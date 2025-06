Transfermarkt im Liveticker: Drittligist verpflichtet Stammkeeper fest

Der Transfermarkt im Liveticker: Drittligist SC Verl hat seinen vom VfL Wolfsburg ausgeliehenen Stammkeeper Philipp Schulz dauerhaft an sich gebunden.

Deutschland - Wer wechselt im Sommer die Vereinsfarben? Am 1. Juli öffnet der Transfermarkt offiziell seine Pforten, doch bereits jetzt herrscht reges Treiben in den Geschäftsstellen. Und dieses Jahr gibt es zudem noch eine besondere Möglichkeit für frühere Verpflichtungen.

Denn wegen der Klub-WM (14. Juni bis 13. Juli) hat die FIFA ein zusätzliches Fenster vom 1. bis 10. Juni eingerichtet, in dem die Klubs Spieler unter Vertrag nehmen und bereits registrieren können. Aus Deutschland nehmen der FC Bayern und Borussia Dortmund an dem neuen Format teil. In unserem großen Liveticker zum Sommer-Transfermarkt versorgen wir Euch mit allen Infos zu Wechseln und Personalentscheidungen in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga, den Knallern aus den Regionalligen sowie den Highlights aus aller Welt.

7. Juni, 16.30 Uhr: SC Verl verpflichtet Stammkeeper Philipp Schulze fest

Drittligist SC Verl kann nach mehreren Abgängen eine Erfolgsmeldung verzeichnen: Der bis dato nur ausgeliehene Stammkeeper Philipp Schulze (22) bleibt dauerhaft beim Sportclub. Der 22-Jährige kam vergangenen Sommer auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg, nun wechselt er fest nach Ostwestfalen. Über eine Ablösesumme wurde nichts bekannt. Sportvorstand Sebastian Lange (37) zeigt sich begeistert: "Ich möchte mich beim VfL Wolfsburg für die guten Gespräche bedanken und wir freuen uns, dass Philipp nach seinem starken ersten Jahr beim Sportclub auch weiter bei uns im Tor stehen wird. Philipp erfüllte in der vergangenen Saison genau das, was wir von ihm erwartet haben."

Torhüter Philipp Schulze (22) fliegt weiterhin für den SC Verl. © Robert Michael/dpa

7. Juni, 15.30 Uhr: Millionen-Wechsel von deutschem U21-Nationalstürmer perfekt!

Mit zehn Torbeteiligungen spielte sich Jung-Stürmer Nicolo Tresoldi (20) von Hannover 96 in der 2. Liga ins Rampenlicht - und beschreitet jetzt einen lukrativen Auslandswechsel! Der belgische Vizemeister und Königsklassen-Qualifikant Club Brügge hat den Mittelstürmer verpflichtet und habe wohl sieben bis acht Millionen Euro Ablöse auf den Tisch gelegt. Tresoldi bekommt ein Vertrag bis 2029, berichtet Sky. 96-Sportchef Marcus Mann führt aus: "Wir verlieren mit Nicolo ein Gesicht von Hannover 96, aber es macht uns auch stolz, ihn von seinen Anfängen in der Akademie an auf dem Weg in die Champions League begleitet zu haben [...] es handelt sich alles in allem um ein Gesamtpaket der Größenordnung, das es bei 96 bis dato noch nicht gegeben hat."

In wenigen Tagen soll Deutschlands #9, Nicolo Tresoldi, bei der U21-EM brillieren. Zuvor könnte noch sein Wechsel über die Bühne gehen. © Marian Zubrzycki/PAP/dpa

6. Juni, 21.23 Uhr: Louis Köster verlässt Hansa Rostock

Mittelfeldspieler Louis Köster (22) kehrt nach seiner Leihe nicht zum FCHansa Rostock zurück und wechselt fest zu Holstein Kiel. Dort kam der Linksaußen vergangene Saison ausschließlich für die U23 in der Regionalliga Nord zum Einsatz. Trotzdem statten die Störche den Offensivmann nun mit einem Profivertrag bis 2028 aus.

