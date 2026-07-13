Transfermarkt im Ticker: Deutsches Abwehrtalent wechselt innerhalb der Bundesliga
Deutschland - Der Sommer wird heiß! Nicht nur aufgrund der Temperaturen, sondern weil es im deutschen Fußball auf dem Transfermarkt bis zum Deadline Day am 1. September rund geht.
In unserem Liveticker geben wir Euch einen Überblick über die wichtigsten Transfers der Bundesliga, der 2. Bundesliga und der 3. Liga sowie ausgewählte Wechsel in den Regionalligen. Auf internationaler Ebene werfen wir ein Auge auf die Kracher-Verpflichtungen der Top-Teams.
Hier geht es zum Liveticker:
13. Juli, 15.11 Uhr: Brajan Gruda bleibt bei RB Leipzig
RB Leipzig kann einen absoluten Wunschspieler halten: Die Leihe von Brajan Gruda (22) wird um ein Jahr verlängert.
Schon im Februar 2026 war der Offensivspieler auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion aus der Premier League gekommen und hatte in 14 Einsätzen für Leipzig sechs Scorerpunkte gesammelt, jetzt haben sich beide Vereine auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in der kommenden Saison geeinigt.
"Für mich war schnell klar, dass ich gerne bei RB Leipzig bleiben möchte. Ich wollte den Wechsel schon im vergangenen Winter unbedingt – und meine Erwartungen haben sich in den ersten Monaten absolut erfüllt. Der Spielstil passt sehr gut zu mir, ich fühle mich in der Mannschaft und im gesamten Klub total wohl", schwärmte der deutsche U21-Nationalspieler.
13. Juli, 14.50 Uhr: Hennes Behrens wechselt von der TSG 1899 Hoffenheim zum FC Augsburg
Der FC Augsburg plant für die Zukunft: Linksverteidiger-Talent Hennes Behrens (21) kommt von der TSG 1899 Hoffenheim in die Fuggerstadt und unterschreibt dort gleich einen Fünfjahresvertrag.
Der Außenbahnspieler wurde, seit er 15 ist, bei den Hoffenheimern ausgebildet und feierte dort auch seine Bundesliga-Premiere. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison wurde er dann zum 1. FC Heidenheim ausgeliehen, konnte in 16 Einsätzen überzeugen und sich so in den Fokus des FCA spielen.
"Wir freuen uns sehr, dass Hennes seinen Weg beim FC Augsburg fortsetzen wird. Er bringt in seinem jungen Alter bereits wertvolle Bundesliga-Erfahrung mit und hat seine Qualitäten auf diesem Niveau unter Beweis gestellt. Mit seiner Physis und seinen fußballerischen Fähigkeiten passt er sehr gut zu unserer Mannschaft", lobte Sportdirektor Benjamin Weber (43).
11. Juli, 19 Uhr: KSC sichert sich Schweden Viktor Bergh, der zuletzt für Hansa Rostock auflief
Der Karlsruher SC hat sich die Dienste des schwedischen Linksverteidigers Viktor Bergh (26) gesichert, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Hansa Rostock in der 3. Liga auflief.
Die Badener verpflichteten Bergh nun fest vom schwedischen Erstligisten Djurgardens IF. Der Neuzugang reiste gleich mit ins Trainingslager des KSC nach Neukirchen in Österreich.
"Uns ist die Bedeutung der Position des Linksverteidigers sehr bewusst. Deshalb war es für uns klar, dass wir nach der Leihe von Deniz Ofli auf der Position noch etwas machen wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Viktor einen erfahrenen und gestandenen Linksverteidiger für uns gewonnen haben, der einerseits über internationale Erfahrungen verfügt, aber aus seiner Zeit in Rostock auch den deutschen Fußball kennt", erklärte der Geschäftsführer Sport Mario Eggimann (45).
10. Juli, 20.34 Uhr: FC Augsburg tütet Wechsel von Fortuna-Talent ein
Sima Suso (21) verlässt Fortuna Düsseldorf und schließt sich dem FC Augsburg an. Dafür sollen rund 1,7 Millionen Euro von der Fuggerstadt an den Rhein fließen.
Das Mittelfeldjuwel hatte zuvor beim Zweitliga-Absteiger eine Krankschreibung eingereicht und damit auf einen Transfer hingewirkt. Das funktionierte offenbar. Der Abschied wird Düsseldorf aber neben dem Geld immerhin auch mit Talent Felix Meiser (19) versüßt, der den umgekehrten Weg geht und vom FCA zu F95 wechselt.
Suso konnte in der vergangenen Saison seinen Durchbruch bei den Fortuna-Profis feiern und avancierte mit 24 Partien in der 2. Bundesliga zur Stammkraft. "Sima bringt ein äußerst spannendes Spielerprofil mit. Er ist vielseitig einsetzbar und verfügt trotz seines jungen Alters bereits über viel Wettkampferfahrung. Dass er in der vergangenen Saison regelmäßig in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam, unterstreicht sein großes Potenzial und seine Qualität", freute sich FCA-Sportdirektor Benjamin Weber.
10. Juli, 20.23 Uhr: Ex-BVB-Talent Ole Pohlmann kehrt nach Deutschland zurück
Das Portugal-Abenteuer ist beendet: Die SpVgg Greuther Fürth hat Ole Pohlmann (25) von Rio Ave verpflichtet. Beim Kleeblatt unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2029.
In den vergangenen zwei Saisons war der gebürtige Mindener auf der iberischen Halbinsel am Ball, wo er in 66 Pflichtspielen zwei Treffer und fünf Vorlagen beisteuerte. Ausgebildet wurde der inzwischen 25-Jährige in den Nachwuchsabteilungen von Hannover 96 und vom VfL Wolfsburg, ehe er 2021 in die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund kam. Beim BVB überzeugte Pohlmann vor allem in der U23, womit er sich im Februar 2024 sein Profidebüt verdiente. Ein weiterer Kurzeinsatz für die Schwarz-Gelben kam daraufhin noch dazu.
"Ole ist ein extrem spannender Spieler, der bei Borussia Dortmund spätestens nach dem Bundesliga-Debüt in den Fokus vieler Vereine gerückt ist. Er ist technisch stark und hat auch einen guten Abschluss. Ole kann sowohl im Zentrum als auch auf den offensiven Flügeln eingesetzt werden", freute sich Fürth-Sportchef Daniel Meyer.
10. Juli, 19.20 Uhr: Werder Bremen angelt sich WM-Keeper
WM-Verstärkung für Werder Bremen! Die Grün-Weißen komplettieren ihr Torwartteam und lotsen den österreichischen Nationalkeeper Alexander Schlager (30) an die Weser.
Dabei gelingt dem Bundesligisten ein Schnäppchen: Trotz laufenden Vertrags bei RB Salzburg bis 2027 kommt der Schlussmann ablösefrei nach Norddeutschland, wie unter anderem die Deichstube berichtet. Dort gibt er sich sogar erst einmal mit dem Platz als Nummer zwei in der Keeper-Hackordnung zufrieden, denn Karl Hein (24) soll bei dessen fester Verpflichtung der Stammplatz zugesichert worden sein.
Somit startet der gebürtige Salzburger als Herausforderer in die Vorbereitung. "Wir freuen uns, dass wir mit Alexander einen weiteren starken Keeper für uns gewinnen konnten. Wir sind davon überzeugt, dass er sich sportlich und charakterlich sehr gut in unser Team einfügen wird. Wir gehen damit mit einem sehr starken Torwart-Team in die Saison, das sich immer wieder gegenseitig herausfordern wird. Das war bei den Überlegungen auf dieser Position unser Wunsch", erklärte Peter Niemeyer.
10. Juli, 15.08 Uhr: BVB schnappt sich Wunderkind Liam Claude Kanté
Zuschlag für den BVB! Zahlreiche Vereine des Kontinents wollten Liam Claude Kanté (16) von Lokomotiva Zagreb loseisen, jetzt landete das Riesentalent bei der Borussia.
Dort ist der Innenverteidiger zunächst für die U19 eingeplant, wo er sich für Chancen in der Profimannschaft empfehlen soll.
"Liam ist ein Verteidiger mit einem sehr guten Gespür für das Spiel – er ist zweikampfstark und hat die nötige Ruhe am Ball. Wir sind überzeugt, dass er bei uns den nächsten großen Schritt machen wird", freute sich NLZ-Leiter Thomas Broich.
10. Juli, 14.27 Uhr: TSG Hoffenheim angelt sich Ausnahmetalent Nathan De Cat
Dieser Transfer-Coup ist sicher nicht die Katze im Sack: Das belgische Top-Talent Nathan De Cat wechselt für kolportierte 20 Millionen Euro zuzüglich möglicher Bonuszahlungen vom RSC Anderlecht nach Sinsheim.
Der erst 17-jährige zentrale Mittelfeldspieler avancierte vergangene Saison zur Stammkraft beim belgischen Spitzenklub und spielte sich mit starken Leistungen auf den Zettel zahlreicher europäischer Schwergewichte. So sollen auch Borussia Dortmund, RB Leipzig, Chelsea, Man City oder der FC Bayern am einfachen Nationalspieler drangewesen sein.
"Es freut uns ungemein, dass sich ein international so umworbener Spieler wie Nathan De Cat ganz bewusst für einen Wechsel zur TSG entscheidet. Das ist eine herausragende Bestätigung für den eingeschlagenen Weg", freute sich TSG-Boss Andreas Schicker daher.
Selbst zeigte sich der Rohdiamant ebenfalls hoffnungsvoll: "Die TSG hat sich sehr früh und nachhaltig um mich bemüht. Die Gespräche mit den Verantwortlichen um Andreas Schicker, Paul Pajduch und Trainer Chris Ilzer haben mich absolut überzeugt. Die TSG Hoffenheim bietet mir optimale Möglichkeiten, mich in einer europäischen Top-5-Liga zu beweisen und zum sportlichen Erfolg des Klubs beizutragen."
10. Juli, 14.08 Uhr: Dynamo Dresden verpflichtet Thomas Keller fest
Die Erfolgsgeschichte geht weiter! In der vergangenen Rückrunde war Thomas Keller vom 1. FC Heidenheim an Dynamo Dresden verliehen und hatte mit seiner starken Defensive und Torgefährlichkeit großen Anteil am Klassenerhalt. Jetzt konnte die Sportgemeinschaft den Innenverteidiger fest an die Elbe lotsen.
Alle Infos zum Wechsel unter: "Nächste Dynamo-Kracher: Keller schon da, auch mit einem anderen wird's heiß".
9. Juli, 18.34 Uhr: Keeper-Deal fix! Hannover 96 verstärkt sich mit Pascal Loretz
Hannover 96 hat sich für die bevorstehende Saison auf der Torhüterposition verstärkt.
Wie der Zweitligist am Donnerstag bekannt gab, wechselt Pascal Loretz (23) vom Schweizer FC Luzern zu den Niedersachsen an den Maschsee. Dort unterzeichnete der 23 Jahre junge Schlussmann einen Vierjahresvertrag, bleibt somit bis zum 30. Juni 2030 an Bord der 96er.
9. Juli, 15.14 Uhr: Düsseldorf gewinnt Rennen um Zwickaus Lukas Eixler
Der neue Klub von Zwickaus Lukas Eixler (22) steht fest: Die Sturmlatte (1,91 Meter) springt ablösefrei zu Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, wo er für zwei Jahre unterschreibt und die Rückennummer 11 erhält.
Zuvor hatte sich der Angreifer mit 28 Torbeteiligungen in zwei Jahren Regionalliga Nordost für höhere Aufgaben empfohlen und das Interesse zahlreicher Klubs auf sich gezogen.
Fortuna-Sportvorstand Samir Arabi (47) freut sich: "Lukas ist ein Spieler mit viel Entwicklungspotenzial, der besonders mit seiner körperlichen Präsenz und seiner Beidfüßigkeit besticht. Mit seinen Qualitäten erweitert er unsere Möglichkeiten im Offensivbereich und passt sehr gut in unser Anforderungsprofil. Wir freuen uns, dass wir Lukas für uns gewinnen konnten"
9. Juli, 12.57 Uhr: Meppen angelt sich Sturmtalent Richard Meier von Bayern auf Leihbasis
Drittliga-Aufsteiger SV Meppen hat sich Sturmtalent Richard Meier von Bayern München geangelt. Der 22-Jährige kommt ein Jahr auf Leihbasis ins Emsland.
Meier spielte in der Vorsaison für Bayern U23 und Unterhaching in der Regionalliga Bayern, zuvor zwei Saisons für Sandhausen 3. Liga (47 Spiele, zehn Torbeteiligungen).
9. Juli, 12.48 Uhr: Aachen holt Jugendspieler aus Leverkusen nach Hause
Alemannia Aachen hat in Ken Izekor (19) einen früheren Jugendspieler zurück an den Tivoli gelotst. Der Jungstürmer wechselt nach Abschluss seiner Junioren-Zeit bei Bayer Leverkusen ablösefrei zum Drittligisten.
Izekor ist gebürtiger Aachener und verließ die Alemannia einst im Alter von 11 Jahren Richtung Leverkusen Akademie. Acht Jahre später schließt sich der Kreis.
"Wir begrüßen mit Ken einen Spieler bei uns, der eine hervorragende Ausbildung bei Bayer Leverkusen genossen hat. Er hat sich früh mit Spielern gemessen, die deutlich älter als er waren und er hat es sich in jungen Jahren verdient, am Mannschaftstraining der Profis von Leverkusen unter Trainern wie Xabi Alonso teilzunehmen. Ich freue mich darauf, ihn nun bei uns zu haben", so TSV-Trainer Mersad Selimbegovic (44).
9. Juli, 12.41 Uhr: Elversberg sichert sich US-Hoffnung Campbell
Verstärkung für die SV Elversberg: Der Bundesliga-Aufsteiger sichert sich US-Hoffnung Cole Campbell (20). Der Außenstürmer wechselt gegen Ablöse vom BVB, die Rede ist von sechs Millionen Euro.
In der abgelaufenen Rückrunde war der Rechtsaußen an die TSG Hoffenheim ausgeliehen, kam aber nur in fünf Kurzeinsätzen zum Zug. Für die BVB-Profis stand Campbell sieben Mal in vier Jahren auf dem Feld.
"Mit Cole verpflichten wir einen weiteren hochtalentierten Spieler, der uns mit seinem außergewöhnlichen Tempo und seinen Fähigkeiten im Eins-gegen-Eins enorm weiterhelfen wird. Wir haben uns bereits über einen längeren Zeitraum um ihn bemüht und freuen uns sehr, dass er sich für uns entschieden hat", erklärt SVE-Sportdirektor Christian Weber (42).
8. Juli, 14.58 Uhr: Innenverteidiger Geschwill wechselt fest nach Essen
Max Geschwill (25) kehrt nach seiner Leihe zum 1. FC Magdeburg nicht mehr zu Holstein Kiel zurück. Der 25-jährige Innenverteidiger schließt sich stattdessen dem Drittligisten Rot-Weiss Essen an. Das teilten die Störche am Mittwoch mit.
"Wir sind gemeinsam mit Max zu der Überzeugung gekommen, dass ein Wechsel für seine sportliche Entwicklung der richtige Schritt ist", so Kevin Meinhardt (45), Sportliche Leiter der KSV. "Wir bedanken uns für seinen Einsatz im Trikot von Holstein Kiel und wünschen ihm für seine Zukunft bei Rot-Weiss Essen sowohl sportlich als auch persönlich alles Gute."
8. Juli, 11.29 Uhr: Kevin Müller bleibt auf Schalke
Nach einem halben Jahr auf Leihbasis trägt Keeper Kevin Müller (35) auch künftig das Trikot von Schalke 04.
Die Königsblauen und der 1. FC Heidenheim einigten sich auf einen festen Transfer. Das teilten beide Klubs am Mittwochvormittag mit. Zur Vertragslaufzeit wurden keine Angaben gemacht.
"Kevin hatte in der Rückrunde eine wichtige Rolle, die er auf und neben dem Platz gut ausgefüllt hat. Wir freuen uns deshalb sehr, dass er auch in der neuen Saison Teil unseres Kaders ist", wird S04-Boss Youri Mulder (57) in der offiziellen Vereinsmitteilung der Knappen zitiert.
7. Juli, 20.47 Uhr: Moritz-Broni Kwarteng kehrt an alte Wirkungsstätte zurück
Der 1. FC Magdeburg legt auf dem Transfermarkt nach: Nur Stunden nach der Verpflichtung von Paul Jaeckel (27) hat der Zweitligist nun den nächsten Neuzugang präsentiert.
Offensivspieler Moritz-Broni Kwarteng (28) kommt vom VfL Bochum, kehrt damit an seine frühere Wirkungsstätte zurück. Vor drei Jahren war der 28-Jährige nämlich vom FCM an die Castroper Straße gewechselt.
7. Juli, 18.34 Uhr: 1. FC Magdeburg holt Paul Jaeckel
Paul Jaeckel (27) schließt sich ablösefrei dem 1. FC Magdeburg an. Der Zweitligist bestätigte die Verpflichtung am späten Dienstagnachmittag.
Zuletzt lief der 27-Jährige für Preußen Münster auf. Mit dem SCP stieg der Innenverteidiger Ende der Saison in die 3. Liga ab. Nun folgt ein neues Kapitel, zurück im Unterhaus.
7. Juli, 18.26 Uhr: Branimir Hrgota schließt sich dem FC St. Pauli an
Zweitligist FC St. Pauli hat den nächsten Deal unter Dach und Fach gebracht.
Wie die Kiez-Kicker am Dienstag mitteilten, wechselt Branimir Hrgota (33) ablösefrei ans Millerntor.
Mehr dazu hier: "St.-Pauli-Blog: Schwedischer Offensivspieler Branimir Hrgota wechselt ans Millerntor"
7. Juli, 15.52 Uhr: SSV Jahn Regensburg leiht Marco Wörner aus
Der SSV Jahn Regensburg hat hat seinen neuesten Transfer bekannt gegeben. Vom Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn 07 wechselt Offensivspieler Marco Wörner (21) auf Leihbasis zum Drittliga-Klub an die Donau.
"Marco ist ein offensiv vielseitig einsetzbarer Spieler, der sich durch seine hohe Spielintelligenz, Dynamik und Torgefahr auszeichnet. Er kann sowohl im Zentrum, als auch auf den Halbpositionen eingesetzt werden und wird unserem Spiel mit seinem Tiefgang und seiner Flexibilität weitere Elemente", ist Sportdirektor Alexander Schmalhofer (39) von der Qualität des Neuzugangs überzeugt.
"Umso mehr freuen wir uns, dass er sich für den SSV Jahn entschieden hat und künftig unsere Mannschaft verstärken wird."
7. Juli, 14.30 Uhr: Leo Eberle wechselt nach Würzburg
Die Würzburger Kickers haben sich in der Defensive verstärkt.
Wie der Drittliga Drittliga-Aufsteiger am Dienstag offiziell bekannt gab, wechselt Leo Eberle (20) von der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg an den Dallenberg.
"Mit Leo bekommen wir einen jungen, hungrigen und hochtalentierten Spieler, der mit seinen gerade einmal 20 Jahren schon über ordentliche Spielerfahrung und Spielintelligenz verfügt. Wir beobachten ihn schon länger und sind froh, dass er sich für uns entschieden hat", wird Kickers-Chefcoach Michael Schiele (48) in der Vereinsmitteilung zitiert.
7. Juli, 14.21 Uhr: Alexander Nübel zieht es in die Türkei
Nach sechs Jahren ist das Kapitel FC Bayern für Alexander Nübel (29) endgültig beendet.
Für den 29-jährigen Schlussmann geht es vom deutschen Rekordmeister in die Türkei. Besiktas Istanbul sicherte sich die Dienste des Keepers, bestätigte am Dienstag eine "grundsätzliche Einigung". Angaben zur Höhe der Ablöse machte der Hauptstadtklub jedoch nicht.
Dem Vernehmen nach erhält der FCB zunächst bis zu sieben Millionen Euro. Über Bonusklauseln könnte die Gesamtsumme um weitere fünf Millionen Euro anwachsen.
Mit der Perspektive, irgendwann Manuel Neuer (40) zu beerben, wechselte Nübel 2020 vom FC Schalke 04 nach München. Doch der Plan ging nie auf. Stattdessen spielte der Keeper zunächst auf Leihbasis für die AS Monaco sowie in den vergangenen drei Jahren für den VfB Stuttgart.
6. Juli, 15.14 Uhr: Tolga Cigerci verlässt Energie Cottbus in Richtung Altglienicke
Die VSG Altglienicke rüstet weiter auf und verpflichtet Tolga Cigerci (34) von Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus.
Alle Hintergründe lest Ihr in unserem Artikel: "Nächster Transferknaller! VSG Altglienicke holt nach Brooks auch Cigerci".
6. Juli, 15.09 Uhr: Fortuna Düsseldorf vermeldet nächsten Neuzugang
Fortuna Düsseldorf verstärkt sein Mittelfeld mit Yassine Bouchama (29). Nach vier Jahren bei Preußen Münster wechselt der 29-Jährige ablösefrei zu Mit-Absteiger Fortuna Düsseldorf, wo er einen Zweijahresvertrag unterschreibt. Außerdem lotst F95 Torhüter Lasse Rieß (24) von Bundesligist Mainz 05 auf Leihbasis an den Rhein, er soll die neue Nummer 1 werden.
