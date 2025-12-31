 7.330

Von diesen Promis mussten wir 2025 Abschied nehmen

Auch 2025 mussten wir uns von zahlreichen Prominenten aus Kultur, Show, Sport und Politik verabschieden.

Von Benjamin Richter

"Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können." - Jean Paul

Auch 2025 sind zahlreiche Prominente aus Kultur, Show, Sport und Politik von uns gegangen. Der TAG24-Rückblick.

Januar

Mit Meisterwerken wie "Der Elefantenmensch", "Blue Velvet" und "Mulholland Drive" schrieb Star-Regisseur David Lynch (†78) Filmgeschichte. Sängerin Marianne Faithfull (†78) wurde 1964 durch ihre Interpretation des Liedes "As Tears Go By" bekannt und war ab da ein fester Teil der Swinging Sixties.  © Chris Weeks/AP/dpa, Wolfgang Kumm/dpa
  • Jeff Baena (†47, 3. Januar) - US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
  • Jean-Marie Le Pen (†96, 7. Januar) - Französischer Politiker und "Front National"-Gründer
  • Volker Sklenar (†80, 7. Januar) - Deutscher Politiker und thüringischer Umweltminister
  • Rudolf Dreßler (†84, 8. Januar) - Deutscher Politiker und Diplomat
  • Oliviero Toscani (†82, 13. Januar) - Italienischer "Benetton"-Werbefotograf
  • David Lynch (†78, 15. Januar) - US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
  • Marcel Mann (†37, 21. Januar) - Deutscher Synchronsprecher und Comedian
  • Thomas Billhardt (†87, 23. Januar) - Deutscher Fotograf und Publizist
  • Marianne Faithfull (†78, 30. Januar) - Britische Sängerin und Schauspielerin
  • Eva Wenzel-Bürger (†92, 31. Januar) - Deutsche Grafikerin und Buchillustratorin
  • Horst Janson (†89, Januar) - Deutscher Schauspieler, bekannt aus der "Sesamstraße"

Februar

Michelle Trachtenberg (†39) spielte sich mit ihren Rollen in "Buffy – Im Bann der Dämonen" und "Gossip Girl" in die Herzen der Fans. Gene Hackman (†95) wurde mit Filmen wie "French Connection" und "Erbarmungslos" weltberühmt. Horst Köhler (†81) war von 2004 bis zu seinem Rücktritt im Jahr 2010 neunter Bundespräsident Deutschlands.  © Mark Mainz/R-Mainz/AP/dpa, Wolfgang Kumm/dpa, Uncredited/AP/dpa
  • Horst Köhler (†81, 1. Februar) - Deutscher Politiker und neunter Bundespräsident Deutschlands
  • Gerhart Baum (†92, 15. Februar) - Deutscher Politiker und Rechtsanwalt
  • Marian Turski (†98, 18. Februar) - Polnischer Journalist und Holocaust-Überlebender
  • Gene Hackman (†95, 18. Februar) - US-amerikanischer Schauspieler
  • Friedrich-Wilhelm Junge (†86, 20. Februar) - Deutscher Schauspieler und Gründer des Theaters Dresdner Brettl
  • Roberta Flack (†88, 24. Februar) - R&B- und Soul-Sängerin, u.a. "Killing Me Softly"
  • Michelle Trachtenberg (†39, 26. Februar) - US-amerikanische Schauspielerin und "Buffy"-Star
  • Boris Spasski (†88, 27. Februar) - Russisch-französischer Schachspieler und zehnter Weltmeister in der Geschichte des Schachspiels