Louis Köster (22) bleibt an der Kieler Förde. © KSV Holstein

6. Juni, 14.42 Uhr: Holstein Kiel lockt Luca Prasse an die Förde

Holstein Kiel hat Offensivtalent Luca Prasse vom SV Meppen verpflichtet. Der 20-jährige Flügelspieler steuerte in der abgelaufenen Regionalliga-Saison elf Treffer bei und kommt ablösefrei zu den Störchen. Dort erhält er einen Vertrag bis 2028. "Luca Prasse gehörte zuletzt zu den herausragenden Akteuren der Regionalliga Nord. Mit erst 20 Jahren hat er bereits mehr als 75 Einsätze im Herrenbereich absolviert und zeichnet sich durch seine Variabilität in der Offensive aus", erklärte KSV-Geschäftsführer Olaf Rebbe.

Luca Prasse (20) kickt künftig für die Störche aus Kiel. © KSV Holstein

6. Juni, 14.30 Uhr: Emmanuel Gyamfi verlässt Schalke 04

Nach einer erfolgreichen Leihe zu Venlo in den Niederlanden wechselt Flügel-Talent Emmanuel Gyamfi (20) zum FC Aberdeen nach Schottland. Der Deutsch-Ghanaer wurde bei den Knappen ausgebildet, wo sein Vertrag noch bis 2028 lief. Königsblau kassiert daher eine Ablöse, über die allerdings Stillschweigen vereinbart wurde.

6. Juni, 14.15 Uhr: FC St. Pauli holt Abwehrtalent Jannik Robatsch

Die Kiezkicker basteln an der Defensive und holen mit Jannik Robatsch (20) von Austria Klagenfurt nach Arkadiusz Pyrka (22) den zweiten Verteidiger. Alle Infos unter: "St. Pauli stellt Neuzugang mit kuriosem Video vor".

6. Juni, 14.05 Uhr: Aues Linus Rosenlöcher unterschreibt bei Liga-Konkurrent Ingolstadt

Vor knapp zwei Wochen hatte Erzgebirge Aue den Abgang von Linus Rosenlöcher vermeldet, jetzt steht sein neuer Klub fest: Der Linksverteidiger wechselt ablösefrei zu Liga-Konkurrent FC Ingolstadt. "Linus Rosenlöcher ist ein in der Region hervorragend ausgebildeter Spieler für die linke Seite, der in diversen Mannschaften des 1. FC Nürnberg zum Einsatz gekommen ist und zuletzt beim FC Erzgebirge Aue seine Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt hat", beschreibt FCI-Sportdirektor Ivica Grlic (49) den Neuen. Kurios: Bei den Audistädtern nimmt er die Kaderstelle ein, die bisher Moritz Seiffert (24) innehatte. Dieser unterschrieb wiederum vor gut einer Woche in Aue.

Linus Rosenlöcher (24) tauscht das Veilchen-Trikot gegen das des FC Ingolstadt. © Picture Point / Gabor Krieg

6. Juni, 11.45 Uhr: Pascal Testroet hat sich entschieden - und kehrt der 3. Liga den Rücken!

Das ist eine faustdicke Überraschung! Torjäger Pascal Testroet (34) beendet das Kapitel 3. Liga vorerst und wechselt zu Absteiger SV Sandhausen. Künftig läuft der Routinier, der in der historischen Torschützenliste der 3. Liga mit 80 Buden auf Platz drei rangiert, in der Regionalliga Südwest auf. Der Hardtwald ist für Testroet derweil kein unbekanntes Terrain, schon 2021/22 trug Testroet das Sandhausen-Trikot. Sein neuer Trainer Olaf Janßen (58) zeigt sich hoch erfreut über den Transfercoup: "In einer neuformierten Mannschaft wie unserer sind Führungsqualitäten unverzichtbar – und Pascal verkörpert genau diese Rolle mit Überzeugung. Er kennt den Verein, identifiziert sich mit dem Weg, den wir einschlagen, und brennt darauf, wieder für den SV Sandhausen auf Torejagd zu gehen“, so Janßen."