"Wir sind sehr froh darüber, dass wir Yassine von unserem Weg überzeugen konnten. Mit ihm verpflichten wir einen zweikampf- und laufstarken Mittelfeldspieler, der unserem Spiel mit seiner Erfahrung, Mentalität und Ballsicherheit guttun wird", freute sich Sportvorstand Samir Arabi (47) über die Verpflichtung von Bouchama.
Auch über Rieß verlor er zahlreiche lobende Worte: "Mit Lasse gewinnen wir einen Torhüter, der das moderne Torwartspiel verkörpert und mit seinen Qualitäten sehr gut zu uns und unserer Spielidee passt. In Mainz hat er bereits wertvolle Erfahrungen auf Bundesliga-Niveau gesammelt und bringt alles mit, um in der kommenden Saison bei uns eine tragende Rolle zu übernehmen. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat."
6. Juli, 11.44 Uhr: 1. FC Magdeburg verstärkt sich mit Doyoung Yoon
Der 1. FC Magdeburg hat den nächsten Neuen vorgestellt: Offensivspieler Doyoung Yoon (19) kommt für ein Jahr auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion.
Alles Wissenswerte zum Transfer lest Ihr hier: "Nächster Neuzugang: FCM bekommt Verstärkung aus der Premier League"
5. Juli, 19.09 Uhr: Hoffenheimer Touré wechselt zu Newcastle United
Was sich zuvor schon angedeutet hatte, ist nun offiziell: Bazoumana Touré (20) verlässt die TSG 1899 Hoffenheim in Richtung Premier League!
Der 20-Jährige zieht nach dem WM-Aus mit der Elfenbeinküste weiter zu Newcastle United, spült den Kraichgauern so eine Rekordeinnahme in die Kassen. Dem Vernehmen nach zahlt der Top-Klub nämlich 50 Millionen Euro für den Flügelspieler.
Damit ist Joelinton (29) seinen Status als teuerster TSG-Abgang los. Der brasilianische Mittelfeld-Motor war 2019 ebenfalls zu den Magpies auf die Insel gewechselt, hatte damals noch 43,5 Millionen Euro gekostet.
4. Juli, 14.24 Uhr: Bayern-Talent wird zum KSC verliehen
Der Karlsruher SC sichert sich für die kommende Saison ein Talent des FC Bayern: Deniz Ofli (19) kommt auf Leihbasis vom Rekordmeister.
Ofli, der seine Schuhe zunächst für den TSV 1860 München schnürte, wechselte mit zwölf Jahren in den Nachwuchs des FCB. Für die Rot-Weißen kam der Linksverteidiger nicht nur in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz, sondern trainierte auch mit den Profis und feierte bereits sein Bundesliga- und Champions-League-Debüt.
"Wir freuen uns auf einen Linksverteidiger, der defensiv zuverlässig und zweikampfstark ist und auch im Spiel nach vorne seine Akzente setzt. Dieses Gesamtpaket hat uns überzeugt und passt zu unserer Art und Weise, wie wir spielen wollen“, sagte Direktor Profifußball Timon Pauls (34). Für den türkischen Junioren-Nationalspieler sicherte sich der KSC zudem eine Kaufoption.
4. Juli, 12.20 Uhr: Holstein Kiel holt Ex-HSV-Kapitän Sebastian Schonlau
Nach einem Jahr in Kanada kehrt Sebastian Schonlau (31) nach Norddeutschland zurück: Der Ex-Kapitän des Hamburger SV schließt sich Holstein Kiel an, wo er auf seinen Ex-Coach Tim Walter (50) trifft.
"Bascho war in Hamburg mein Kapitän und einer meiner wichtigsten Ansprechpartner innerhalb der Mannschaft", freute sich der Trainer entsprechend über den Neuzugang: "Wir gewinnen mit ihm eine absolute Führungspersönlichkeit und einen sehr erfahrenen Innenverteidiger, der unsere Spielphilosophie verinnerlicht hat und der sich zu einhundert Prozent mit seiner neuen Aufgabe hier in Kiel identifiziert."
Schonlau verbrachte den Großteil seiner Karriere beim SC Paderborn, bevor er 2021 zum HSV wechselte. Er führte das Team 2025 wieder in die Bundesliga, spielte in den dortigen Planungen aber keine Rolle mehr und schloss sich daraufhin den Vancouver Whitecaps an.
3. Juli, 21.50 Uhr: Gonçalo Gregório wechselt zum SV Waldhof Mannheim
Der SV Waldhof Mannheim hat am Freitagabend den Transfer von Gonçalo Gregório (31) offiziell gemacht.
Mit dem Wechsel vom FC Noah zum Drittligisten kommt es für den portugiesischen Stürmer zum Wiedersehen mit Landsmann und SVW-Trainer Rui Mota (47). Im vergangenen Jahr hatten beide gemeinsam mit dem armenischen Top-Klub das Double aus Pokalsieg und Meisterschaft gefeiert.
Eine Ablöse fiel für Gregório nicht an, nachdem sein Vertrag beim armenischen Vizemeister zum 1. Juli ausgelaufen war.
3. Juli, 18.29 Uhr: Eintracht Braunschweig macht nächsten Transfer perfekt
Es dauerte keine Stunde! Kurz nach Bekanntgabe des Transfers von Junior Zé hat Eintracht Braunschweig schon den nächsten Kicker an Land gezogen.
Vom österreichischen Erstligisten Linzer ASK wechselt Angreifer Maximilian Entrup (28) fest an die Hamburger Straße, unterzeichnete dort einen Zweijahresvertrag bis Ende Juni 2028.
"Wir haben von Beginn an klar kommuniziert, dass wir uns im Sturm mit einem erfahrenen Spieler verstärken möchten. Mit Max ist uns genau das gelungen. Er bringt die notwendige Erfahrung, Abgezockheit und Präsenz mit. Zudem verfügt er sowohl über die Qualität im Wandspiel als auch in der Box", Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel (38) in der Vereinsmitteilung zum Entrup-Transfer zitiert.
"Max ist im Strafraum sehr präsent und besitzt einen Torriecher. Darüber hinaus zeichnet ihn ein großer Ehrgeiz und ein hoher Leistungsanspruch aus. Mit diesen wichtigen Eigenschaften wird er unserer jungen Mannschaft auf und neben dem Platz sehr guttun."
3. Juli, 17.57 Uhr: Drittliga-Aufsteiger Fortuna Köln verstärkt sich mit Bennit Bröge
Fortuna Köln hat den nächsten Neuzugang präsentiert!
Wie der Drittliga-Aufsteiger am Freitag offiziell bekannt gab, wechselt Bennit Bröge (20) auf Leihbasis vom SC Paderborn an den Rhein.
"Ich habe richtig Lust auf die neue Saison und werde alles für die Fortuna geben", freut sich der zentrale Mittelfeldspieler auf sein neues Kapitel in der Domstadt.
3. Juli, 17.24 Uhr: Junior Zé wechselt nach Braunschweig
Eintracht Braunschweig hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Junior Zé (20) vom Schweizer Erstligisten FC Basel fest verpflichtet.
Bei den Löwen unterschrieb der offensive Außenbahnspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029. Wie üblich gab der Unterhaus-Klub aus Niedersachsen jedoch keine näheren Details zum Deal preis.
3. Juli, 15.07 Uhr: TSV Havelse holt nächsten Alemannia-Aachen-Kicker
Wechsel im Doppelpack: Kurz nach der Vorstellung von Marc Richter (24) präsentiert der TSV Havelse auch Kwasi Okyere Wriedt (31) als Neuzugang. Auch er kommt von Alemannia Aachen.
Neben Stationen beim FC Bayern II, dem VfL Osnabrück oder Holstein Kiel sammelte der Stürmer auch Erfahrungen in den Niederlanden und der Türkei und soll den TSV in diesem Jahr auch sportlich in der 3. Liga halten.
Damit ist die Transferplanung des Drittligisten aber noch nicht abgeschlossen: Mit Jesse Tugbenyo (24) angeln sich die Nordlichter außerdem einen offensiven Mittelfeldspieler vom MSV Duisburg.
3. Juli, 15.07 Uhr: Greuther Fürth verpflichtet Paul Will fest
Er hatte großen Anteil am Aufschwung von Greuther Fürth in der Rückrunde: Paul Will (27) bleibt ein Kleeblatt. Der Mittelfeldspieler, in der vergangenen Halbserie bereits von Darmstadt 98 an Greuther Fürth ausgeliehen, wechselt fest innerhalb der 2. Bundesliga und unterschreibt einen Vertrag bis 2029.
Der 27-Jährige stellte seine Qualitäten bisher schon bei Stationen wie Bayern München II und Dynamo Dresden unter Beweis,. Nach seinem Wechsel zu den Lilien erlitt er allerdings einen Kreuzbandriss und musste mehr als ein Jahr pausieren, kurz nach seiner Genesung folgte dann der Wechsel nach Fürth.
"Wir alle wissen, was wir an Paul haben. Er hat uns in der Rückrunde entscheidend dabei geholfen, unser gesamtes Gefüge zu stabilisieren. Neben seinen Qualitäten auf dem Platz und seiner beeindruckenden Kämpfermentalität ist er ein enorm wertvoller Faktor für unsere Kabine und jemand, an dem sich besonders unsere jungen Spieler orientieren können", lobte Chefcoach Heiko Vogel (50) seinen Neuzugang.
3. Juli, 14.43 Uhr: FC Bayern holt Nathaniel Brown aus Frankfurt
Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern, jetzt machen die Klubs es offiziell: Nationalspieler Nathaniel Brown (23) wechselt von Eintracht Frankfurt zu Rekordmeister Bayern München.
Mehr über den Transfer lest Ihr hier: "Offiziell: FC Bayern holt Nationalspieler Nathaniel Brown".
3. Juli, 13.32 Uhr: Marc Richter wechselt innerhalb der 3. Liga
Nach nur einem Jahr zieht Marc Richter (24) weiter: Der Mittelfeldspieler verlässt Alemannia Aachen und schließt sich dem TSV Havelse an.
Erst im Sommer 2025 war er von der Zweitvertretung von Mainz 05 an den Tivoli gewechselt und dort in der Hinrunde häufig zum Einsatz gekommen, spielte in der Rückrunde allerdings keine Rolle mehr in der Kaderplanung und zieht nun innerhalb der 3. Liga weiter.
"Marc hat in der Zeit bei Mainz – sowie in Aachen, gezeigt wozu er imstande ist. Er gehört zweifelsohne in
diese 3. Liga und wird dies bei uns weiterhin unter Beweis stellen. Er hat eine gute Dynamik in seinen
Aktionen und wird besonders in den Umschaltmomenten gefährlich vor dem gegnerischen Tor", betonte Trainer Samir Ferchichi (41).
3. Juli, 12.01 Uhr: Noah Pesch wechselt zu Rot-Weiss Essen
Im Gegenzug gibt Borussia Mönchengladbach einen Offensivspieler ab: Noah Pesch (21) wechselt fest in die 3. Liga zu Rot-Weiss Essen.
Der gebürtige Aachener verbrachte seine gesamte Jugend bei Bayer Leverkusen, bevor es ihn 2024 zur zweiten Mannschaft der Fohlen zog. Neben 30 Einsätzen in der Regionalliga feierte er bei Gladbach auch sein Bundesliga-Debüt und wurde in der vergangenen Saison zum 1. FC Magdeburg ausgeliehen. Jetzt geht der kroatische U21-Nationalspieler den nächsten Schritt in der 3. Liga.
"Ich bin sehr glücklich, dass der Wechsel nach Essen zustande gekommen ist. Die Gespräche mit den Verantwortlichen und das große Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, haben mich von Anfang an überzeugt. RWE ist genau der richtige Verein, um den nächsten Schritt in meiner sportlichen Entwicklung zu gehen", zeigte sich Pesch überzeugt von seinem neuen Arbeitgeber.
3. Juli, 11.49 Uhr: Borussia Mönchengladbach holt Abwehrtalent Jan Leszczyński aus Polen
Borussia Mönchengladbach sorgt für die Zukunft vor und sichert sich die Dienste des polnischen Abwehrtalents Jan Leszczyński (19). Der Innenverteidiger kommt von seinem Heimatverein Legia Warschau und unterschreibt einen Vertrag bis 2030 am Niederrhein.
"Jan ist ein sehr talentierter Innenverteidiger und besitzt ein wirklich sehr spannendes Profil und ein großes Potential", freute sich Fohlen-Sportchef Rouven Schröder (50). "Er ist zweikampfstark, hat ein gutes Kopfballspiel, ist beidfüßig und hat eine saubere Spieleröffnung. Außerdem ist er sehr fokussiert und ehrgeizig und steht am Anfang eines spannenden Weges."
Leszczyński spielt aktuell für die polnische U19-Nationalmannschaft, durchlief zuvor auch die anderen Juniorenteams seines Heimatlandes. Im Verein sammelte er neben erster Erfahrung bei den Profis bereits Einsätze in der UEFA Youth League. Dem Kicker zufolge soll Gladbach für den 19-Jährigen tief in die Tasche greifen: 2,5 bis 3 Millionen Euro überweist die Borussia demzufolge nach Polen.
2. Juli, 20.17 Uhr: 1. FC Köln schnappt sich Luka Lochoshvili vom 1. FC Nürnberg
Der 1. FC Köln meldet Vollzug und holt mit Luka Lochoshvili (28) vom 1. FC Nürnberg einen neuen Innenverteidiger an Bord.
Alle Infos zum Transfer findet Ihr hier.
2. Juli, 18.36 Uhr: Energie Cottbus holt nächsten verlorenen Sohn zurück
Nach Leonardo Bittencourt (32) hat Energie Cottbus einen weiteren Ex-Spieler mit klangvollem Namen zurück in die Lausitz geholt: Lucas Copado (22)!
Der Sohn des früheren Bundesligaprofis Francisco Copado wechselt ein Jahr nach seinem Abgang vom SC Paderborn wieder zum FCE.
Alle Infos zum Deal unter: "Wieder aus der Bundesliga! Cottbus holt den nächsten verlorenen Sohn zurück".
2. Juli, 15.15 Uhr: Manchester City bricht eigenen Transferrekord
Rekord-Deal in Manchester! Die Citizens holen den englischen WM-Fahrer Elliot Anderson (23) und legen dafür dem Vernehmen nach satte 135 Millionen Euro auf den Tisch.
Damit avanciert der zentrale Mittelfeldmann, der vom Premier-League-Konkurrenten Nottingham Forest kommt, zum teuersten Spieler in der Geschichte der Skyblues. Der 23-Jährige löst seinen englischen Landsmann Jack Grealish (2021/22, 117,5 Millionen Euro) ab.
Der Allrounder stammt aus der Jugend von Newcastle United, wechselte im Sommer 2024 zu den Tricky Trees und entwickelte sich dort seitdem zum absoluten Leistungsträger sowie einem der besten Box-to-Box-Spieler der Premier League. Seinen Medizincheck absolvierte Anderson bereits in den USA.
2. Juli, 14.40 Uhr: 1. FC Saarbrücken bedient sich in Südkorea
Die Molschder aus Saarbrücken basteln weiter fleißig am Kader für die neue Saison und holen Seung-joon Lee (21) vom Yongin FC.
Der Flügelstürmer ist ehemaliger U20-Nationalkicker seines Landes und stammt aus einer echten Fußball-Familie: Auch sein Vater Eul-yong war Profi und kickte unter anderem für Trabzonspor, Bruder Tea-seok ist Stammkraft bei Austria Wien und vertrat Südkorea zuletzt bei der WM.
"Er ist ein sehr spannender Spieler, von dem wir vor allem für die Umschaltmomente viele Impulse erwarten. Er hat aber nicht nur ein gutes Tempo, sondern auch in Eins-gegen-eins-Situationen große Stärken", zeigte sich FCS-Sportvorstand Markus Thiele begeistert.
2. Juli, 14.35 Uhr: Union-Eigengewächs wechselt zum VfB Stuttgart
David Preu (21) verlässt Union Berlin und schließt sich dem VfB Stuttgart an. Dort ist der Linksaußen zunächst für die zweite Mannschaft eingeplant.
"Für seine weitere Entwicklung ist es wichtig, dauerhaft auf hohem Niveau Verantwortung zu übernehmen. Wir danken ihm für seinen Einsatz im Trikot des 1. FC Union Berlin und wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute", so FCU-Sportchef Horst Heldt.
2. Juli, 14.31 Uhr: Greuther Fürth angelt sich Drittliga-Talent
Benjamin Zank (21) verlässt Viktoria Köln nach nur einem Jahr bereits wieder und wechselt in die 2. Bundesliga zur SpVgg Greuther Fürth. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.
In der vergangenen Saison machte der 1,95 Meter große Mittelstürmer mit 13 Treffern in 37 Pflichtspielpartien für die Höhenberger auf sich aufmerksam, auch wenn er größtenteils als Joker zum Einsatz kam und acht seiner Tore im Landespokal erzielte.
"Bennys Entwicklung im letzten Jahr ging sehr schnell, gerade in der Rückrunde war er ein wichtiger Faktor in unserem Spiel. Dass er jetzt trotz seiner aktuellen Verletzung den Schritt zu Fürth in die 2. Liga gehen kann, zeigt das Potential das noch in ihm steckt", erklärte Viktoria-Boss Valentin Schäfer.
Fürth-Geschäftsführer Daniel Meyer freute sich: "Wir sehen es als Statement für unseren Weg, dass er sich fürs Kleeblatt entschieden hat. Er bringt mit seiner Physis und Athletik eine hohe Präsenz und Dynamik mit. Seine Entwicklung in den vergangenen Jahren war bemerkenswert, weil er sich jeden Schritt hart erarbeitet hat. Diese Mentalität brauchen wir auch bei uns."
2. Juli, 11.15 Uhr: Moritz Broschinski schließt sich dem KSC an
Vom "Joggeli" in Richtung Wildpark! Der Karlsruher SC ist auf dem Transfermarkt tätig geworden.
Wie der Zweitligist am Donnerstagvormittag bekannt gab, kommt Angreifer Moritz Broschinski (25) vom Schweizer Rekordmeister FC Basel. Chefcoach Maximilian Senft (36) verfügt damit über eine weitere Alternative für die Offensive.
"Moritz Broschinski ist ein Spieler, der genau in das Profil passt, das wir für diese Position definiert haben - athletisch, taktisch und charakterlich", beschreibt KSC-Boss Mario Eggimann (45) den sechsten Neuzugang des Sommers.
1. Juli, 18.23 Uhr: FC Bayern macht Saibari-Transfer perfekt
Der deutsche Rekordmeister hat noch während der laufenden WM den Wechsel von Marokko-Star Ismael Saibari (25) von der PSV Eindhoven eingetütet.
"Bereits als Kind träumt man, bei einem Verein wie dem FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben – jeder weiß, dass das einer der größten Clubs der Welt ist. Der FC Bayern spielt jedes Jahr um die wichtigsten Titel wie die Champions League, und ich möchte hier so viele Titel wie möglich gewinnen", freute sich der 25-Jährige auf die Aufgabe.
Alle Infos zum Transfer unter: "Die Tinte ist trocken: FC Bayern holt WM-Torschützen für fünf Jahre".
1. Juli, 14.24 Uhr: Nick Seidel schließt sich dem SC Verl an
Innenverteidiger Nick Seidel (21) kehrt nach seiner Leihe zu Jahn Regensburg nicht nach Nürnberg zurück, sondern wechselt fest in die 3. Liga zum SC Verl.
Dort hat der Linksfuß einen Vertrag bis zum 30. Juni 2029 unterschrieben. Für den SSV stand das Abwehrtalent letzte Saison wettbewerbsübergreifend 26 Mal auf dem Rasen.
1. Juli, 14.21 Uhr: MSV Duisburg angelt sich Frederik Christensen
In der vergangenen Saison half Linksverteidiger Frederik Christensen fleißig beim Aufstieg des VfL Osnabrück mit, jetzt wechselt der 24-jährige Däne jedoch zu den Zebras nach Duisburg.
Zuletzt war er nämlich von IF Brommapojkarna an die Bremer Brücker ausgeliehen, absolvierte beim VfL 32 Spiele (drei Tore, fünf Vorlagen).
"Er kann die linke Schiene spielen wie zuletzt in Osnabrück, aber genauso auch als Linksverteidiger in der 4er-Kette. Früher hat er auch schon die offensiven Flügelpositionen gespielt, einfach ein vielseitiger Spieler. Er hat einen enorm aktiven Spielstil, ist total griffig, denkt offensiv, genau das Profil, welches zu unserer Spielweise passt", lobte MSV-Boss Christopher Schmoldt seinen Neuling.
1. Juli, 14.01 Uhr: 1. FC Saarbrücken holt Ex-BVB-Talent
Gökdeniz Gürpüz (20) wechselt ablösefrei von Galatasaray Istanbul nach Saarbrücken.
Beim türkischen Spitzenklub absolvierte der zentrale Mittelfeldspieler sieben Einsätze für die Profis, außerdem kam er 27 Mal für die U19 zum Einsatz. Sein Vertrag in Istanbul lief zum Saisonende aus. Zuvor hatte der gebürtige Duisburger sein Handwerk in der Jugend von Borussia Dortmund gelernt, dort kam er auf 31 Spiele für die U17 (fünf Tore, fünf Assists).
