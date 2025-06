Transfermarkt im Liveticker: Bundesliga-Absteiger verpflichtet Ösi-Routinier

Fortsetzung des Artikels laden

20. Juni, 16.25 Uhr: SV Waldhof Mannheim verstärkt sich mit Emmanuel Iwe

Ein neuer Linksaußen für die Blau-Schwarzen: Ab der kommenden Saison wird sich Emmanuel Iwe (24) das Trikot vom SV Waldhof überstreifen. Das teilte der Drittligist selbst in einer Mitteilung am Freitag mit. Demnach wechselt der in Nigeria geborene US-Amerikaner kurz vor Beginn des Trainingsauftakts vom SV Sandhausen an den Alsenweg. "Wir sehen weiterhin viel Potenzial in ihm und wollen ihm hier die Möglichkeit geben, dieses voll auszuschöpfen", erklärte SVW-Geschäftsführer Gerhard Zuber (49).



20. Juni, 16.12 Uhr: Union Berlin holt Torhüter Stein vorzeitig zurück

Torhüter Yannic Stein (20) kommt früher zum 1. FC Union Berlin zurück als geplant. Der Bundesligist, Regionalligist SV Babelsberg 03 und der 20-Jährige einigten sich auf ein vorzeitiges Ende der ursprünglich bis Sommer 2026 angedachten Leihe. Stein hatte sich im Januar den Brandenburgern angeschlossen und seitdem 15 Partien absolviert. Mehr dazu hier: "Neue Nummer zwei? Union holt Torwart-Talent zurück"

20. Juni, 14.40 Uhr: Filip Kaloč zieht es nach Bulgarien

Abschied vom Betzenberg: Filip Kaloč (25) wird künftig nicht mehr für den 1. FC Kaiserslautern auflaufen. Wie der Zweitligist aus Rheinland-Pfalz am Freitag bekannt gab, verlässt der 25-jährige Mittelfeldspieler die Roten Teufel und wechselt mit sofortiger Wirkung zum bulgarischen Meister Ludogorets Razgrad. "Er hat in Kaiserslautern mit seiner ersten Station außerhalb Tschechiens eine enorm positive Entwicklung genommen. Seine Spielweise und seine Leistung haben auf dem internationalen Markt Begehrlichkeiten geweckt", kommentierte FCK-Sportdirektor Marcel Klos (36) seinen Abschied in der Vereinsmitteilung. "Neben dem unbedingten Wechselwunsch des Spielers war es auch das wirtschaftlich sehr lukrative Angebot, dass uns dazu bewogen hat, Filip die Freigabe für den Wechsel zu Ludogorets zu geben." Kaloč war im Januar 2024 zunächst per Leihe nach Kaiserslautern gekommen, im anschließenden Sommer hatte man ihn dann fest verpflichtet. Im Trikot der Pfälzer bestritt er insgesamt 49 Pflichtspiele, erzielte dabei sechs Tore.

20. Juni, 13.04 Uhr: Jannis Nikolaou verlässt Eintracht Braunschweig

Nach fünf Jahren gehen Jannis Nikolaou (31) und Eintracht Braunschweig getrennte Wege. Der Vertrag des Defensivakteurs bei den Löwen läuft zum 30. Juni aus und wird nicht verlängert. In der vergangenen Saison absolvierte der Routinier immerhin 20 Spiele in der 2. Bundesliga und gehörte nach holprigem Start vor allem im Endspurt wieder zum Stammpersonal. Sechsmal führte er die Eintracht dabei als Kapitän aufs Feld. "Ich habe die fünf Jahre mit dem roten Löwen auf der Brust sehr genossen und bin dankbar für alle Momente und Erlebnisse. Die Mannschaft zudem als Kapitän auf das Feld führen zu dürfen war für mich eine große Ehre", erklärte Nikolaou. Der Abwehrmann war 2020 von Dynamo Dresden nach Braunschweig gewechselt. Wo die Reise nun hingeht, ist noch offen.

Jannis Nikolaou (31) muss sich einen neuen Klub suchen. © Swen Pförtner/dpa

20. Juni, 11.35 Uhr: Jannes Horn verlässt den 1. FC Nürnberg

Abwehrmann Jannes Horn (28) kehrt nach seiner Leihe zu St. Louis nicht zum 1. FC Nürnberg zurück, sondern wechselt nach Österreich zu Rapid Wien. Beim "Club" lief der Vertrag des 28-Jährigen noch bis 2026, allerdings war er nicht mehr Teil der Planungen. In Wien trifft er auf seinen alten Coach Peter Stöger (59), mit dem er bereits beim 1. FC Köln zusammenarbeitete.

