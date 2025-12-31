7.330
Von diesen Promis mussten wir 2025 Abschied nehmen
"Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können." - Jean Paul
Auch 2025 sind zahlreiche Prominente aus Kultur, Show, Sport und Politik von uns gegangen. Der TAG24-Rückblick.
Januar
- Jeff Baena (†47, 3. Januar) - US-amerikanischer Filmregisseur und Drehbuchautor
- Jean-Marie Le Pen (†96, 7. Januar) - Französischer Politiker und "Front National"-Gründer
- Volker Sklenar (†80, 7. Januar) - Deutscher Politiker und thüringischer Umweltminister
- Rudolf Dreßler (†84, 8. Januar) - Deutscher Politiker und Diplomat
- Oliviero Toscani (†82, 13. Januar) - Italienischer "Benetton"-Werbefotograf
- David Lynch (†78, 15. Januar) - US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
- Marcel Mann (†37, 21. Januar) - Deutscher Synchronsprecher und Comedian
- Thomas Billhardt (†87, 23. Januar) - Deutscher Fotograf und Publizist
- Marianne Faithfull (†78, 30. Januar) - Britische Sängerin und Schauspielerin
- Eva Wenzel-Bürger (†92, 31. Januar) - Deutsche Grafikerin und Buchillustratorin
- Horst Janson (†89, Januar) - Deutscher Schauspieler, bekannt aus der "Sesamstraße"
Februar
- Horst Köhler (†81, 1. Februar) - Deutscher Politiker und neunter Bundespräsident Deutschlands
- Gerhart Baum (†92, 15. Februar) - Deutscher Politiker und Rechtsanwalt
- Marian Turski (†98, 18. Februar) - Polnischer Journalist und Holocaust-Überlebender
- Gene Hackman (†95, 18. Februar) - US-amerikanischer Schauspieler
- Friedrich-Wilhelm Junge (†86, 20. Februar) - Deutscher Schauspieler und Gründer des Theaters Dresdner Brettl
- Roberta Flack (†88, 24. Februar) - R&B- und Soul-Sängerin, u.a. "Killing Me Softly"
- Michelle Trachtenberg (†39, 26. Februar) - US-amerikanische Schauspielerin und "Buffy"-Star
- Boris Spasski (†88, 27. Februar) - Russisch-französischer Schachspieler und zehnter Weltmeister in der Geschichte des Schachspiels
März
- Bernhard Vogel (†92, 2. März) - Deutscher Politiker und Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und Thüringen
- Wolfgang Engel (†81, 7. März) - Deutscher Theaterregisseur, Schauspieler und Intendant
- Hans Peter Korff (†82, 9. März) - Deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
- Karin Lesch (†89, 12. März) - Deutsch-schweizerische Schauspielerin
- Doris Fitschen (†56, 15. März) - Deutsche Fußballnationalspielerin und Managerin der deutschen Frauennationalmannschaft
- George Foreman (†76, 21. März) - US-amerikanische Schwergewichts-Boxlegende
- Rolf Schimpf (†100, 22. März) - Deutscher Schauspieler und TV-Star
- Gerd Poppe (†84, 29. März) - Deutscher Politiker und DDR-Bürgerrechtler
- Richard Chamberlain (†90, 29. März) - US-amerikanischer Schauspieler und Sänger
- AnNa R. (†55, März) - Deutsche Sängerin und Mitglied des Musikduos "Rosenstolz"
April
- Val Kilmer (†65, 1. April) - US-amerikanischer Schauspieler, bekannt u.a. aus "Top Gun" und "Willow"
- Mario Vargas Llosa (†89, 13. April) - Peruanischer Schriftsteller, Journalist und Nobelpreisträger
- Papst Franziskus (†88, 21. April) - Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche und erster lateinamerikanischer Papst
- Waltraut Haas (†97, 23. April) - Österreichische Schauspielerin und Sängerin
- Urte Blankenstein (†81, 27. April) - Deutsche Schauspielerin
Mai
- Jill Sobule (†66, 1. Mai) - US-amerikanische Sängerin und Songwriterin
