Transfermarkt im Ticker: Bayern-Abschied fix! Keeper Nübel wechselt in die Türkei

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Transfermarkt im Ticker: Nach sechs Jahren ist das Kapitel FC Bayern für Alexander Nübel endgültig beendet.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.

Hier geht es zum Liveticker:

7. Juli, 14.30 Uhr: Leo Eberle wechselt nach Würzburg

Die Würzburger Kickers haben sich in der Defensive verstärkt.

Wie der Drittliga Drittliga-Aufsteiger am Dienstag offiziell bekannt gab, wechselt Leo Eberle (20) von der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg an den Dallenberg.

"Mit Leo bekommen wir einen jungen, hungrigen und hochtalentierten Spieler, der mit seinen gerade einmal 20 Jahren schon über ordentliche Spielerfahrung und Spielintelligenz verfügt. Wir beobachten ihn schon länger und sind froh, dass er sich für uns entschieden hat", wird Kickers-Chefcoach Michael Schiele (48) in der Vereinsmitteilung zitiert.

7. Juli, 14.21 Uhr: Alexander Nübel zieht es in die Türkei

Nach sechs Jahren ist das Kapitel FC Bayern für Alexander Nübel (29) endgültig beendet.

Für den 29-jährigen Schlussmann geht es vom deutschen Rekordmeister in die Türkei. Besiktas Istanbul sicherte sich die Dienste des Keepers, bestätigte am Dienstag eine "grundsätzliche Einigung". Angaben zur Höhe der Ablöse machte der Hauptstadtklub jedoch nicht.

Dem Vernehmen nach erhält der FCB zunächst bis zu sieben Millionen Euro. Über Bonusklauseln könnte die Gesamtsumme um weitere fünf Millionen Euro anwachsen.

Mit der Perspektive, irgendwann Manuel Neuer (40) zu beerben, wechselte Nübel 2020 vom FC Schalke 04 nach München. Doch der Plan ging nie auf. Stattdessen spielte der Keeper zunächst auf Leihbasis für die AS Monaco sowie in den vergangenen drei Jahren für den VfB Stuttgart.

Alexander Nübel (29) schließt sich Besiktas Istanbul an.
Alexander Nübel (29) schließt sich Besiktas Istanbul an.  © Federico Gambarini/dpa

6. Juli, 15.14 Uhr: Tolga Cigerci verlässt Energie Cottbus in Richtung Altglienicke

Die VSG Altglienicke rüstet weiter auf und verpflichtet Tolga Cigerci (34) von Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus.

Alle Hintergründe lest Ihr in unserem Artikel: "Nächster Transferknaller! VSG Altglienicke holt nach Brooks auch Cigerci".

6. Juli, 15.09 Uhr: Fortuna Düsseldorf vermeldet nächsten Neuzugang

Fortuna Düsseldorf verstärkt sein Mittelfeld mit Yassine Bouchama (29). Nach vier Jahren bei Preußen Münster wechselt der 29-Jährige ablösefrei zu Mit-Absteiger Fortuna Düsseldorf, wo er einen Zweijahresvertrag unterschreibt. Außerdem lotst F95 Torhüter Lasse Rieß (24) von Bundesligist Mainz 05 auf Leihbasis an den Rhein, er soll die neue Nummer 1 werden.

"Wir sind sehr froh darüber, dass wir Yassine von unserem Weg überzeugen konnten. Mit ihm verpflichten wir einen zweikampf- und laufstarken Mittelfeldspieler, der unserem Spiel mit seiner Erfahrung, Mentalität und Ballsicherheit guttun wird", freute sich Sportvorstand Samir Arabi (47) über die Verpflichtung von Bouchama.

Auch über Rieß verlor er zahlreiche lobende Worte: "Mit Lasse gewinnen wir einen Torhüter, der das moderne Torwartspiel verkörpert und mit seinen Qualitäten sehr gut zu uns und unserer Spielidee passt. In Mainz hat er bereits wertvolle Erfahrungen auf Bundesliga-Niveau gesammelt und bringt alles mit, um in der kommenden Saison bei uns eine tragende Rolle zu übernehmen. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat."

Yassine Bouchama (29, M.) verlässt Preußen Münster nach vier Jahren.
Yassine Bouchama (29, M.) verlässt Preußen Münster nach vier Jahren.  © Bernd Thissen/dpa

6. Juli, 11.44 Uhr: 1. FC Magdeburg verstärkt sich mit Doyoung Yoon

Der 1. FC Magdeburg hat den nächsten Neuen vorgestellt: Offensivspieler Doyoung Yoon (19) kommt für ein Jahr auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion.

Alles Wissenswerte zum Transfer lest Ihr hier: "Nächster Neuzugang: FCM bekommt Verstärkung aus der Premier League"

5. Juli, 19.09 Uhr: Hoffenheimer Touré wechselt zu Newcastle United

Was sich zuvor schon angedeutet hatte, ist nun offiziell: Bazoumana Touré (20) verlässt die TSG 1899 Hoffenheim in Richtung Premier League!