"Er ist ein Zehner mit sehr gutem Spielverständnis, kann in den Räumen gut auflösen und erweitert unser Offensivpotenzial. Das können wir gebrauchen, vor allem, wenn ein Gegner tief steht", freute sich FCS-Sportvorstand Markus Thiele.
30. Juni, 22.04 Uhr: SV Waldhof Mannheim holt Moritz Polte
Die Kaderplanung des SV Waldhof Mannheim für die kommende Spielzeit in der 3. Liga nimmt weiter Fahrt auf.
Mit Moritz Polte (18) kommt ein neuer Innenverteidiger von Regionalligist BFC Dynamo nach "Monnem".
Die Badener gaben den Wechsel am späten Dienstagabend bekannt, hielten sich jedoch zu Vertragsdetails bedeckt.
30. Juni, 20.42 Uhr: Sejdo Durakov wechselt fest nach Ingolstadt
Offensivtalent Sejdo Durakov (19) trägt künftig das Trikot des FC Ingolstadt 04.
Der Drittligist sicherte sich die Dienste des 19 Jahre jungen Stürmers von Regionalligist Rot-Weiß Erfurt. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.
"Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren offen und wertschätzend, sodass ich schnell das Gefühl hatte, hier genau richtig zu sein. Ich freue mich darauf, meine neuen Mitspieler kennenzulernen, mich jeden Tag weiterzuentwickeln und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein", blickt der Nordmazedonier seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen.
30. Juni, 20.30 Uhr: SV Damrstadt 98 rüstet im Mittelfeld auf
Für die kommende Zweitliga-Saison hat der SV Darmstadt 98 personell nachgelegt und Mittelfeldspieler Lance Duijvestijn (27) verpflichtet.
Vom niederländischen Erstliga-Klub Sparta Rotterdam kommt der Mittelfeldakteur zu den Lilien ans Böllenfalltor.
Der 27-Jährige war zuvor ein halbes Jahr an Fortuna Sittard ausgeliehen, absolvierte in der abgelaufenen Spielzeit 28 Spiele in der Eredivisie. Dabei verbuchte er drei Treffer sowie zwei Assists.
30. Juni, 20.17 Uhr: SC Verl verstärkt sich mit Tim Heike
Der SC Verl hat am Dienstag die Verpflichtung von Tim Heike (26) bekannt gegeben.
Der 26 Jahre alte Offensivspieler, der in der Rückrunde beim MSV Duisburg außen vor blieb, soll künftig die Offensive des direkten Drittliga-Konkurrenten beleben.
30. Juni, 16.44 Uhr: Alexander Prokopenko zieht es in die Domstadt
Viktoria Köln hat den nächsten Neuzugang an Land gezogen.
Alexander Prokopenko (24) macht den nächsten Schritt und verlässt den Regionalligisten FC Carl Zeiss Jena in Richtung Höhenberg. Beim Drittliga-Klub ist der Offensivspieler damit bereits die siebte Neuverpflichtung.
Details zum Vertrag wurden nicht bekannt gegeben.
30. Juni, 16.19 Uhr: Noah Katterbach wechselt nach Braunschweig
Eintracht Braunschweig hat sich die Dienste von Noah Katterbach (25) gesichert.
Der Drittligist nimmt den Linksverteidiger für die bevorstehende Saison auf Leihbasis vom Hamburger SV unter Vertrag. Das teilten die Löwen selbst am Dienstag mit. Das Arbeitspapier enthält darüber hinaus eine Kaufoption.
Der 25-Jährige besitzt beim HSV noch einen gültigen Vertrag bis Juni 2028. Sportlich spielte Katterbach zuletzt jedoch keine Rolle. In der vergangenen Spielzeit blieb er ohne Einsatz.
30. Juni, 15.37 Uhr: FC Schalke 04 gibt Remmert-Abgang bekannt
Abschied auf Zeit: Für Peter Remmert (20) geht das Kapitel Schalke 04 nach zwei Jahren vorerst zu Ende.
Der Bundesliga-Aufsteiger bestätigte am Dienstag nämlich den Leihwechsel des 20-Jährigen zum MSV Duisburg. Beim zwei Klasse niedriger spielenden Revier-Nachbarn soll der Stürmer den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen, möglichst viele Einsatzminuten erhalten.
In der Spielzeit 2024/25 lief Remmert erstmals für die Profis der Königsblauen auf. Insgesamt kam er in den vergangenen beiden Saisons jedoch nur fünfmal zum Einsatz.
30. Juni, 14.35 Uhr: Wesley Adeh per Leihe nach Münster
Preußen Münster hat Wesley Adeh (19) verpflichtet.
Wie der Drittliga-Klub am Dienstag verkündete, wechselt der junge Mittelfeldakteur auf Leihbasis vom Bundesligisten SV Werder Bremen zu den Adlern.
"Wesley ist ein sehr talentierter und entwicklungsfähiger Mittelfeldspieler, der trotz seines jungen Alters bereits eine hohe Qualität mitbringt. Er besitzt große Spielintelligenz, Dynamik und Intensität", wird SCP-Sportdirektor Jan Uphues (38) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.
"Wir freuen uns, Wesley für die kommende Saison bei uns zu haben. Er ist für sein Alter schon sehr reif und soll bei uns den nächsten Schritt in seiner Laufbahn gehen."
30. Juni, 13.14 Uhr: Haugen stürmt zu Klose in die 2. Liga
Stürmer Sigurd Haugen (28) wagt den nächsten Schritt und wechselt in die 2. Liga zum 1.FC Nürnberg: Dort trifft er auf den früheren Weltklasse-Stürmer Miroslav Klose (48) als Trainer.
Der Norweger kommt nach dem Zwangsabstieg ablösefrei von 1860 München, wo er in der abgelaufenen Saison 16 Tore und vier Vorlagen markierte.
"Sigurd Haugen hat seine Torjägerqualitäten in den vergangenen Jahren mehrfach bewiesen und in den letzten zwei Jahren auch in der 3. Liga überzeugt. Die Situation bei 1860 hat uns die Möglichkeit geboten, ihn davon zu überzeugen, seinen Weg künftig in Nürnberg fortzusetzen", so Sportvorstand Joti Chatzialexiou (50).
30. Juni, 10.43 Uhr: Regionalliga-Topstürmer Ugondu entscheidet sich für den FC Ingolstadt
Die Entscheidung ist gefallen! Regionalliga-Topstürmer Obed Chidindu Ugondu (24) schließt sich Drittligist FC Ingolstadt an.
Der FCI gewinnt damit das Rennen um den begehrten Stürmer, an dem zahlreiche vereine aus der 3. und 4. Liga Interesse bekundet hatten. Ugondu hatte in zwei Jahren für Rot-Weiß Erfurt 34 Tore in 68 Spielen markiert.
"Obed hat sich seinen Weg in die 3. Liga mit konstanten Leistungen erarbeitet. Uns überzeugt nicht nur seine Trefferquote, sondern vor allem die Art, wie er Fußball spielt. Er bringt Tempo mit, sucht konsequent den Weg zum Tor und verfügt über eine hohe Präsenz im letzten Drittel. Mit seinen Qualitäten erweitert er unsere Möglichkeiten in der Offensive" sagt Rico Hof, Kaderplanungs-Koordinator der Ingolstädter.
29. Juni, 15.48 Uhr: Düsseldorf kauft Eric Hottmann aus Vertrag bei Regensburg
Neu-Drittligist Fortuna Düsseldorf lässt die Muskeln spielen: Der Zweitliga-Absteiger hat Stürmer Eric Hottmann 826) aus seinem Vertrag beim künftigen Liga-Konkurrenten Jahn Regensburg gekauft.
Möglich machte dies eine Ausstiegsklausel im eigentlich bis Sommer 2027 gültigen Kontrakt Hottmanns, der in Düsseldorf jetzt für drei Jahre unterschrieb. Der Angreifer hatte mit 18 Torbeteiligungen seine bis dato beste Saison seiner Karriere hingelegt.
"Wir sind sehr froh, dass sich Eric für einen Wechsel zu uns entschieden hat. Mit ihm gewinnen wir einen Angreifer, der seine Qualitäten in der 3. Liga bereits unter Beweis gestellt hat. Er bringt mit seiner offensiven Wucht, seiner Abschlussstärke sowie seiner hohen Laufbereitschaft wichtige Eigenschaften für unser Spiel mit", so Fortuna-Sportchef Samir Arabi (47).
29. Juni, 15.31 Uhr: Kiel zieht georgischen Nationalstürmer an Land
Zweitligist Holstein Kiel hat sich die Dienste des georgischen Nationalstürmers Giorgi Kvilitaia (32) gesichert. Der Routinier bestritt bis heute 44 Länderspiele und unterschrieb für zunächst ein Jahr an der Kieler Förde.
Zuletzt lief der Angreifer für den FC Metz in Frankreichs Ligue 1 (zehn Spiele, zwei Tore) auf. Zu Saisonbeginn hatte der Kvilitaia mit Aris Limassol die Qualifikation zu Conference League gespielt.
"Mit Giorgi gewinnen wir einen sehr erfahrenen klassischen Stoßstürmer. Er verfügt über enorme Präsenz im Strafraum, körperliche Robustheit und ein gutes Kopfballspiel. Darüber hinaus bringt er Führungsqualitäten mit", so KSV-Sportchef Olaf Rebbe (48).
28. Juni, 13.18 Uhr: Darmstadt 98 lockt Flügelflitzer aus den Niederlanden
Neuer Schwung für die Darmstädter Offensive: Die Lilien haben Ibrahim El Kadiri (24) von De Graafschap Doetinchem verpflichtet.
Der Flügelstürmer wurde im Nachwuchs von Ajax Amsterdam ausgebildet und spielte seit 2019 erst beim FC Volendam, dann bei De Graafschap in den ersten beiden niederländischen Ligen. Der Schritt zum SV 98 ist damit sein erster ins Ausland.
"Seit der ersten Kontaktaufnahme war ich begeistert von der Möglichkeit, für Darmstadt in der 2. Bundesliga zu spielen. Umso glücklicher bin ich nun, dass ich diesen Schritt gehen kann. Ich freue mich sehr auf den Verein, die Fans und die Atmosphäre am Böllenfalltor", schwärmte der Neuzugang.
28. Juni, 11.23 Uhr: Saarbrücken angelt sich nächstes Talent für ein Jahr
Der 1. FC Saarbrücken hat nach Alexander Staff (18) den nächsten Leihspieler eingetütet: Von Mainz 05 kommt Daniel Gleiber (21) für eine Saison.
Der zentrale Mittelfeldspieler gehörte zum Anschlusskader der Bundesliga-Profis und feierte sein Debüt 2024 ausgerechnet gegen Bayern München.
"Daniel ist ein sehr guter Fußballer - und er bringt alle Elemente mit rein, die wir haben wollen. Er hat in Mainz viel mit den Profis trainiert und sogar schon 24 Minuten Conference League gespielt", beschreibt FCS-Sportchef Markus Thiele (44).
27. Juni, 13.03 Uhr: Essen holt gleich zwei Sturm-Talente aus der Bundesliga per Leihe
Drittligist Rot-Weiss Essen hat zwei Talente aus der Bundesliga ausgeliehen: Vom FC Augsburg kommt für eine Spielzeit Aiman Dardari (21). Der Linksaußen war in der Rückrunde zu Zweitligist SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen, kam aber nur auf sechs Kurzzeiteinsätze.
Darüber hinaus wurde die Leihe mit Mittelstürmer Jaka Cuber Potocnik (21) und dem 1. FC Köln um eine Saison verlängert. Der Slowene war in der zurückliegenden Saison bereits an die Essener Hafenstraße ausgeliehen gewesen (21 Spiele, vier Tore).
27. Juni, 11.36 Uhr: Saarbrücken schnappt sich Gold-Gewinner der Fritz-Walter-Medaille für eine Saison
Wird dieser Name der nächste Newcomer der 3. Liga? Der 1. FC Saarbrücken hat sich Sturm-Juwel Alexander Staff für die neue Saison geschnappt. Der 18-Jährige kommt für ein Jahr auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt.
Staff ist langjähriger Junioren-Nationalspieler, gewann im Vorjahr die Fritz-Walter-Medaille in Gold in der Kategorie U17, sicherte sich zuvor einen Platz in den Geschichtsbüchern der Regionalliga Südwest als jüngster Torschütze aller Zeiten (16 Jahre, 4 Monate, 20 Tage)
FCS Sportvorstand Markus Thiele (44) zeigt sich hocherfreut: "Er hat super Dynamik, ist laufstark - und an seinem Marktwert sieht man, was für ein Potenzial in ihm steckt. Alex soll sich bei uns weiterentwickeln."
27. Juni, 9.44 Uhr: Düsseldorf schnappt sich Aue-Keeper Louis Lord
Dass Louis Lord Erzgebirge Aue verlässt, hatte sich in den vergangenen Wochen angedeutet. Jetzt steht sein neuer Klub fest: Der Jung-Torhüter (22) wechselt zu Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf, wo er einen Zweijahres-Vertrag unterschreibt.
Sportvorstand Samir Arabi (47) erklärt: "Mit Louis konnten wir einen jungen, entwicklungsfähigen und sehr gut ausgebildeten Torhüter für uns gewinnen. Er hat in seiner Zeit bei Erzgebirge Aue bereits seine ersten Erfahrungen in der 3. Liga gesammelt und sein Potenzial gezeigt."
27. Juni, 9.39 Uhr: Kiel holt japanisches Talent auf Leihbasis
Zweitligist Holstein Kiel verstärkt sich mit einem japanischen Talent: Taisei Abe (22) kommt per Leihe von V-Varen Nagasaki.
Der KSV sicherte sich auch eine Kaufoption auf den Mittelfeldmann, der diese Saison an den Schweizer Erstligisten FC Luzern ausgeliehen war.
"Taisei ist ein dynamischer und spielstarker Verbindungsspieler für unser zentrales Mittelfeld, der in Luzern bereits gezeigt hat, welchen enormen Wert er für eine Mannschaft haben kann. Seine Mentalität und hohe Laufbereitschaft gepaart mit Spielfreude zeichnen ihn aus", stellt Sportchef Olaf Rebbe (48) den Neuzugang vor.
26. Juni, 20.39 Uhr: SV Werder Bremen bedient sich beim 1. FC Magdeburg
Der 1. FC Magdeburg lässt Dariusz Stalmach (20) ziehen.
Der 20 Jahre alte Mittelfeldspieler schließt sich dem SV Werder Bremen an. Das gab der Zweitliga-Klub selbst am Freitagabend bekannt.
Über die vertraglichen Details vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.
26. Juni, 20.26 Uhr: Marcus Mathisen schließt sich FC St. Pauli an
Der FC St. Pauli treibt seine Kaderplanung weiter voran.
Einen Tag nach dem offiziellen Trainingsauftakt verpflichteten die Kiezkicker den Dänen Marcus Mathisen (30) für die kommende Zweitliga-Saison.
Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "St.-Pauli-Blog: Jetzt ist es offiziell - Kiezkicker verpflichten dänischen Innenverteidiger"
26. Juni, 20.22 Uhr: VfL Osnabrück gibt Neuzugang bekannt
VfL Osnabrück hat personell nachgelegt und Leon Opitz (21) verpflichtet. Der 21 Jahre junge Mittelfeld-Akteur wechselt leihweise vom SV Werder Bremen zum Zweitliga-Aufsteiger.
"Mit Leon Opitz bekommen wir einen hochveranlagten, jungen Spieler, der bereits zu diesem frühen Zeitpunkt seiner Karriere wichtige Erfahrungen gesammelt hat. Leon bringt eine hohe Geschwindigkeit mit, verfügt über einen guten Torinstinkt und kann sowohl auf der Schiene als auch hinter den Spitzen eingesetzt werden", wird Daniel Latkowski (34), Technischer Direktor beim VfL, in der Bekanntgabe zitiert.
"Wir hatten ihn bereits im vergangenen Jahr auf dem Zettel und freuen uns deshalb umso mehr, dass die Leihe nun geklappt hat. Unser Dank gilt Werder Bremen für die vertrauensvollen Gespräche und die Möglichkeit, Leon zu uns zu holen."
26. Juni, 20.15 Uhr: Frankreich-Vizemeister holt Michaël Cuisance
Hertha BSC und Michaël Cuisance (25) gehen künftig getrennte Wege.
Wie der Hauptstadt-Klub am Freitagabend bekannt gab, zieht es den Mittelfeldspieler nach zwei Jahren in Berlin zurück in seine Heimat. Dort läuft der 25-jährige Franzose fortan für den Vizemeister RC Lens auf.
Zu den Vertragsmodalitäten äußerte sich die Alte Dame nicht.
26. Juni, 20.04 Uhr: Hiroki Sekine wechselt nach Kiel
Deal fix! Holstein Kiel hat seinen Kader weiter verstärkt und Hiroki Sekine (23) an Land gezogen.
Der japanische Rechtsverteidiger schließt sich den Störchen zunächst auf Leihbasis vom französischen Klub Stade Reims an. Gleichzeitig sicherte sich der Zweitligist eine Kaufoption für den 23-Jährigen.
26. Juni, 16.10 Uhr: Holstein Kiel verleiht Mladen Cvjetinović in die 3. Liga
Nächster Deal für den 1. FC Saarbrücken: Der Drittligist leiht in der kommenden Saison Mladen Cvjetinović (22) von Holstein Kiel aus.
Der Verteidiger war erst im vergangenen Sommer vom FC Ingolstadt zu den Störchen gewechselt, hatte dort aber in der Hinrunde nur einen Einsatz erhalten und war daraufhin zu Energie Cottbus verliehen worden. Der 3. Liga bleibt er jetzt erhalten und soll in Saarbrücken Spielpraxis sammeln.
"Der Wechsel nach Saarbrücken ist für mich eine wichtige Entscheidung und eine Aufgabe, auf die ich richtig Lust habe. Ich möchte in einem ambitionierten Umfeld meine Qualitäten einbringen, Verantwortung übernehmen und der Mannschaft mit meiner Art zu verteidigen helfen. Gleichzeitig sehe ich hier die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln und gemeinsam mit dem Team erfolgreich zu sein", sagte der 22-Jährige.
26. Juni, 14.24 Uhr: Lok Leipzig bedient sich bei Erzgebirge Aue
Nach zwei Jahren verlässt Ricky Bornschein (26) Erzgebirge Aue - ausgerechnet zum neuen Ligakonkurrenten Lok Leipzig.
Alle Infos zum Deal lest Ihr in unserem Artikel: "Von Aue zum Meister! Pikanter Wechsel innerhalb Sachsens".
26. Juni, 13.34 Uhr: Siemen Voet wechselt zum 1. FC Saarbrücken
Nach dem Zwangsabstieg vom TSV 1860 München nimmt Innenverteidiger Siemen Voet (26) Abschied und wechselt zum 1. FC Saarbrücken.
Der ehemalige belgische Juniorennationalspieler wurde beim FC Brügge ausgebildet und spielte nach mehreren Stationen in seiner Heimat bereits in den Niederlanden und der Slowakei. Bei Slovan Bratislava lief er sogar schon in der Champions League auf.
"Bei Siemen haben wir vom Schicksal von 1860 profitiert, sonst wäre er gar nicht zu haben gewesen. Er bringt Drittligaerfahrung mit, ist ein stabiler Innenverteidiger, hat eine gute Größe und muss sich auch spielerisch nicht verstecken", erklärte Sportvorstand Markus Thiele (44).
26. Juni, 12.46 Uhr: Preußen Münster bedient sich beim SV Sandhausen
Der Kader von Zweitliga-Absteiger Preußen Münster nimmt Form an: Die Adlerträger holen Louis Kolbe (22) vom SV Sandhausen.
Der Rechtsverteidiger absolvierte bisher 78 Spiele in der Regionalliga, jetzt wechselt er erstmals eine Etage höher und soll sein Können in der 3. Liga unter Beweis stellen.
"Er hat in den vergangenen Jahren in der vierten Liga konstant sehr gute Leistungen gezeigt und sich dadurch für höhere Aufgaben empfohlen. Wir sind überzeugt, dass er uns sportlich sofort weiterhelfen kann. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch Entwicklungspotenzial und sind sicher, dass er sich in unserem Umfeld sowie im Wettbewerb der 3. Liga weiterentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen wird", betonte Sportdirektor Jan Uphues (38).
26. Juni, 12.13 Uhr: SC Paderborn leiht Nahuel Noll aus Hoffenheim
Der SC Paderborn hat einen Nachfolger für Keeper Dennis Seimen (20) gefunden: Nahuel Noll (23) kommt von Bundesliga-Konkurrent TSG 1899 Hoffenheim.
Noll war bereits in den vergangenen beiden Saisons verliehen gewesen, bei Greuther Fürth bzw. Hannover 96 war er Stammtorhüter in der 2. Bundesliga. Nun soll ihm der nächste Schritt in der Bundesliga gelingen.
"Wir freuen uns, dass sich Nahuel für unseren Sportclub entschieden hat, er passt sehr gut zu unserer Philosophie. Nahuel hat in den vergangenen Jahren auf hohem Niveau viel Spielpraxis gesammelt und gezeigt, dass er über enorme Qualitäten verfügt", sagte Sportgeschäftsführer Sebastian Lange (38): "Sein Spiel mit dem Ball am Fuß ist hervorragend, zudem besticht er durch eine sehr gute Ausstrahlung und Strafraumbeherrschung."