20. Juni, 11.17 Uhr: SSV Jahn Regensburg leiht Philipp Müller aus

Der Jahn bastelt weiter fleißig am Kader für die neue Saison und holt Philip Müller (21) für ein Jahr an Bord. Der defensive Mittelfeldspieler kommt leihweise von Greuther Fürth in die Domstadt. Das Kleeblatt erhofft sich von dem Geschäft reichlich Spielzeit für den Youngster beim Drittliga-Absteiger, wie SpVgg-Sportdirektor Stephan Fürstner erklärte. Derweil freut sich SSV-Boss Achim Beierlorzer über die Verstärkung: "Philipp Müller bringt eine sehr gute Veranlagung mit und wird uns in der kommenden Spielzeit in der 3. Liga auf der zentralen Mittelfeldposition weiterhelfen. Mit seiner Passsicherheit, seiner Zweikampfstärke, als auch mit seinen physischen Voraussetzungen kann er bereits wichtige Qualitäten, die es in dieser Liga braucht, vorweisen."

Philipp Müller (21) spielt kommende Saison in Regensburg. © Gschlößl / SSV Jahn

19. Juni, 15.32 Uhr: Rückkehr fix! VfL Osnabrück holt Luc Ihorst

Mit Luc Ihorst (25) präsentiert der VfL Osnabrück einen alten Bekannten für die bevorstehende Drittliga-Saison. Im August 2020 war der 25-Jährige Offensivmann nämlich erstmals auf Leihbasis von der Zweitvertretung von Werder Bremen zum Drittliga-Klub nach Niedersachsen gewechselt, nur ein Jahr später hatte es ihn dann weiter zur Eintracht nach Braunschweig gezogen. Nun allerdings, fünf Jahre später, folgt die Rückkehr an alte Wirkungsstätte. "Ich bin richtig froh, dass der Wechsel geklappt hat und ich nun ein neues Kapital beim VfL aufschlagen kann", erklärte Ihorst, der zuletzt bei der SpVgg Unterhaching spielte, in der Vereinsmitteilung vom heutigen Donnerstagnachmittag. Seine Zeit als VfL-Akteur habe er demnach gut in guter Erinnerung behalten.

19. Juni, 15.01 Uhr: Viktoria Köln angelt sich Sandhausen-Stürmer David Otto

David Otto (26) wird sich künftig das Trikot der Viktoria aus Köln überstreifen. Der 26-jährige Angreifer wechselt vom SV Sandhausen zum Drittliga-Klub aus der Domstadt. Das gab der Verein selbst am heutigen Donnerstag mit. "Ich hab richtig Bock, dass es bald wieder losgeht. Ich will mit dem Team an der letzten Saison hier anknüpfen und dem Team mit Toren und Vorlagen helfen", freut sich der gebürtige Pforzheimer auf das neue Kapitel am Rhein. "Ich bin ein Stürmer, der sich nicht zu schade ist, sich für die Mannschaft und die Fans reinzuhängen. Ich will aber auch spielerisch überzeugen und das ein oder andere Highlight liefern. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen!"

David Otto (26) läuft in der kommenden Drittliga-Saison für Viktoria Köln auf. © Besnik Abazaj / Viktoria Köln

19. Juni, 14.21 Uhr: FC St. Pauli holt österreichischen Torwart Spari

Nächster Neuzugang für die Kiez-Kicker! Der FC St. Pauli hat den nächsten Neuzugang verpflichtet. Der Österreicher Simon Spari (23) wechselt von Austria Klagenfurt zum Erstligisten aus Hamburg und komplettiert das Torhüterteam. Zu den Ablösedetails gaben beide Clubs keine Auskunft. Mehr dazu hier: "Offiziell! St. Pauli schlägt erneut bei Austria Klagenfurt zu"

19. Juni, 11.25 Uhr: TSV 1860 München verstärkt sich mit Steinkötter in der Offensive

Die Löwen rüsten weiter personell auf. Mit Justin Steinkötter (25) hat der TSV 1860 München am heutigen Donnerstag seinen vierten Neuzugang vorgestellt. Der 25-jährige Offensivspieler verlässt Südwest-Regionalligist TSV Steinbach und wechselt an die Grünwalder Straße. Das teilte der Drittligist mit, machte über die Vertragsmodalitäten aber keine näheren Angaben.