März

Doris Fitschen (†56) war Fußballnationalspielerin und von 2009 bis 2016 Managerin der deutschen Frauennationalmannschaft. AnNa R. (†55) schrieb als Teil des erfolgreichen Duos "Rosenstolz" Musikgeschichte. George Foreman (†76) legte eine der längsten Karrieren in der Geschichte des Boxsports hin und gewann die Goldmedaille im Schwergewicht bei den Olympischen Sommerspielen 1968.  © Arne Dedert/dpa, Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa, Matt Sayles/AP/dpa
  • Bernhard Vogel (†92, 2. März) - Deutscher Politiker und Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen
  • Wolfgang Engel (†81, 7. März) - Deutscher Theaterregisseur, Schauspieler und Intendant
  • Hans Peter Korff (†82, 9. März) - Deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
  • Karin Lesch (†89, 12. März) - Deutsch-schweizerische Schauspielerin
  • Doris Fitschen (†56, 15. März) - Deutsche Fußballnationalspielerin und Managerin der deutschen Frauennationalmannschaft
  • George Foreman (†76, 21. März) - US-amerikanische Schwergewichts-Boxlegende
  • Rolf Schimpf (†100, 22. März) - Deutscher Schauspieler und TV-Star
  • Gerd Poppe (†84, 29. März) - Deutscher Politiker und DDR-Bürgerrechtler
  • Richard Chamberlain (†90, 29. März) - US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
  • AnNa R. (†55, März) - Deutsche Sängerin und Mitglied des Musikduos "Rosenstolz"

April

Papst Franziskus (†88) war der 266. Bischof von Rom und damit Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche und Souverän der Vatikanstadt. Urte Blankenstein (†81) wurde vor allem mit ihrer Rolle der Frau Puppendoktor Pille im Kinderprogramm des Fernsehens der DDR bekannt.  © Evandro Inetti/ZUMA Wire/dpa, Jörg Carstensen/dpa
  • Val Kilmer (†65, 1. April) - US-amerikanischer Schauspieler, bekannt u.a. aus "Top Gun" und "Willow"
  • Mario Vargas Llosa (†89, 13. April) - Peruanischer Schriftsteller, Journalist und Nobelpreisträger
  • Papst Franziskus (†88, 21. April) - Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche und erster lateinamerikanischer Papst
  • Waltraut Haas (†97, 23. April) - Österreichische Schauspielerin und Sängerin
  • Urte Blankenstein (†81, 27. April) - Deutsche Schauspielerin

Mai

Mit ihrem frühen LGBTQ-Hit "I Kissed a Girl" und zahlreichen weiteren Songs setzte sich Jill Sobule (†66) mit gesellschaftlich relevanten Themen auseinander. Margot Friedländer (†103) war eine der letzten Zeitzeuginnen der Shoah und engagierte sich stets gegen das Vergessen. Nadja Abd el Farrag (†60) trat meist unter ihrem Spitz- und Künstlernamen "Naddel" in Erscheinung und erarbeitete sich somit eine große Anhängerschaft von Fans.  © Andy Kropa/Invision/AP/dpa, Wolfgang Kumm/dpa Pool/dpa, Jens Kalaene/dpa
  • Jill Sobule (†66, 1. Mai) - US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
  • James Foley (†71, 6. Mai) - US-amerikanischer "Fifty Shades of Grey"-Regisseur
  • Margot Friedländer (†103, 9. Mai) - Deutsche Holocaust-Überlebende
  • Nadja Abd el Farrag (†60, 9. Mai) - Deutsche Fernsehmoderatorin, Sängerin und Lebensgefährtin von Musikproduzent Dieter Bohlen
  • Charles Strouse (†96, 15. Mai) - US-amerikanischer Komponist und Liedtexter
  • Konstanze Lauterbach (†71, 24. Mai) - Deutsche Schauspiel- und Opernregisseurin