25. Juni, 16.55 Uhr Oliver Batista Meier wechselt zum SC Paderborn
Neuer Offensivmann für den SC Paderborn. Oliver Bastista Meier (25) heuert beim SCP an.
"Olli hat in seiner Karriere bereits viel Erfahrung auf hohem Niveau gesammelt. Er überzeugt durch eine starke Technik, Spielübersicht und Passqualität. Wir sind davon überzeugt, dass Olli unserer Offensive zusätzliche Qualität und Kreativität verleihen und dass er sich schnell an das Niveau der Bundesliga anpassen wird", so Paderborns Geschäftsführer Sebastian Lange über den 25-Jährigen.
Beim FC Bayern München wurde Oliver Batista Meier ausgebildet und hoch gehandelt. Er deutete bei Drittligist SC Verl sein herausragendes Potenzial an, kam bei Dynamo Dresden über vielversprechende Ansätze nicht hinaus und konnte zuletzt den Abstieg von Preußen Münster nicht verhindern.
25. Juni, 11 Uhr: Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg holt deutsches Riesentalent Noah Darvich
Er gilt schon seit geraumer Zeit als eines der größten deutschen Talente, jetzt hat sich Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg die Dienste von Mittelfeldspieler Noah Darvich (19) gesichert. Das teilte der Verein am Donnerstag mit.
Der Offensivmann kommt für eine Saison auf Leihbasis vom VfB Stuttgart. Darvich war vergangenen Sommer zu den Schwaben gewechselt und hatte in der zweiten Mannschaft 29 Pflichtspiele in der 3. Liga bestritten und dabei zehn Tore erzielt und sechs Torvorlagen geliefert. Bei den Schwaben steht Darvich noch bis 2029 unter Vertrag.
Der 19-Jährige kommt aus der Freiburger Fußball-Schule und wurde 2023 für 2,5 Millionen Euro an den Nachwuchs des FC Barcelona verkauft, von Stuttgart aber 2025 zurück nach Deutschland geholt.
Nun wird das große Talent erstmals in der Bundesliga auflaufen. "Noah bringt exzellente technische Anlagen mit und gilt auf der Zehnerposition zurecht als eines der vielversprechendsten Talente in Deutschland. Er versteht das Spiel, kann zwischen den Linien agieren und ist effizient im letzten Dritte", erklärt Elversbergs Sportdirektor Christian Weber den Transfer.
24. Juni, 13.04 Uhr: Arminia Bielefeld bindet Leihspieler Jannik Rochelt fest
Arminia Bielefeld und Jannik Rochelt (27) arbeiten weiter zusammen: Der DSC verpflichtet den in der vergangenen Rückrunde bereits von Hannover 96 ausgeliehenen Offensivspieler fest.
"Ich fühle mich in Bielefeld sehr wohl und habe mich vom ersten Tag an hervorragend aufgenommen gefühlt. Deshalb war für mich schnell klar, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, meinen Weg hier fortzusetzen", erklärte Rochelt. Er blicke voller Vorfreude auf die neue Saison.
Schon in der Rückrunde hatte der 27-Jährige sich sofort zum Stammspieler in Bielefeld gemausert und alle Spiele bestritten, dabei ein Tor selbst erzielt und vier weitere vorbereitet.
24. Juni, 12.05 Uhr: Energie Cottbus macht Malone-Deal offiziell
Wie TAG24 bereits vorab berichtete, machte Energie Cottbus im Rahmen der Pressekonferenz zum Trainingsauftakt den Transfer von Ryan Malone (33) offiziell. Der Innenverteidiger kommt von Erzgebirge Aue.
Beim Zweitliga-Aufsteiger soll er nun zum Standard-"Spezialisten" werden: "Mit Ryan Malone haben wir einen sehr erfahrenen Profi ins Team geholt, der weiß, wie diese Liga funktioniert. In den Gesprächen haben wir uns sehr offen über eine klare Perspektive ausgetauscht, diese Rolle möchte er gerne annehmen", erklärte Trainer Claus-Dieter Wollitz (60).
24. Juni, 10.38 Uhr: 1. FC Kaiserslautern holt jungen Offensiv-Allrounder aus Belgien
Der 1. FC Kaiserslautern hat sich mit einem Flügelflitzer aus Belgien verstärkt. Ibrahim Kanaté (19) wechselt auf Leihbasis vom RSC Anderlecht auf den Betzenberg.
Der Nationalspieler Malis konnte in seinem jungen Alter schon international Erfahrung in der Qualifikation zur Conference League und zur Europa League sammeln.
"Mit Ibrahim gewinnen wir ein interessantes Profil für unseren Kader hinzu. Er gibt uns durch seine Schnelligkeit und seine Qualitäten im Eins-gegen-Eins mehr Flexibilität auf der Außenbahn und in der Sturmspitze", sagt Sportdirektor Marcel Klos (37).
23. Juni, 16.49 Uhr: VfL Bochum sichert sich Regionalliga-Rakete Babis Drakas
Siebter Neuer für den VfL Bochum: Babis Drakas (23) kommt ablösefrei von Dortmunds U23 zum Zweitligisten. Der Außenstürmer sammelte diese Saison in der Regionalliga West 16 Torbeteiligungen, kommt aber auch schon auf 31 Drittliga Spiele (vier Scores).
VfL-Direktor Simon Zoller (34) führt aus: "Babis kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden und erhöht dadurch unsere Flexibilität auf den Außenbahnen. Er bringt eine enorme Geschwindigkeit, eine sehr geradlinige Spielweise mit und ergänzt die vorhandenen Spielertypen hervorragend. Gleichzeitig sehen wir bei ihm noch weiteres Entwicklungspotenzial."
Mittags hatte Bochum bereits Michael Steinwender (26) vorgestellt (siehe Eintrag: 13.34 Uhr).
23. Juni, 15.57 Uhr: FC Augsburg leiht Yannik Keitel erneut aus
Schon in der vergangenen Rückrunde hatte der FC Augsburg Yannik Keitel (26) vom VfB Stuttgart ausgeliehen, jetzt wird die Zusammenarbeit für mindestens ein weiteres Jahr fortgesetzt. Die Fuggerstädter leihen den Defensivspieler für die kommende Saison erneut und sichern sich zudem eine Kaufoption.
Auch wenn Keitel in der abgelaufenen Saison von Verletzungspech geplagt wurde und nur sechs Bundesliga-Partien für den FCA absolvieren konnte, hinterließ er einen bleibenden Eindruck in Augsburg.
"Yannik hat in der vergangenen Rückrunde trotz Verletzungspech gezeigt, dass er mit seinem außergewöhnlichen Charakter sehr gut zu unserem Team passt. Wir sind weiterhin überzeugt von seinen Qualitäten und glauben, dass er uns nach einer vollständigen Vorbereitung mit der Mannschaft auch auf dem Platz noch stärker weiterhelfen kann", sagte Sportdirektor Benjamin Weber (43) dementsprechend.
23. Juni, 15.41 Uhr: Dynamo Dresdens Vinko Sapina wechselt in die 3. Liga
Dynamo Dresden gibt nach Marlon Faß (20) einen weiteren Profi in die 3. Liga ab, dieses Mal allerdings fest: Vinko Sapina (30) wechselt zum FC Ingolstadt.
Nach zwei Jahren in Dresden hatte der Mittelfeld-Hüne zuletzt keine Spielzeit mehr erhalten, sich deshalb nach einem neuen Klub umgesehen und ist in der 3. Liga fündig geworden, die er aus Zeiten mit dem SC Verl, Rot-Weiss Essen und der SGD bereits bestens kennt.
"Ich habe mich ganz bewusst für den FC Ingolstadt 04 und die mir aufgezeigte Spielidee, von der ich sofort begeistert war, entschieden. Ich werde alles daransetzen, meinen Teil beizutragen, dass wir die uns gemeinsam gesteckten Ziele erreichen und als Mannschaft erfolgreich sind. Ich freue mich riesig, auf die erste Einheit mit meinen neuen Teamkollegen sowie den gesamten Klub mit seinem Umfeld in den nächsten Tagen und Wochen noch besser kennenzulernen", sagte der Deutsch-Kroate.
23. Juni, 14.45 Uhr: Jahn Regensburg angelt sich Bayern-Keeper
Jahn Regensburg komplettiert sein Torwartteam: Max Schmitt (20) wechselt vom FC Bayern zum Drittligisten.
Der 20-Jährige wurde beim Rekordmeister ausgebildet, spielte 25-mal für die Zweitvertretung der Münchner und schaffte mehrfach den Sprung in den Profikader. In der vergangenen Saison war er bereits an den SSV Ulm ausgeliehen gewesen, jetzt wechselt er fest in die 3. Liga.
Sportdirektor Alexander Schmalhofer (39) erklärte: "Max hat trotz seines jüngeren Alters schon wertvolle Erfahrungen im Profibereich gesammelt. Er hat mehrere Jugend-Nationalteams durchlaufen, dort tolle Erfolge gefeiert und hat eine hervorragende Ausbildung beim FC Bayern München genossen. Max hat definitiv das Potenzial, in Regensburg seinen nächsten Karriereschritt zu gehen."
23. Juni, 13.54 Uhr: Dynamo Dresden verleiht Marlon Faß in die 3. Liga
Viel Bewegung bei Dynamo Dresden: Stürmer Marlon Faß (20) wird für mehr Spielpraxis in die 3. Liga zu Aufsteiger SG Sonnenhof Großaspach verliehen.
Schon in der vergangenen Saison war der 20-Jährige nicht für die SGD auf Torejagd gegangen, sondern auf Leihbasis für die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga Südwest. Nun soll er sein Glück eine Liga höher versuchen.
23. Juni, 13.34 Uhr: VfL Bochum verpflichtet Michael Steinwender
Der VfL Bochum hat sich die Dienste von Innenverteidiger Michael Steinwender (26) gesichert. Der Österreicher kommt vom schottischen Erstligisten Heart of Midlothian ins Ruhrgebiet.
Steinwender spielte den größten Teil seiner Laufbahn bisher in der österreichischen Heimat und wechselte 2024 nach Schweden zum IFK Värnamo. Nach einem halben Jahr zog es ihn weiter gen Schottland, wo er seine Reise vor wenigen Wochen beinahe mit dem Meistertitel krönen konnte. Der VfL Bochum ist die erste Station des 26-Jährigen in Deutschland.
"Michael hat uns mit seinem Gesamtpaket als moderner Innenverteidiger überzeugt: Er ist 1,90 Meter groß, schnell, athletisch und verfügt über ein mutiges Pressingverhalten. Mit seinen 26 Jahren hat er auch international schon einige Erfahrungen gesammelt und will beim VfL nun Verantwortung und Führungsaufgaben übernehmen", sagte Direktor Lizenzfußball Simon Zoller (34) über Steinwender, der in Bochum einen Dreijahresvertrag unterschrieb und mit der Nummer 15 auflaufen wird.
23. Juni, 11.32 Uhr: Dynamo Dresden holt Robert Wagner zurück
Schon in der vergangenen Rückrunde lief Robert Wagner (22) für Dynamo Dresden auf, jetzt wechselt der Mittelfeldspieler fest vom SC Freiburg an die Elbe.
Mehr über den Wechsel erfahrt Ihr hier: "Dynamo macht Rückhol-Coup perfekt: Robert Wagner bleibt ein Schwarz-Gelber!"
22. Juni, 22 Uhr: King Manu bleibt bei Energie Cottbus
Energie Cottbus hat sich die Dienste von Aufstiegsheld King Manu (22) fest gesichert. In der vergangenen Saison war er bereits von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen gewesen, durch den Abstieg seines Stammklubs verlor der Vertrag des Verteidigers seine Gültigkeit.
Alles über den Deal lest Ihr hier: "Offiziell! Begehrter Aufstiegsheld bleibt in Cottbus".
22. Juni, 18.06 Uhr: Lars Lokotsch wechselt innerhalb der 3. Liga
Mit Preußen Münster stieg Lars Loktosch (30) aus der 2. Bundesliga ab und verlässt nun den Verein. Der 3. Liga bleibt er dennoch treu und schließt sich dem FC Ingolstadt an.
"In den vom ersten Moment an sehr wertschätzenden Gesprächen wurde mir eine klare Rolle aufgezeigt, mit der ich mich voll identifizieren kann und die ich hier sehr gerne erfüllen möchte. Durch meine vergangenen Stationen kenne ich die 3. Liga bereits bestens, weiß daher aber auch die familiäre Atmosphäre in einem Klub sehr zu schätzen, die ich hier beim FC Ingolstadt 04 vorfinden werde", sagte der Neuzugang.
22. Juni, 16.52 Uhr: Dynamo Dresden macht Straudi-Transfer perfekt
Zweitligist Dynamo Dresden hat sich wie erwartet mit Simon Straudi (27) verstärkt. Der Außenverteidiger kommt ablösefrei von Aufsteiger und Ostrivale Energie Cottbus.
Mehr dazu in unserem Artikel: "Straudi-Deal eingetütet: Dynamo bedient sich bei Energie Cottbus".
22. Juni, 13.33 Uhr: Viktoria Köln schnappt sich Aues Pascal Fallmann
Rechtsverteidiger Pascal Fallmann (22) hat nach dem Abstieg von Erzgebirge Aue einen neuen Verein gefunden: Der Ösi hat beim bisherigen Liga-Konkurrenten Viktoria Köln unterschrieben.
Köln-Sportchef Valentin Schäfer (31) erklärt: "Pascal war unser absoluter Wunschspieler für den offenen Platz auf der rechten Schiene. Für 22 Jahre hat er schon viel Spielerfahrung, war österreichischer U21-Nationalspieler und mag es als Charakter Verantwortung zu übernehmen. Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz anderer Angebote für den Schritt zu uns entschieden hat."
Zuletzt war Fallmann auch mit Fortuna Düsseldorf und Preußen Münster in Verbindung gebracht worden. Insgesamt kommt Fallmann auf 99 Spiele in der dritthöchsten deutschen Spielklasse, davon 65 für Aue.
22. Juni, 11.53 Uhr: Hansa Rostock verpflichtet Defensivspieler Florian Bohnert
Hansa Rostock holt einen Allrounder für die Defensive: Florian Bohnert (28) kommt vom französischen Zweitligisten SC Bastia an die Ostsee.
Der luxemburgische Nationalspieler sammelte bereits Erfahrung in Deutschland, spielte bereits für die zweiten Mannschaften von Schalke 04 und Mainz 05 sowie den FK Pirmasens und wechselte 2023 in die Ligue 2 zu Bastia.
"Der Wechsel nach Rostock ist für mich ein spannender Schritt. Ich habe viele intensive Jahre in Frankreich und in der Nationalmannschaft erlebt und freue mich jetzt darauf, diese Erfahrungen in ein neues Umfeld einzubringen. Hansa ist ein Verein mit großer Tradition, einer besonderen Fanbasis und sportlichen Ambitionen", freut sich der Neuzugang über den Wechsel in die 3. Liga.
20. Juni, 14.23 Uhr: Cedric Itten zieht es nach Bremen
Vom Rhein an die Weser: Cedric Itten (29) verlässt Fortuna Düsseldorf nach dem Abstieg in die 3. Liga und setzt seine Laufbahn künftig beim SV Werder Bremen fort.
Am Sonntagnachmittag verkündete der Oberhaus-Klub die Verpflichtung des 29-jährigen Mittelstürmers, ohne allerdings Angaben zur genauen Vertragslaufzeit zu machen.
"Cedric ist ein Spieler, der hervorragend in unser gesuchtes Profil passt. Mit seinen 29 Jahren verfügt er über viel Erfahrung, die er sowohl bei seinen bisherigen Vereinen als auch in der schweizerischen Nationalmannschaft gesammelt hat. Diese Qualitäten werden unserer Mannschaft einen wichtigen Mehrwert bieten," wird Profilfußball-Leiter Peter Niemeyer (42) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.
20. Juni, 11.56 Uhr: Yannick Michaelis wechselt nach Rostock
Hansa Rostock hat im Angriff nachgerüstet und setzt damit künftig auf ein vielversprechendes Talent.
Denn wie die Kogge an diesem Samstagvormittag bekannt gab, schließt sich Yannick Michaelis (19) aus der Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach dem Drittliga-Klub an der Ostsee an.
In der abgelaufenen Regionalliga-Saison absolvierte er 33 Spiele, erzielte dabei vier Treffer und bereitete acht weitere Tore vor.
19. Juni, 21.46 Uhr: FC Ingolstadt schnappt sich Ex-Dresdner
Jongmin Seo (24) hat beim FC Ingolstadt in der 3. Liga unterschrieben. Der Südkoreaner kommt nach seinem Vertragsende beim österreichischen Zweitligisten First Vienna FC ablösefrei.
Damit kehrt der Offensivakteur nach einem Jahr im Nachbarland nach Deutschland zurück. Hier kickte er bereits in der Jugend von Eintracht Frankfurt und Darmstadt, bei Dynamo Dresden und beim Chemnitzer FC. Der ganz große Durchbruch blieb allerdings aus. Bei der SGD konnte er sein Können auch verletzungsbedingt aufgrund eines Knöchelbruchs nur andeuten, beim CFC traf er in 23 Regionalligaspielen immerhin achtmal.
"Jongmin Seo ist ein technisch gut ausgebildeter Spieler, der darüber hinaus ein hohes Tempo mitbringt und seine Stärken unter anderem im Eins-gegen-eins hat. Wir schätzen an ihm besonders seine mannschaftsdienliche Spielweise und die Fähigkeit, seine Mitspieler in vielversprechende Abschlusspositionen zu bringen", sagte FCI-Kaderplaner Rigo Hof.
19. Juni, 17.23 Uhr: Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück verpflichtet Luca Raimund
Deal fix! Mit Luca Raimund (21) holt der VfL Osnabrück einen Offensiv-Akteur von Fortuna Düsseldorf für die kommende Saison.
Am Freitag verkündete der Zweitliga-Aufsteiger den Wechsel, ohne nähere Infos zum Vertrag des 21-jährigen Flügelspielers zu nennen.
"Luca bringt viel Geschwindigkeit mit, verfügt über eine athletische Statur, eine stattliche Körpergröße und enorme Entwicklungsfähigkeit. Er ist flexibel sowohl auf der rechten als auch auf der linken Schiene sowie hinter den Spitzen einsetzbar", zeigt sich Direktor Joe Enochs (54) von der Qualität des Neuzugangs überzeugt.
19. Juni, 17.01 Uhr: VfL Wolfsburg rüstet auf Torhüter-Position nach
Der VfL Wolfsburg hat mit Henrik Fehr einen neuen Torhüter geholt und damit den Kader auf dieser Position erweitert.
Aus der Schweiz wechselt der gerade einmal 16-jährige Schlussmann vom Zweitligisten FC Winterthur zu den Niedersachsen.
Fehr, der derzeit für die Schweizer U16-Nationalmannschaft aufläuft, bleibt den Wölfen bis zum Sommer 2029 erhalten.
19. Juni, 16.23 Uhr: 1. FC Saarbrücken holt Mittelfeldspieler aus Spanien
Bienvenido! Auf der Suche nach Verstärkung im Mittelfeld ist der 1. FC Saarbrücken in Spanien fündig geworden.
Wie der Drittligist am Freitag mitteilte, wechselt das 19 Jahre junge Nachwuchs-Talent Zac Shuaib (19) vom Erstligisten Real Sociedad an die Saar. Details zum Vertrag nannte der Klub nicht.
"Ein hochspannender Spieler, top ausgebildet bei Arsenal und Real Sociedad. Zaceriah macht auf der Sechs eine gute Figur, hat eine gute Größe und ist stark am Ball", wird Sportvorstand Markus Thiele (44) in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert.
19. Juni, 15.45 Uhr: Dominique Heintz zieht es zum Rivalen
Da werden einige "Effzeh"-Fans wohl kurz schlucken müssen.
Mit dem Auslaufen seines Vertrags beim 1. FC Köln zieht es Dominique Heintz (32) einmal über den Rhein, ausgerechnet zum verhassten Rivalen Fortuna Düsseldorf.
Der Innenverteidiger und Ex-U21-Nationalspieler unterschrieb beim Zweitliga-Absteiger einen Vertrag über zwei Jahre, wie die Rheinländer am Freitag bekannt gaben.
19. Juni, 14.39 Uhr: Dynamo Dresden tütet Rapp-Deal ein
Dynamo hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen.
Wie der Zweitligist am Freitag bekannt gab, wechselt Nicolai Rapp (29) zu den Schwarz-Gelben nach Dresden.
Hier findet ihr mehr dazu: "Jetzt ist es fix! Dynamo verstärkt sich mit Nicolai Rapp"
19. Juni, 14.05 Uhr: Samuele di Benedetto schließt sich Eintracht Braunschweig an
Eintracht Braunschweig hat sich mit Samuele di Benedetto (20) verstärkt.
Aus der Zweitvertretung des VfB Stuttgart wechselt der zentrale Mittelfeldspieler in die 2. Liga zu den Löwen, wie der Turn- und Sportverein offiziell am Freitag bekannt gab.
Dort hat er nun langfristig unterschrieben, bleibt dem Klub den Angaben zufolge bis zum 30. Juni 2029 erhalten.