Der 20-Jährige zieht nach dem WM-Aus mit der Elfenbeinküste weiter zu Newcastle United, spült den Kraichgauern so eine Rekordeinnahme in die Kassen. Dem Vernehmen nach zahlt der Top-Klub nämlich 50 Millionen Euro für den Flügelspieler.

Damit ist Joelinton (29) seinen Status als teuerster TSG-Abgang los. Der brasilianische Mittelfeld-Motor war 2019 ebenfalls zu den Magpies auf die Insel gewechselt, hatte damals noch 43,5 Millionen Euro gekostet.

Newcastle United hat sich die Dienste von Bazoumana Touré (20) gesichert.
Newcastle United hat sich die Dienste von Bazoumana Touré (20) gesichert.  © CHARLY TRIBALLEAU / AFP

4. Juli, 14.24 Uhr: Bayern-Talent wird zum KSC verliehen

Der Karlsruher SC sichert sich für die kommende Saison ein Talent des FC Bayern: Deniz Ofli (19) kommt auf Leihbasis vom Rekordmeister.

Ofli, der seine Schuhe zunächst für den TSV 1860 München schnürte, wechselte mit zwölf Jahren in den Nachwuchs des FCB. Für die Rot-Weißen kam der Linksverteidiger nicht nur in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz, sondern trainierte auch mit den Profis und feierte bereits sein Bundesliga- und Champions-League-Debüt.

"Wir freuen uns auf einen Linksverteidiger, der defensiv zuverlässig und zweikampfstark ist und auch im Spiel nach vorne seine Akzente setzt. Dieses Gesamtpaket hat uns überzeugt und passt zu unserer Art und Weise, wie wir spielen wollen“, sagte Direktor Profifußball Timon Pauls (34). Für den türkischen Junioren-Nationalspieler sicherte sich der KSC zudem eine Kaufoption.

Deniz Ofli (19, M.) unterschrieb beim KSC einen Leihvertrag mit Kaufoption.
Deniz Ofli (19, M.) unterschrieb beim KSC einen Leihvertrag mit Kaufoption.  © KSC

4. Juli, 12.20 Uhr: Holstein Kiel holt Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau

Nach einem Jahr in Kanada kehrt Sebastian Schonlau (31) nach Norddeutschland zurück: Der Ex-Kapitän des Hamburger SV schließt sich Holstein Kiel an, wo er auf seinen Ex-Coach Tim Walter (50) trifft.

"Bascho war in Hamburg mein Kapitän und einer meiner wichtigsten Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft", freute sich der Trainer entsprechend über den Neuzugang: "Wir gewinnen mit ihm eine absolute Führungspersönlichkeit und einen sehr erfahrenen Innenverteidiger, der unsere Spielphilosophie verinnerlicht hat und der sich zu einhundert Prozent mit seiner neuen Aufgabe hier in Kiel identifiziert."

Schonlau verbrachte den Großteil seiner Karriere beim SC Paderborn, bevor er 2021 zum HSV wechselte. Er führte das Team 2025 wieder in die Bundesliga, spielte in den dortigen Planungen aber keine Rolle mehr und schloss sich daraufhin den Vancouver Whitecaps an.

Sebastian Schonlau (31) schließt sich Holstein Kiel in der 2. Bundesliga an.
Sebastian Schonlau (31) schließt sich Holstein Kiel in der 2. Bundesliga an.  © KSV Holstein

3. Juli, 21.50 Uhr: Gonçalo Gregório wechselt zum SV Waldhof Mannheim

Der SV Waldhof Mannheim hat am Freitagabend den Transfer von Gonçalo Gregório (31) offiziell gemacht.

Mit dem Wechsel vom FC Noah zum Drittligisten kommt es für den portugiesischen Stürmer zum Wiedersehen mit Landsmann und SVW-Trainer Rui Mota (47). Im vergangenen Jahr hatten beide gemeinsam mit dem armenischen Top-Klub das Double aus Pokalsieg und Meisterschaft gefeiert.

Eine Ablöse fiel für Gregório nicht an, nachdem sein Vertrag beim armenischen Vizemeister zum 1. Juli ausgelaufen war.

Läuft kommende Spielzeit für den SV Waldhof Mannheim auf: Gonçalo Gregório (31).
Läuft kommende Spielzeit für den SV Waldhof Mannheim auf: Gonçalo Gregório (31).  © IMAGO / Pro Sports Images

3. Juli, 18.29 Uhr: Eintracht Braunschweig macht nächsten Transfer perfekt

Es dauerte keine Stunde! Kurz nach Bekanntgabe des Transfers von Junior Zé hat Eintracht Braunschweig schon den nächsten Kicker an Land gezogen.