"Justin ist ein sehr interessanter Spieler, der mit seiner Art zu spielen und mit seiner Mentalität hervorragend zu uns passt", freut sich Sechzger-Geschäftsführer Dr. Christian Werner (44) auf die Verstärkung in der Offensive. "Mit 25 Jahren ist er bereit, in der 3. Liga einen neuen Anlauf zu nehmen. Ich freue mich, dass er trotz Interesse mehrerer Klubs sich für uns entschieden hat."

Die Tinte ist trocken. Justin Steinkötter (25, r.) mit Löwen-Geschäftsführer Dr. Christian Werner (44). © TSV 1860 München

19. Juni, 11.11 Uhr: Yosuke Furukawa wechselt nach Darmstadt

Ein Neuer für die Lilien! Zweitligist SV Darmstadt 98 hat die Verpflichtung von Yosuke Furukawa (21) bekannt gegeben. Der 21-jährige Offensivspieler wechselt demnach vom japanischen Erstliga-Klub Júbilo Iwata ans Böllenfalltor. Das teilten die Blau-Weißen selbst am Donnerstag mit, machten aber keine Angaben zur Vertragslaufzeit und Ablösesumme. "ich werde alles daransetzen, um der Mannschaft zum Erfolg zu verhelfen und auch die Fans stolz zu machen", wird Furukawa, der zuletzt auf Leihbasis für Polens Górnik Zabrze aufgelaufen war, in der offiziellen Lilien-Mitteilung zitiert. "Ich freue mich darauf, sie bald im Stadion erleben zu dürfen und bin gespannt auf die Atmosphäre."

19. Juni, 10.46 Uhr: Hayate Matsuda bleibt in Hannover

Seit zwei Saisons trägt Hayate Matsuda (21) das Trikot der Zweitvertretung von Hannover 96. Im Juli 2023 hatten die Niedersachsen den Linksaußen erstmals vom japanischen 96-Partnerklub FC Mito HollyHock ausgeliehen. Nun hat der Zweitligist den 21-Jährigen fest verpflichtet. Der 21-Jährige hat einen bis zum 30. Juni 2028 laufenden Profivertrag unterschrieben. Das teilten die Hannoveraner am Donnerstag mit, ohne jedoch Details zur Ablöse zu nennen. "Hayate hat vor zwei Jahren als sehr junger Spieler den großen Schritt aus seinem Heimatland Japan zu uns nach Hannover gemacht. Er hat sich hier stetig weiterentwickelt, hatte letztes Jahr schon seinen Anteil am Aufstieg unserer U23 und hat sich in der zurückliegenden Saison auch in der 3. Liga hervorgetan", erklärte Geschäftsführer Marcus Mann (41) in einer Mitteilung des Vereins.

19. Juni, 10.32 Uhr: FC Schalke 04 verpflichtet Soufiane El-Faouzi

Neuzugang für die Königsblauen: Zweitligist FC Schalke 04 hat sich die Dienste von Soufiane El-Faouzi (22) gesichert. Wie der Ruhrpott-Klub am heutigen Donnerstagvormittag offiziell bekannt gab, wechselt der 22-Jährige Mittelfeldspieler von Drittliga-Klub Alemannia Aachen nach Gelsenkirchen - und hat einen Vertrag bis Juni 2029 unterschrieben. Über die Transfermodalitäten hätten beide Vereine Stillschweigen vereinbart, hieß es. Laut Medienberichten soll sich die Ablöse für den Mittelfeldspieler, der in Aachen noch einen Vertrag bis 2026 besitzt, im niedrigen sechsstelligen Bereich bewegen. El-Faouzi absolvierte in der vergangenen Drittliga-Saison 36 Spiele für Alemannia Aachen, erzielte drei Tore und bereitete sieben vor. Zudem hatte der Akteur von allen Spielern in den ersten drei deutschen Profiligen in der vergangenen Saison die höchste Gesamt-Laufleistung und führte im vergangenen Jahr die meisten Zweikämpfe in den drei deutschen Profiligen.

Steht künftig für den FC Schalke 04 auf dem Platz: Soufiane El-Faouzi (22). © Robert Michael/dpa

18. Juni, 19.35 Uhr: Paul Seguin wechselt von Schalke 04 zu Hertha BSC