19. Juni, 10.53 Uhr: Claudio Kammerknecht zieht es nach Mannheim
Drittliga-Klub SV Waldhof Mannheim hat Claudio Kammerknecht (26) verpflichtet. Die Badener bestätigten den Neuzugang am Freitag.
Eine Ablöse muss für den 26-jährigen Defensivmann nicht auf den Tisch gelegt werden, weil sein Arbeitspapier bei Zweitligist Dynamo Dresden zum 30. Juni endet.
Alle Infos dazu findet Ihr hier: "Dynamo-Dresden-Blog: Claudio Kammerknecht heuert in der 3. Liga an"
19. Juni, 9.59 Uhr: Regionalligist VSG Altgienicke schnappt sich Drittliga-Kapitän Sven Sonnenberg
Dieser Transfer ist eine Ansage für die Regionalliga Nordost! Die VSG Altglienicke hat sich mit Sven Sonnenberg (27) verstärkt.
Der gebürtige Berliner wechselt als amtierender Kapitän des Drittligisten 1. FC Saarbrücken eine Liga tiefer. Insgesamt bestritt der Abwehrturm (1,94 Meter) in seiner Karriere schon über 100 Drittliga-Spiele und 34 Einsätze in Hollands Eredivisie.
Der Heimkehrer erklärt: "Ich habe von Anfang an ein sehr gutes Gefühl gehabt und freue mich jetzt ein Teil dieser Mannschaft zu sein. Der Verein hat mir sehr viel Wertschätzung entgegengebracht, was mir die Entscheidung, mich für die VSG zu entscheiden, leicht gemacht hat."
18. Juni, 19.32 Uhr: Fortuna Düsseldorf holt Verstärkung für die Offensive
Bei Fortuna Düsseldorf nimmt der Kader für die kommende Saison immer mehr Gestalt an.
Am Donnerstagabend präsentierte der Zweitliga-Absteiger mit Fabian Schleusener (34) den nächsten Neuzugang, bindet den Stürmer bis 2028.
Nach fünf Jahren beim Karlsruher SC hatte der Routinier seinen zum 30. Juni auslaufenden Vertrag nicht verlängert. Der Wechsel zu den Rheinländern erfolgt damit ablösefrei.
18. Juni, 18.20 Uhr: Afonso Moreira wechselt zu Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 Leverkusen verstärkt sich mit Afonso Moreira (21).
Der 21-jährige Flügelspieler wechselt aus der französischen Ligue 1 von Olympique Lyon zum Werksklub. Dort unterschreibt der portugiesische U21-Nationalspieler einen Vertrag bis zum 30. Juni 2031.
Der Linksaußen absolvierte im vergangenen Jahr wettbewerbsübergreifend 37 Pflichtspiele. Dabei verbuchte er insgesamt acht Tore sowie elf Vorlagen.
18. Juni, 16.14 Uhr: Jano ter Horst wechselt nach Paderborn
Der SC Paderborn 07 treibt seine Personal-Planungen für die bevorstehende Erstliga-Saison weiter voran.
Vom Zweitliga-Absteiger SC Preußen Münster wechselt der flexibel einsetzbare Verteidiger Jano ter Horst (23) an die Pader. Nähere Vertragsdetails nannte der Klub in seiner offiziellen Bekanntmachung jedoch nicht.
"Jano passt mit seinem Profil sehr gut zu unserem Sportclub. Er ist in der Defensive flexibel einsetzbar. Zudem ist er schnell, mannschaftsdienlich und entwicklungsfähig", erklärt Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange (38) und fügt an: "Zudem ist er schnell, mannschaftsdienlich und entwicklungsfähig. Jano überzeugt auch durch eine enorme Mentalität und hat sehr gute physische Voraussetzungen."
18. Juni, 16 Uhr: Ex-Dynamo Risch findet neuen Arbeitgeber
Ein neuer Mann für die Linksverteidiger-Position: Sascha Risch (26) wird künftig für Fortuna Düsseldorf spielen.
Der 26-Jährige kommt von Dynamo Dresden und unterschrieb einen Vertrag bis 2029, wie der Zweitliga-Absteiger am Donnerstag offiziell verkündete.
Weil sein Arbeitspapier bei den Schwarz-Gelben zum 30. Juni ausläuft und nicht verlängert wurde, erfolgt der Wechsel an den Rhein ohne Ablöse.
Mehr dazu hier: "Dynamo-Dresden-Blog: Sascha Risch unterschreibt bei Zweitliga-Absteiger"
18. Juni, 15.43 Uhr: VfB-Talent Knezevic zieht es nach Kaiserslautern
Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat die Verpflichtung von Defensiv-Talent Ivan Knezevic (19) bekannt gegeben.
Der 19 Jahre junge Innenverteidiger wechselt demnach fest vom VfB Stuttgart zu den Pfälzern. Zu den genauen Vertragsdetails machte der FCK wie üblich keine Angaben.
Laut "Sky" soll der kroatische U-19-Nationalspieler bei den Pfälzern ein Arbeitspapier bis 2029 unterschrieben haben.
18. Juni, 12.35 Uhr: Braunschweig und Nürnberg holen sich neue Offensivkräfte
Eintracht Braunschweig und der 1. FC Nürnberg haben sich Offensivverstärkung an Land gezogen. Zu den Löwen wechselt Yann Sturm (21) vom SC Freiburg. Er wird für drei Jahre fest verpflichtet. Zuvor war er in die 3. Liga an den FC Ingolstadt verliehen.
Nürnberg sichert sich die Dienste von Flügelflitzer Can Moustfa (21). Die Clubberer kaufen den Dribbelkönig aus seinem Vertrag bei Zweitliga-Aufsteiger Energie Cottbus. Mehr lest Ihr auch in unserem Artikel: "Liga-Konkurrent kauft Cottbus-Juwel aus dem Vertrag".
18. Juni, 10.22 Uhr: Borussia Mönchengladbach holt Uno
Borussia Mönchengladbach holt den defensiven Mittelfeldspieler Zento Uno (22) vom japanischen Erstligisten Shimizu S-Pulse und statt ihn mit einem Vertrag bis Ende Juni 2030 aus.
"Zento ist ein defensiv denkender, taktisch disziplinierter, zweikampf- und laufstarker Mittelfeldspieler mit den größten Stärken im Spiel gegen den Ball", erklärte Sportchef Rouven Schröder (50) die Vorzüge des Neuzugangs.
"Ich habe mir immer gewünscht, in der Bundesliga zu spielen. Borussia ist ein großer Klub, der durch seine japanischen Spieler in Japan sehr bekannt ist. Und als das Angebot kam, war mir klar, dass ich unbedingt für Borussia spielen möchte. Ich freue mich sehr über diesen Schritt und auf die neue Herausforderung", sagt der neue Sechser selbst.
Zwei Länderspiele hat Uno auf seinem Konto, bei der Ostasienmeisterschaft 2025 kam er gegen China und Südkorea zum Einsatz. Uno soll den Weggang von Kapitän Rocco Reitz (24) zu RB Leipzig kompensieren.
17. Juni, 17.53 Uhr: Transfer-Knall in der 2. Liga: Wolfsburg schnappt sich Hertha-Kapitän Fabian Reese
Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell bestätigt: Absteiger VfL Wolfsburg ist sich mit Hertha-Kapitän Fabian Reese (28) einig geworden. Der 28-Jährige kam in seinen 91 Spielen bei der Alten Dame auf insgesamt 66 Scorer, konnte sich den gemeinsamen Traum von der Bundesliga allerdings nie erfüllen.
Weitere Informationen zu diesem Transfer-Coup gibt es hier zu lesen: "Transfer-Knall bei Hertha BSC: Der Kapitän geht von Bord"
17. Juni, 15.04 Uhr: Eintracht Braunschweig holt Allrounder Tristan Wagner aus der Regionalliga
Eintracht Braunschweig hat sich mit Allrounder Tristan Wagner (20) aus der Regionalliga verstärkt. Vom Greifswalder FC kommend unterschrieb der variabel einsetzbare Spieler einen langfristigen Vertrag bis Ende Juni 2029.
Wagner kann im zentralen Mittelfeld, aber auch auf den beiden Außenverteidigerpositionen eingesetzt werden. "Tristan ist ein talentierter Spieler, der durch seine hohe Polyvalenz und Spielintelligenz überzeugt. Obwohl er noch jung ist, hat er sich bereits in der anspruchsvollen Regionalliga Nordost etabliert und dort mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Es ist Teil unserer Philosophie, talentierte Spieler in ihrer Entwicklung bestmöglich zu begleiten und gemeinsam mit ihnen den nächsten Schritt zu gehen", erklärt Geschäftsführer Sport Benjamin Kessel (38) den Transfer.
"Als sich die Eintracht bei mir gemeldet hat, musste ich nicht lange überlegen. Der Wechsel nach Braunschweig ist für mich eine große Chance und genau der richtige Schritt für meine weitere Entwicklung", meint Wagner selbst.
17. Juni, 11.40 Uhr: Greuther Fürth holt Shinta Appelkamp ablösefrei aus Düsseldorf
Am letzten regulären Spieltag hatte Greuther Fürth Fortuna Düsseldorf direkt in die 3. Liga geschickt, nun hat sich das Kleeblatt mit einem Spieler vom Rhein verstärkt: Shinta Appelkamp (25) wechselt ablösefrei an den Ronhof. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis Ende Juni 2028 plus Option.
Der offensive Mittelfeldspieler wurde bei der Fortuna ausgebildet und setzt seinen weiteren Karriereweg nun in Fürth fort. "Wir freuen uns, mit Shinta ein erstes wichtiges Puzzleteil für unsere neue Offensive verpflichtet zu haben. Er ist ein technisch starker Spieler und verfügt über viel Cleverness und eine hohe Spielintelligenz. Shinta kennt die 2. Liga auswendig und hat die Qualitäten, für Schlüsselmomente in einem Spiel zu sorgen. Wir freuen uns, dass er ab sofort fürs Kleeblatt aufläuft", sagt Sport-Geschäftsführer Daniel Meyer.
"Die Verantwortlichen haben mir einen klaren Plan und eine klare Rolle für mich aufgezeigt, wo ich mich komplett sehe und einbringen möchte. Ich möchte der Mannschaft mit meiner Erfahrung helfen und mich selbst noch mehr als Führungsspieler, der Verantwortung übernimmt, entwickeln. Es ist jetzt ein größerer Umbruch hier beim Kleeblatt und ich freue mich darauf, die Entwicklung ab sofort mitzugestalten", sagt Appelkamp selbst.
16. Juni, 18.01 Uhr: Benjamin Uphoff verlässt Hansa Rostock und heuert in der 2. Bundesliga an
Die Kogge verliert ihre Nummer eins: Benjamin Uphoff (32) wechselt zu Eintracht Braunschweig in die 2. Bundesliga.
Der Vertrag des gebürtigen Burghauseners an der Ostsee lief aus, er kommt also ablösefrei zu den Löwen, wo er einen Vertrag bis 2028 unterschreibt. Beim BTSV ist der 32-Jährige damit aktuell der sechste Torhüter im Kader.
"Mit Benjamin Uphoff verpflichten wir einen sehr erfahrenen Torhüter, der gleichzeitig voller Tatendrang ist und sich von Beginn an klar zu unserem Weg bekannt hat. In den vergangenen beiden Spielzeiten hat er als Nummer eins bei Hansa Rostock seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und zählte für uns zu den besten Torhütern der 3. Liga", erklärte Eintracht-Geschäftsführer Benjamin Kessel.
16. Juni, 17.52 Uhr: Alemannia Aachen leiht Fabio Torsello erneut aus
Stürmer Fabio Torsiello (21) bleibt der Alemannia mindestens eine weitere Saison erhalten.
Der SV Darmstadt 98 leiht das Eigengewächs auch in der kommenden Spielzeit an den Tivoli aus, wo der Offensivmann aufgrund einer Verletzung mit anschließender Knie-OP vergangene Saison noch nicht richtig durchstarten konnte. Im Endspurt kämpfte sich der 21-Jährige nach monatelanger Pause aber zurück und sammelte noch ein paar Kurzeinsätze. Die Aachener haben sich nun auch eine Kaufoption gesichert.
"Ich hatte das klare Gefühl, dass meine Geschichte bei der Alemannia noch nicht zu Ende geschrieben ist. Trotz meiner Verletzung hatte ich eine sehr schöne Zeit im Verein und mit der Mannschaft. In jeder Phase habe ich das Vertrauen der Verantwortlichen und meiner Mitspieler gespürt", freute sich der Angreifer.
16. Juni, 17.46 Uhr: VfL Osnabrück leiht Keeper Jonas Krumrey aus
Jonas Krumrey (22) verlängert seinen Vertrag bei Holstein Kiel vorzeitig und lässt sich anschließend an den VfL Osnabrück verleihen.
Der junge Schlussmann sammelte vergangene Spielzeit bei den Störchen bereits ordentlich Erfahrung in 22 zweitligaeinsätzen, verlor seinen Platz zum Saisonende aber an Timon Weiner (27).
"Die Leihe zum VfL Osnabrück ist eine bewusste Entscheidung, um Jonas weitere Spielpraxis auf hohem Niveau zu ermöglichen. Deshalb haben wir diesen Schritt gemeinsam geplant und vorbereitet", erklärte KSV-Geschäftsführer Olaf Rebbe.
16. Juni, 16.30 Uhr: Hannover 96 zieht Kaufoption bei Daisuke Yokota
Hannover 96 macht Nägel mit Köpfen und bezahlt die im Leihvertrag verankerte Kaufoption bei Offensivmann Daisuke Yokota (26) in Höhe von kolportierten zwei Millionen Euro.
Der Flügelspieler wechselt damit fest vom belgischen Erstligisten KAA Gent nach Niedersachsen, sein neuer Vertrag läuft bis 2029. Vergangene Saison steuerte der Japaner neun Scorerpunkte (fünf Tore, vier Vorlagen) in 30 Zweitligaduellen bei.
16. Juni, 16.22 Uhr: Der 1. FC Heidenheim schnappt sich Hoffenheim-Talent Paul Hennrich
Mit starken Leistungen in der 3. Liga hat sich Paul Hennrich (21) für eine größere Aufgabe empfohlen, allerdings nicht mehr bei der TSG Hoffenheim. Der Flügelspieler wechselt zum 1. FC Heidenheim.
Das Eigengewächs der Sinsheimer verlässt den Klub nach sechs Jahren und unterschreibt beim Bundesliga-Absteiger einen Vertrag bis Sommer 2030. In der vergangenen Saison gelangen dem gebürtigen Saarländer neun Treffer und fünf Vorlagen in 36 Drittligaeinsätzen für die zweite Mannschaft der TSG, im Dezember 2024 kam er zudem bereits einmal für die Profis zu einem Kurzeinsatz gegen den BVB. Laut Sky bezahlt der FCH 1,5 Millionen Euro plus Boni für die Dienste des 21-Jährigen.
"Paul hat in den vergangenen Jahren bei der TSG Hoffenheim eine ausgezeichnete Ausbildung durchlaufen und bringt als junger Spieler noch sehr großes Potenzial mit", freute sich FHC-Vorstandsboss Holger Sanwald.
"Der Sprung in die 2. Bundesliga ist etwas Besonderes für mich und ich möchte diese Chance nutzen, mich hier sportlich weiterzuentwickeln und meinen Teil zum Erfolg des Teams beizutragen", sagte Hennrich selbst.
16. Juni, 14.17 Uhr: VfB Stuttgart verleiht Top-Torwarttalent in die 2. Bundesliga
Florian Hellstern (18) hütet in der kommenden Saison den Kasten der SpVgg Greuther Fürth. Das Riesentalent wird für eine Spielzeit vom VfB Stuttgart ins Frankenland ausgeliehen.
Der deutsche U19-Nationalspieler gilt als großes Juwel auf der Torwartposition, einige Zweitligisten sollen den gebürtigen Stuttgarter auf der Liste gehabt haben.
"Florian hat sich in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt. Nach den vielversprechenden Auftritten mit der U19 in der Youth League und in der DFB-Nachwuchsliga hat er in der abgelaufenen Spielzeit in der 3. Liga bei unserer U21 gezeigt, dass er ein außergewöhnlich veranlagter Torhüter ist", so VfB-Boss Fabian Wohlgemuth.
Mit Keeper-Leihen in die 2. Liga hat Stuttgart bereits gute Erfahrungen gemacht, denn Dennis Seimen (20) ging einen ganz ähnlichen Weg und konnte seinen Marktwert in den vergangenen Monaten beim SC Paderborn auf zehn Millionen Euro steigern. Jetzt soll es bei seinem Zweitvertretungs-Nachfolger ähnlich gut laufen.
16. Juni, 14.06 Uhr: Christian Kühlwetter wechselt zum 1. FC Saarbrücken
Der FCS tütet den nächsten Neuzugang ein: Christian Kühlwetter (30) wechselt vom SSV Jahn Regensburg an den Ludwigspark.
In der abgelaufenen Saison steuerte der flexible Offensivmann bei den Domstädtern fünf Treffer und vier Vorlagen in 27 Pflichtspieleinsätzen bei. Sein Vertrag beim SSV lief aus.
"Christian ist ein erfahrener Recke, der doppelt zu uns passt: Vom Spielertyp her kann er mit Kai Brünker gut harmonieren und er ist als flexibler Stürmer natürlich auch total passend für unser Spielsystem. Wir freuen uns natürlich über unsere frechen, jungen Spieler, aber als Ausgleich benötigt es auch Typen wie Christian, die Erfahrung haben und Professionalität vorleben", erklärte Sportvorstand Markus Thiele.
15. Juni, 20.32 Uhr: Kevin Broll schließt sich dem 1. FC Saarbrücken an
Torwart Kevin Broll (30) verlässt den SV Wehen Wiesbaden nach einem halben Jahr bereits wieder und wechselt innerhalb der 3. Liga zum 1. FC Saarbrücken.
In der vergangenen Spielzeit kam der gebürtige Mannheimer im Winter aus der Vereinslosigkeit zum SVWW, wo er den verletzten Stammtorwart Florian Stritzel (32) ersetzen sollte. Allerdings musste er sich hinter Talent Noah Brdar (20) anstellen und schaffte es nach der Rückkehr von Stritzel nicht einmal mehr in den Kader. Im Saarland ist er aber ebenfalls zunächst nur als Ergänzung eingeplant.
"Er ist ein sehr guter Torhüter, dem wir die unterstützende Rolle für Matteo Bignetti zugedacht haben. Diese Rolle hat er auch in Wiesbaden gut ausgefüllt. Ich kenne ihn schon lange. Kevin kann auch mit dem besonderen Druck in Traditionsvereinen umgehen. Seine Verpflichtung ergänzt unser neues Torwart-Team sehr gut", so FCS-Sportvorstand Markus Thiele.
15. Juni, 20.16 Uhr: Noah Weißhaupt wechselt zum SV Darmstadt 98
Noch einmal kehrt Noah Weißhaupt (24) nicht zum SC Freiburg zurück. Nach drei Leihen, zuletzt zu Hannover 96, wechselt der gebürtige Rostocker fest nach Darmstadt.
"Mit Noah bekommen wir einen dynamischen Spieler, der insbesondere auf den Flügelpositionen flexibel eingesetzt werden kann. Er wurde in Freiburg taktisch wie technisch hervorragend ausgebildet und verfügt über ein hohes Tempo sowie große Spielintelligenz", freute sich Sportchef Paul Fernie.
In Niedersachsen, wo der Offensivmann die Rückrunde verbracht hat, erzielte er in sechs Kurzeinsätzen einen Treffer.
15. Juni, 20.05 Uhr: Energie Cottbus holt neuen Torhüter
Keeper Marcel Lotka (25) schließt sich dem FCE an! Zuletzt war der Schlussmann als Nummer zwei bei Fortuna Düsseldorf aktiv.
Alle Infos zum Wechsel unter: "Neue Nummer 1 fix: Ex-Herthaner Lotka fliegt künftig für Cottbus!"
15. Juni, 14.05 Uhr: Anton Bäuerle wechselt zum 1. FC Saarbrücken
Neuverpflichtung! Anton Bäuerle (21) schließt sich dem 1. FC Saarbrücken an.
Wie der Drittligist am Montag offiziell verkündete, wechselt der 21-jährige Linksverteidiger von der Zweitvertretung des SC Paderborn 07 an die Saar. Über die genauen Vertragsdetails wurden keine Angaben gemacht.
"Der FCS ist ein Verein mit großer Tradition und einer besonderen Atmosphäre", freut sich Bäuerle auf sein neues Kapitel. "Für mich ist das eine spannende Herausforderung und gleichzeitig eine große Chance, mich hier sportlich und persönlich weiterzuentwickeln."
15. Juni, 11.34 Uhr: 1. FC Union Berlin holt Zeno van den Bosch
Dieser Transfer hatte sich schon abgezeichnet: Union Berlin hat wie erwartet Zeno Van Den Bosch (22) unter Vertrag genommen.
Der Innenverteidiger verlässt den belgischen Double-Sieger Royal Antwerpen und wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Eisernen. Das teilte der Oberhaus-Klub am Montag mit. Details zum Arbeitspapier nannte der 1. FCU nicht.