Juni

Das filmische Schaffen von Monika Hansen (†83) umfasst rund 40 Film- und Fernsehproduktionen. Lalo Schifrin (†93) schrieb die ikonische Filmmusik zu "Dirty Harry", "Der Adler ist gelandet" und "Mission: Impossible" und wurde zu einem der erfolgreichsten Hollywood-Komponisten. Katrin Troendle (†58) machte sich als "Sachsendiva" einen Namen und gehörte zu den Gründungsmitgliedern des neuen Leipziger Krystallpalast Varietés.  © Gregor Fischer/dpa, ROBYN BECK / AFP, Katrin Tröndle/PR
  • Carlo von Tiedemann (†81, 8. Juni) - Deutscher Kult-Moderator und Rundfunk-Redakteur
  • Frederick Forsyth (†86, 9. Juni) - Britischer Bestseller-Autor und "Der Schakal"-Schriftsteller
  • Günther Uecker (†95, 10. Juni) - Deutscher Maler und Objektkünstler
  • Brian Wilson (†82, 11. Juni) - US-amerikanischer Musiker und Mitbegründer der "Beach Boys"
  • Lalo Schifrin (†93, 26. Juni) - Argentinisch-US-amerikanischer Filmkomponist und Pianist
  • Monika Hansen (†83, 26. Juni) - Deutsche Theater- und Filmschauspielerin
  • Katrin Troendle (†58, 28. Juni) - Deutsche Kabarettistin, Sängerin und "Sachsendiva"
  • Michael Sommer (†73, 30. Juni) - Deutscher Politiker und Gewerkschaftsfunktionär
  • Wolfgang Böhmer (†89, Juni) - Deutscher Politiker und Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt
  • Tanner Martin (†30, Juni) - Deutscher Influencer und Social-Media-Star

Juli

Biathlon-Legende Laura Dahlmeier (†31) gewann sieben Gold-, drei Silber- und fünf Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften sowie 20 Weltcuprennen und den Gesamtweltcup der Saison 2016/17. Felix Baumgartner (†56) wurde mit seinem waghalsigen Sprung aus der Stratosphäre weltberühmt. Hulk Hogan (†71) gilt als einer der bekanntesten und erfolgreichsten Wrestler der Geschichte. Ozzy Osbourne (†76) wurde als Sänger der Heavy-Metal-Band "Black Sabbath" bekannt und erhielt als Solokünstler mehrere Platin-Auszeichnungen.  © Matthias Balk/dpa, Caroline Seidel/dpa, Christopher Drost/SHIFT digital/dpa, Jordan Strauss/Invision/AP/dpa
  • Julian McMahon (†56, 2. Juli) - Australisch-US-amerikanischer Schauspieler
  • Diogo Jota (†28, 3. Juli) - Portugiesischer Fußball-Profi und FC-Liverpool-Spieler
  • Anita Kupsch (†85, 3. Juli) - Deutsche Volksschauspielerin und Synchronsprecherin
  • Michael Madsen (†67, 3. Juli) - US-amerikanischer Schauspieler und "Kill Bill"-Star
  • Claus Peymann (†88, 16. Juli) - Intendant und Theaterregisseur
  • Felix Baumgartner (†56, 17. Juli) - Österreichischer Extremsportler und Base-Jumper
  • Malcolm-Jamal Warner (†54, 20. Juli) - US-amerikanischer "The Cosby Show"-Schauspieler und Musiker
  • Ozzy Osbourne (†76, 22. Juli) - Britische Rock- und Metal-Ikone, Frontmann von "Black Sabbath"
  • Hulk Hogan (†71, 24. Juli) - US-amerikanische Wrestling-Legende und Pop-Kultur-Ikone
  • Laura Dahlmeier (†31, 28. Juli) - Deutsche Biathletin, Bergläuferin und Bergsteigerin

August

TV-Zuschauer kannten Arthur Brauss (†89) durch seine Rollen im "Tatort" und im "Großstadtrevier". Frank Mill (†67) schrieb als WM-Held von 1990 Fußballgeschichte. Torsten Michaelis (†64) synchronisierte mehrere Hollywood-Stars und prägte in wichtigen Rollen den "Tatort".  © Ingo Wagner/dpa, picture alliance / dpa, IMAGO / Metodi Popow
  • Ulli Potofski (†73, 3. August) - Deutscher Sportmoderator und Reporter-Legende
  • Frank Mill (†67, 5. August) - Deutscher Nationalspieler des DFB und WM-Held von 1990
  • Jim Lovell (†97, 7. August) - US-amerikanischer NASA-Astronaut und Kommandant der Apollo-13-Mission
  • Torsten Michaelis (†64, 17. August) - Deutscher "Tatort"-Schauspieler und Synchronsprecher
  • Rolf Seelmann-Eggebert (†88, 22. August) - Deutscher Journalist und Adelsexperte
  • Jerry Adler (†96, 23. August) - US-amerikanischer Filmschauspieler und "Sopranos"-Star
  • Arthur Brauss (†89, 29. August) - Deutscher "Tatort"- und "Großstadtrevier"-Schauspieler

