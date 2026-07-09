Transfermarkt im Ticker: Meppen angelt sich Sturmtalent von Bayern

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Transfermarkt im Ticker: Drittliga-Aufsteiger SV Meppen hat sich Sturmtalent Richard Meier von Bayern geangelt. Der 22-Jährige kommt auf Leihbasis ins Emsland.

Von Tina Hofmann, Ivan Simovic, Florian Mentele, Lukas Schulze, Aliena Rein

Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.

In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.

Hier geht es zum Liveticker:

9. Juli, 12.57 Uhr: Meppen angelt sich Sturmtalent Richard Meier von Bayern auf Leihbasis

Drittliga-Aufsteiger SV Meppen hat sich Sturmtalent Richard Meier von Bayern München geangelt. Der 22-Jährige kommt ein Jahr auf Leihbasis ins Emsland.

Meier spielte in der Vorsaison für Bayern U23 und Unterhaching in der Regionalliga Bayern, zuvor zwei Saisons für Sandhausen 3. Liga (47 Spiele, zehn Torbeteiligungen).

Richard Meier (22, l.) stürmt von Bayerns Reserve in die 3. Liga zu Meppen.
Richard Meier (22, l.) stürmt von Bayerns Reserve in die 3. Liga zu Meppen.  © IMAGO / sportworld

9. Juli, 12.48 Uhr: Aachen holt Jugendspieler aus Leverkusen nach Hause

Alemannia Aachen hat in Ken Izekor (19) einen früheren Jugendspieler zurück an den Tivoli gelotst. Der Jungstürmer wechselt nach Abschluss seiner Junioren-Zeit bei Bayer Leverkusen ablösefrei zum Drittligisten.

Izekor ist gebürtiger Aachener und verließ die Alemannia einst im Alter von 11 Jahren Richtung Leverkusen Akademie. Acht Jahre später schließt sich der Kreis.

"Wir begrüßen mit Ken einen Spieler bei uns, der eine hervorragende Ausbildung bei Bayer Leverkusen genossen hat. Er hat sich früh mit Spielern gemessen, die deutlich älter als er waren und er hat es sich in jungen Jahren verdient, am Mannschaftstraining der Profis von Leverkusen unter Trainern wie Xabi Alonso teilzunehmen. Ich freue mich darauf, ihn nun bei uns zu haben", so TSV-Trainer Mersad Selimbegovic (44).

Der gebürtige Aachener Ken Izekor (19, M.) kehrt nach Abschluss seiner Jugendzeit zurück zur Alemannia.
Der gebürtige Aachener Ken Izekor (19, M.) kehrt nach Abschluss seiner Jugendzeit zurück zur Alemannia.  © Alemannia Aachen

8. Juli, 14.58 Uhr: Innenverteidiger Geschwill wechselt fest nach Essen

Max Geschwill (25) kehrt nach seiner Leihe zum 1. FC Magdeburg nicht mehr zu Holstein Kiel zurück. Der 25-jährige Innenverteidiger schließt sich stattdessen dem Drittligisten Rot-Weiss Essen an. Das teilten die Störche am Mittwoch mit.

"Wir sind gemeinsam mit Max zu der Überzeugung gekommen, dass ein Wechsel für seine sportliche Entwicklung der richtige Schritt ist", so Kevin Meinhardt (45), Sportliche Leiter der KSV. "Wir bedanken uns für seinen Einsatz im Trikot von Holstein Kiel und wünschen ihm für seine Zukunft bei Rot-Weiss Essen sowohl sportlich als auch persönlich alles Gute."

8. Juli, 11.29 Uhr: Kevin Müller bleibt auf Schalke

Nach einem halben Jahr auf Leihbasis trägt Keeper Kevin Müller (35) auch künftig das Trikot von Schalke 04.

Die Königsblauen und der 1. FC Heidenheim einigten sich auf einen festen Transfer. Das teilten beide Klubs am Mittwochvormittag mit. Zur Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht.

"Kevin hatte in der Rückrunde eine wichtige Rolle, die er auf und neben dem Platz gut ausgefüllt hat. Wir freuen uns deshalb sehr, dass er auch in der neuen Saison Teil unseres Kaders ist", wird S04-Boss Youri Mulder (57) in der offiziellen Vereinsmitteilung der Knappen zitiert.

Schlussmann Kevin Müller (35) bleibt Schalke 04 weiter erhalten.
Schlussmann Kevin Müller (35) bleibt Schalke 04 weiter erhalten.  © Bernd Thissen/dpa

7. Juli, 20.47 Uhr: Moritz-Broni Kwarteng kehrt an alte Wirkungsstätte zurück

Der 1. FC Magdeburg legt auf dem Transfermarkt nach: Nur Stunden nach der Verpflichtung von Paul Jaeckel (27) hat der Zweitligist nun den nächsten Neuzugang präsentiert.