"Er bringt Größe, Zweikampfstärke und zugleich eine gute Beweglichkeit mit", ist sich Union Berlins Boss Horst Heldt (56) der Qualität des 22 Jahre jungen Neuzugangs sicher.
"In seinem Alter Stammspieler bei einer Topmannschaft in Belgien zu sein, erfordert neben Talent auch Reife, Disziplin und Führungsqualitäten. Diese Eigenschaften sehen wir bei ihm und wollen sie gemeinsam weiterentwickeln."
15. Juni, 11.22 Uhr: Francis Onyeka per Leihe zur SV Elversberg
Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg verstärkt sich mit Francis Onyeka (19)!
Die Saarländer leihen den 19-jährigen Offensivmann von Erstliga-Konkurrent Bayer 04 Leverkusen aus, wie sie selbst am Montag bekannt gaben.
Bereits in der vergangenen Spielzeit sammelte der Offensivspieler als Leihgabe beim eine Klasse niedriger spielenden VfL Bochum Spielpraxis, kam dort abgelaufene Saison auf 30 Zweitliga-Einsätze.
13. Juni, 9.35 Uhr: Energie Cottbus sichert sich erfahrenen Mittelfeldakteur
Julian Guttau (26) wechselt vom Drittligaabsteiger Erzgebirge Aue in die zweite Liga zu Energie Cottbus.
Der 26-Jährige kam in der letzten Saison, trotz Verletzungssorgen, auf insgesamt 26 Einsätze und konnte dabei gleich siebenmal selbst treffen und vier Tore vorlegen. Bei Aue übernahm er hauptsächlich die Rolle im offensiven Mittelfeld, kann aber auch auf den Außen eingesetzt werden.
"Julian ist ein sehr interessanter Spieler, der viel Erfahrung im Profifußball und ein sehr gutes Gesamtpaket mitbringt. Er vereint Flexibilität und Torgefahr aus dem Mittelfeld heraus, was unserer Mannschaft zusätzliche Impulse geben soll", sagte Claus-Dieter Wollitz (60), Cheftrainer der Cottbusser.
12. Juni, 17.21 Uhr: 1. FC Kaiserslautern sichert sich Top-Talent vom BVB
Thierry Tazemeta (18) wechselt aus der Jugend von Borussia Dortmund zu den Roten Teufeln nach Kaiserslautern.
Beim Zweitligisten soll der österreichische U19-Nationalspieler direkt mit den Profis trainieren und sich für Einsätze in der ersten Mannschaft empfehlen. Für Dortmunds U19 sammelte er 15 Treffer und neun Assists in 27 Einsätzen.
"Er ist ein technisch versierter Spieler, der sich durch seine Physis und seine Schnelligkeit auszeichnet. Zudem ist er in der Offensive mit seinem Tiefgang variabel einsetzbar", freute sich FCK-Sportdirektor Marcel Klos.
12. Juni, 15.32 Uhr: Fabio Gruber wechselt zum 1. FSV Mainz 05
Der 1. FSV Mainz 05 hat sich in der Defensive personell verstärkt.
Innenverteidiger Fabio Gruber (23) kehrt dem Zweitligisten 1. FC Nürnberg den Rücken und wechselt zum eine Klasse höher spielenden Klub an den Rhein. Das gaben die 05er am Freitagnachmittag bekannt. Über die Vertragsdetails wurde nichts bekannt.
Anfang des vergangenen Jahres war der 22-Jährige vom SC Verl nach Franken gekommen, hatte sich dort schnell zurecht gefunden. Beim "Glubb" übernahm er direkt Verantwortung, wurde Kapitän und entwickelte sich zum Abwehrchef.
12. Juni, 14.24 Uhr: SV Elversberg schnappt sich Maurice Krattenmacher
Die SVE bastelt am Kader für die Bundesliga-Mission und rüstet mit Maurice Krattenmacher (20) auf. Das Mittelfeld-Juwel wird nach seiner Leihe zu Hertha BSC nicht zum FC Bayern zurückkehren, sondern fest ins Saarland wechseln.
Allerdings hat sich der deutsche Rekordmeister eine Rückkaufoption gesichert. Sein Vertrag in Elversberg läuft derweil bis Sommer 2030. In der vergangenen Spielzeit absolvierte der Youngster 25 Partien für die Alte Dame, erzielte dabei zwei Treffer und bereitete ein Tor vor.
"Mit Maurice verpflichten wir einen sehr talentierten Spieler, der seine Fähigkeiten bereits eindrücklich in der 2. Bundesliga unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Dynamik, seinem Gefühl für Räume und seinem variantenreichen Dribbling sehr gut in unser Anforderungsprofil am Flügel passt und das höhere Niveau in der Bundesliga sehr schnell adaptieren wird", erklärte Elversbergs Sportdirektor Christian Weber.
11. Juni, 19.44 Uhr: Schalke angelt sich Junior Adamu
Junior Adamu (25) wechselt vom SC Freiburg zum FC Schalke 04. Dabei gelingt den Knappen nach dem Deal um Satoshi Tanaka offenbar das nächste Schnäppchen.
Der österreichische Nationalstürmer, der zuletzt vom SCF an Celtic Glasgow ausgeliehen war und einen Marktwert laut transfermarkt.de von rund 3 Millionen Euro besitzt, soll S04 nur rund 800.000 Euro kosten. Freiburg selbst bezahlte 2023 noch sechs Millionen Euro an RB Salzburg für die Dienste des heute 25-Jährigen.
"Mit Junior verstärkt uns ein Spieler, der die Anforderungen an unsere Spielidee erfüllt. Er arbeitet stark gegen den Ball und bietet seinen Mitspielern mit tiefen, schnellen Laufwegen Anspielstationen", freute sich Schalkes Direktor Profifußball Youri Mulder.
11. Juni, 19.01 Uhr: Eintracht Braunschweig leiht Jan Urbich aus
Borussia Mönchengladbach verlängert den Vertrag mit Sturmtalent Jan Urbich (21) und leiht ihn direkt für ein Jahr in die 2. Bundesliga an Eintracht Braunschweig aus.
"Wir haben klar definiert, welche Qualitäten wir für die kommende Saison in der Offensive hinzufügen wollen. Mit Jan verpflichten wir einen Stürmer, der auf dem Markt sehr gefragt war und seinen Torriecher bereits in der Regionalliga eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Dass er anschließend schnell den Sprung in den Bundesliga-Kader von Borussia Mönchengladbach geschafft hat, unterstreicht sein Potenzial", erklärt BTSV-Sport-Geschäftsführer Benjamin Kessel.
11. Juni, 18.07 Uhr: 1. FC Saarbrücken verstärkt die Offensive
Abdenego Nankishi (23) hat eine neue Aufgabe gefunden: Der Flügelflitzer schließt sich nach dem Ende seines Vertrags bei der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart dem 1. FC Saarbrücken an.
Vergangene Spielzeit steuerte der Linksaußen aus der Jugend des SV Werder Bremen vornehmlich als Joker in 17 Einsätzen immerhin drei Tore und vier Assists bei.
"Er ist ein Spieler, den ich schon länger spannend finde. Ich verfolge ihn schon seit seiner Zeit bei Werder Bremen. Abdenego hat eine gute Geschwindigkeit, ist stark in 1:1-Situationen und erweitert unseren Werkzeugkasten mit guten Lösungen im Offensivspiel. Wir werden mit ihm flexibler – und freuen uns, dass der Transfer geklappt hat", freute sich FCS-Sportvorstand Markus Thiele.
11. Juni, 18.01 Uhr: Shio Fukuda bleibt beim Karlsruher SC
Der KSC hat Shio Fukuda (22) nach seiner Leihe fest verpflichtet. Borussia Mönchengladbach kassiert dafür den Vernehmen nach inklusive möglicher Bonuszahlungen rund eine Million Euro und soll eine Weiterverkaufsklausel besitzen.
Der japanische Stürmer spielte sich bei den Badenern vor allem im Saisonendspurt mit fünf Treffern in den letzten acht Partien in den Vordergrund.
"Shio hat sich in der Rückrunde überzeugend entwickelt und dadurch berechtigtes Interesse anderer Vereine geweckt. Die Neuverhandlung der Transferkonditionen war anspruchsvoll. Dass Timon Pauls und sein Team hier eine für den KSC vorteilhafte Lösung erarbeitet haben, freut mich sehr. Wir sind froh, dass es uns gelungen ist, einen vielversprechenden Spieler langfristig an den Verein zu binden", sagte Geschäftsführer Sport Mario Eggimann
11. Juni, 16.52 Uhr: Jorrit Hendrix kehrt zu Fortuna Düsseldorf zurück
Die Fortuna präsentiert den zweiten Neuen für die Mission Wiederaufstieg: Jorrit Hendrix (31) kehrt nach Düsseldorf zurück!
Der Mittelfeldmotor aus der Jugend der PSV Eindhoven kickte bereits in der Saison 2022/23 bei F95 und wechselte anschließend zu Western Sydney nach Australien. Bereits im Sommer 2024 kehrte er Down Under zugunsten Deutschlands wieder den Rücken und heuerte bei Preußen Münster an. Der SCP stieg wie die Fortuna allerdings aus der 2. Bundesliga ab.
"Jorrit bringt die Qualitäten mit, die wir gesucht haben. Deswegen freuen wir uns sehr, dass wir ihn für die Fortuna gewinnen konnten", sagte Sportvorstand Samir Arabi.
"Mich hat die ganze Zeit das Gefühl begleitet, mit der Fortuna noch nicht das erreicht zu haben, was ich mir vorgenommen habe. Genau das treibt mich jetzt an und umso mehr freue ich mich, wieder hier zu sein", erklärte Hendrix selbst.
11. Juni,16.25 Uhr: Dynamo Dresden holt Eintracht-Angreifer Inanoglu
Neuzugang Nummer zwei: Nur einen Tag nach der Verpflichtung von Linksaußen Brooklyn Ezeh (24) hat Dynamo Dresden den nächsten Neuzugang präsentiert.
Angreifer Kaan Inanoglu (29) verlässt die Eintracht aus Frankfurt und wechselt sofort zur SGD. Das gaben die Schwarz-Gelben selbst am Donnerstagnachmittag bekannt.
Mehr dazu erfahrt Ihr hier: "Dynamo lotst Sturm-Juwel von Eintracht Frankfurt an die Elbe!"
11. Juni,15.18 Uhr: Leonardo Bittencourt kehrt zu Energie Cottbus zurück
Die Rückkehr ist perfekt! Nach 14 Jahren führt der Weg für Leonardo Bittencourt (32) erneut zu Energie Cottbus.
Alle Infos unter: "Cottbus macht Sensations-Transfer perfekt: Der verlorene Sohn ist zurück!"
11. Juni,11.39 Uhr: Louis Köster schließt sich Alemannia Aachen an
Ein neuer Offensivspieler für Alemannia Aachen!
Wie der Drittligist bekannt gab, verlässt Louis Köster (23) Holstein Kiel und wechselt an den Tivoli. Beim neuen Klub unterschrieb der 23-Jährige einen Zweijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr.
"Mit Louis gewinnen wir einen sehr spannenden Spieler für die Alemannia. Er ist offensiv variabel einsetzbar und arbeitet sehr mannschaftsdienlich. Dazu setzt er immer wieder wichtige Impulse im Gegenpressing und ist aus der Tiefe heraus gefährlich", freut sich ATSV-Boss Rachid Azzouzi (55) in der Klubmitteilung vom Donnerstagvormittag zitiert.
"Wir sind überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns passt und unsere Offensive verstärken wird."
11. Juni,11.25 Uhr: Keisuke Goto wechselt zum SCF
Der SC Freiburg hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich mit einem Offensivtalent aus Belgien verstärkt.
Keisuke Goto (21), der zuletzt vom RSC Anderlecht an VV St. Truiden ausgeliehen war, wechselt mit sofortiger Wirkung zu den Breisgauern. Das gab der Sport-Club am Donnerstagvormittag bekannt, hielt sich zu den Vertragsinhalten jedoch bedeckt. Somit bleiben sowohl Ablöse als auch Laufzeit des Deals unklar.
11. Juni, 8.11 Uhr: Bayer 04 Leverkusen verpflichtet Kennet Eichhorn
Klubs aus der Bundesliga und dem europäischen Ausland waren an ihm dran: Jetzt kehrt Hertha-Juwel Kennet Eichhorn (16) der Hauptstadt den Rücken - und wechselt zu Bayer 04 Leverkusen.
Mehr dazu hier: "Transfer-Poker vorbei: Hertha-Juwel Kennet Eichhorn wechselt zu Bayer 04"
10. Juni, 16.21 Uhr: 1. FC Magdeburg holt Anselmo García Mac Nulty
Der 1. FC Magdeburg hat den ehemaligen Wolfsburg-Verteidiger Anselmo García Mac Nulty (21) verpflichtet.
Alle Details zum Transfer gibt's hier: "Nächster Neuzugang: FCM holt Ex-Wolfsburger an die Elbe".
10. Juni, 16.18 Uhr: Fortuna Düsseldorf rüstet sich für die 3. Liga
Die Fortuna aus Düsseldorf geht die Mission Wiederaufstieg an und verpflichtet dafür Jomaine Consbruch (24) von der SpVgg Greuther Fürth. Am Rhein hat der Mittelfeldmann bis Sommer 2029 unterschrieben.
Der gebürtige Bielefelder stammt aus der Jugend der Arminia und kennt Sportvorstand Samir Arabi (47) bereits aus gemeinsamen Tagen bei seinem Heimatklub. Der 24-Jährige bringt zudem bereits reichlich Zweit- und Drittligaerfahrung mit, gehörte zuletzt beim Kleeblatt jedoch nicht mehr zum Stammpersonal.
"Mit Jomaine gewinnen wir einen flexiblen Mittelfeldspieler für uns, den insbesondere seine Ballsicherheit und Spielintelligenz auszeichnen", so der Düsseldorfer Boss.
10. Juni, 16.08 Uhr: Dynamo Dresden präsentiert ersten Neuzugang
Linksverteidiger Brooklyn Ezeh (24) wechselt von Hannover 96 innerhalb der 2. Bundesliga zu Dynamo Dresden.
Alle Infos unter: "Dynamo tütet ersten Neuzugang ein: 'Großartiger Kicker und Mensch'".
10. Juni, 11.11 Uhr: Marvin Friedrich kehrt zu Union Berlin zurück
Nach viereinhalb Jahren kehrt Innenverteidiger Marvin Friedrich (30) von Borussia Mönchengladbach zu Union zurück.
Bei den Fohlen lief der Vertrag des Abwehrmannes aus, von 2018 bis 2022 kickte er bereits in Köpenick und wird das künftig erneut tun.
"Marvin kennt den Verein, die Menschen und die Werte von Union sehr genau. Er hat hier bereits bewiesen, dass er sportlich wie menschlich eine Führungsrolle ausfüllen kann. Mit seiner Erfahrung, seiner Mentalität und seiner Präsenz wird er unserer Mannschaft sofort Stabilität geben", erklärte FCU-Geschäftsführer Horst Heldt.
10. Juni, 11.05 Uhr: Schalke angelt sich Satoshi Tanaka
Schnäppchen für die Knappen! Schalke 04 holt Satoshi Tanaka (23) von Fortuna Düsseldorf für einen schmalen Taler nach Gelsenkirchen.
Durch den Abstieg der Fortuna sank die Ausstiegsklausel für den Mittelfeldspieler von zehn Millionen Euro auf nur noch eine Million Euro. Den Zuschlag hat nun Königsblau erhalten, beim Bundesliga-Aufsteiger hat der Sechser einen langfristigen Vertrag unterschrieben.
Der japanische Nationalspieler war erst im Januar aus seiner Heimat von Sanfrecce Hiroshima nach Düsseldorf gekommen, überzeugte in seinen 13 Zweitligaeinsätzen aber umgehend und zählte zu den wenigen Lichtblicken bei F95.
"Satoshi bringt für die Position im defensiven Mittelfeld die Eigenschaften mit, die für unsere Spielweise wichtig sind: Er ist aggressiv in der Arbeit gegen den Ball, dynamisch und agil", freut sich S04-Direktor Profifußball Youri Mulder.
10. Juni, 9.51 Uhr: Alemannia Aachen verstärkt sich zwischen den Pfosten
Keeper Stefan Bajić (24) wechselt von Racing Straßburg aus der Ligue 1 an den Tivoli!
Beim französischen Erstligisten absolvierte der Schlussmann, der aus der Jugend der AS Saint-Étienne stammt und auch schon für Bristol City in England spielte, in der vergangenen Saison allerdings kein Spiel. Das soll sich in Aachen jetzt ändern.
"Stefan hat eine hervorragende Ausbildung in Frankreich genossen – sowohl im Verein als auch in den französischen U-Nationalmannschaften. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits Erfahrung aus verschiedenen Profiligen und anspruchsvollen Wettbewerben mit. Wir sind überzeugt, dass er sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu unserer Mannschaft passt und sind froh, ihn künftig im Trikot der Alemannia zu sehen", erklärte Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi (55).
9. Juni, 16.46 Uhr: Max Besuschkow kommt ablösefrei aus Ingolstadt
Aufrüsten für die kommende Drittliga-Saison: Der MSV Duisburg hat sich mit Max Besuschkow (29) verstärkt.
Weil sein Arbeitspapier beim FC Ingolstadt zum 30. Juni ausläuft, wechselt der 29-jährige Mittelfeldakteur ablösefrei ins Revier.
"Mit Max bekommen wir einen sehr laufstarken, zentralen und doch variabel einsetzbaren Mittelfeldspieler, der seine Fähigkeiten auch schon in höheren Ligen unter Beweis gestellt hat", wird MSV-Coach Dietmar Hirsch (54) in der am Dienstagnachmittag veröffentlichten Klub-Mitteilung zitiert.
"Mit der Erfahrung seiner 29 Jahre hat er zudem auf und neben dem Platz schon seine Führungsqualitäten gezeigt, deshalb freue ich mich sehr, dass wir ihn überzeugt haben, mit uns gemeinsam den nächsten Schritt beim und für den Spielverein zu machen."
9. Juni, 14.12 Uhr: Mats Rots schließt sich TSG 1899 Hoffenheim an
Ein neuer Abwehrmann für die Kraichgauer: TSG 1899 Hoffenheim hat Mats Rots (20) vom niederländischen Erstligisten FC Twente verpflichtet. Das teilte der Oberhaus-Klub am Dienstag mit.
Der niederländische Linksverteidiger unterzeichnete demnach einen "langfristiges Vertrag" beim Europa-League-Teilnehmer. Es wurden jedoch keine näheren Angaben zur genauen Laufzeit gemacht.
9. Juni, 10.45 Uhr: Borussia Mönchengladbach tütet Lidberg-Deal ein
Vom Böllenfalltor an die Hennes-Weisweiler-Allee: Isac Lidberg (27) kehrt Darmstadt 98 den Rücken und wechselt zur Borussia nach Mönchengladbach.
Wie die Fohlenelf am Dienstag verkündete, unterzeichnete der 27 Jahre alte Torjäger einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2030. Angaben zur Ablöse machte der Oberhaus-Klub jedoch nicht. Nach Kicker-Angaben soll sich die Summe auf 3,5 Millionen Euro belaufen.
"Isac ist torgefährlich, physisch stark und weiß sich in Zweikämpfen zu behaupten. Gepaart mit seiner Dynamik und seiner Mentalität ergibt sich das Bild eines aggressiven Mittelstürmers", erklärte Borussia-Boss Rouven Schröder (50) zur Festverpflichtung von Lidberg, dem in 58 Zweitliga-Partien für die Lilien 31 Treffer gelangen.
"Wir haben in den Gesprächen gemerkt, wieviel Lust und Ambition er auf die Aufgaben bei Borussia hat und sind froh, eine weitere wichtige Kaderposition hochwertig und frühzeitig besetzt zu haben."
8. Juni, 11.17 Uhr: Lukas Bornschein wechselt nach Osnabrück
Deal fix! Der VfL Osnabrück hat sich in der Defensive verstärkt.
Nachwuchs-Talent Lukas Bornschein (21) verlässt die Zweitverwertung des Hamburger SV und wechselt mit sofortiger Wirkung an die Bremer Brücke. Das teilten die Lila-Weißen selbst am Montag mit.
"Wir wollen unseren Weg weitergehen mit Spielern, die sich in der Regionalliga bewiesen haben, sich bei uns weiterentwickeln und gemeinsam mit uns den nächsten Schritt in ihrer Karriere gehen können", wird VfL-Boss Joe Enochs (54) in der Vereinsmitteilung zitiert.
"In den Gesprächen hat sich zudem der Eindruck bestätigt, dass Lukas mit seiner Art perfekt zu uns als VfL passt."
7. Juni, 11.33 Uhr: Drittligist Viktoria Köln holt Jason Amann
Viktoria Köln hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Wie der Drittliga-Klub am Sonntagvormittag offiziell bekannt gab, kommt Defensivmann Jason Amann (21) vom 1. FSV Mainz 05.
"Jason war die letzten Jahre ein Leistungsträger in allen Mainzer Jugendteams und ist für sein Alter schon sehr weit. Er ist als defensiv orientierter Spieler vielseitig einsetzbar und kann sowohl als defensiver Sechser als auch in der Kette spielen", freut sich der Sportliche Leiter Valentin Schäfer (31) über die Verpflichtung von Amann, der in den vergangenen beiden Spielzeiten Stammspieler des 05er Regionalliga-Teams war.