- James Foley (†71, 6. Mai) - US-amerikanischer "Fifty Shades of Grey"-Regisseur
- Margot Friedländer (†103, 9. Mai) - Deutsche Holocaust-Überlebende
- Nadja Abd el Farrag (†60, 9. Mai) - Deutsche Fernsehmoderatorin, Sängerin und Lebensgefährtin von Musikproduzent Dieter Bohlen
- Charles Strouse (†96, 15. Mai) - US-amerikanischer Komponist und Liedtexter
- Konstanze Lauterbach (†71, 24. Mai) - Deutsche Schauspiel- und Opernregisseurin
Juni
- Carlo von Tiedemann (†81, 8. Juni) - Deutscher Kult-Moderator und Rundfunk-Redakteur
- Frederick Forsyth (†86, 9. Juni) - Britischer Bestseller-Autor und "Der Schakal"-Schriftsteller
- Günther Uecker (†95, 10. Juni) - Deutscher Maler und Objektkünstler
- Brian Wilson (†82, 11. Juni) - US-amerikanischer Musiker und Mitbegründer der "Beach Boys"
- Lalo Schifrin (†93, 26. Juni) - Argentinisch-US-amerikanischer Filmkomponist und Pianist
- Monika Hansen (†83, 26. Juni) - Deutsche Theater- und Filmschauspielerin
- Katrin Troendle (†58, 28. Juni) - Deutsche Kabarettistin, Sängerin und "Sachsendiva"
- Michael Sommer (†73, 30. Juni) - Deutscher Politiker und Gewerkschaftsfunktionär
- Wolfgang Böhmer (†89, Juni) - Deutscher Politiker und Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt
- Tanner Martin (†30, Juni) - Deutscher Influencer und Social-Media-Star
Juli
- Julian McMahon (†56, 2. Juli) - Australisch-US-amerikanischer Schauspieler
- Diogo Jota (†28, 3. Juli) - Portugiesischer Fußball-Profi und FC-Liverpool-Spieler
- Anita Kupsch (†85, 3. Juli) - Deutsche Volksschauspielerin und Synchronsprecherin
- Michael Madsen (†67, 3. Juli) - US-amerikanischer Schauspieler und "Kill Bill"-Star
- Claus Peymann (†88, 16. Juli) - Intendant und Theaterregisseur
- Felix Baumgartner (†56, 17. Juli) - Österreichischer Extremsportler und Base-Jumper
- Malcolm-Jamal Warner (†54, 20. Juli) - US-amerikanischer "The Cosby Show"-Schauspieler und Musiker
- Ozzy Osbourne (†76, 22. Juli) - Britische Rock- und Metal-Ikone, Frontmann von "Black Sabbath"
- Hulk Hogan (†71, 24. Juli) - US-amerikanische Wrestling-Legende und Pop-Kultur-Ikone
- Laura Dahlmeier (†31, 28. Juli) - Deutsche Biathletin, Bergläuferin und Bergsteigerin
August
- Ulli Potofski (†73, 3. August) - Deutscher Sportmoderator und Reporter-Legende
- Frank Mill (†67, 5. August) - Deutscher Nationalspieler des DFB und WM-Held von 1990
- Jim Lovell (†97, 7. August) - US-amerikanischer NASA-Astronaut und Kommandant der Apollo-13-Mission
- Torsten Michaelis (†64, 17. August) - Deutscher "Tatort"-Schauspieler und Synchronsprecher
- Rolf Seelmann-Eggebert (†88, 22. August) - Deutscher Journalist und Adelsexperte
- Jerry Adler (†96, 23. August) - US-amerikanischer Filmschauspieler und "Sopranos"-Star
- Arthur Brauss (†89, 29. August) - Deutscher "Tatort"- und "Großstadtrevier"-Schauspieler
September
- Graham Greene (†73, 1. September) - Kanadischer Schauspieler und "Der mit dem Wolf tanzt"-Star
- Giorgio Armani (†91, 4. September) - Italienischer Modedesigner und Unternehmer
- Horst Krause (†83, 5. September) - Deutscher "Polizeiruf 110"-Schauspieler
- Rick Davies (†81, 6. September) - Britischer Musiker und "Supertramp"-Sänger
- Peter Niedziella (†81, 10. September) - Deutscher Nachrichtensprecher und "Sachsenradio"-Moderator
- Robert Redford (†89, 16. September) - US-amerikanischer Schauspieler, Regisseur und Gründer des Sundance Film Festivals