September

Hollywood-Ikone Robert Redford (†89) zählte ab den späten 1960er-Jahren zu den populärsten Schauspielern überhaupt. Giorgio Armani (†91) gründete sein eigenes Mode-Imperium und galt als Archetyp italienischer Eleganz. Horst Krause (†83) wurde als Polizeihauptmeister im "Polizeiruf 110" einem breiten Fernsehpublikum bekannt. Claudia Cardinale (†87) zählte zu den herausragenden Filmdiven Italiens und spielte Haupt- und Nebenrollen in mehreren internationalen Filmklassikern.  © Charles Sykes/Invision/AP/dpa, Julien De Rosa/AFP/dpa, Angelika Warmuth/dpa, Andreas Gebert/dpa/Pool/dpa
  • Graham Greene (†73, 1. September) - Kanadischer Schauspieler und "Der mit dem Wolf tanzt"-Star
  • Giorgio Armani (†91, 4. September) - Italienischer Modedesigner und Unternehmer
  • Horst Krause (†83, 5. September) - Deutscher "Polizeiruf 110"-Schauspieler
  • Rick Davies (†81, 6. September) - Britischer Musiker und "Supertramp"-Sänger
  • Peter Niedziella (†81, 10. September) - Deutscher Nachrichtensprecher und "Sachsenradio"-Moderator
  • Robert Redford (†89, 16. September) - US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Gründer des Sundance Film Festivals
  • Brett James (†57, 18. September) - US-amerikanischer Country-Sänger und Grammy-Gewinner
  • Claudia Cardinale (†87, 23. September) - Italienische Schauspielerin und Filmdiva
  • Georg Stefan Troller (†103, 27. September) - Österreichisch-US-amerikanischer Schriftsteller und Filmemacher

Oktober

Als fröhlich-forsche Ermittlerin in der TV-Serie "Großstadtrevier" spielte sich Wanda Perdelwitz (†41) in die Herzen der Zuschauer. Diane Keaton (†79) wurde durch ikonische Rollen in Filmklassikern wie "Der Pate" und "Der Stadtneurotiker" international bekannt.  © Felix Hörhager/dpa, Chris Pizzello/Invision/dpa
  • Jane Goodall (†91, 1. Oktober) - Britische weltbekannte Primaten-Forscherin und Umweltaktivistin
  • Wanda Perdelwitz (†41, 6. Oktober) - Deutsche "Großstadtrevier"- und "Das Traumschiff"-Schauspielerin
  • Diane Keaton (†79, 11. Oktober) - US-amerikanische Hollywood-Schauspielerin
  • Friedrich Magirius (†95, 13. Oktober) - Deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Leipziger Ehrenbürger
  • Holger Poppenhäger (†68, 13. Oktober) - Deutscher Politiker und Thüringer Justizminister
  • D’Angelo (†51, 14. Oktober) - US-Amerikanischer R&B-Musiker sowie vierfacher Grammy-Gewinner
  • Ace Frehley (†74, 16. Oktober) - US-amerikanischer Musiker und "Kiss"-Gitarrist
  • Klaus Doldinger (†89, 16. Oktober) - Deutscher Jazzmusiker und Schöpfer der "Tatort"-Melodie
  • Sam Rivers (†48, 18. Oktober) - US-amerikanischer Bassist und "Limp Bizkit"-Gründungsmitglied
  • Rudolf Horn (†96, 19. Oktober) - Deutscher DDR-Möbeldesigner und Hochschullehrer
  • Jack White (†85, Oktober) - Deutscher Komponist und Musikproduzent