Routinier Pascal Testroet (34) streift sich zum zweiten Mal in seiner Karriere das Trikot des SV Sandhausen über. © SV Sandhausen

6. Juni, 11.35 Uhr: Union verstärkt sich mit U20-Nationalstürmer Ilyas Ansah

Bundesligist Union Berlin hat sich die Dienste von Ilyas Ansah (20) gesichert. Der U20-Nationalstürmer kommt für eine Millionen-Ablöse vom SC Paderborn. Mehr dazu in unserem TAG24-Artikel: "Union Berlin tütet nächsten Transfer ein: U20-Nationalspieler kommt"

6. Juni, 11.10 Uhr: Stuttgart vermeldet Assignon-Transfer als perfekt

Der VfB Stuttgart hat die Verpflichtung des französischen Außenverteidigers Lorenz Assignon als ersten Neuzugang in diesem Sommer perfekt gemacht. Der 24-Jährige wechselt vom französischen Erstligisten Stade Rennes zum DFB-Pokalsieger und unterschrieb bis zum 30. Juni 2029, wie die Schwaben mitteilten. "Lorenz hat schon jetzt ein sehr hohes Niveau in seinem Spiel erreicht, gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass er bei uns weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen wird", sagte Sportdirektor Christian Gentner. Medienberichten zufolge beträgt die Ablösesumme rund 11 Millionen Euro und könnte über Boni noch auf 13 Millionen Euro ansteigen. Der Vertrag in Rennes lief noch bis 2028. Am Donnerstag absolvierte Assignon seinen Medizincheck in Stuttgart.

Rennes-Verteidiger Lorenz Assignon (24, v.) möchte künftig im Trikot des VfB Stuttgart jubeln. © Lou BENOIST / AFP

6. Juni, 10.25 Juni: Verteidiger-Talent wechselt zu Drittliga-Aufsteiger Hoffenheim

16-mal war Linksverteidiger Florian Bähr (22) in der abgelaufenen Saison für 1860 München am Ball. Weitere Einsätze werden trotz des ursprünglich bis 2026 geschlossenen Leihvertrags keine hinzukommen. Wie die Löwen und Bährs Stammverein VfL Osnabrück mitteilten, lösten beide Klubs sämtliche Vertrage mit dem 22-Jährigen auf. Stattdessen schließt sich der gebürtige Heidelberger seinem früheren Jugendklub und Drittliga-Aufsteiger 1899 Hoffenheim II an.

Florian Bähr (22, l.) war vom VfL Osnabrück an 1860 München ausgeliehen. Jetzt zieht es ihn zu 1899 Hoffenheim. © Picture Point / Gabor Krieg

6. Juni, 8.45 Uhr: Dortmund will Bellingham sofort - doch es gibt ein Problem

Gelingt Borussia Dortmund der Durchbruch im Bellingham-Poker? Wenige Tage nach der kolportierten Einigung mit Jobe (19), dem jüngeren Bruder von Ex-BVB-Star Jude Bellingham (21), hakt es an der Ablöse. Der AFC Sunderland, der den zentralen Mittelfeldmann vor zwei Jahren zum Schnäppchenpreis unter 2 Millionen Euro holte, fordert dem Vernehmen nach um die 40 Millionen Euro - die Borussen bieten bis dato "nur" etwa 25 Millionen. Die Zeit läuft gegen die Schwarz-Gelben: Bellingham soll im Idealfall schon bei der Klub-WM in weniger als zwei Wochen auflaufen, ein Deal müsste bis zum Ende des Sondertransferfensters am 10. Juni finalisiert werden.

Prominenter Bruder, große Zukunft? Jobe Bellingham (19) will seinen nächsten Karriereschritt wie Jude beim BVB gehen. © Owen Humphreys/PA Wire/dpa

5. Juni, 19.58 Uhr: Olaf Janßen nimmt Spieler aus Köln mit nach Sandhausen

Drittliga-Absteiger SV Sandhausen hat in Luca de Meester (21) den vierten externen Neuen vorgestellt. Der Offensivkicker kommt vom bisherigen Liga-Konkurrenten Viktoria Köln, wo er unter den Fittichen des scheidenden Coaches Olaf Janßen war. Der Trainer-Veteran lotste zuvor schon Defensivrecke Kwabe Schwulz (26) aus der Domstadt an den Hardtwald.