- Brett James (†57, 18. September) - US-amerikanischer Country-Sänger und Grammy-Gewinner
- Claudia Cardinale (†87, 23. September) - Italienische Schauspielerin und Filmdiva
- Georg Stefan Troller (†103, 27. September) - Österreichisch-US-amerikanischer Schriftsteller und Filmemacher
Oktober
- Jane Goodall (†91, 1. Oktober) - Britische weltbekannte Primaten-Forscherin und Umweltaktivistin
- Wanda Perdelwitz (†41, 6. Oktober) - Deutsche "Großstadtrevier"- und "Das Traumschiff"-Schauspielerin
- Diane Keaton (†79, 11. Oktober) - US-amerikanische Hollywood-Schauspielerin
- Friedrich Magirius (†95, 13. Oktober) - Deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Leipziger Ehrenbürger
- Holger Poppenhäger (†68, 13. Oktober) - Deutscher Politiker und Thüringer Justizminister
- D’Angelo (†51, 14. Oktober) - US-Amerikanischer R&B-Musiker sowie vierfacher Grammy-Gewinner
- Ace Frehley (†74, 16. Oktober) - US-amerikanischer Musiker und "Kiss"-Gitarrist
- Klaus Doldinger (†89, 16. Oktober) - Deutscher Jazzmusiker und Schöpfer der "Tatort"-Melodie
- Sam Rivers (†48, 18. Oktober) - US-amerikanischer Bassist und "Limp Bizkit"-Gründungsmitglied
- Rudolf Horn (†96, 19. Oktober) - Deutscher DDR-Möbeldesigner und Hochschullehrer
- Jack White (†85, Oktober) - Deutscher Komponist und Musikproduzent
November
- Donna Godchaux (†78, 2. November) - US-amerikanische Sängerin und "Grateful Dead"-Mitglied
- Dick Cheney (†84, 3. November) - US-amerikanischer Politiker, Vizepräsident und Verteidigungsminister
- James Watson (†97, 6. November) - US-amerikanischer Molekularbiologe und Mitentdecker der DNA-Struktur
- Felix Eitner (†58, 8. November 2025) - Deutscher "Polizeiruf 110"-Schauspieler
- Malte Pittner (†48, 9. November) - Deutscher Musiker und Mitgründer der Hip-Hop-Band "Deichkind"
- Anke Hofmann-Domke (†63, 14. November) - Deutsche Sozialdezernentin und Bürgermeisterin von Erfurt
- Alice und Ellen Kessler (†89, 17. November) - Deutsches Künstlerduo, Sängerinnen und Tänzerinnen
- Jan Zimmermann (†27, 18. November) - Deutscher YouTube-Influencer und "Gewitter im Kopf"-Star
- Udo Kier (†81, 23. November) - Deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
- Jimmy Cliff (†81, 24. November) - Jamaikanischer Künstler und Reggae-Pionier
- Ingrid van Bergen (†94, 28. November) - Deutsche Schauspielerin und TV-Legende
- Tom Stoppard (†88, 29. November) - Britischer Dramatiker und preisgekrönter Autor
Dezember
- Rolf Becker (†90, 12. Dezember) - Deutscher Schauspieler und "In aller Freundschaft"-Star
- Rob Reiner (†78, 14. Dezember) - US-amerikanischer Regisseur, Filmproduzent und Schauspieler
- Arnulf Rainer (†96, 18. Dezember) - Österreichischer Künstler und bedeutender Vertreter der abstrakten Malerei
- James Ransone (†46, 19. Dezember) - US-amerikanischer Schauspieler und "The Wire"-Star
- Chris Rea (†74, 22. Dezember) - Britischer Rock- und Blues-Sänger
- Uwe Kockisch (†81, 22. Dezember) - Deutscher Schauspieler und "Donna Leon"-Star
- Peter Sattmann (†77, 25. Dezember) - Deutscher Schauspieler, Theaterregisseur und Bühnenautor
- Jean-Louis Gasset (†72, 26. Dezember) - Französischer Fußballtrainer und -spieler
- Brigitte Bardot (†91, 28. Dezember) - Französische Schauspielerin und Film-Ikone
- Tatiana Schlossberg (†35, 30. Dezember) - US-amerikanische Journalistin und Enkelin von John F. Kennedy
- Sivert Guttorm Bakken (†27, Dezember) - Norwegischer Athlet und Biathlon-Star