November

Die Kessler-Zwillinge Alice und Ellen (†89) wurden als Sängerinnen, Schauspielerinnen und Entertainerinnen international bekannt. Udo Kier (†81) wirkte ab den 1960er-Jahren in rund 275 Film- und Fernsehproduktionen mit. Dick Cheney (†84) war von 2001 bis 2009 der 46. Vizepräsident der Vereinigten Staaten unter Präsident George W. Bush. Felix Eitner (†58) erwies sich im Schweriner "Polizeiruf 110" und in der Vorabendserie "Alles Klara" als Schauspiel-Talent.  © Felix Hörhager/dpa, Oliver Berg/dpa, Steve Nesius/AP/dpa, Jens Wolf/dpa
  • Donna Godchaux (†78, 2. November) - US-amerikanische Sängerin und "Grateful Dead"-Mitglied
  • Dick Cheney (†84, 3. November) - US-amerikanischer Politiker, Vizepräsident und Verteidigungsminister
  • James Watson (†97, 6. November) - US-amerikanischer Molekularbiologe und Mitentdecker der DNA-Struktur
  • Felix Eitner (†58, 8. November 2025) - Deutscher "Polizeiruf 110"-Schauspieler
  • Malte Pittner (†48, 9. November) - Deutscher Musiker und Mitgründer der Hip-Hop-Band "Deichkind"
  • Anke Hofmann-Domke (†63, 14. November) - Deutsche Sozialdezernentin und Bürgermeisterin von Erfurt
  • Alice und Ellen Kessler (†89, 17. November) - Deutsches Künstlerduo, Sängerinnen und Tänzerinnen
  • Jan Zimmermann (†27, 18. November) - Deutscher YouTube-Influencer und "Gewitter im Kopf"-Star
  • Udo Kier (†81, 23. November) - Deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
  • Jimmy Cliff (†81, 24. November) - Jamaikanischer Künstler und Reggae-Pionier
  • Ingrid van Bergen (†94, 28. November) - Deutsche Schauspielerin und TV-Legende
  • Tom Stoppard (†88, 29. November) - Britischer Dramatiker und preisgekrönter Autor

Dezember

Brigitte Bardot (†91) wurde mit dem Film "Und immer lockt das Weib" weltbekannt und galt als eine der meistfotografierten Personen ihrer Zeit. Rob Reiner (†78) schuf bekannte Filmklassiker wie "Harry und Sally", "Misery" und "Eine Frage der Ehre". Chris Rea (†74) wurde dank seiner heiser-rauchigen Stimme und durch seinen Weihnachtssong "Driving Home for Christmas" weltberühmt. Rolf Becker (†90) gehörte seit 2006 in der TV-Serie "In aller Freundschaft" zum Team der Leipziger Sachsenklinik.  © Valery Hache/AFP/dpa, ROBYN BECK / AFP, Georgios Kefalas/KEYSTONE/dpa, Elisa Schu/dpa
  • Rolf Becker (†90, 12. Dezember) - Deutscher Schauspieler und "In aller Freundschaft"-Star
  • Rob Reiner (†78, 14. Dezember) - US-amerikanischer Regisseur, Filmproduzent und Schauspieler
  • Arnulf Rainer (†96, 18. Dezember) - Österreichischer Künstler und bedeutender Vertreter der abstrakten Malerei
  • James Ransone (†46, 19. Dezember) - US-amerikanischer Schauspieler und "The Wire"-Star
  • Chris Rea (†74, 22. Dezember) - Britischer Rock- und Blues-Sänger
  • Uwe Kockisch (†81, 22. Dezember) - Deutscher Schauspieler und "Donna Leon"-Star
  • Peter Sattmann (†77, 25. Dezember) - Deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Bühnenautor
  • Jean-Louis Gasset (†72, 26. Dezember) - Französischer Fußballtrainer und -spieler
  • Brigitte Bardot (†91, 28. Dezember) - Französische Schauspielerin und Film-Ikone
  • Tatiana Schlossberg (†35, 30. Dezember) - US-amerikanische Journalistin und Enkelin von John F. Kennedy
  • Sivert Guttorm Bakken (†27, Dezember) - Norwegischer Athlet und Biathlon-Star

