Kicker zufolge soll Gladbach für den 19-Jährigen tief in die Tasche greifen: 2,5 bis 3 Millionen Euro überweist die Borussia demzufolge nach Polen.

Jan Leszczyński (19, l.) unterschreibt einen Vierjahresvertrag bei Borussia Mönchengladbach.
Jan Leszczyński (19, l.) unterschreibt einen Vierjahresvertrag bei Borussia Mönchengladbach.  © IMAGO / Beautiful Sports

2. Juli, 20.17 Uhr: 1. FC Köln schnappt sich Luka Lochoshvili vom 1. FC Nürnberg

Der 1. FC Köln meldet Vollzug und holt mit Luka Lochoshvili (28) vom 1. FC Nürnberg einen neuen Innenverteidiger an Bord.

Alle Infos zum Transfer findet Ihr hier.

Titelfoto: DPA/ Daniel Karmann

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