"Auf dem Feld zeichnet er sich durch seine Mentalität, Zweikampfstärke und Passqualität aus."
6. Juni, 12.07 Uhr: Viktoria Köln bedient sich bei Absteiger
Niklas Castelle (23) wechselt vom SSV Ulm in den Kölner Stadtteil Höhenberg. Der Stürmer kommt ablösefrei, da sein Vertrag bei den Spatzen durch den Abstieg aus der 3. Liga keine Gültigkeit mehr besitzt. Die vergangenen anderthalb Jahre war er aber ohnehin an Alemannia Aachen ausgeliehen.
Dort sammelte der 23-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit immerhin vier Scorer (zwei Tore, zwei Vorlagen) in 27 Drittligaeinsätzen.
"Niklas Castelle ist ein echter Straßenfussballer, der ohne NLZ-Ausbildung und aus der Landesliga kommend einen besonderen Weg in den Profifußball gemacht hat. Das sieht man auch auf dem Platz wo er dafür steht offensiv besondere Momente kreieren zu können", freute sich Sport-Vorstand Franz Wunderlich über den Deal.
6. Juni, 10.23 Uhr: SV Elversberg verpflichtet Lukasz Poreba
Um in der Bundesliga den Klassenerhalt zu schaffen, braucht es für die SV Elversberg Verstärkung.
Zunächst wurde jedoch bei einem Aufstiegshelden die feste Verpflichtung eingetütet. Dazu zogen die Elversberger die Kaufoption für Mittelfeldspieler Lukasz Poreba, die bei circa 1,5 Millionen Euro liegen soll.
"Wir freuen uns sehr, dass Lukasz weiterhin fester Bestandteil unseres Teams sein wird. Er hat in der vergangenen Saison gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Mit seinen Qualitäten im Spiel gegen den Ball, seiner Spielintelligenz und seiner herausragenden Mentalität hatte er großen Anteil an unserem Erfolg. Darüber hinaus hat er sich auch menschlich hervorragend eingefügt und passt perfekt zu den Werten unseres Vereins", kommentierte Christian Weber, der Elversbeger Sportdirektor, den Transfer.
Die Besonderheit von Poreba: Seit dem 3. Spieltag bestritt er jedes Spiel für die Elv von Anfang an.
5. Juni, 15.46 Uhr: Preußen Münster holt Lucas Zeller aus Schweinfurt
Vom einen Absteiger zum anderen: Innenverteidiger Lucas Zeller (26) geht nicht mit dem 1. FC Schweinfurt in die Regionalliga, sondern schließt sich Preußen Münster an, das aus der 2. Bundesliga runterkommt.
Der 1,94-Mann spielte in seiner Karriere für verschiedene Vereine überwiegend in der Regionalliga, schaffte aber mit Schweinfurt den Aufstieg in die 3. Liga und war dort in der vergangenen Saison auch Stammkraft. Dort will die Kämpfernatur auch in Münster anknüpfen.
"Preußen Münster hat in den vergangenen Jahren sehr gute Arbeit geleistet und verfolgt nach dem Abstieg einen ambitionierten, zugleich aber bodenständigen Weg – gerade auch in Verbindung mit dem neuen Trainer. Auf dieses Projekt freue ich mich sehr", sagte der 26-Jährige.
5. Juni, 14.46 Uhr: Albert Grønbæk bleibt dem HSV erhalten
Große Freude beim Hamburger SV: Die Rothosen konnten Albert Grønbæk (25) fest verpflichten. Der Mittelfeldspieler war in der Rückrunde bereits von Stade Rennes ausgeliehen gewesen.
"Albert hat in seiner Zeit bei uns schnell gezeigt, welchen besonderen Mehrwert er unserem Spiel geben kann. Mit seiner Spielintelligenz, seiner technischen Qualität und seiner taktischen Flexibilität bringt er genau die Fähigkeiten mit, die unserem Kader in vielen Situationen helfen. Gleichzeitig hat er mit seiner Art, Fußball zu spielen, und seiner Persönlichkeit auch menschlich schnell einen wichtigen Platz in unserer Mannschaft eingenommen", sagte Sportdirektor Claus Costa (41).
Der dänische Nationalspieler, der in seiner Karriere auch schon in Norwegen, England und Italien kickte, hatte die ersten Rückrundenspiele noch verletzt verpasst, war dann aber schnell zum Stammspieler beim HSV aufgestiegen. Jetzt unterschrieb er einen langfristigen Vertrag bei den Hamburgern.
5. Juni, 14.15 Uhr: 1. FC Magdeburg schlägt bei Werder Bremen zu
Der 1. FC Magdeburg hat seinen nächsten Neuen vorgestellt: Kevin Manthey (19) kommt von Werder Bremens Zweitvertretung aus der Regionalliga Nord.
Alle Hintergründe könnt Ihr hier nachlesen: "Von der Weser an die Elbe: 19-Jähriger ist nächster Neuzugang".
5. Juni, 11.54 Uhr: Hansa Rostock verpflichtet Emil Holten fest
Hansa Rostock kann auch in der kommenden Saison mit seinem Top-Torjäger planen: Emil Holten (29), bisher Leihgabe aus Schweden, wechselt fest zum Drittligisten.
Der Däne kam im September 2025 vom schwedischen Erstligisten IF Elfsborg zur Kogge und überzeugte dort auf Anhieb mit 15 Toren in 33 Drittligaspielen sowie elf Treffern in fünf Partien im Landespokal.
"Es war kein Geheimnis, dass wir Emil gerne bei Hansa halten wollten. Umso mehr freuen wir uns, dass es nun gelungen ist, ihn fest zu verpflichten. Er kennt den Verein, die Mannschaft, das Umfeld und passt sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns. Er hat sich positiv entwickelt und leistete in einer wichtigen Saisonphase seinen Beitrag. Deshalb war für uns klar, dass er auch in der kommenden Spielzeit eine wichtige Rolle in unserer Offensivstruktur einnehmen soll“, sagt Direktor Profifußball Amir Shapourzadeh (43).
5. Juni, 10.25 Uhr: FC Bayern vermeldet Abgang von Daniel Peretz
Der FC Bayern kann einen Keeper von der Gehaltsliste streichen: Daniel Peretz (25) schließt sich seinem Leihklub FC Southampton fest an.
Mehr über den Wechsel des israelischen Nationaltorwarts erfahrt Ihr hier: "FC Bayern tütet Millionen-Deal ein: Spieler wechselt nach England".
4. Juni, 15.50 Uhr: Eintracht Braunschweig angelt sich Schalker Nachwuchs-Keeper
Eintracht Braunschweig setzt auf den Nachwuchs: Aus der U19 von Schalke 04 wechselt Keeper Nick Bodon (19) nach Niedersachsen und unterschreibt dort seinen ersten Profivertrag.
Seine ersten fußballerischen Schritte machte Bodon beim MSV Duisburg, wechselte allerdings mit 15 Jahren nach Gelsenkirchen und hütet seither das Tor verschiedener Nachwuchsmannschaften, zuletzt in der Meisterschaftsrunde der U19-Junioren, wo die Knappen im Achtelfinale am späteren Meister Hoffenheim scheiterten.
"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Chance, die ich bei der Eintracht mit meinem ersten Profivertrag bekomme. Mein Ziel ist es, hier schnell anzukommen, die vielen neuen Eindrücke aufzusaugen und von meinen erfahrenen Teamkollegen zu lernen. Für mich geht es jetzt darum, mich möglichst schnell an den Herrenfußball zu gewöhnen und mich jeden Tag weiterzuentwickeln", sagte der Neuzugang.
4. Juni, 13.42 Uhr: Karlsruher SC lockt Tim Civeja in den Wildpark
Der Karlsruher SC verstärkt sein Mittelfeld mit Tim Civeja (24) vom 1. FC Saarbrücken.
Der Deutsch-Albaner, der für beide Länder bereits Einsätze für die U-Nationalmannschaften absolvierte, war in den vergangenen drei Jahren Stammkraft im zentralen Mittelfeld der Saarbrücker und wagt nun den Schritt eine Liga höher.
"Tim bringt genau die Qualitäten mit, die wir für unser Mittelfeld gesucht haben. Er verfügt über eine hohe Intensität, große Laufbereitschaft und ein gutes Spielverständnis. Mit seiner Übersicht kann er Spiele lenken und Chancen kreieren. Zudem bringt er Torgefahr aus dem Mittelfeld mit und hat seine Qualitäten in der vergangenen Saison eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dieses Gesamtpaket hat uns absolut überzeugt", lobte Direktor Profifußball Timon Pauls (34) den gebürtigen Dachauer.
3. Juni, 20.05 Uhr: Kasey Bos verlässt den 1. FSV Mainz 05 leihweise
Der Mainzer Linksverteidiger Kasey Bos (22) wird vom FSV für eine Saison in die Niederlande zu Excelsior Rotterdam ausgeliehen.
In der abgelaufenen Spielzeit kam der 22-Jährige lediglich in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz. "Für Kasey ist es wichtig, dass er auf Spielminuten auf höchstem Niveau kommt", erklärte Sportdirektor Niko Bungert den Leihwechsel.
3. Juni, 18.53 Uhr: Leon Müller wechselt zum SSV Ulm
Die Spatzen aus Ulm basteln am Kader für die neue Saison und holen Leon Müller (25) vom Ligakonkurrenten MSC Duisburg.
Dort kam der defensive Mittelfeldspieler in der starken vergangenen Saison der Zebras nach Verletzungssorgen nur sehr unregelmäßig zum Zug und letztlich auf 15 Einsätze in der 3. Liga.
"Leon vereint viele Eigenschaften, die wir an einem Spieler auf seiner Position schätzen. Er bringt die Mentalität, die Laufbereitschaft und die Zweikampfstärke mit, die wir suchen", erklärte MSV-Sportdirektor Murat Isik.
3. Juni, 18.48 Uhr: Hoffenheim holt Patrick Wimmer aus Wolfsburg
Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist der Deal fix: Patrick Wimmer (25) verlässt den VfL Wolfsburg nach dem Bundesligaabstieg und schließt sich der TSG 1899 Hoffenheim an.
Dem Vernehmen nach ziehen die Sinsheimer eine Ausstiegsklausel in Höhe von rund zehn Millionen Euro, sein neuer Vertrag bei der TSG soll bis 2031 laufen. In der vergangenen Saison steuerte der Österreicher bei den Wölfen in 27 Einsätzen vier Treffer und sechs Vorlagen bei. Seinen neuen Trainer Christian Ilzer kennt er derweil bereits aus der gemeinsamen Zeit bei Austria Wien.
"Die TSG Hoffenheim hat in der vergangenen Saison eine beeindruckende Entwicklung genommen, mit spannenden Spielern und einem intensiven wie attraktiven Fußball. Zudem kenne ich den Trainer noch aus unserer gemeinsamen Zeit bei Austria Wien, als ich unter Chris Ilzer zum Profi wurde", freute sich der Offensivakteur.
"Patrick ist mit seinem Profil offensiv variabel einsetzbar und hat seine Qualitäten in der Bundesliga bereits nachhaltig unter Beweis gestellt. Er passt aufgrund seiner intensiven Spielweise und Duell-Qualität hervorragend in unsere Spielidee", erklärte TSG-Sportdirektor Paul Pajduch zudem.
3. Juni, 16.31 Uhr: 1. FC Saarbrücken angelt sich Torhüter aus Österreich
Der 1. FC Saarbrücken hat mit Matteo Bignetti (22) verpflichtet. Der österreichische U21-Keeper kommt aus seiner Heimat von Sturm Graz in die 3. Liga.
Bignetti startete seine Karriere in der Jugend der Grazer, sammelte aber zwischen 2020 und 2023 bereits Auslandserfahrung bei Eintracht Frankfurt. Mit Graz spielte er nicht nur in der österreichischen Bundesliga, sondern konnte auch erste Einsätze auf internationaler Bühne in der Europa League absolvieren.
"Ein hochinteressanter Spieler. Jung und trotzdem schon mit Erfahrung, er hat sogar bereits ein Europapokal-Spiel absolviert. Hungrig und mit Potenzial. Ein guter Typ. Wir werden ihn übrigens als Torwart einsetzen, obwohl er für Graz auch schon einmal den Ausgleich in der Nachspielzeit geköpft hat", witzelte Sportvorstand Markus Thiele (44) über seinen neuen Rückhalt im Kasten.
3. Juni, 16.22 Uhr: 1. FC Köln zieht Kaufoption für Jakub Kaminski
Er kam auf Leihbasis vom VfL Wolfsburg und mutierte sofort zum absoluten Leistungsträger: Der 1. FC Köln hat sich die Dienste von Offensivspieler Jakub Kaminski (23) fest gesichert.
In allen 34 Bundesliga-Spielen für den Effzeh stand der polnische Nationalspieler in der Startelf und wurde nur dreimal ausgewechselt, dabei erzielte er sieben Tore und bereitete fünf weitere vor.
"Kuba hat uns bereits in den ersten Gesprächen mit seiner Persönlichkeit beeindruckt. Er ist bodenständig, ehrgeizig und ein absoluter Teamplayer. In der vergangenen Saison hat er diese Eigenschaften jeden Tag auf und neben dem Platz unter Beweis gestellt", sagte Geschäftsführer Thomas Kessler (40) entsprechend: "Deshalb war für uns schnell klar, dass wir die Kaufoption ziehen möchten."
3. Juni, 16.11 Uhr: 1. FC Magdeburg kann Torben Müsel von Rot-Weiss Essen für sich gewinnen
Für Rot-Weiss Essen erzielte Torben Müsel (26) das einzige Tor in der Relegation zur 2. Bundesliga, für den Klub reichte das aber nicht zum Aufstieg. Jetzt geht es für den flexiblen Offensivspieler aber trotzdem eine Liga höher, er schließt sich dem 1. FC Magdeburg an.
Der 26-Jährige wurde beim 1. FC Kaiserslautern ausgebildet, 2018 wechselte er zu Borussia Mönchengladbach und feierte dort sein Bundesliga-Debüt. Nach einem Leih-Abstecher nach Belgien ging es 2023 schließlich nach Essen, wo Müsel in 141 Pflichtspielen 27 Tore und zehn Assists beisteuerte.
Alle Infos unter: "Nächster Wechsel an die Elbe: Torben Müsel schließt sich dem FCM an".
3. Juni, 14.26 Uhr: Zweiter Neuzugang des Tages für Eintracht Braunschweig
Wenige Stunden nach Frederik Jäkel (25) hat Eintracht Braunschweig den nächsten Neuzugang verkündet: Damjan Kovacevic (21) kommt aus der österreichischen Bundesliga vom TSV Hartberg. Der rechte Außenbahnspieler erhält einen Vertrag bis 2029.
"Es ist ein großartiges Gefühl und eine Ehre, für so einen Verein spielen zu dürfen. Die Eintracht hat eine große Tradition und die Fans ganz viel Leidenschaft – das habe ich sofort gespürt, als ich mich mit dem Verein beschäftigt habe", sagte der österreichische U21-Nationalspieler über seine erste Station im Ausland.
3. Juni, 14.14 Uhr: VfL Bochum holt Jean Manuel Mbom aus Dänemark
Der VfL Bochum hat Jean Manuel Mbom (26) zurück nach Deutschland geholt. Der 31-malige deutsche U-Nationalspieler wechselt ablösefrei vom dänischen Erstligisten Viborg FF ins Ruhrgebiet und unterschreibt einen Dreijahresvertrag.
Von 2013 bis 2023 stand der gebürtige Göttinger bei Werder Bremen unter Vertrag, wo er auch den Durchbruch schaffte und mit der Fritz-Walter-Medaille in Silber ausgezeichnet wurde, bevor es ihn ins Ausland zog.
Simon Zoller (34), Leiter Lizenzbereich beim VfL Bochum, lobt besonders die Flexibilität des Neuzugangs: "Jean Manuel bringt ein tolles Gesamtpaket mit: Er ist sehr flexibel einsetzbar, kann sowohl im Zentrum auf der Sechs oder Acht sowie als rechter Verteidiger spielen. Überzeugt haben uns außerdem seine Dynamik und Laufstärke – und nicht zuletzt die Erfahrung aus der Bundesliga und der Zeit bei Viborg, wo er eine neue Herausforderung gesucht und diese in einer anderen Umgebung hervorragend angenommen hat."
3. Juni, 11.06 Uhr: Eintracht Braunschweig verpflichtet Frederik Jäkel fest
Seit rund einem Jahr ist Frederik Jäkel (25) an Eintracht Braunschweig ausgeliehen, kommt allerdings verletzungsbedingt gerade einmal auf fünf Minuten Einsatzzeit für den Zweitligisten. Dennoch verpflichten die Löwen die Leihgabe von RB Leipzig nun fest.
"Frederik hat nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer einen schweren Rückschlag durch seine Verletzung hinnehmen müssen, der uns alle sehr getroffen hat. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits gezeigt, über welch außergewöhnliche Qualitäten er verfügt und welche Bedeutung er für uns haben kann – sowohl auf als auch neben dem Platz. Nach der schweren Diagnose hat Frederik eindrucksvoll bewiesen, dass er ein echter Kämpfer ist", zeigte sich Sportgeschäftsführer Benjamin Kessel (38) beeindruckt von dem Innenverteidiger.
Jäkel hatte sich nach einem fünfminütigen Einsatz gegen Greuther Fürth im vergangenen August schwer am Kreuzband verletzt und daraufhin den Rest der Saison verpasst. Inzwischen kann der 25-Jährige aber wieder individuelles Training absolvieren und setzt alles daran, wieder komplett fit zu werden, um dem Team helfen zu können.
2. Juni, 20.07 Uhr: Hansa Rostock holt neuen Stammkeeper an Bord
Der FC Hansa stellt seinen zweiten Zugang für die neue Saison vor: Torwart Luca Unbehaun (25) wechselt ablösefrei nach Vertragsende vom FC Emmen an die Ostsee.
Der Schlussmann ging 2016 aus der Jugend des VfL Bochum in das NLZ von Borussia Dortmund und galt dort schnell als großes Talent. 2018/19 wurde er sogar mit der Fritz-Walter-Medaille ausgezeichnet, bei den Profis kam er anschließend jedoch nicht zum Einsatz. Das gelang ihm regelmäßig erst beim SC Verl in der Saison 2023/24, ehe es ihn in die Niederlande zog. In Emmen stand er die vergangenen zwei Spielzeiten als Stammkraft zwischen den Pfosten.
"Luca verkörpert den modernen Torwarttyp. Mit seiner Ausbildung auf höchstem Niveau, einem ausgeprägten Spielverständnis und einer starken Entscheidungsqualität bringt er wichtige Voraussetzungen für unser Spiel mit", freute sich Hansa-Boss Amir Shapourzadeh über den Transfer.
2. Juni, 13.51 Uhr: Werder Bremen holt Chuki von Real Valladolid
Werder Bremen hat den zweiten Neuzugang des Sommers bekanntgegeben: Die Hanseaten holen Chuki (22) aus der zweiten spanischen Liga von Real Valladolid.
Der offensive Mittelfeldspieler, der zweimal für die spanische U18 auflief, überzeugte dort in der abgelaufenen Saison mit 15 Scorerpunkten in 34 Spielen. Der Wechsel nach Bremen ist für das Eigengewächs aus Valladolid das erste Mal, dass er seinen Heimatklub verlässt.
"Ich bin glücklich und überzeugt, dass Werder der bestmögliche Verein für mich und der richtige Schritt für meine Karriere ist. Ich bin dankbar für das Vertrauen, das man mir entgegenbringt, und hoffe, dass ich dem Verein helfen kann, sich weiterzuentwickeln. Es war eine sehr wohlüberlegte Entscheidung. Es ist schwer gewesen, Real Valladolid - den Verein meines Lebens - zu verlassen, denn ich bin dort, in meiner Stadt, aufgewachsen, und ich werde ihnen immer unendlich dankbar sein", schwärmte der 22-Jährige entsprechend von beiden Vereinen.
2. Juni, 12.12 Uhr: SC Paderborn verpflichtet Energie Cottbus' Nyamekye Awortwie-Grant
Der SC Paderborn hat nach dem Aufstieg in die Bundesliga den nächsten Deal klargemacht: Energie Cottbus' Innenverteidiger Nyamekye Awortwie-Grant (25) wechselt zu den Ostwestfalen.
Der gebürtige Tübinger kam erst im Vorjahr nach Cottbus und trug dort als Stammspieler entscheidend zum Aufstieg bei, hatte aber keinen Vertrag für die 2. Bundesliga und kann sich Paderborn deshalb ablösefrei anschließen.
"Nyame hat in der vergangenen Drittligasaison mit herausragenden Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Er ist schnell, zweikampfstark und ein agiler Innenverteidiger, der trotz seiner bereits gezeigten Qualität weiterhin enormes Entwicklungspotenzial besitzt – um sich bei uns auch in der Bundesliga durchzusetzen", schwärmte Sportgeschäftsführer Sebastian Lange (38) von seinem Neuzugang.
2. Juni, 11.33 Uhr: Hannover 96 schnappt sich Magdeburgs Jean Hugonet
Seinen auslaufenden Vertrag beim 1. FC Magdeburg verlängert Innenverteidiger Jean Hugonet (26) nicht, der 2. Bundesliga bleibt er aber trotzdem erhalten und wechselt ablösefrei zu Hannover 96.