Offensivspieler Moritz-Broni Kwarteng (28) kommt vom VfL Bochum, kehrt damit an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Vor drei Jahren war der 28-Jährige nämlich vom FCM an die Castroper Straße gewechselt.

7. Juli, 18.34 Uhr: 1. FC Magdeburg holt Paul Jaeckel

Paul Jaeckel (27) schließt sich ablösefrei dem 1. FC Magdeburg an. Der Zweitligist bestätigte die Verpflichtung am späten Dienstagnachmittag.

Zuletzt lief der 27-Jährige für Preußen Münster auf. Mit dem SCP stieg der Innenverteidiger Ende der Saison in die 3. Liga ab. Nun folgt ein neues Kapitel, zurück im Unterhaus.

7. Juli, 18.26 Uhr: Branimir Hrgota schließt sich dem FC St. Pauli an

Zweitligist FC St. Pauli hat den nächsten Deal unter Dach und Fach gebracht.

Wie die Kiez-Kicker am Dienstag mitteilten, wechselt Branimir Hrgota (33) ablösefrei ans Millerntor.

Mehr dazu hier: "St.-Pauli-Blog: Schwedischer Offensivspieler Branimir Hrgota wechselt ans Millerntor"

7. Juli, 15.52 Uhr: SSV Jahn Regensburg leiht Marco Wörner aus

Der SSV Jahn Regensburg hat hat seinen neuesten Transfer bekannt gegeben. Vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn 07 wechselt Offensivspieler Marco Wörner (21) auf Leihbasis zum Drittliga-Klub an die Donau.

"Marco ist ein offensiv vielseitig einsetzbarer Spieler, der sich durch seine hohe Spielintelligenz, Dynamik und Torgefahr auszeichnet. Er kann sowohl im Zentrum, als auch auf den Halbpositionen eingesetzt werden und wird unserem Spiel mit seinem Tiefgang und seiner Flexibilität weitere Elemente", ist Sportdirektor Alexander Schmalhofer (39) von der Qualität des Neuzugangs überzeugt.

"Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für den SSV Jahn entschieden hat und künftig unsere Mannschaft verstärken wird."

Marco Wörner (21) streift sich von nun an das Jahn-Trikot über.
Marco Wörner (21) streift sich von nun an das Jahn-Trikot über.  © Köglmeier / SSV Jahn

7. Juli, 14.30 Uhr: Leo Eberle wechselt nach Würzburg

Die Würzburger Kickers haben sich in der Defensive verstärkt.

Wie der Drittliga Drittliga-Aufsteiger am Dienstag offiziell bekannt gab, wechselt Leo Eberle (20) von der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg an den Dallenberg.

"Mit Leo bekommen wir einen jungen, hungrigen und hochtalentierten Spieler, der mit seinen gerade einmal 20 Jahren schon über ordentliche Spielerfahrung und Spielintelligenz verfügt. Wir beobachten ihn schon länger und sind froh, dass er sich für uns entschieden hat", wird Kickers-Chefcoach Michael Schiele (48) in der Vereinsmitteilung zitiert.

7. Juli, 14.21 Uhr: Alexander Nübel zieht es in die Türkei

Nach sechs Jahren ist das Kapitel FC Bayern für Alexander Nübel (29) endgültig beendet.

Für den 29-jährigen Schlussmann geht es vom deutschen Rekordmeister in die Türkei. Besiktas Istanbul sicherte sich die Dienste des Keepers, bestätigte am Dienstag eine "grundsätzliche Einigung". Angaben zur Höhe der Ablöse machte der Hauptstadtklub jedoch nicht.

Dem Vernehmen nach erhält der FCB zunächst bis zu sieben Millionen Euro. Über Bonusklauseln könnte die Gesamtsumme um weitere fünf Millionen Euro anwachsen.

Mit der Perspektive, irgendwann Manuel Neuer (40) zu beerben, wechselte Nübel 2020 vom FC Schalke 04 nach München. Doch der Plan ging nie auf. Stattdessen spielte der Keeper zunächst auf Leihbasis für die AS Monaco sowie in den vergangenen drei Jahren für den VfB Stuttgart.

Alexander Nübel (29) schließt sich Besiktas Istanbul an.
Alexander Nübel (29) schließt sich Besiktas Istanbul an.  © Federico Gambarini/dpa

6. Juli, 15.14 Uhr: Tolga Cigerci verlässt Energie Cottbus in Richtung Altglienicke

Die VSG Altglienicke rüstet weiter auf und verpflichtet Tolga Cigerci (34) von Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus.

Alle Hintergründe lest Ihr in unserem Artikel: "Nächster Transferknaller! VSG Altglienicke holt nach Brooks auch Cigerci".

Titelfoto: Bernd Thissen/dpa

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