Vom österreichischen Erstligisten Linzer ASK wechselt Angreifer Maximilian Entrup (28) fest an die Hamburger Straße, unterzeichnete dort einen Zweijahresvertrag bis Ende Juni 2028.

"Wir haben von Beginn an klar kommuniziert, dass wir uns im Sturm mit einem erfahrenen Spieler verstärken möchten. Mit Max ist uns genau das gelungen. Er bringt die notwendige Erfahrung, Abgezockheit und Präsenz mit. Zudem verfügt er sowohl über die Qualität im Wandspiel als auch in der Box", Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (38) in der Vereinsmitteilung zum Entrup-Transfer zitiert.

"Max ist im Strafraum sehr präsent und besitzt einen Torriecher. Darüber hinaus zeichnet ihn ein großer Ehrgeiz und ein hoher Leistungsanspruch aus. Mit diesen wichtigen Eigenschaften wird er unserer jungen Mannschaft auf und neben dem Platz sehr guttun."

3. Juli, 17.57 Uhr: Drittliga-Aufsteiger Fortuna Köln verstärkt sich mit Bennit Bröge

Fortuna Köln hat den nächsten Neuzugang präsentiert!

Wie der Drittliga-Aufsteiger am Freitag offiziell bekannt gab, wechselt Bennit Bröge (20) auf Leihbasis vom SC Paderborn an den Rhein.

"Ich habe richtig Lust auf die neue Saison und werde alles für die Fortuna geben", freut sich der zentrale Mittelfeldspieler auf sein neues Kapitel in der Domstadt.

3. Juli, 17.24 Uhr: Junior Zé wechselt nach Braunschweig

Eintracht Braunschweig hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Junior Zé (20) vom Schweizer Erstligisten FC Basel fest verpflichtet.

Bei den Löwen unterschrieb der offensive Außenbahnspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Wie üblich gab der Unterhaus-Klub aus Niedersachsen jedoch keine näheren Details zum Deal preis.

3. Juli, 15.07 Uhr: TSV Havelse holt nächsten Alemannia-Aachen-Kicker

Wechsel im Doppelpack: Kurz nach der Vorstellung von Marc Richter (24) präsentiert der TSV Havelse auch Kwasi Okyere Wriedt (31) als Neuzugang. Auch er kommt von Alemannia Aachen.

Neben Stationen beim FC Bayern II, dem VfL Osnabrück oder Holstein Kiel sammelte der Stürmer auch Erfahrungen in den Niederlanden und der Türkei und soll den TSV in diesem Jahr auch sportlich in der 3. Liga halten.

Damit ist die Transferplanung des Drittligisten aber noch nicht abgeschlossen: Mit Jesse Tugbenyo (24) angeln sich die Nordlichter außerdem einen offensiven Mittelfeldspieler vom MSV Duisburg.

Auch Kwasi Okyere Wriedt (31) wechselt zum TSV Havelse.
Auch Kwasi Okyere Wriedt (31) wechselt zum TSV Havelse.  © Alemannia Aachen

3. Juli, 15.07 Uhr: Greuther Fürth verpflichtet Paul Will fest

Er hatte großen Anteil am Aufschwung von Greuther Fürth in der Rückrunde: Paul Will (27) bleibt ein Kleeblatt. Der Mittelfeldspieler, in der vergangenen Halbserie bereits von Darmstadt 98 an Greuther Fürth ausgeliehen, wechselt fest innerhalb der 2. Bundesliga und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.

Der 27-Jährige stellte seine Qualitäten bisher schon bei Stationen wie Bayern München II und Dynamo Dresden unter Beweis,. Nach seinem Wechsel zu den Lilien erlitt er allerdings einen Kreuzbandriss und musste mehr als ein Jahr pausieren, kurz nach seiner Genesung folgte dann der Wechsel nach Fürth.

"Wir alle wissen, was wir an Paul haben. Er hat uns in der Rückrunde entscheidend dabei geholfen, unser gesamtes Gefüge zu stabilisieren. Neben seinen Qualitäten auf dem Platz und seiner beeindruckenden Kämpfermentalität ist er ein enorm wertvoller Faktor für unsere Kabine und jemand, an dem sich besonders unsere jungen Spieler orientieren können", lobte Chefcoach Heiko Vogel (50) seinen Neuzugang.

Paul Will (27, r.) bleibt ein Kleeblatt.
Paul Will (27, r.) bleibt ein Kleeblatt.  © Federico Gambarini/dpa

3. Juli, 14.43 Uhr: FC Bayern holt Nathaniel Brown aus Frankfurt

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt machen die Klubs es offiziell: Nationalspieler Nathaniel Brown (23) wechselt von Eintracht Frankfurt zu Rekordmeister Bayern München.

Mehr über den Transfer lest Ihr hier: "Offiziell: FC Bayern holt Nationalspieler Nathaniel Brown".

Titelfoto: Federico Gambarini/dpa

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