Alle Infos zum Wechsel des Franzosen findet Ihr hier: "Wiedersehen mit Christian Titz: FCM-Verteidiger Hugonet wechselt zu Hannover".
1. Juni, 16.34 Uhr: VfL Wolfsburg angelt sich Fraser Hornby
Der VfL Wolfsburg hat den ersten Transfer nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga verkündet. Vom zukünftigen Liga-Konkurrenten Darmstadt 98 kommt Fraser Hornby (26) nach Niedersachsen.
Der schottische Offensivspieler wechselte 2023 nach Darmstadt und überzeugte dort unter anderem mit 25 Toren sowie zehn Vorlagen in 64 Spielen.
"Spieler wie Fraser sind auf dem Markt sehr begehrt, weil sie ein unheimlich gutes Gesamtpaket mitbringen. Mit seiner Dynamik, seiner fußballerischen Qualität, aber auch seiner Persönlichkeit wird er uns, zumal er die zweite Liga schon kennt, mit Sicherheit weiterhelfen. Er war nicht umsonst Vizekapitän in Darmstadt. Wie klar er in seiner Entscheidung für den VfL gewesen ist, hat uns beeindruckt", betonte Sportdirektor Pirmin Schwegler (39).
1. Juni, 12.45 Uhr: DFB-Stürmer Undav verlängert beim VfB Stuttgart
Er bleibt im Ländle: Deniz Undav (29) wird auch weiterhin für den VfB Stuttgart auflaufen.
Der 29-jährige Nationalspieler hat seinen Vertrag beim Bundesligisten vorzeitig um zwei weitere Jahre bis 2029 verlängert, inklusive einer Option auf ein weiteres Jahr. Sein bisheriges Arbeitspapier lief noch bis 2027. Das teilten die Schwaben selbst am Montag mit.
Damit herrscht für den DFB-Angreifer noch vor dem WM-Start Klarheit über seine sportliche Zukunft.
1. Juni, 12.15 Uhr: KSC holt Nachwuchs-Talent
Blau-Weiß statt Rot: Jason Ponente Ramirez (19) streift sich künftig das Trikot des Karlsruher SC über.
Wie der Zweitligist aus Baden am Montag bekannt gab, wechselt der 19-Jährige Offensivspieler vom Nachwuchs des 1. FC Köln in die Fächerstadt. Vertragsdetails nannte der KSC nicht.
"Mit Jason Ponente Ramirez haben wir einen weiteren jungen, entwicklungsfähigen Spieler für uns gewinnen können, der viel Potenzial mitbringt", ist sich Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann (45) der Qualität seines neuen Kickers sicher.
"Seine Qualitäten hat er nicht nur zuletzt in der DFB-Nachwuchsliga für die U19 des 1. FC Köln unter Beweis gestellt, für die er auch bereits Erfahrungen in der UEFA Youth League sammeln konnte."
1. Juni, 11.32 Uhr: Fousseny Doumbia wechselt zu Energie Cottbus
Energie Cottbus hat sich die Dienste von Fousseny Doumbia (21) gesichert.
Der 21-jährige Defensivmann kommt von Eintracht Frankfurt und bleibt leihweise bis Saisonende beim Zweitliga-Aufsteiger. Das teilten die Lausitzer selbst am Montag mit.
Mehr dazu hier: "Nächster Neuer! Cottbus holt Nationalspieler aus der Hessenliga"
1. Juni, 11.21 Uhr: 1. FC Heidenheim holt Marcel Costly
Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim hat sich im Angriff verstärkt.
Wie der Schwaben am Montagvormittag offiziell bekannt gaben, wechselt der offensiv flexibel einsetzbaren Marcel Costly (30) vom Drittligisten FC Ingolstadt 04 an die Brenz. Der 30-Jährige unterzeichnete demnach einen Dreijahresvertrag bis Ende Juni 2029.
"Mit Marcel Costly konnten wir einen Spieler verpflichten, der mit 18 Toren und zehn Assists eine absolut herausragende Saison in der 3. Liga gespielt hat", wird FCH-Boss Holger Sanwald (59) in der Vereinsmitteilung zitiert. "Durch seine Variabilität - er kann im rechten offensiven Mittelfeld, im Sturmzentrum und als hängende Spitze eingesetzt werden - wird er unserem Kader zusätzliche Qualität verleihen."
29. Mai, 21.34 Uhr: Barcelona schnappt dem FC Bayern Anthony Gordon weg
Jetzt ist der Deal fix: Anthony Gordon (25) wechselt von Newcastle United zum FC Barcelona - und damit nicht zum FC Bayern.
Wochenlang hielten sich die Gerüchte um einen Transfer des Engländers an die Säbener Straße hartnäckig. Intern soll sich der deutsche Rekordmeister gar auf den Flügelstürmer der "Magpies" festgelegt haben. Doch am Ende war das Gesamtpaket den Münchnern wohl zu üppig.
Anders als für die eigentlich chronisch klammen Katalanen. Barça selbst spricht von 60 bis 70 Millionen Euro Ablöse, von Newcastle-Seite sind 80 Millionen Euro plus mögliche Zusatzzahlungen zu vernehmen. Auch eine Weiterverkaufsbeteiligung existiert offenbar.
29. Mai, 17.20 Uhr: Bester Regionalliga-Knipser wechselt zu Waldhof Mannheim
Mit 27 Treffern in 33 Spielen ballerte Julian Ulbricht (26) den SV Meppen in die 3. Liga. Dort wird der gebürtige Hamburger nächste Saison dann auch spielen, allerdings für den SV Waldhof Mannheim.
Der SVW holt den Stürmer nämlich per Ausstiegsklausel in die Rhein-Neckar-Region. "Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, heute meinen Vertrag beim SV Waldhof Mannheim unterschreiben zu können. Der SV Waldhof ist ein großer Traditionsverein, das reizt mich sehr. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir gezeigt, dass ich hier meine sportliche Zukunft sehe", sagte der 26-Jährige zu seinem Wechsel.
29. Mai, 16.12 Uhr: Bruder von Rocco Reitz wechselt zum 1. FC Magdeburg
Tony Reitz (21), der Bruder von Rocco Reitz (24), folgt seinem Familienmitglied in den Osten und heuert beim FCM an.
Alle Infos findet Ihr unter: "Sein Bruder sorgte mit RB-Wechsel für Wirbel: Magdeburg zieht Kapitän von BVB II an Land".
29. Mai, 13.16 Uhr: Personalkarussell beim SC Paderborn
Viel Bewegung beim SC Paderborn: Am Freitag verkündete der Bundesliga-Aufsteiger gleich drei Abgänge und einen Neuzugang.
Sowohl Innenverteidiger Calvin Brackelmann (26) als auch Mittelfeldmann David Kinsombi (30) verlassen den Klub nach drei Jahren. Während Brackelmann zum FC Augsburg wechselt, ist das Ziel bei Kinsombi noch unklar. Zudem kehrt Keeper Dennis Seimen (20), der in der abgelaufenen Saison vom VfB Stuttgart ausgeliehen war, zu seinem Stammverein zurück. Dort soll er nach dem Abgang von Alexander Nübel (29) die Nummer eins werden.
"Alle drei haben einen enormen Wert für unseren SCP07 gehabt – sowohl sportlich als auch menschlich", verabschiedete Sportgeschäftsführer Sebastian Lange (38) das Trio.
Neu an Bord ist dagegen ist Clemens Lippmann (19): Der Außenverteidiger kommt von Drittligist 1860 München.
29. Mai, 11.45 Uhr: SC Verl holt Amin Farouk aus Frankfurt
Der SC Verl verstärkt seine Offensive mit Amin Farouk (22), er kommt vom FSV Frankfurt aus der Regionalliga Südwest.
Dort überzeugte er in der abgelaufenen Saison mit 14 Scorerpunkten in 27 Spielen, bei seinem Ausbildungsklub Wehen Wiesbaden hatte er schon einmal den Schritt in die 3. Liga geschafft.
"Mit Amin gewinnen wir einen Offensivspieler, der auf dem Flügel, aber auch im Zentrum spielen kann. Er hat eine super Technik, eine hohe Dynamik und für die gegnerische Defensive schwierig zu greifen. Charakterlich passt er perfekt zu unserem Sportclub, weil er sich hohe Ziele steckt und wir diese gemeinsam mit ihm erreichen möchten", sagte Sportvorstand Zlatko Janjic (40).
29. Mai, 11.33 Uhr: Dynamo Dresden gibt Dominik Kother an MSV Duisburg ab
Schon in der Rückrunde war Dynamo Dresdens Dominik Kother (26) an den MSV Duisburg ausgeliehen, jetzt verpflichtet der Drittligist den Linksaußen fest.
Alle Infos zum Deal findet Ihr hier: "Nächster Abgang fix! Auch dieser Profi verlässt Dynamo Dresden".
29. Mai, 10.20 Uhr: Borussia Mönchengladbach verpflichtet ukrainischen Nationalspieler
Ein ukrainischer Nationalspieler für Borussia Mönchengladbach: Die Fohlen verpflichten Yukhym Konoplya (26) von Schachtar Donezk.
Für den Rechtsverteidiger, der bereits über eine große Sammlung an nationalen Titeln verfügt, 27 Mal für die ukrainische Auswahl auflief und 2019 sogar U20-Weltmeister wurde, wird keine Ablöse fällig, er unterschreibt einen Dreijahresvertrag.
"Ich freue mich sehr, zu Borussia zu wechseln. Es ist ein sehr großer Verein mit langer Historie und einer unglaublichen Fangemeinde. Gerade habe ich sehr viele Emotionen, die ich gar nicht so richtig erklären kann. Es wird ein paar Tage dauern, bis ich alles richtig realisiert habe", zeigte sich der Neuzugang völlig begeistert von dem Bundesliga-Klub.
29. Mai, 6.28 Uhr: Rot-Weiss Essen verpflichtet Leihspieler Franci Bouebari fest
Rot-Weiss Essen bastelt nach der verlorenen Relegation gegen Greuther Fürth fleißig am Kader für die kommende Drittliga-Saison. Als dritter Neuzugang steht Franci Bouebari (22) fest, der in der vergangenen Saison bereits vom SC Freiburg II ausgeliehen war und nun fest verpflichtet wird.
Der Linksverteidiger startete mit Anlaufschwierigkeiten in Essen, schon sein viertes Spiel für RWE verpasste er wegen einer Suspendierung nach einer "persönlichen Verfehlung", wie Trainer Uwe Koschinat damals verkündete. Seither mauserte er sich jedoch zum Stammspieler und absolvierte insgesamt 25 Drittliga-Spiele sowie jeweils eins im DFB- und im Niederrhein-Pokal, bevor er den Saisonendspurt wegen eines Muskelbündesrisses verpasste.
Das sieht man auch in Essen: "Wir freuen uns sehr über die feste Verpflichtung von Franci. Er bringt ein spannendes Profil mit und hat sich während seiner Leih-Saison bei uns sehr positiv entwickelt und bis zu seiner Verletzung als Stammspieler etabliert. Wir sehen weiterhin noch großes Potenzial in ihm, das wir in den kommenden Jahren gemeinsam weiterentwickeln möchten", sagte Direktor Profifußball Marcus Steegmann (45).
28. Mai, 16.44 Uhr: Hallescher FC verpflichtet Tor-Granate
Der Hallesche FC hat Soufian Benyamina (36) verpflichtet. Der 36-Jährige kommt ablösefrei vom Liga-Konkurrenten Greifswalder FC.
Der Aufstiegsanwärter aus Sachsen-Anhalt verpflichtete mit dem Routinier den erfolgreichsten Stürmer der Regionalliga Nordost seit 2022/23. In den vergangenen vier Jahren schoss er 60 Tore.
"Soufian vereint enorme Erfahrung mit einer hohen Präsenz auf dem Platz. Er hat über viele Jahre auf hohem Niveau seine Qualitäten unter Beweis gestellt, bringt Führungsstärke mit und soll unser Offensivspiel zusätzlich beleben", erklärte Halles neuer Sportdirektor Marian Unger (42).
28. Mai, 15.59 Uhr: Paderborn angelt sich Top-Spielmacher der 3. Liga
Der SC Paderborn nimmt Kurs Bundesliga und wildert in der 3. Liga: Von der U23 der TSG Hoffenheim wechselt Top-Spielmacher Luka Duric (22) an die Pader.
SCP-Geschäftsführer Sebastian Lange: "Wir freuen uns sehr, dass sich Luka für uns entschieden hat. Er ist fußballerisch hervorragend bei der TSG Hoffenheim ausgebildet worden. Er ist ein spielintelligenter, offensiv ausgerichteter Mittelfeldspieler."
Duric sammelte in seiner Debütsaison der 3. Liga in 28 Einsätze 19 Torbeteiligungen, feierte zudem für die TSG-Profis im Februar seinen ersten Einsatz in der Bundesliga. Der in Sinsheim geborene Duric besaß bei seinem Jugendverein einen Vertrag bis 2027, eine Ablöse dürfte fällig geworden sein.
28. Mai, 13.56 Uhr: Der VfL Bochum schnappt sich Daniel Hanslik vom 1.FC Kaiserslautern
Der VfL Bochum hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und Daniel Hanslik (29) vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Das gab der Zweitligist am Donnerstag bekannt. Der Stürmer wechselt ablösefrei an die Castroper Straße.
"Mit Daniel bekommen wir einen absoluten Führungsspieler, der in Kaiserslautern Vize-Kapitän war und von dessen Qualitäten wir sportlich und charakterlich voll überzeugt sind", sagt Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball beim VfL Bochum 1848. "Mit seiner Flexibilität kann er uns sowohl auf der Stürmerposition als auch als hängende Spitze oder in der 9,5er-Rolle ein neues Element geben."
Hanslik selbst freut sich nach fünf Jahren auf dem Betzenberg auf die neue Herausforderung. "Ich bin sehr froh darüber, dass es geklappt hat, bei so einem Verein zu unterschreiben, und freue mich schon darauf, das erste Mal für den VfL aufzulaufen. Von Anfang an war die Kommunikation mit dem Verein transparent und so überzeugend, dass ich schnell für mich den Entschluss gefasst habe, Teil dieser Aufgabe hier werden zu wollen. Ich freue mich auf eine hoffentlich erfolgreiche Zeit in Bochum."
28. Mai, 11.49 Uhr: Hoffenheim holt Ösi-Juwel
1899 Hoffenheim vermeldet seinen dritten Zugang für die neue Saison: Aus Österreich kommt Sturm-Juwel Konstantin Aleksa. Der 19-Jährige wechselt gegen Ablöse von Austria Wien.
TSG-Sportdirektor Frank Kramer erklärt: "Konstantin zählt zu den auffälligsten Angreifern der 2. Liga in Österreich und passt sehr gut zu unserer Spielphilosophie. In unserer U23 soll er kontinuierlich wichtige Spielpraxis sammeln und sich perspektivisch auf das Niveau der Bundesliga entwickeln."
Der Youngster markierte in der abgelaufenen Saison der 2. Liga Österreichs als nomineller A-Junior in elf Spielen vier Tore. Für die U19 der Ösis lief er fünfmal auf.
27. Mai, 13.26 Uhr: SC Paderborn holt ersten Neuzugang nach dem Aufstieg
Zwei Tage nach dem Aufstieg in die Bundesliga hat der SC Paderborn seinen ersten Neuzugang präsentiert: Der Verein verpflichtet Mittelfeldspieler Tom Baack (27) vom 1. FC Nürnberg.
Für den ist es ein steiler Aufstieg, denn erst im vergangenen Sommer war er aus der 3. Liga vom SC Verl zu den Franken gewechselt, nun zieht es ihn nach Paderborn.
"Tom wird uns mit seiner Übersicht, seiner Mentalität und seiner Erfahrung guttun. Er ist zentraler Mittelfeldspieler, der über eine ausgeprägte Spielintelligenz verfügt. Tom zeichnet ein permanent hohes Lauf- und Zweikampfverhalten, konsequente Ballgewinne und große Einsatzbereitschaft in allen Phasen des Spiels aus. Zudem bringt er auch Führungsstärke auf und neben dem Platz mit", sagt Sport-Geschäftsführer Sebastian Lange (38).
27. Mai, 12.45 Uhr: Hansa Rostock holt Keeper von Union Berlin
Hansa Rostock verstärkt sich im Tor mit einem jungen Keeper von Union Berlin: Yannic Stein (21) wechselt von der Alten Försterei zur Kogge.
"Yannic hat sich bei uns über viele Jahre sehr gut entwickelt und stets professionell gearbeitet. Die Leihstationen haben ihm wichtige Erfahrungen gebracht, gleichzeitig war klar, dass er für seinen nächsten Schritt dauerhaft Spielzeit auf hohem Niveau benötigt. Wir haben seinen Wunsch nach einer neuen Herausforderung nachvollzogen und gemeinsam eine Lösung gefunden, die für alle Seiten sinnvoll ist. Wir danken Yannic für seinen Einsatz bei Union und wünschen ihm in Rostock sportlich wie persönlich nur das Beste", erklärte Horst Heldt (56), Geschäftsführer Profifußball Männer des 1. FC Union Berlin.
Stein wechselte im Sommer 2019 vom Nachwuchs von Viktoria Berlin zu Union, rückte in den Trainingsbetrieb der Profis auf und gehörte ab 2012 mehrfach dem Spieltagskader in der Bundesliga und dem Europapokal an, kam aber nicht zum Einsatz.
Zweimal war der an den VfB Lübeck verliehen, zuletzt stand er Regionalliga Nordost beim SV Babelsberg zwischen den Pfosten. "Der Abschied aus Köpenick fällt mir wirklich nicht leicht, denn Union sowie auch Berlin waren über viele Jahre mein Zuhause. Ich habe hier eine gute Ausbildung genossen und durfte in einem Umfeld arbeiten, das mich unterstützt und gefördert hat. Die beiden Leihen haben mir gezeigt, wie wichtig regelmäßige Spielpraxis für meine Entwicklung ist und wie sehr ich mehr Verantwortung auf dem Platz übernehmen möchte. Jetzt freue ich mich auf die Aufgabe in Rostock, auf ein neues Stadion, neue Mitspieler und die Chance, mich neu zu beweisen", so Stein selbst.
27. Mai, 12.30 Uhr: Borussia Mönchengladbach holt Enzo Leopold von Hannover 96
Enzo Leopold (25) steigt von der 2. Bundesliga in die Bundesliga auf. Der Mittelfeldspieler und Kapitän von Hannover 96 wechselt ablösefrei und erhält einen Vierjahres-Vertrag bis Ende Juni 2030 bei den "Fohlen".
"Enzo hat sich in vier Jahren bei Hannover 96 zu einem Fixpunkt im zentralen Mittelfeld entwickelt", erklärte Borussias Sportchef Rouven Schröder (50) und fügte an: "Er ist einer, der vorangeht, der seinen Job auf dem Platz diszipliniert und mit hoher Intensität ausübt, der aber auch ein guter Fußballer mit ausgeprägtem taktischen Verständnis ist und der in der vergangenen Saison als Kapitän seiner Mannschaft auch in Sachen Leadership einen großen Schritt nach vorn gemacht hat. Es war sein großer Wunsch, in der Bundesliga zu spielen – und wir sind davon überzeugt, dass dieser Schritt für ihn logisch und richtig ist."
Nach dem verpassten Aufstieg mit den Hannoveranern, den der Klub ganz klar angestrebt hatte, geht es für Leopold dennoch in die Bundesliga. "Mein Traum war es immer, Bundesliga zu spielen. Dass es nun bei so einem großen Klub passieren wird, ist natürlich besonders. Ich kann es kaum erwarten, hier loszulegen und kann allen Fans versprechen, dass ich immer 100 Prozent gebe", so der Mittelfeldmann zu seinem Wechsel.
27. Mai, 12 Uhr: VfB Stuttgart verabschiedet Alexander Nübel
Es hatte sich angedeutet, nun ist es offiziell: Nach drei Jahren wird Torhüter Alexander Nübel (29) den VfB Stuttgart verlassen und nach seiner Leihe offiziell zum FC Bayern München zurückkehren.
Die Schwaben gaben seinen Abgang am Mittwoch offiziell bekannt. Bei den Bayern hat Nübel allerdings keine Zukunft, mit Juventus Turin und Manchester City sollen sich allerdings zwei hochkarätige Klubs nach dem Keeper erkundigt haben.
Das Tor des VfB soll demnächst Dennis Seimen (20) hüten, der aus dem eigenen Nachwuchs stammt, in der Saison 2024/25 in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga zwischen den Pfosten stammt und anschließend an den SC Paderborn verliehen wurde.
Dort zeigte Seimen starke Leistungen und war einer der Garanten für den Aufstieg des Klubs in die Bundesliga, der am Montag mit einem Sieg im Rückspiel der Relegation gegen den VfL Wolfsburg gelang.
Sommer-Transfermarkt im Ticker
Es geht wieder los! Die Vereine im deutschen Profi-Fußball ziehen sich ihre Neuzugänge für die kommende Saison an Land. Wir berichten für Euch auch in diesem Sommer vom Transfermarkt-Geschehen in unserem Liveticker.
Titelfoto: Harry Langer/dpa